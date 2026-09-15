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L’autre héritage de Catherine Ringer : la poésie d'Alice Mendelson

Catherine Ringer est morte dans la nuit du 14 septembre, emportée à 68 ans par un « cancer foudroyant », selon l’annonce de ses enfants. Avec Fred Chichin et les Rita Mitsouko, elle avait imposé l’une des voix les plus singulières de la musique française. Mais les dernières années de son parcours racontent une passeuse de poésie, qui aura largement contribué à sortir de l’ombre l’œuvre d’Alice Mendelson, autrice publiée pour la première fois à plus de 95 ans. 

Le 15/09/2026 à 17:51 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

15/09/2026 à 17:51

Hocine Bouhadjera

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On se souviendra évidemment de Marcia Baïla, Andy, C’est comme ça, des Rita Mitsouko et de ce couple artistique formé avec Fred Chichin au début des années 1980.

Après sa mort en 2007, Catherine Ringer avait poursuivi seule une carrière où se croisaient toujours chanson, théâtre, performance et goût des mots. Ces derniers mois, c’est pourtant la poésie qui occupait une place remarquable dans son travail.

Une poétesse cachée pendant presque toute une vie

Alice Mendelson, née en 1925, fille de Juifs polonais installés en France, avait 16 ans lorsque son père fut arrêté en 1941 puis déporté, avant de mourir à Auschwitz. Avec sa mère, elle échappa à la rafle du Vél’ d’Hiv, passa en zone libre et s’engagea dans la Résistance. Après-guerre, elle devint professeure de lettres puis conteuse. Elle écrivait pourtant de la poésie depuis sa jeunesse, presque sans la publier. Elle est morte le 4 janvier 2025, à 99 ans. 

Le lien avec Catherine Ringer était aussi familial. Alice Mendelson avait connu son père, le peintre Sam Ringer, Juif polonais lui-même déporté pendant la Seconde Guerre mondiale. Les deux femmes se rencontrent à leur tour dans les années 1990 : Alice Mendelson intervient alors dans la classe de Ginger, la fille de Catherine Ringer, et reconnaît immédiatement ce nom. Une amitié commence. 

Longtemps, pourtant, les poèmes restent dans des cahiers et des archives. Le conteur Pascal Quéré contribue à les faire émerger, puis Catherine Ringer, Violaine Boneu et plusieurs artistes s’en emparent.

Au printemps 2021, alors que le Théâtre de la Huchette cherche des artistes pour des cartes blanches destinées à soutenir la salle après les fermetures liées au Covid, Catherine Ringer préfère à un récital de chansons une lecture des textes sensuels de son amie.

Le projet grandit ensuite : L’Érotisme de vivre est créé au Théâtre d’Auxerre en février 2022, accompagné au piano par Grégoire Hetzel et mis en scène par Mauro Gioia. 

Catherine Ringer dira et chantera ces textes des dizaines de fois, en France comme à l’étranger. Elle y trouve une poésie qui lui ressemble : libre, physique, drôle, sensuelle, peu embarrassée par la bienséance et obsédée moins par l’âge que par la manière de demeurer vivante. « Ne jamais bâcler de vivre » devient presque le mot d’ordre de cette transmission.

De la scène au livre

L’entreprise aura aussi eu un effet très concret en librairie : L’Érotisme de vivre paraît d’abord en 2022 chez Rhubarbe, en coédition avec le Théâtre d’Auxerre : le premier recueil d’une femme qui avait écrit pendant plus de 70 ans avant de connaître tardivement la publication. 

En janvier 2026, un an après la disparition d’Alice Mendelson, les éditions Points donnent une nouvelle ampleur à son œuvre avec L’Érotisme de vivre et autres poèmes. Catherine Ringer en choisit et présente les textes. Le volume rassemble cette écriture du désir, des hommes, du corps, de la vieillesse, des couleurs et du plaisir d’être au monde. 

La publication accompagne une autre redécouverte d’Alice Mendelson. Son récit Une jeunesse sous l’Occupation, élaboré avec l’historien Laurent Joly et paru chez Grasset en 2023, est réédité en poche chez Tallandier en janvier 2026. 

