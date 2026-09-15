Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Prix littéraires

Prix Aventuriales 2026 : qui succédera à Sanguine ?

À quelques semaines des Aventuriales 2026, le suspense demeure autour du prochain lauréat du Prix Aventuriales, présenté comme « l’invité(e) mystère » de cette douzième édition. Son nom, annoncé début septembre, précédera une interview menée par Stéphanie Miolane et la remise officielle de la distinction, les 26 et 27 septembre à Ménétrol.

Le 15/09/2026 à 17:24 par Inès Lefoulon

|

Publié le :

15/09/2026 à 17:24

Inès Lefoulon

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Le Prix Aventuriales occupe une place à part dans la douzième édition du festival consacré aux littératures de l’Imaginaire. L'organisation entretient d’ailleurs le suspense en présentant la personne récompensée comme « l’invité(e) mystère » de 2026. Son nom sera révélé au début du mois de septembre, quelques semaines avant le rendez-vous organisé les 26 et 27 septembre à Ménétrol, près de Riom.

Cette distinction ne se résume pas à une annonce glissée dans le programme. Le ou la lauréate bénéficiera d’un temps de rencontre à part entière : une interview menée par Stéphanie Miolane figure parmi les conférences et tables rondes prévues durant le week-end. La remise du Prix Aventuriales complète ce rendez-vous.

Six romans en lice

Créé en 2020, le Prix Aventuriales récompense un roman francophone relevant de la science-fiction, du fantastique ou de la fantasy, avec une attention particulière portée aux auteurs et autrices encore peu exposés. Le choix repose notamment sur les lectures et les votes de médiathèques partenaires. Pour 2026, six ouvrages ont été retenus. 

Stéphane Desienne, La Fille qui sauva Hiroshima (Gephyre, 2025)

François Manson, Les Poches pleines, les poches vides (Blogger de Loire, 2024)

Angel Arekin, Dieu et sorcière (Plume Blanche, 2025)

Anouck Faure, Aatea (Argyll, 2025)

Frédéric Czilinder, Succubus vendetta (Éditions du Héron d’argent, 2024)

Michaël Fenris, Projet Aurora 2142 (Des livres et du rêve, 2024)

La sélection reflète ainsi l’orientation du prix, largement tournée vers des maisons indépendantes et des voix moins présentes dans les grands circuits de récompenses littéraires. Le lauréat sera récompensé d’une dotation de 200 €.

Le prix trouve sa place dans un salon où l’édition indépendante et les différents acteurs du livre occupent une large part du terrain. 22 maisons venues de toute la France sont annoncées, accompagnées de près d’une centaine d’auteurs et d’autrices.

Deux librairies figurent également parmi les partenaires — Le Grenier des Chimères et Lis tes Ratures — tandis que Bibli Auvergne et la médiathèque de Riom apparaissent dans la liste des soutiens de la manifestation.

À Ménétrol, la récompense s’insère ainsi dans deux journées rythmées par les rencontres, les dédicaces, les conférences et de nombreuses animations. L’accès au salon reste gratuit, avec une ouverture le samedi 26 septembre de 10h à 18h30 puis le dimanche 27 de 10h à 17h30.

Avant cela, un nom restera soigneusement tenu secret : celui de la personnalité qui rejoindra l’édition 2026 avec le titre de lauréat du Prix Aventuriales.

En 2025, le prix avait été attribué à Sanguine pour Ici vivent les ténèbres, roman publié aux Éditions du Chat Noir en 2023. L’autrice figurait alors parmi cinq finalistes et avait succédé à Pauline Sidre, déjà récompensée à deux reprises par les Aventuriales. 

 
 
 

Par Inès Lefoulon
Contact : il@actualitte.com

Commenter cet article

 

La fille qui sauva Hiroshima

Stéphane Desienne

Paru le 09/05/2025

160 pages

Gephyre

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782490418770
9782490418770
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Les poches pleines, les poches vides

François Manson

Paru le 01/04/2024

124 pages

Blogger de Loire

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782494684195
9782494684195
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Dieu & Sorcière

Angel Arekin

Paru le 05/08/2025

688 pages

Plume Blanche

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782381991351
9782381991351
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Aatea

Anouck Faure

Paru le 10/01/2025

432 pages

Argyll Editions

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782494665545
9782494665545
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Succubus vendetta

Frédéric Czilinder

Paru le 21/11/2024

244 pages

Héron d'Argent

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386180408
9782386180408
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Projet Aurora 2142

Michaël Fenris

Paru le 01/06/2024

432 pages

Des livres et du Rêve

17,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782493472496
9782493472496
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

À Paris, Read & Shine interroge les mémoires, les luttes et l’avenir

À la Gaîté Lyrique, Read & Shine place sa quatrième édition sous le signe des « Mémoires pour les lendemains ». Le 19 septembre 2026, trois tables rondes suivront un même fil : de la transmission intime aux résistances héritées, jusqu’aux récits capables d’ouvrir d’autres horizons politiques et littéraires.

