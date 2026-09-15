Prix Aventuriales 2026 : qui succédera à Sanguine ?

Le Prix Aventuriales occupe une place à part dans la douzième édition du festival consacré aux littératures de l’Imaginaire. L'organisation entretient d’ailleurs le suspense en présentant la personne récompensée comme « l’invité(e) mystère » de 2026. Son nom sera révélé au début du mois de septembre, quelques semaines avant le rendez-vous organisé les 26 et 27 septembre à Ménétrol, près de Riom.

Cette distinction ne se résume pas à une annonce glissée dans le programme. Le ou la lauréate bénéficiera d’un temps de rencontre à part entière : une interview menée par Stéphanie Miolane figure parmi les conférences et tables rondes prévues durant le week-end. La remise du Prix Aventuriales complète ce rendez-vous.

Six romans en lice

Créé en 2020, le Prix Aventuriales récompense un roman francophone relevant de la science-fiction, du fantastique ou de la fantasy, avec une attention particulière portée aux auteurs et autrices encore peu exposés. Le choix repose notamment sur les lectures et les votes de médiathèques partenaires. Pour 2026, six ouvrages ont été retenus.

Stéphane Desienne, La Fille qui sauva Hiroshima (Gephyre, 2025)

François Manson, Les Poches pleines, les poches vides (Blogger de Loire, 2024)

Angel Arekin, Dieu et sorcière (Plume Blanche, 2025)

Anouck Faure, Aatea (Argyll, 2025)

Frédéric Czilinder, Succubus vendetta (Éditions du Héron d’argent, 2024)

Michaël Fenris, Projet Aurora 2142 (Des livres et du rêve, 2024)

La sélection reflète ainsi l’orientation du prix, largement tournée vers des maisons indépendantes et des voix moins présentes dans les grands circuits de récompenses littéraires. Le lauréat sera récompensé d’une dotation de 200 €.

Le prix trouve sa place dans un salon où l’édition indépendante et les différents acteurs du livre occupent une large part du terrain. 22 maisons venues de toute la France sont annoncées, accompagnées de près d’une centaine d’auteurs et d’autrices.

Deux librairies figurent également parmi les partenaires — Le Grenier des Chimères et Lis tes Ratures — tandis que Bibli Auvergne et la médiathèque de Riom apparaissent dans la liste des soutiens de la manifestation.

À Ménétrol, la récompense s’insère ainsi dans deux journées rythmées par les rencontres, les dédicaces, les conférences et de nombreuses animations. L’accès au salon reste gratuit, avec une ouverture le samedi 26 septembre de 10h à 18h30 puis le dimanche 27 de 10h à 17h30.

Avant cela, un nom restera soigneusement tenu secret : celui de la personnalité qui rejoindra l’édition 2026 avec le titre de lauréat du Prix Aventuriales.

En 2025, le prix avait été attribué à Sanguine pour Ici vivent les ténèbres, roman publié aux Éditions du Chat Noir en 2023. L’autrice figurait alors parmi cinq finalistes et avait succédé à Pauline Sidre, déjà récompensée à deux reprises par les Aventuriales.

Par Inès Lefoulon

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