Le risque de devenir « un LinkedIn du livre » existe évidemment

L'écueil, Jean-Charles Caplier le formule lui-même : créer « un LinkedIn du livre » de plus. Alors que LivreConnect ouvre officiellement le 16 septembre, son fondateur défend un espace transversal entre les métiers, nourri de ressources, d’outils et d’un assistant IA. Pour ActuaLitté, il précise ce qui permettra de juger si le projet a vraiment trouvé sa place — et jusqu’où il entend laisser Volt’R intervenir.
Le 16/09/2026 à 09:30 par Nicolas Gary
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16/09/2026 à 09:30
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Créer un réseau professionnel du livre quand le secteur n’en manque pas : la question attendait LivreConnect au tournant. Jean-Charles Caplier ne l’esquive pas. Son projet, assure-t-il, n’est pas né du constat qu’il manquerait un outil de plus, mais de la difficulté persistante à faire circuler expériences et savoir-faire entre des métiers qui disposent déjà de leurs propres espaces d’échange.
LivreConnect ouvre officiellement le 16 septembre, après plusieurs semaines de pré-lancement. Selon son communiqué, 500 personnes se sont inscrites avant l’ouverture, dont 100 membres associés à cette première phase. L’ensemble réunit profils, communautés, analyses, formations, services métiers et Volt’R, un assistant fondé sur les modèles GPT d’OpenAI.
Le constat de Caplier tient presque du cloisonnement par habitude. Les éditeurs parlent beaucoup aux éditeurs, les libraires aux libraires, les auteurs aux auteurs. Les organisations professionnelles remplissent leur rôle de représentation et les solutions spécialisées répondent à des besoins précis. LivreConnect entend donc chercher sa place ailleurs.
« Ce qui manque davantage, à mes yeux, c’est un espace transversal où les différents métiers puissent se rencontrer, comprendre leurs contraintes respectives, partager leurs pratiques et accéder à des ressources qui ne soient pas pensées uniquement depuis leur propre métier. »
Autrement dit, travailler « dans les interstices ». Mais réunir tout le monde sous le même toit numérique ne garantit encore rien. « La transversalité ne se décrète pas en réunissant différentes professions sur une même plateforme. Il faut créer des raisons concrètes de se parler. »
C’est là que se jouera l’essentiel. Les retours de livres, par exemple, concernent tout autant libraires, éditeurs, diffuseurs et distributeurs ; la visibilité des titres, la prescription, les données de vente, l’intelligence artificielle ou les transformations économiques de la filière traversent elles aussi les frontières professionnelles.
Caplier reconnaît d’ailleurs le piège : « Le risque de devenir “un LinkedIn du livre” existe évidemment. » Pour l’éviter, il compte moins sur la taille du fil d’actualité que sur ce qu’un membre pourra réellement y apprendre, résoudre ou construire avec les autres.
Dans un an, le nombre de comptes créés ne lui suffira donc pas pour dresser un bilan. Il veut regarder si des collaborations sont apparues, si les outils servent, si les membres de professions différentes se rencontrent — et, surtout, s’ils reviennent. « Si nous avons beaucoup de comptes mais peu d’usages, nous aurons simplement créé un réseau supplémentaire. »
L’autre pari porte sur l’intelligence artificielle. Volt’R peut, explique Jean-Charles Caplier, aider à structurer un argumentaire commercial, préparer une négociation, synthétiser des informations, examiner différents scénarios ou simplement mieux formuler une problématique professionnelle. Mais la frontière qu’il pose est explicite : « Augmenter la capacité d’analyse du professionnel, pas automatiser sa compétence. »
Un libraire restera plus à même de connaître sa clientèle, un directeur artistique de juger une couverture, un représentant de comprendre son interlocuteur. Et l’assistant, insiste-t-il, n’a pas vocation à remplacer l’auteur, l’éditeur, le traducteur ou le correcteur dans les tâches qui relèvent de leur expertise et de leur responsabilité.
LivreConnect ne présente d’ailleurs pas Volt’R comme une technologie maison : le service repose sur les modèles GPT d’OpenAI, auxquels sont associés des outils adaptés aux problématiques de la filière. Concernant les données, l’entreprise indique que son utilisation nécessite un consentement spécifique et révocable, distinct de l’acceptation des conditions générales. Elle assure également que ni le nom ni l’adresse électronique de l’utilisateur ne sont transmis au fournisseur d’IA et qu’un filtrage est appliqué au contenu textuel envoyé pour traitement.