14/09/2026, 18:17

ActuaLitté

Aux Aventuriales, l’imaginaire ausculte notre époque

Aux Aventuriales 2026, les littératures de l’imaginaire dialoguent avec les débats qui traversent notre époque. Représentations genrées, féminisme, succès du duo fantasy-romance, intelligence artificielle ou poids du numérique : les conférences annoncées à Ménétrol dépassent la seule célébration des genres pour interroger leurs liens avec les évolutions sociales, culturelles et technologiques.

14/09/2026, 12:25

ActuaLitté

Les Rendez-vous de l’histoire 2026 : Blois au rythme des « Marchands »

Du 7 au 11 octobre toute la ville de Blois vivra au rythme « du plus grand festival des idées de France », les Rendez-vous de l'histoire.

11/09/2026, 17:09

ActuaLitté

Toulouse sous enquête : le polar s’empare de la ville

À l’occasion de Toulouse Polars du Sud, la Ville rose troque ses airs tranquilles contre ceux d’une scène de crime à ciel ouvert. Des Archives municipales au Muséum, jusqu’aux rues parcourues par le rallye « Opération Auroch », énigmes, indices et affaires à résoudre installent le public au cœur de l’enquête. 

11/09/2026, 16:43

ActuaLitté

Délivrées ! : le salon des livres féministes revient à Paris en novembre

Le salon des livres féministes Délivrées ! tiendra sa cinquième édition du 6 au 8 novembre 2026 à la Halle des Blancs Manteaux, dans le 4e arrondissement de Paris. Organisé par Femmes Solidaires et Clara-magazine, l’événement réunira autrices, auteurs, journalistes, chercheuses et personnalités engagées autour de rencontres, débats, projections, expositions et séances de dédicaces. L’entrée sera libre et gratuite.

10/09/2026, 17:48

ActuaLitté

SLPJ : Nils Ahl succède à Sylvie Vassallo, “sans renverser la table”

Après vingt-cinq ans à la tête du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, Sylvie Vassallo passe la main. Nils C. Ahl doit prendre ses fonctions le 29 septembre, moins de deux mois avant la 42e édition. Traducteur, critique, ancien éditeur puis humanitaire, il arrive avec une ligne assez claire : ne pas renverser la table, mais prolonger une politique qui fait du livre jeunesse un outil de médiation, de démocratisation culturelle et d’émancipation.

10/09/2026, 16:32

ActuaLitté

Le Festival international de géographie 2026 : le programme complet

Du 2 au 4 octobre 2026, le Festival international de géographie retrouvera Saint-Dié-des-Vosges pour une 37e édition placée sous le signe du « paysage ». La Bulgarie et la Roumanie seront cette année les deux pays à l’honneur, au fil d’un programme qui mêle conférences, débats, littérature, cinéma, expositions, cartographie ou encore gastronomie.

09/09/2026, 17:46

ActuaLitté

Quand le polar raconte la guerre : frontières, empires et mémoires

Pour sa 18e édition, Toulouse Polars du Sud place la guerre au cœur du roman noir. Frontières mouvantes, chute des empires, trafics, domination coloniale et blessures de l’Histoire : trois tables rondes réunissent notamment Andreï Kourkov, Olivier Truc, Patrick Bard, Laurent Guillaume, Gwenaël Bulteau et Abir Mukherjee autour des conflits qui traversent les territoires autant que les mémoires.

09/09/2026, 15:24

ActuaLitté

Les Aventuriales 2026 dévoilent leurs grandes voix

Pour leur douzième édition, les Aventuriales réunissent à Ménétrol une nouvelle constellation de voix de l’imaginaire. Autour d'Ian McDonald, invité d’honneur, Morgan of Glencoe et Pierre Grimbert, marraine et parrain du festival, une programmation éclectique fait dialoguer science-fiction, fantasy, fantastique, romance et uchronie, portée par des auteurs aux parcours aussi singuliers que leurs univers.  

09/09/2026, 14:38

ActuaLitté

Read & Shine revient à la Gaîté Lyrique avec “Mémoires pour les lendemains”

Le festival littéraire Read & Shine, porté par Overbookées, revient le 19 septembre 2026 à la Gaîté Lyrique pour une quatrième édition placée sous le thème « Mémoires pour les lendemains ». Tables rondes, conversations, ateliers, lectures, dédicaces et DJ set rythmeront une journée consacrée aux héritages, aux récits invisibilisés et aux futurs à construire.

