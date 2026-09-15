L’autre héritage de Catherine Ringer : la poésie d'Alice Mendelson

On se souviendra évidemment de Marcia Baïla, Andy, C’est comme ça, des Rita Mitsouko et de ce couple artistique formé avec Fred Chichin au début des années 1980.

Après sa mort en 2007, Catherine Ringer avait poursuivi seule une carrière où se croisaient toujours chanson, théâtre, performance et goût des mots. Ces derniers mois, c’est pourtant la poésie qui occupait une place remarquable dans son travail.

Une poétesse cachée pendant presque toute une vie

Alice Mendelson, née en 1925, fille de Juifs polonais installés en France, avait 16 ans lorsque son père fut arrêté en 1941 puis déporté, avant de mourir à Auschwitz. Avec sa mère, elle échappa à la rafle du Vél’ d’Hiv, passa en zone libre et s’engagea dans la Résistance. Après-guerre, elle devint professeure de lettres puis conteuse. Elle écrivait pourtant de la poésie depuis sa jeunesse, presque sans la publier. Elle est morte le 4 janvier 2025, à 99 ans.

Le lien avec Catherine Ringer était aussi familial. Alice Mendelson avait connu son père, le peintre Sam Ringer, Juif polonais lui-même déporté pendant la Seconde Guerre mondiale. Les deux femmes se rencontrent à leur tour dans les années 1990 : Alice Mendelson intervient alors dans la classe de Ginger, la fille de Catherine Ringer, et reconnaît immédiatement ce nom. Une amitié commence.

Longtemps, pourtant, les poèmes restent dans des cahiers et des archives. Le conteur Pascal Quéré contribue à les faire émerger, puis Catherine Ringer, Violaine Boneu et plusieurs artistes s’en emparent.

Au printemps 2021, alors que le Théâtre de la Huchette cherche des artistes pour des cartes blanches destinées à soutenir la salle après les fermetures liées au Covid, Catherine Ringer préfère à un récital de chansons une lecture des textes sensuels de son amie.

Le projet grandit ensuite : L’Érotisme de vivre est créé au Théâtre d’Auxerre en février 2022, accompagné au piano par Grégoire Hetzel et mis en scène par Mauro Gioia.

Catherine Ringer dira et chantera ces textes des dizaines de fois, en France comme à l’étranger. Elle y trouve une poésie qui lui ressemble : libre, physique, drôle, sensuelle, peu embarrassée par la bienséance et obsédée moins par l’âge que par la manière de demeurer vivante. « Ne jamais bâcler de vivre » devient presque le mot d’ordre de cette transmission.

De la scène au livre

L’entreprise aura aussi eu un effet très concret en librairie : L’Érotisme de vivre paraît d’abord en 2022 chez Rhubarbe, en coédition avec le Théâtre d’Auxerre : le premier recueil d’une femme qui avait écrit pendant plus de 70 ans avant de connaître tardivement la publication.

En janvier 2026, un an après la disparition d’Alice Mendelson, les éditions Points donnent une nouvelle ampleur à son œuvre avec L’Érotisme de vivre et autres poèmes. Catherine Ringer en choisit et présente les textes. Le volume rassemble cette écriture du désir, des hommes, du corps, de la vieillesse, des couleurs et du plaisir d’être au monde.

La publication accompagne une autre redécouverte d’Alice Mendelson. Son récit Une jeunesse sous l’Occupation, élaboré avec l’historien Laurent Joly et paru chez Grasset en 2023, est réédité en poche chez Tallandier en janvier 2026.

Une petite bibliothèque personnelle

En février dernier, Catherine Ringer avait poussé plus loin encore ce rôle de passeuse. Du 2 au 13 février, France Culture lui confiait L’Instant poésie. Pendant dix émissions, elle composait en quelque sorte sa petite anthologie personnelle.

Alice Mendelson y occupait six épisodes, avec notamment Cherche et trouve, Déjà, Partenaire, Le temps, Hymne, L’Homme léchable, Chants des heures d’amour, belles ou encore Clair de chambre. Mais Catherine Ringer ouvrait aussi sa bibliothèque à Nazim Hikmet avec Le Chant des Hommes, à Aimé Césaire, à Marceline Desbordes-Valmore avec La danse de nuit, et au poète haïtien Jean Métellus.

Chez Desbordes-Valmore, elle retenait la danse comme réponse à la mélancolie, chez Hikmet, la puissance collective du chant, chez Césaire, la capacité à regarder encore vers demain. Chez Alice Mendelson, toujours, le présent, le désir et l’obstination à trouver de la beauté jusque dans l’approche de la fin.

Une trajectoire sans mode d’emploi

Avant les Rita Mitsouko, il y eut le théâtre expérimental, la danse, la performance et, alors qu’elle avait à peine 17 ans, quelques films pornographiques. Un épisode qu’elle n’a jamais cherché à effacer de sa biographie et qu’elle revendiquera plus tard comme une expérience choisie, allant jusqu’à dire que « le porno a été mon service militaire ». L’épisode télévisé de 1986 où Serge Gainsbourg tente de l’humilier a finalement déshonoré le chanteur.

Elle rencontre Fred Chichin en 1979, dans le milieu du théâtre et des spectacles alternatifs. Ensemble, ils inventent bientôt les Rita Mitsouko, drôle d’objet musical qui mélange rock, funk, électronique, chanson, extravagance vestimentaire et culture underground. Avec Marcia Baïla, immense succès né d’un hommage à la chorégraphe Marcia Moretto, puis Andy, Les Histoires d’A., C’est comme ça ou Le Petit Train, le duo impose dans les années 1980 une esthétique que personne ne pouvait vraiment reproduire : drôle et tragique, populaire et sophistiquée, dansante mais jamais tout à fait légère.

Une voix, capable de passer de la gouaille au cri, du grave à des aigus presque lyriques, était devenue un instrument immédiatement identifiable.

Le 16 février dernier, elle présentait encore L’Érotisme de vivre dans la grande salle du Théâtre de la Ville. 12 jours plus tard, elle retrouvait le rock à La Maroquinerie, puis, le 19 mars, reprenait les poèmes d’Alice Mendelson à Vaulx-en-Velin. Un ami nous racontait il y a peu la croiser parfois du côté des Lilas, promenant simplement son chien, avec la simplicité de l'ancienne punk, et le refus de la respectabilité, comme de la nostalgie.

Crédits photo : Catherine Ringer avec Les Rita Mitsouko aux Eurockéennes de 2007 (Rama, recadrée et légèrement éclaircie par Cornischong, CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

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