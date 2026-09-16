Le risque de devenir « un LinkedIn du livre » existe évidemment

Créer un réseau professionnel du livre quand le secteur n’en manque pas : la question attendait LivreConnect au tournant. Jean-Charles Caplier ne l’esquive pas. Son projet, assure-t-il, n’est pas né du constat qu’il manquerait un outil de plus, mais de la difficulté persistante à faire circuler expériences et savoir-faire entre des métiers qui disposent déjà de leurs propres espaces d’échange.

LivreConnect ouvre officiellement le 16 septembre, après plusieurs semaines de pré-lancement. Selon son communiqué, 500 personnes se sont inscrites avant l’ouverture, dont 100 membres associés à cette première phase. L’ensemble réunit profils, communautés, analyses, formations, services métiers et Volt’R, un assistant fondé sur les modèles GPT d’OpenAI.

Travailler dans les interstices

Le constat de Caplier tient presque du cloisonnement par habitude. Les éditeurs parlent beaucoup aux éditeurs, les libraires aux libraires, les auteurs aux auteurs. Les organisations professionnelles remplissent leur rôle de représentation et les solutions spécialisées répondent à des besoins précis. LivreConnect entend donc chercher sa place ailleurs.

« Ce qui manque davantage, à mes yeux, c’est un espace transversal où les différents métiers puissent se rencontrer, comprendre leurs contraintes respectives, partager leurs pratiques et accéder à des ressources qui ne soient pas pensées uniquement depuis leur propre métier. »

Autrement dit, travailler « dans les interstices ». Mais réunir tout le monde sous le même toit numérique ne garantit encore rien. « La transversalité ne se décrète pas en réunissant différentes professions sur une même plateforme. Il faut créer des raisons concrètes de se parler. »

C’est là que se jouera l’essentiel. Les retours de livres, par exemple, concernent tout autant libraires, éditeurs, diffuseurs et distributeurs ; la visibilité des titres, la prescription, les données de vente, l’intelligence artificielle ou les transformations économiques de la filière traversent elles aussi les frontières professionnelles.

Caplier reconnaît d’ailleurs le piège : « Le risque de devenir “un LinkedIn du livre” existe évidemment. » Pour l’éviter, il compte moins sur la taille du fil d’actualité que sur ce qu’un membre pourra réellement y apprendre, résoudre ou construire avec les autres.

Dans un an, le nombre de comptes créés ne lui suffira donc pas pour dresser un bilan. Il veut regarder si des collaborations sont apparues, si les outils servent, si les membres de professions différentes se rencontrent — et, surtout, s’ils reviennent. « Si nous avons beaucoup de comptes mais peu d’usages, nous aurons simplement créé un réseau supplémentaire. »

Volt’R n’a pas vocation à prendre la place

L’autre pari porte sur l’intelligence artificielle. Volt’R peut, explique Jean-Charles Caplier, aider à structurer un argumentaire commercial, préparer une négociation, synthétiser des informations, examiner différents scénarios ou simplement mieux formuler une problématique professionnelle. Mais la frontière qu’il pose est explicite : « Augmenter la capacité d’analyse du professionnel, pas automatiser sa compétence. »

Un libraire restera plus à même de connaître sa clientèle, un directeur artistique de juger une couverture, un représentant de comprendre son interlocuteur. Et l’assistant, insiste-t-il, n’a pas vocation à remplacer l’auteur, l’éditeur, le traducteur ou le correcteur dans les tâches qui relèvent de leur expertise et de leur responsabilité.

LivreConnect ne présente d’ailleurs pas Volt’R comme une technologie maison : le service repose sur les modèles GPT d’OpenAI, auxquels sont associés des outils adaptés aux problématiques de la filière. Concernant les données, l’entreprise indique que son utilisation nécessite un consentement spécifique et révocable, distinct de l’acceptation des conditions générales. Elle assure également que ni le nom ni l’adresse électronique de l’utilisateur ne sont transmis au fournisseur d’IA et qu’un filtrage est appliqué au contenu textuel envoyé pour traitement.

De son côté, OpenAI indique que, pour sa plateforme API, entrées et sorties ne sont pas utilisées par défaut pour entraîner ou améliorer ses modèles, sauf choix explicite du client de partager ces données. Caplier préfère, sur ce terrain, avancer sans promesse démesurée : « Sur l’IA, je préfère que LivreConnect évolue progressivement, en fonction des usages réels et des retours des professionnels, plutôt que de promettre que l’IA peut tout faire. »

La gratuité a ses limites

Reste à financer l’ensemble. LivreConnect fonctionne sur un modèle freemium : l’inscription et une première partie des services sont accessibles sans paiement, tandis que l’abonnement Basic est affiché à 9,90 € TTC par mois. Le projet, porté par SAS CAPARO, est présenté à ce stade comme autofinancé.

L’équation n’est pas tout à fait anodine dans un secteur où cohabitent groupes importants, indépendants, auteurs, libraires, traducteurs, correcteurs et très petites structures. « Si LivreConnect veut réellement créer des passerelles, l’accès à la communauté ne peut pas être réservé à ceux qui disposent des budgets les plus importants. »

Pour autant, Caplier refuse de faire de la gratuité un principe absolu. Développement technique, contenus, formations, nouveaux services et évolution de Volt’R ont un coût. « Chaque service payant doit apporter une valeur suffisamment concrète pour que le professionnel comprenne ce qu’il finance. »

Le fondateur préfère ainsi une croissance plus lente à un modèle gratuit dont le financement resterait à inventer. Et renvoie LivreConnect à son véritable juge de paix : non pas le volume d’inscriptions le jour de l’ouverture, mais la capacité, dans quelques mois, à faire revenir des métiers qui avaient déjà leurs réseaux ailleurs.

Crédits photo : LivreConnect

Par Nicolas Gary

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