Une petite bibliothèque personnelle

En février dernier, Catherine Ringer avait poussé plus loin encore ce rôle de passeuse. Du 2 au 13 février, France Culture lui confiait L’Instant poésie. Pendant dix émissions, elle composait en quelque sorte sa petite anthologie personnelle.

Alice Mendelson y occupait six épisodes, avec notamment Cherche et trouve, Déjà, Partenaire, Le temps, Hymne, L’Homme léchable, Chants des heures d’amour, belles ou encore Clair de chambre. Mais Catherine Ringer ouvrait aussi sa bibliothèque à Nazim Hikmet avec Le Chant des Hommes, à Aimé Césaire, à Marceline Desbordes-Valmore avec La danse de nuit, et au poète haïtien Jean Métellus. 

Chez Desbordes-Valmore, elle retenait la danse comme réponse à la mélancolie, chez Hikmet, la puissance collective du chant, chez Césaire, la capacité à regarder encore vers demain. Chez Alice Mendelson, toujours, le présent, le désir et l’obstination à trouver de la beauté jusque dans l’approche de la fin.

Une trajectoire sans mode d’emploi

Avant les Rita Mitsouko, il y eut le théâtre expérimental, la danse, la performance et, alors qu’elle avait à peine 17 ans, quelques films pornographiques. Un épisode qu’elle n’a jamais cherché à effacer de sa biographie et qu’elle revendiquera plus tard comme une expérience choisie, allant jusqu’à dire que « le porno a été mon service militaire ». L’épisode télévisé de 1986 où Serge Gainsbourg tente de l’humilier a finalement déshonoré le chanteur.

Elle rencontre Fred Chichin en 1979, dans le milieu du théâtre et des spectacles alternatifs. Ensemble, ils inventent bientôt les Rita Mitsouko, drôle d’objet musical qui mélange rock, funk, électronique, chanson, extravagance vestimentaire et culture underground. Avec Marcia Baïla, immense succès né d’un hommage à la chorégraphe Marcia Moretto, puis Andy, Les Histoires d’A., C’est comme ça ou Le Petit Train, le duo impose dans les années 1980 une esthétique que personne ne pouvait vraiment reproduire : drôle et tragique, populaire et sophistiquée, dansante mais jamais tout à fait légère. 

 Une voix, capable de passer de la gouaille au cri, du grave à des aigus presque lyriques, était devenue un instrument immédiatement identifiable.

Le 16 février dernier, elle présentait encore L’Érotisme de vivre dans la grande salle du Théâtre de la Ville. 12 jours plus tard, elle retrouvait le rock à La Maroquinerie, puis, le 19 mars, reprenait les poèmes d’Alice Mendelson à Vaulx-en-Velin. Un ami nous racontait il y a peu la croiser parfois du côté des Lilas, promenant simplement son chien, avec la simplicité de l'ancienne punk, et le refus de la respectabilité, comme de la nostalgie.

Crédits photo : Catherine Ringer avec Les Rita Mitsouko aux Eurockéennes de 2007 (Rama, recadrée et légèrement éclaircie par Cornischong, CC BY-SA 2.0)

 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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L'érotisme de vivre

Catherine Ringer, Alice Mendelson

Paru le 09/01/2026

156 pages

Points

10,80 €

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Une jeunesse sous l'Occupation

Laurent Joly, Alice Mendelson

Paru le 08/01/2026

144 pages

Editions Tallandier

9,00 €

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Maury Imprimeur en redressement judiciaire : 680 emplois en jeu

Le groupe Maury Imprimeur annonce l’ouverture d’un redressement judiciaire pour Maury Imprimeur et de procédures de sauvegarde pour Roto France Impression, Key Graphic et Maury Holding. L’activité doit se poursuivre sans interruption, mais les derniers comptes montrent une dégradation profonde de l’activité, malgré deux années de restructuration. Derrière le sort de 680 salariés se joue aussi une partie de la capacité française à imprimer rapidement magazines, hebdomadaires et livres à gros tirages.