De son côté, OpenAI indique que, pour sa plateforme API, entrées et sorties ne sont pas utilisées par défaut pour entraîner ou améliorer ses modèles, sauf choix explicite du client de partager ces données. Caplier préfère, sur ce terrain, avancer sans promesse démesurée : « Sur l’IA, je préfère que LivreConnect évolue progressivement, en fonction des usages réels et des retours des professionnels, plutôt que de promettre que l’IA peut tout faire. »
Reste à financer l’ensemble. LivreConnect fonctionne sur un modèle freemium : l’inscription et une première partie des services sont accessibles sans paiement, tandis que l’abonnement Basic est affiché à 9,90 € TTC par mois. Le projet, porté par SAS CAPARO, est présenté à ce stade comme autofinancé.
L’équation n’est pas tout à fait anodine dans un secteur où cohabitent groupes importants, indépendants, auteurs, libraires, traducteurs, correcteurs et très petites structures. « Si LivreConnect veut réellement créer des passerelles, l’accès à la communauté ne peut pas être réservé à ceux qui disposent des budgets les plus importants. »
Pour autant, Caplier refuse de faire de la gratuité un principe absolu. Développement technique, contenus, formations, nouveaux services et évolution de Volt’R ont un coût. « Chaque service payant doit apporter une valeur suffisamment concrète pour que le professionnel comprenne ce qu’il finance. »
Le fondateur préfère ainsi une croissance plus lente à un modèle gratuit dont le financement resterait à inventer. Et renvoie LivreConnect à son véritable juge de paix : non pas le volume d’inscriptions le jour de l’ouverture, mais la capacité, dans quelques mois, à faire revenir des métiers qui avaient déjà leurs réseaux ailleurs.
Crédits photo : LivreConnect
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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Après l’avis négatif rendu sur la demande de label Librairie indépendante de référence déposée en 2026 par La Griffe Noire, les soutiens de la librairie interrogent désormais moins son indépendance que le fonctionnement même du dispositif.
31/08/2026, 14:00
Voilà des semaines et des mois, des années bientôt qu'elle trône au sommet des meilleures ventes, au point qu'on ne sache plus trop comment s'en dépatouiller... Un peu comme dans ses livres : Freida McFadden connaît la fin avant de commencer. Le retournement vient d’abord et le roman s’organise en fonction. Indices, fausses pistes, silences, informations données trop tôt pour être comprises : tout permet au lecteur de voir après coup ce qu’il n’avait pas vu venir. Mais comment ?
29/08/2026, 10:00
Après neuf mois de silence, Elsa donne enfin de ses nouvelles. Et il s’en est passé, des choses : une grossesse, une année cabossée, des bibliothèques à trier, une pile à lire toujours bien garnie et une tentative très sérieuse de remplacer le doomscrolling par 100 pages quotidiennes. Avec, au passage, trois lectures qu’elle avait laissées dormir beaucoup trop longtemps.
29/08/2026, 09:00
On a longtemps cru qu’un livre abandonné sur une table de librairie souffrait en silence. Erreur. Il regarde les autres partir. Le prix littéraire avec son lecteur pressé, la romance dans un tote bag, le polar sous le bras de quelqu’un qui assure « ne lire que du vrai ». Lui reste là, tranche vers le public, à feindre l’indifférence.
29/08/2026, 08:00
Le 5 mai 2026, jour de naissance de Karl Marx, Clémentine Mélois a dû mourir pour obtenir le droit de démissionner. À 18h16 exactement, au café L’Arrêt, anciennement L’Espérance, dans le VIIe arrondissement de Paris, l’écrivaine et plasticienne a retrouvé, selon sa propre formule, sa « liberté de manœuvre pour l’éternité ».
28/08/2026, 17:22
Marathons, bains glacés, yoga, sommeil surveillé, alimentation contrôlée : et si nos disciplines du corps avaient pris la place des anciens rituels ? Dans cette « Petite anthropologie du Dépassement », Salim Rzin observe comment la quête de performance, de purification et de maîtrise transforme le corps en refuge, en temple et en territoire moral, jusqu’à faire surgir la figure du « nano-démon », menace intérieure qu’il faudrait maintenir en sommeil.
25/08/2026, 09:09
Pourquoi le retour au travail suffit-il parfois à faire ressurgir stress, ruminations et boule au ventre, avant même d’avoir rouvert sa boîte mail ? Après les vacances, le changement de rythme, les contraintes et l’anticipation peuvent réactiver l’anxiété, sans forcément révéler un rejet de son métier. Dans L’Anxiété dédramatisée (Piktos Poche), Mélissa Manacorda propose de comprendre ces mécanismes et livre des pistes concrètes pour reprendre sans laisser l’angoisse occuper toute la place.