08/09/2026, 14:33

ActuaLitté

Qui sont les grands invités de la 44e foire du livre de Brive ?

Du 6 au 8 novembre 2026, la Foire du livre de Brive s’imposera à nouveau comme le rendez-vous phare de la rentrée littéraire. Venant clôturer la saison des grands prix, elle offrira aux lecteurs un panorama unique de l’actualité éditoriale. 

07/09/2026, 17:24

ActuaLitté

Familles et littérature se rencontrent au 3e Salon du Livre “Après l'école”

Le lundi 28 septembre 2026, de 15h à 19h, la Mairie du 15e arrondissement de Paris et l’association Poésie et Chanson Sorbonne organisent la troisième édition du Salon du livre « Après l’école », dans la salle de la bibliothèque Vaugirard.

07/09/2026, 17:15

ActuaLitté

À Morges, Le Livre sur les quais confirme son succès sans chercher à grandir

La 17e édition du Livre sur les quais s'est achevée dimanche 6 septembre à Morges avec des ventes de livres en hausse et une fréquentation stable. Pendant trois jours, 170 autrices et auteurs, dont 90 Suisses, ont participé à quelque 150 rendez-vous. Entre nouvelle implantation, retour des croisières et création d'une Scène du lac, le festival revendique désormais moins la croissance que l'amélioration de l'accueil.

07/09/2026, 16:47

ActuaLitté

Press Start 2026 : quand le jeu vidéo raconte des “Histoires sans fin”

Du 23 au 28 septembre 2026, le festival de jeux vidéo Press Start revient à la Bibliothèque publique d’information (Bpi) pour une 14e édition, et propose une plongée dans ce qui fait depuis toujours rêver les joueur et joueuses : les histoires incroyables dans lesquelles s’immerger et s’évader. Jeux, rencontres et ateliers exploreront les multiples façons dont le médium construit ses histoires, et laisse parfois aux joueurs le soin de les écrire. 

03/09/2026, 14:22

ActuaLitté

Parler argent avec les soeurs Brontë et Jane Austen, à la Bpi

En cette année 2026, la Bibliothèque publique d’information s'est penchée sur les liens entre émancipation féminine et pouvoir économique, en s’intéressant à la façon dont de grandes plumes féminines ont fait du rapport à l’argent un ressort central de leur œuvre. Après Virginia Woolf, les sœurs Brontë et Jane Austen seront évoquées en septembre et octobre.

02/09/2026, 12:36

ActuaLitté

À Morges, trois rendez-vous pour penser les futurs possibles

Du 4 au 6 septembre 2026, la 17e édition du Livre sur les quais réunit à Morges 170 autrices et auteurs autour de 150 événements. Placé sous le thème « Se raconter des histoires », le festival interroge aussi ce que la littérature peut faire du présent - et de ses inquiétudes. Crise climatique, fragilité des démocraties, tentation autoritaire ou recherche d’autres modèles de société : trois rendez-vous mettent les récits à l’épreuve du monde qui vient.

01/09/2026, 16:21

ActuaLitté

10 ans après Gonzague Saint-Bris, sa nièce reprend La Forêt des livres

Au lendemain de sa 30e édition, La Forêt des livres s’apprête à changer de direction. Marie-Claude Mahiette, qui a porté la manifestation après la disparition de Gonzague Saint-Bris en 2017, et Nadine Théret, secrétaire de l’association depuis vingt ans, quittent l’organisation. Aurore Saint-Bris, nièce du fondateur et déjà impliquée dans l’événement, doit reprendre la présidence. Une transmission à l’approche de 2027, année qui marquera les 10 ans de la mort de l’écrivain.

01/09/2026, 11:56

ActuaLitté

Le festival Étrange Grande annulé après la polémique autour d’un auteur Magnus

À moins d’un mois de sa cinquième édition, le festival Étrange Grande, rendez-vous consacré aux littératures de genre à Hettange-Grande, en Moselle, est annulé. L’équipe bénévole qui l’organise annonce également sa mise en retrait, après plusieurs jours de polémique autour de la présence de l’écrivain Christophe Dubourg, publié notamment par les éditions Magnus. Entre déprogrammation, réintégration, retraits d’auteurs et menaces reçues par les organisateurs, la controverse a fini par emporter l’ensemble de la manifestation.

28/08/2026, 18:33

ActuaLitté

Le Livre sur les quais 2026 fait sortir la lecture de ses pages

Sous la présidence de Delphine de Vigan, avec les éditions Noir sur Blanc à l’honneur, la 17e édition du Livre sur les quais déplace la littérature hors de ses cadres habituels. Cars postaux rétro, lecture silencieuse sur le Léman et battle des classiques transforment Morges en terrain d’expériences littéraires.