15/09/2026, 12:54

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Ciclic Centre-Val de Loire : Annaïck Le Ru prend ses fonctions aux côtés de Julie Gayet

Annaïck Le Ru a pris, ce lundi 14 septembre, ses fonctions de directrice générale de Ciclic Centre-Val de Loire. Nommée au printemps pour succéder à Philippe Germain, elle dirigera désormais l’agence régionale pour le livre et l’image aux côtés de sa présidente, Julie Gayet, qui confirme rester à son poste.

15/09/2026, 12:51

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Le Japon par la mer : 15 traversées, 15 questions pour raconter l’archipel

Et si, pour comprendre le Japon, il fallait aussi le regarder depuis la mer ? Avec Le Japon par la mer, Dominique Dufour prépare un guide-reportage illustré consacré au voyage en ferry dans l’archipel. Le principe : quinze traversées, et pour chacune une question permettant d’explorer un aspect du Japon, de ses îles à ses ports, de ses paysages à ceux qui y vivent et voyagent. Après un premier terrain réalisé durant l’été 2026, une campagne de financement participatif est lancée sur Ulule pour poursuivre le reportage et permettre la réalisation du livre. Projet porté par Dominique Dufour.

15/09/2026, 11:32

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Léon XIV lance la construction d’un nouveau bâtiment au Vatican pour la Bibliothèque apostolique

La Bibliothèque apostolique et les Archives apostoliques du Vatican vont gagner de nouveaux espaces à l’intérieur même de la Cité du Vatican. Léon XIV lui-même a ordonné la construction d’un bâtiment commun aux deux institutions, confrontées à l’augmentation continue des collections et de la production documentaire du Saint-Siège. Le projet remplace en partie une solution arrêtée sous François, qui prévoyait de développer les capacités de stockage dans le secteur du Latran.

14/09/2026, 17:58

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Mozambique : une foire pour fabriquer le marché du livre

Au Mozambique, une foire du livre veut faire davantage qu’aligner des stands et organiser quelques signatures. Le Maputo International Book Fair entend réunir lecteurs et professionnels, avec échanges de droits, rendez-vous B2B, pitchs, formations et rencontres. Un dispositif assez classique à Francfort ou Bologne. Beaucoup moins dans un pays où l’association professionnelle ne recense que quelques dizaines d’éditeurs et sept libraires établis.

14/09/2026, 17:12

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En cassation, Pierre Perret a accusé Le Cherche-Midi de contrefaçon, en vin

Exclusif — La cour de cassation a mis un terme définitif, le 2 septembre dernier, à une procédure judiciaire qui accusait les éditions Le Cherche-Midi de contrefaçon des droits d'auteur. À l'origine de celle-ci, les Éditions Adèle, la société de l'auteur-compositeur Pierre Perret, qui contestait les conditions d'exploitation de son livre Ma vie en vin, paru en 2016.

14/09/2026, 16:17

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Après 37 ans chez Dargaud, François Le Bescond prépare son départ

Dargaud France confie sa direction éditoriale à Pauline Mermet, en poste depuis le 7 septembre 2026. Cette promotion s’accompagne d’une transition de plusieurs mois avec François Le Bescond : après 37 ans dans la maison, celui-ci quittera Dargaud fin avril 2027, tout en conservant jusque-là le suivi de ses auteurs et la responsabilité éditoriale de Lucky Luke.

14/09/2026, 15:24

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Marie Cobessi prend la direction générale de la Société Française du Livre

Fnac Darty nomme Marie Cobessi à la direction générale de la Société Française du Livre (SFL) à compter du 1er septembre 2026. Arrivée dans le groupe en 2020, elle présente un parcours davantage tourné vers la transformation, la performance et la logistique que vers l’édition : un profil qui correspond aux enjeux d’un grossiste chargé d’approvisionner bibliothèques, collectivités, établissements scolaires et professionnels du livre.

