Dès le 8 octobre, France TV diffuse On aboie en silence, d'après le livre de Gringe

Réalisé par Shirley Monsarrat (L'intruse, La dernière veillée), le téléfilm de 90 minutes s'appuie sur un scénario coécrit par Maxime Cormier et Guillaume Scaillet, d'après le texte de Gringe et de son frère, Thibault Tranchant.

À 17 ans, Jérémy rêve de devenir cinéaste et partage une relation fusionnelle avec son grand frère Théo, rappeur en pleine ascension. Mais l’apparition de troubles psychotiques fait vaciller l’équilibre familial. Entre déni, crises et tentatives de création commune, les deux frères luttent pour préserver leur lien. Jérémy doit accepter la maladie, vivre avec et finalement renoncer à une vie qu’il imaginait. On aboie en silence est un récit sensible sur la fraternité, la résilience et la reconstruction. – Le synopsis d'On aboie en silence

La production est assurée par Wagram Productions, filiale du groupe qui avait déjà participé à l'édition du livre, et Nolita.

Au casting du téléfilm, Théo Augier (Jeremy) et Marvin Dubart (Théo) pour figurer le duo principal, mais aussi Mélanie Doutey (Marthe), Louisiane Gouverneur (Mina), Sam Chemoul (Sancho), Mexianu Medenou (Denis), Delphine Baril (Madeleine), Sirine Lomprez (Sirine), Amael Godin (Amael), Abdallah Charki (Abdallah), Aby Olichet (Erika), Grace Seri (Dr Clemenceau), Ahmad Kontar (Psychiatre) ou encore Lucie Fagedet (Tess)…

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On aboie en silence sera disponible dès le 8 octobre sur la plateforme france.tv, avant une diffusion à venir sur France 2.

Par Dépêche

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