27/08/2026, 14:21

ActuaLitté

Yggdrasil 2026 : dragons, auteurs et fantasy à Lyon

Yggdrasil Fort Fort Lointain revient les 5 et 6 septembre 2026 à l’Hippodrome de Parilly, près de Lyon. Pour sa 11e édition, le festival consacré aux cultures de l’imaginaire fait une nouvelle fois dialoguer fantasy, littérature, illustration, jeux et spectacle vivant, avec un nouvel espace consacré aux Vikings et aux dragons.

25/08/2026, 17:57

ActuaLitté

Pendant onze jours, Montréal devient la capitale de la littérature

Près de 200 écrivains, écrivaines et artistes, plus de 40 manifestations et onze jours durant lesquels le livre sortira largement de ses pages : le Festival international de la littérature (FIL) dévoile la programmation de sa 32e édition, organisée à Montréal du 23 septembre au 3 octobre 2026. Spectacles littéraires, musique, cinéma, traduction, photographie, performances dans l’espace public et hommages à Ingeborg Bachmann, Mahmoud Darwich, Marie Cardinal ou René Depestre composeront cette édition.

25/08/2026, 17:36

ActuaLitté

À Morges, trois rendez-vous racontent la littérature sans frontières

Sous la présidence de Delphine de Vigan, la 17e édition du Livre sur les quais place les récits, les passages et les frontières au cœur de sa programmation. À l’honneur pour leurs quarante ans, les éditions Noir sur Blanc incarnent ce dialogue entre les langues, les cultures et les imaginaires qui traverse le festival.
 

25/08/2026, 14:05

ActuaLitté

Le Livre sur la Place 2026 : le programme complet de la 48e édition

Du 11 au 13 septembre, Le Livre sur la Place retrouvera la place de la Carrière à Nancy pour sa 48e édition. Coprésidée par l’historien israélien Élie Barnavi et l’intellectuel palestinien Elias Sanbar, la manifestation entend placer le dialogue, la littérature internationale et les grandes fractures contemporaines au cœur de ce premier grand rendez-vous de la rentrée littéraire. 

24/08/2026, 17:59

ActuaLitté

Mohamed Mbougar Sarr, Louisa Yousfi, Jérôme Ferrari : le programme du nouveau festival Maillage

Du 25 au 27 septembre 2026, le Palais de la Porte Dorée inaugurera Maillage, un nouveau festival consacré aux littératures contemporaines. Mohamed Mbougar Sarr en sera l'invité d'honneur, aux côtés notamment de Mathieu Belezi, Jérôme Ferrari, Kiyémis, Rim Battal, Diaty Diallo ou Dinaw Mengestu. Rencontres, performances, lectures, ateliers et créations collectives investiront jusqu'à l'Aquarium tropical.

24/08/2026, 12:52

ActuaLitté

Bordeaux : 80 auteurs et 10 expositions pour le Festival Gribouillis 2026

À Bordeaux, septembre va prendre un sérieux coup de crayon. Pour sa sixième édition, le Festival Gribouillis concentre son temps fort du 10 au 13 septembre 2026, mais déborde largement de ces quatre journées : dix expositions investissent la ville, tandis que le salon du livre réunira, du 11 au 13, 80 auteurs et autrices ainsi que 60 maisons d’édition et librairies locales. Une rentrée dessinée qui ira de Michel Rabagliati à Erik Svetoft, de la création jeunesse aux questions très concrètes de droits d’auteur.

23/08/2026, 14:50

ActuaLitté

Dans le Lot, le festival Lectures préfère les voix aux files de dédicaces

Du 11 au 13 septembre 2026, Lectures – Festival du livre du Haut-Quercy revient pour une neuvième édition entre Martel et ses environs. Six romans, six lectures portées par des comédiens professionnels et autant de rencontres avec les auteurs : le rendez-vous revendique une formule à rebours des grandes foires du livre, où l’on prend le temps d’écouter avant de discuter.

21/08/2026, 17:53

ActuaLitté

StoryHeaven : romance, fantasy et romantasy ont leur nouveau salon à Bruxelles

Romance, fantasy, romantasy, fantastique et dark romance s’offrent un nouveau rendez-vous en Belgique. Les 5 et 6 septembre 2026, StoryHeaven organisera sa première édition à Bruxelles, avec auteurs, maisons d’édition, dédicaces et une programmation qui entend transformer le traditionnel salon du livre en expérience participative.