14/09/2026, 15:04

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Des livres aux carnets : Zulma fait ses premiers pas dans la papeterie

Après avoir façonné l’identité visuelle de Zulma pendant vingt ans, les couvertures signées David Pearson changent de support. La maison compte désormais prolonger cette première rencontre avec le lecteur. Le 1er octobre 2026, l’éditeur inaugurera sa première collection de papeterie, composée de carnets reprenant plusieurs de ses couvertures.

 

14/09/2026, 13:13

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Jour 2104 : "un thriller haletant mêlant intrigue privée et roman social"

Après cinq années d'écriture, l'autrice toulousaine Mabrouka Arnaud s'apprête à donner vie à son premier roman, Jour 2104, un thriller construit autour d'un cold case vieux de seize ans, à la fois captivant et résolument ancré dans son époque. Sans maison d'édition ni avance, elle choisit l'auto-édition et lance une campagne de financement participatif sur Ulule afin de financer l'impression et l'envoi de ce premier tirage. Projet porté par Marie Lafourcade et Mabrouka Arnaud.

14/09/2026, 12:45

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La Bibliothèque nationale suisse prépare sa métamorphose à 225 millions €

La demande de permis de construire pour la rénovation et l’agrandissement de la Bibliothèque nationale suisse vient d’être déposée. Le chantier doit commencer en 2027 et s’étendre jusqu’en 2034. Derrière la remise à niveau d’un monument de l’architecture moderne se dessine aussi une autre conception de la bibliothèque : davantage ouverte au public, pensée comme un lieu de rencontre autant que de conservation.

14/09/2026, 12:29

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Puritanisme et censure : reserver des livres pour ados aux adultes

Un livre « Young Adult » est-il encore destiné aux adolescents quand l’administration définit le « jeune adulte » comme une personne de plus de 18 ans ? Dans le comté de Somerset, au Maryland, une nouvelle politique scolaire produit précisément ce télescopage. Adoptée le 18 août, aussitôt suspendue pour 60 jours par l’État, elle fait désormais l’objet d’un recours au nom du Freedom to Read Act et du Premier amendement.

12/09/2026, 13:00

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Après Bragelonne, Alain Névant parie sur les “grands anciens” de l’édition

Il a participé à faire de la fantasy un marché en France, accompagné l’essor de Milady, de la romance, du numérique, puis vu Bragelonne passer d’une aventure de quelques passionnés à un groupe de plusieurs milliers de titres avant son rachat par Hachette. Alain Névant pensait ensuite s’éloigner de l’édition. Il y revient aujourd’hui par Delnoch Publishing.

12/09/2026, 10:00

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À Saumur, Violet’s Bookshop veut faire de la librairie un lieu où l’on reste

À la mi-octobre, Loane Hardel, 24 ans en décembre, ouvrira Violet’s Bookshop rue Saint-Jean, à Saumur. Pensée comme une librairie-café spécialisée en romance, fantasy, manga et lectures en anglais, l’adresse veut surtout devenir un lieu où l’on reste, entre ateliers, rencontres et créations artisanales. Derrière cet univers soigneusement imaginé se joue aussi un véritable pari entrepreneurial, financé entre apport personnel, emprunts et campagne participative.

11/09/2026, 18:11

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François Maspero, l’éditeur qui publiait les livres que la France voulait interdire

François Maspero aurait pu vendre de la barbe à papa. Il deviendra finalement libraire, puis l’un des éditeurs les plus singuliers de l’après-guerre. Avec Histoire (de) La Découverte, la maison qui lui a succédé en 1983 préfère ces bifurcations, ces livres et ces crises à une chronologie solennelle. Vidéos et dossiers documentaires racontent plus de 40 ans de La Découverte et, avec elle, une certaine histoire politique et intellectuelle de l’édition française.

11/09/2026, 16:52

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Féministe, antiraciste, abolitionniste : Olympe de Gouges, “aux antipodes des idées du RN”

Le Rassemblement national s'investit dans une nouvelle entreprise de mystification : le député d'extrême droite Jean-Philippe Tanguy (Somme) a ainsi proposé de faire entrer Olympe de Gouges au Panthéon. Mais les combats de la femme de lettres et figure féministe restent radicalement contraires aux idées portées par le parti d'extrême droite.

