Prix Machiavel 2026 : trois romans finalistes, entre Venise, Toscane et Palerme

Créé en 2020 par le Cercle Leonardo da Vinci, le Prix Machiavel distingue chaque année un roman écrit en français dans lequel l’Italie occupe une place déterminante : décor, mémoire, sujet ou véritable personnage du récit. Pour cette édition, le jury a travaillé sur des ouvrages parus entre janvier 2025 et le premier semestre 2026.

Depuis 2021, il est présidé par Alberto Toscano, journaliste, écrivain et politologue italien, également président du Club de la Presse européenne. Le Cercle entend ainsi faire du prix un point de rencontre littéraire entre les cultures française et italienne.

La première sélection, dévoilée en juin, faisait voyager les jurés de Venise à Palerme, en passant par Naples, la Toscane et d’autres territoires italiens. Neuf titres étaient en compétition.

À l’issue des lectures estivales, trois titres ont finalement été retenus pour la dernière étape :

Thierry Brunello, L’Adieu à Venise (Éditions de La Martinière)

Philippe Besson, Une pension en Italie (Julliard)

Magali Discours, Revoir Palerme (Maison Pop)

Un trophée de marbre au Sénat

Le vainqueur recevra un « Leonard », trophée réalisé en marbre. La cérémonie annuelle des prix littéraires du Cercle Leonardo da Vinci se tiendra le vendredi 4 décembre 2026 à 19 heures au Palais du Luxembourg. L’événement, organisé alternativement au Sénat et à l’Assemblée nationale selon les éditions, rassemble auteurs, éditeurs, journalistes et personnalités des mondes culturels français et italiens.

Le Prix Machiavel fait partie d’un ensemble de distinctions décernées par le Cercle, aux côtés notamment de prix consacrés à la nouvelle ou aux ouvrages participant au dialogue culturel entre la France et l’Italie.

En 2025, le Prix Machiavel avait été attribué à Agnès Martin-Lugand pour Les Renaissances, publié aux éditions Michel Lafon. Le roman met en scène la rencontre entre Rebecca, romancière en panne d’inspiration, et Lino, artisan passionné d’histoire de l’art dont le passé va nourrir le projet littéraire de la première. Le jury avait également accordé une mention « Découverte » à Alain Monnier pour D’autres terres que les nôtres (Privat).

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Par Hocine Bouhadjera

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