21/08/2026, 17:34

ActuaLitté

Lire en Poche 2026 : Mathias Malzieu parrain d’une “Soif d’idéal”

Du 9 au 11 octobre, Lire en Poche retrouvera Gradignan pour une 22e édition placée sous le signe de la « Soif d’idéal ». Mathias Malzieu en sera le parrain, devant une centaine d’autrices et auteurs français et étrangers. Entièrement gratuite, la manifestation attend 32.000 visiteurs au parc de Mandavit, tandis que le programme complet sera dévoilé à la fin de l’été.

19/08/2026, 09:56

ActuaLitté

Ce que nos traces disent de nous au Livre sur les quais

Du 4 au 6 septembre 2026, Le Livre sur les quais retrouvera Morges pour une 17e édition placée sous la présidence de Delphine de Vigan et le thème « Se raconter des histoires », avec les éditions Noir sur Blanc à l’honneur. Au cœur de cette programmation, une question traverse plusieurs rendez-vous : que reste-t-il d’une existence lorsqu’elle devient récit ?

17/08/2026, 16:53

ActuaLitté

Escales Littéraires : une librairie consacrée aux ouvrages de voyage

Du 15 au 17 septembre 2026, IFTM installera à la Porte de Versailles « Les Escales Littéraires », un espace d’environ 40 m² consacré aux guides, aux récits, aux œuvres de fiction et aux ouvrages techniques liés au tourisme. Organisée avec Hachette Tourisme, cette librairie réunira des professionnels du secteur devenus auteurs et des contributeurs de guides, qui présenteront et dédicaceront leurs livres pendant les trois jours du salon.

06/08/2026, 16:46

ActuaLitté

La Prairie aux Livres dévoile le programme de sa première édition à Nantes

Du 25 au 27 septembre 2026, La Prairie aux Livres réunira auteurs, éditeurs, illustrateurs et artistes dans le quartier Prairie au Duc, sur l’île de Nantes. Gratuit, le festival proposera dédicaces, ateliers, spectacles, expositions et rendez-vous musicaux.

05/08/2026, 17:10

ActuaLitté

Dua Lipa invite Gaël Faye, Patti Smith et Kae Tempest à Londres

Zadie Smith, Patti Smith, Gaël Faye, Nadia Murad, Ta-Nehisi Coates ou encore Kae Tempest : pour sa 19e édition, le London Literature Festival confie une large partie de sa programmation à Dua Lipa et à son club de lecture Service95. Du 20 octobre au 1er novembre 2026, le Southbank Centre réalise ainsi un coup de communication particulièrement habile : associer le prestige d’un grand festival littéraire à la puissance de prescription d’une pop star mondiale. 

31/07/2026, 15:06

ActuaLitté

Les Correspondances de Manosque révèlent les temps forts de leur 28e édition

Du mercredi 23 au dimanche 27 septembre 2026, la 28e édition des Correspondances accueillera de nombreux acteurs du monde de la littérature. Les livres de la rentrée seront présentés sur les places de l’Hôtel-de-Ville, Marcel-Pagnol et d’Herbès, avant des lectures et des concerts dans la grande salle du théâtre Jean-le-Bleu. Une déambulation dans les jardins du Paraïs accompagnera, le dimanche, la réouverture au public de la maison de Jean Giono.

29/07/2026, 16:13

ActuaLitté

À Bath, le festival jeunesse critiqué pour son manque de diversité

Le Bath Children’s Literature Festival, rendez-vous annuel organisé dans la ville de Bath, en Angleterre, et consacré aux livres pour enfants, est critiqué après la présentation de son programme de septembre 2026. Des auteurs affirment que leurs commentaires sur la faible représentation d'écrivains de couleur ont été supprimés sur Instagram. Plusieurs d’entre eux ont ensuite reçu un courriel du cofondateur John McLay leur demandant d’effacer leurs messages.

29/07/2026, 15:24

ActuaLitté

Festival BD de Montréal : Pauline Laurent rejoint la direction

Le Festival BD de Montréal a nommé Pauline Laurent codirectrice générale et directrice administrative. Elle travaillera aux côtés de Virginie Mont-Reynaud, chargée de la direction artistique, dont la nomination avait été annoncée en février 2026.

28/07/2026, 11:20

ActuaLitté

Traduire le monde : Vo-Vf revient pour une 14e édition

Du 2 au 4 octobre 2026, le festival Vo-Vf reviendra au château du Val Fleury, à Gif-sur-Yvette, pour une 14e édition consacrée à la traduction littéraire. Auteurs, autrices, traducteurs, traductrices, éditeurs et éditrices s’y retrouveront autour d’une même ambition : rendre visibles les passeurs et passeuses de langues, mais aussi interroger ce que traduire signifie dans un monde traversé par les crises politiques, écologiques et technologiques.