11/09/2026, 16:20

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Femmes de résonance : quand la photographie raconte les luthières

Femmes de résonance : portraits de luthières est un projet photographique artistique et documentaire qui donne à voir 8 femmes et leur rapport singulier à la lutherie. Dans leur atelier, une envie : photographier les gestes, les lieux et les personnalités pour raconter un métier de précision, de patience et de transmission, où chaque instrument porte une part de l’histoire de celles qui le façonnent. La série rassemble 24 photographies organisées en 8 triptyques. Quatre triptyques seront présentés au Festival Photo de Vic-sur-Seille en octobre 2026. Un projet porté par Florence Sortelle.

11/09/2026, 11:48

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Mexique : 50 millions de pesos pour les livres en bibliothèque

Dix ans, selon le directeur du Fondo de Cultura Económica, que les bibliothèques publiques mexicaines n’avaient plus acheté de livres. Le gouvernement engage 50 millions de pesos de son budget 2026 pour renouveler leurs fonds, en privilégiant les éditeurs indépendants, petits et moyens. En parallèle, une TVA à taux zéro pour certaines librairies arrive devant le Congrès.

11/09/2026, 11:24

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Les Arènes et L’Iconoclaste : Gallimard entre au capital

Le groupe Margot, qui réunit Les Arènes, L’Iconoclaste et Collection Proche, recompose son capital. Sa holding familiale BSA a racheté les 49 % détenus par Editis depuis 2020, avant de céder 37 % à Madrigall. Une opération destinée à préparer la transmission aux filles de Laurent Beccaria et Sophie de Sivry, qui entraînera aussi, en 2028, le passage de la distribution d’Interforum à Sodis.

11/09/2026, 10:38

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Albin Michel : Daphné Esménard prend la tête de la direction commerciale

Albin Michel réorganise sa direction commerciale avec trois mouvements effectifs depuis le 1er septembre 2026. Daphné Esménard en prend la direction, Sébastien Rouault rejoint la maison comme directeur des ventes et Marie Navarro est promue responsable de la diffusion extérieure. 

10/09/2026, 18:22

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Antoine Bellier élu président du groupe Religion du syndicat de l’édition

Directeur éditorial des éditions Desclée de Brouwer, Antoine Bellier a été élu, jeudi 10 septembre 2026, président du groupe Religion du Syndicat national de l’édition (SNE). Il succède à Jonathan Boulet, directeur général des Éditions Bibli’O et des Éditions Scriptura, qui occupait cette fonction depuis 2022.

10/09/2026, 17:27

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Anthropic : 1,5 milliard $ à partager qui vire au casse-tête

Le règlement de 1,5 milliard de dollars conclu par Anthropic avec les titulaires de droits de centaines de milliers de livres devait transformer un contentieux sur le piratage en indemnisation. Il ouvre désormais une querelle beaucoup plus terre à terre : qui possède encore quels droits, et depuis quand ? Les avis envoyés début septembre aux demandeurs font apparaître des répartitions concurrentes entre auteurs et éditeurs, et parfois des agences littéraires parmi les réclamants.

10/09/2026, 16:28

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Manga : le Japon vise 1000 milliards de yens à l’étranger

Le manga plaît au monde entier. Tokyo aimerait désormais que la comptabilité suive. Dans sa stratégie 2026 pour les industries du divertissement et de la création, le ministère japonais de l’Économie (METI) fixe à la filière un objectif de 1000 milliards de yens de ventes internationales en 2033, contre 300 milliards en 2024. Pour y parvenir : développer l’offre légale, combattre le piratage et mieux capter au Japon les revenus générés hors de l’archipel.