25/08/2026, 09:05
Les compagnies aériennes sont formelles : au-delà de 23 kilos, il faut payer un supplément. La littérature, beaucoup moins regardante, autorise ses personnages à embarquer avec une enfance traumatique, trois générations de non-dits, un père mort, plusieurs amours compliquées et parfois une résurrection complète. Au retour des vacances, il était temps que quelqu’un contrôle tout cela.
22/08/2026, 11:05
Il fallait bien que quelqu’un finisse par manquer de bienveillance envers la bienveillance. Le psychanalyste Jean-Charles Bettan s’y risque ici, en prenant au sérieux ce que nos précautions, nos bons sentiments et notre vocabulaire soigneusement capitonné disent de notre rapport au conflit. Une humeur volontairement piquante, où la politesse des mots se retrouve priée de s’allonger sur le divan.
22/08/2026, 10:05
Si Flaubert, Chateaubriand ou Nerval ont construit l’Orient rêvé du XIXe siècle, des écrivaines-voyageuses en ont, elles, franchi les portes closes. De Lady Montagu à Isabelle Eberhardt, elles ont observé l’intimité des harems et la vie des tribus. Mais ce regard « de l’intérieur » les a-t-il vraiment affranchies des clichés orientalistes ? Récit d’une émancipation littéraire aux mille contradictions. Par Amel Aït-Hamouda.
19/08/2026, 18:18
Ce 20 août, Journée mondiale du moustique, les insectes ont déposé une plainte collective contre plusieurs siècles de littérature. Motifs : diffamation, séquestration, exploitation et atteinte répétée à la dignité des arthropodes. Cinq livres comparaissent. Les fourmis se constituent partie civile, les papillons demandent réparation et Gregor Samsa exige qu’on cesse enfin de l’appeler cafard. L’audience promet d’être piquante. (ceci est une fiction, hein...)
19/08/2026, 14:46
Exclusif - La gestion des Éditions L'Harmattan, dirigées depuis 2010 par Xavier Pryen, est vivement contestée depuis quelques années, tandis qu'un conflit familial se joue en arrière-plan : Denis Pryen, cofondateur du groupe, estime que son neveu a engagé le « démantèlement » de ce dernier. Deux décisions de justice, rendues cet été, se sont révélées favorables au cofondateur de L'Harmattan.
19/08/2026, 09:09
Que devient un lieu sacré lorsque la prière s’efface mais que la verticalité demeure ? Psychanalyste et ethno-clinicien, Salim Rzin lit les églises devenues salles d’escalade, hôtels ou espaces de passage comme autant de livres de pierre réécrits par les corps. Dans ce texte, il interroge ces architectures comme des palimpsestes : les usages changent, mais quelque chose de leurs anciens récits continue de s’écrire.
18/08/2026, 18:18
Il existe, entre certaines âmes et certains rivages, une affinité qui tient moins du hasard que d'une secrète géographie du cœur. Celle de Pierre Loti avec Istanbul fut de cette nature : une reconnaissance sans raison, un coup de foudre qui précède l'amour ; une vérité intime que l’écrivain passera sa vie à explorer, à célébrer et à défendre, jusqu’à en faire le pivot secret de son œuvre et de son existence. Par Amel Aït-Hamouda.
13/08/2026, 15:45
Manuscrit médiéval au siècle de l’acier et du béton, Le Livre rouge est une anomalie. Un Carl Jung en crise y confia visions, dialogues intérieurs, peintures et mythes, prélude à ses concepts les plus importants. Allons à la découverte de cet objet fascinant, où un homme tente de donner une forme à ce qui, sans elle, risquait de le posséder.
12/08/2026, 18:08
Au Danemark, le gouvernement répond à la triche par IA en déplaçant la preuve : les examens rédigés à domicile devront être défendus oralement, tandis que surveillance et travaux sous contrôle seront renforcés. Une mesure scolaire qui réveille une vieille question littéraire : signer suffit-il à être l’auteur, ou faut-il encore pouvoir répondre personnellement de ce qui est écrit ?
10/08/2026, 07:30
Une œuvre interdite, une exposition vandalisée, un concert annulé : la censure possède encore des images faciles à reconnaître. Le Rapport annuel 2025 pour la liberté de création du ministère de la Culture décrit pourtant un déplacement plus discret. Projets modifiés avant la polémique, programmation ajustée par anticipation, financement devenu levier, décisions administratives difficiles à qualifier : l’atteinte la plus efficace pourrait être celle qui évite d’avoir à se montrer.
08/08/2026, 13:36
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