24/07/2026, 16:31

Autres articles de la rubrique Sortir

ActuaLitté

Sylvain Tesson quitte ses sommets pour le Théâtre Marigny

Le mercredi 23 septembre, à 19 heures, Sylvain Tesson sera au Théâtre Marigny, à Paris, pour une nouvelle rencontre des « Conversations de la Revue des Deux Mondes ». L’écrivain et voyageur viendra échanger avec le public autour de son parcours, de ses écrits et de son regard sur le monde. La rencontre se tiendra au Carré Marigny. Les places sont proposées à 30 €, avec un tarif réduit de 15 €.

15/09/2026, 14:05

ActuaLitté

Les glorieuses années de Georges Vermard

Du 13 octobre 2026 au 23 janvier 2027, la bibliothèque de la Part-Dieu rend hommage à Georges Vermard, photographe majeur de la presse lyonnaise, à travers une exposition rétrospective, présentée dans l’espace Patrimoine et inscrite dans le cadre du Bicentenaire national de la photographie.

13/09/2026, 08:30

ActuaLitté

Michel Foucault, 14 années pour déplacer les frontières de la pensée

À l’occasion du centenaire de la naissance de Michel Foucault, le Collège de France consacre une exposition au philosophe et aux quatorze années durant lesquelles il occupa la chaire d’Histoire des systèmes de pensée. Manuscrits inédits, archives sonores et audiovisuelles ou objets personnels retracent, du 30 septembre 2026 au 15 janvier 2027, une aventure intellectuelle dont les effets continuent de traverser les sciences humaines.

10/09/2026, 17:33

ActuaLitté

Un tournage en 2027 pour L'inconnu de la poste, adapté par Patricia Mazuy

L'inconnu de la poste, enquête de la journaliste Florence Aubenas parue en février 2021 aux Éditions de l'Olivier, se retrouvera prochainement dans les salles de cinéma, confiée aux bons soins de la réalisatrice Patricia Mazuy et des Films Pelléas. Le tournage est prévu en 2027.

10/09/2026, 09:33

ActuaLitté

Journées du patrimoine : l’Institut de France ouvre sa Coupole et ses bibliothèques

Les 19 et 20 septembre 2026, l’Institut de France ouvrira gratuitement le palais du quai de Conti à l’occasion des 43es Journées européennes du patrimoine. Bibliothèque Mazarine, Bibliothèque de l’Institut, salles de séances et Coupole seront accessibles au public. Le week-end sera également rythmé par des rencontres autour du livre et du patrimoine écrit, ainsi que par de nombreuses dédicaces d’académiciens.

09/09/2026, 17:41

ActuaLitté

À Paris, l’ENS consacre une nuit aux données et à l’intelligence artificielle

Intelligence artificielle, climat, santé, géopolitique, littérature, vie privée ou encore histoire : le 25 septembre 2026, l’École normale supérieure organise une nouvelle Nuit de l’ENS entièrement consacrée aux données. De 17h à minuit, plus de 70 conférences, débats, ateliers, expositions et spectacles investiront les différents sites de la rue d’Ulm. L’événement est gratuit, sur inscription.

09/09/2026, 17:34

ActuaLitté

Le musée de l’Image à Épinal invite ses visiteurs à prendre le large

À partir du 31 octobre 2026, le musée de l’Image à Épinal largue les amarres et invite le public à découvrir sa nouvelle exposition temporaire Mer en vue : mythes, sciences et aventures maritimes, présentée jusqu’au 23 mai 2027.

08/09/2026, 13:11

ActuaLitté

Comment Nicolas Flamel est devenu alchimiste après sa mort

Alchimiste, immortel, détenteur de la pierre philosophale : Nicolas Flamel a fini par devenir beaucoup plus célèbre pour ce qu’il n’a probablement jamais été que pour sa vie réelle. Du 13 octobre 2026 au 24 janvier 2027, le musée de Cluny - musée national du Moyen Âge revient aux sources de cette construction dans l’exposition Nicolas Flamel, alchimiste de papier. C’est d’abord par les livres, les manuscrits et les textes apocryphes que s’est fabriqué le Flamel que nous connaissons aujourd’hui.

07/09/2026, 16:26

ActuaLitté

Camille Bouvier rejoint la Comédie-Française après 29 ans à l'Institut de France

Après 29 années à l'Institut de France, dont 15 à la tête de la Fondation Simone et Cino Del Duca, Camille Bouvier a rejoint début juillet la Comédie-Française. Elle y occupe les fonctions de chargée de mission auprès de l'administrateur général, Clément Hervieu-Léger.