10/09/2026, 14:55

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“On peut se battre et gagner” : un nouveau prix pour la liberté de publier

L'Union internationale des éditeurs (IPA, International Publishers Association) inaugure une nouvelle récompense, tournée vers la défense de la liberté d'expression, de publication et de choix dans ses lectures. Cinq organisations sont en lice pour cette première édition, dont le verdict sera rendu pendant la Foire du livre de Francfort.

10/09/2026, 13:14

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“Une ville de la taille de Rennes sans librairie” : 20 ans après, Les Buveurs d’Encre passe le relais

Ouverte en 2005 rue de Meaux, dans le 19e arrondissement de Paris, la librairie Les Buveurs d’Encre est à transmettre. Son fondateur, Yves Martin, souhaite, désormais, à 61 ans, passer le relais, avec l’espoir de voir un jeune libraire poursuivre l’histoire du lieu sans renoncer à son identité de commerce de proximité.

10/09/2026, 12:42

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Récupération : le RN veut faire entrer Olympe de Gouges au Panthéon

Exclusif — L'autrice de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (1791) n'a définitivement rien fait pour mériter ça. Le Rassemblement national, par une proposition de résolution du député Jean-Philippe Tanguy (Somme), propose de la faire entrer au Panthéon. Un féminisme d'affichage qui, pour le parti d'extrême droite, constitue une énième opération de dédiabolisation.

10/09/2026, 12:09

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Gründ Jeunesse généralise l’USB-C à ses livres sonores pour enfants

Le petit tournevis réclamé par les compartiments à piles pourra rester dans le tiroir. À compter de cette rentrée, Gründ Jeunesse annonce le passage au rechargeable USB-C pour l’ensemble de ses nouveautés sonores. Une évolution concrète pour les familles et un changement d’échelle pour « Mes premiers livres sonores », écoulée, selon sa direction, à plus de 11 millions d’exemplaires.

10/09/2026, 10:59

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Drooms : Quand l’Art devient une arme

Après plus de quatorze années de création, Rupert Wach, jeune auteur corse, prépare la sortie du troisième tome de sa saga Drooms. La série explore l’identité, les discriminations, l’injustice et l’introspection à travers le parcours de personnages confrontés à un monde où chacun doit trouver sa place. Profondément inspiré par la Corse, le récit fait de ses paysages un élément à part entière de son univers et interroge l’appartenance, les origines et le rapport que nous entretenons avec ce qui nous construit. Entre aventure, dark fantasy et questionnement intime, Drooms propose une écriture sombre et engagée. Projet porté par Piumaginaire éditions. 

10/09/2026, 10:29

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L’éditrice française de Ken Follett, Margaret Atwood et John Banville s'en est allée

Maggie Doyle, qui dirigea pendant plus de 20 ans la littérature étrangère des éditions Robert Laffont, est décédée au début du mois de septembre. Irlandaise installée en France depuis les années 1980, d'abord agente littéraire puis éditrice, elle aura accompagné en français Margaret Atwood, John Banville, Michael Chabon, Ken Follett ou encore Colm Tóibín, tout en veillant sur le fonds de la collection « Pavillons ».

09/09/2026, 18:22

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De Kana et Le Lombard à Vega : Nicolas Ducos prend la direction générale

Vega a nommé Nicolas Ducos au poste de directeur général à compter du 1er septembre 2026. Jusqu'ici directeur marketing et commercial des éditions Kana et Le Lombard, il prend la direction opérationnelle de la maison de mangas, coentreprise de Kadokawa et Média-Participations. Nicolas Weber-Krebs en reste président et conserve la supervision des orientations stratégiques.

09/09/2026, 18:07

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Galignani ouvre une librairie chez Sotheby’s à Paris

À partir du 10 septembre, la librairie Galignani s'installe chez Sotheby's, au 83 rue du Faubourg Saint-Honoré. Baptisé « Galignani chez Sotheby's », ce nouvel espace proposera des livres choisis en fonction de l'actualité culturelle, mais aussi des expositions, collections et œuvres appelées à passer sous le marteau de la maison de ventes. Rencontres, signatures et ateliers doivent compléter la programmation tout au long de l'année.

09/09/2026, 17:27

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