04/09/2026, 13:13

ActuaLitté

Pour son premier long, Pauline Deutsch adapte une nouvelle de Fanny Desarzens

La réalisatrice et scénariste Pauline Deutsch passe au long-métrage avec Les Cimes, basé sur la nouvelle Lignine de l'autrice Fanny Desarzens. Coécrite avec Jacqueline Surchat, la production sera notamment tournée dans le Valais, en Suisse.

28/08/2026, 10:27

ActuaLitté

C’était notre terre : Mathieu Belezi passe du roman à la scène

18 ans après sa première publication, C’était notre terre revient doublement à l’automne 2026. Le roman de Mathieu Belezi sera réédité le 17 septembre au Tripode, avant de devenir, du 6 au 10 octobre au Théâtre des Quartiers d’Ivry, un spectacle mis en scène par Célie Pauthe. Une même fresque chorale pour regarder de front la colonisation française de l’Algérie et son effondrement.

26/08/2026, 17:48

ActuaLitté

Quand le monde vacille, que peut encore la littérature ?

À l’heure où les crises semblent devenir notre horizon permanent, que peut encore la littérature ? Le 3 septembre 2026, la Fondation Catherine Gide réunira à l’Académie du Climat, à Paris, écrivains, artistes et chercheurs pour interroger les pouvoirs de la création face au dérèglement climatique, aux guerres et aux catastrophes. Une soirée pour penser ce que les mots peuvent encore déplacer lorsque le monde vacille.

 

26/08/2026, 16:16

ActuaLitté

Le Muséum national d’Histoire naturelle raconte 400 ans de dialogue entre art et science

À l’occasion de ses 400 ans, le Muséum national d’Histoire naturelle consacre une vaste exposition aux liens noués depuis quatre siècles entre création artistique et sciences naturelles. Dessin, peinture, sculpture et photographie y occupent naturellement une place centrale. 

25/08/2026, 17:10

ActuaLitté

Collaborateur de Romain Gavras, Karim Boukercha cosigne Bombonera

Auteur de plusieurs livres, dont Graffiti général (La Découverte, 2014), le scénariste Karim Boukercha a notamment travaillé avec Romain Gavras sur Notre jour viendra (2010) et Le monde est à toi (2017). Il explore cette fois l'univers du football à l'occasion de Bombonera, le nouveau film de Syrine Boulanouar, en salles ce 26 août.

24/08/2026, 09:46

ActuaLitté

Un livre d'Alphonse de Lamartine aux pages tissées

Pour lire ce Lamartine, inutile de chercher l’encre. En 1883, Les Laboureurs, extrait de Jocelyn, donnait naissance à un objet pour le moins déconcertant : texte et ornements étaient directement façonnés dans la soie sur un métier Jacquard. Les bibliothèques de l'université Stanford (Californie) en conservent désormais un exemplaire, au cœur d’une exposition qui rapproche histoire du livre et technologies programmables.

21/08/2026, 15:55

ActuaLitté

Auguste Vacquerie, le poto branché photo de Victor Hugo

La Maison Vacquerie — Musée Victor-Hugo, à Rives-en-Seine (Villequier, en Seine-Maritime), annonce l'ouverture d'une exposition consacrée au travail Auguste Vacquerie, opérateur au sein de l'atelier Hugo-Vacquerie, le 18 septembre prochain. L'événement s'inscrit dans le cadre du « Bicentenaire de la Photographie (2026-2027) ».

21/08/2026, 10:58

ActuaLitté

“Homme de pierre, comprends-moi !” : les lettres de Nadja à André Breton dévoilées

Un siècle après la rencontre d’André Breton et de celle qui allait devenir la figure centrale de Nadja, la Galerie Gallimard consacre une exposition à Léona Delcourt, dite Nadja. Intitulée « Ma main écrit ce que tu penses… » — Lettres et dessins de Nadja à André Breton, 1926-1927, elle se tiendra du 4 septembre au 3 octobre 2026, avec la participation de la Bibliothèque nationale de France et de la Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet.

17/08/2026, 18:18

ActuaLitté

Marvel : les X-Men en mission en 2028, avec un nouveau casting

À l'occasion de sa convention bisannuelle D23, le groupe Disney a présenté quelques-uns de ses grands projets à venir, dont un prochain film X-Men, pleinement intégré au Marvel Cinematic Universe. Les nouveaux visages de l'équipe ont été présentés à cette occasion, le 14 août dernier.

17/08/2026, 10:50

ActuaLitté

Cette université fête les 100 ans d’un département qui n’a jamais existé

Cent ans, cela se fête. Même lorsqu’une partie de l’organigramme a été inventée de toutes pièces. À Londres, le Warburg Institute célèbre le siècle écoulé depuis l’ouverture, en 1926 à Hambourg, de la bibliothèque construite pour Aby Warburg ave The Department of Euterpe (1926–2026) : une « fiction institutionnelle » vouée au son. Derrière la plaisanterie universitaire se rejoue une conception très sérieuse de la bibliothèque : celle où le voisin d’un livre compte presque autant que le livre cherché.

 

11/08/2026, 10:30

ActuaLitté

Ces vieux livres de cuisine racontent l’histoire de Hong Kong

À Hong Kong, un magazine culinaire des années 1980, des manuscrits de Lisa Yam et des ouvrages professionnels épuisés ont quitté les fourneaux pour les vitrines. Avec Treasured Recipes, la PMQ Taste Library rassemble plus de vingt livres, revues et documents pour retracer l’évolution des goûts et des pratiques alimentaires de la ville. Une histoire hongkongaise qui se lit, littéralement, à table.

11/08/2026, 10:23

ActuaLitté

Cannibalisme, sexe, torture : des comptines vraiment pour enfants ?

Au cours de l’été, ActuaLitté s’est amusé à mettre en lumière des comptines et chansons pour enfants, avec le prisme d’un jeune père harassé par la fatigue, les insomnies et les biberons. Avec Le Sens Caché des Comptines, Benjamin Valière en fait une conférence musicale et humoristique. Une réjouissante entreprise de démolition de souvenirs enfantins, option doubles sens et interprétations qui, à force de chercher sous les jupes de la Mère Michel, finissent par trouver ce qu’elles étaient venues chercher.

11/08/2026, 07:00

ActuaLitté

Le chaekgeori, art coréen de la bibliothèque peinte, exposé au musée Guimet

Le musée Guimet présente à Paris, du 16 septembre 2026 au 4 janvier 2027, « Le savoir en trompe-l’œil. Corée, XVIIIe-XXe siècle ». Placée sous le commissariat d’Arnaud Bertrand, l’exposition est consacrée au chaekgeori, genre pictural coréen fondé sur la représentation en trompe-l’œil de bibliothèques et d’objets. 

06/08/2026, 16:19

ActuaLitté

“R comme Regarder” : le livre photo jeunesse, loin des clichés

Coproduite par l’Institut pour la photographie, qui en a également assuré la direction scientifique, l'exposition « R comme Regarder » parcourt les pages du livre photo jeunesse, depuis son essor dans les années 1930 jusqu’à aujourd’hui. Elle est présentée aux Rencontres d’Arles, au sein de l'Espace Van Gogh, jusqu'au 4 octobre prochain.

04/08/2026, 10:19

ActuaLitté

Manuscrits et objets magiques : les sorcières s'emparent du Musée d'Aquitaine

« Les sorcières sont parmi nous ! », annonce le Musée d'Aquitaine, situé à Bordeaux. À partir 16 octobre 2026 et jusqu'au 23 mai 2027, l'institution revient sur la figure de la sorcière et l'évolution de sa considération au sein des sociétés. Manuscrits et gravures seront notamment présentés au public.

31/07/2026, 10:32

ActuaLitté

Ryan Gosling, la tête brûlée de Marvel pour incarner Ghost Rider

Les moteurs chauffent pour Ryan Gosling, confirmé comme le nouveau visage de Johnny Blaze, alias Ghost Rider, super-héros doté d'aptitudes fantastiques liées à sa possession par un démon. Chevauchant une moto aux roues de feu, ce personnage au crâne apparent et enflammé a déjà été incarné au cinéma par Nicolas Cage...

30/07/2026, 13:29

ActuaLitté

Avec L'Adoption, Ivan Calbérac adapte les BD de Zidrou et Monin

Publiées au sein de la collection « Grand Angle » de Bamboo Édition, les bandes dessinées de Zidrou et Arno Monin serviront de base au prochain film d'Ivan Calbérac, L'Adoption. Attendu en salles le 13 janvier 2027, il réunira André Dussollier, François Damiens et la jeune Jana Hamad.

28/07/2026, 12:05

ActuaLitté

“Mon dernier rêve étant pour vous” : Chateaubriand et Juliette Récamier réunis

Du 2 octobre 2026 au 26 septembre 2027, la Maison de Chateaubriand, à Châtenay-Malabry, présente une exposition consacrée aux liens entre François-René de Chateaubriand et Juliette Récamier. Sous le commissariat d’Anne Sudre, le parcours s’appuie sur des œuvres d’art, des manuscrits, des correspondances et des objets personnels pour suivre la naissance, les évolutions et la postérité de leur relation.

27/07/2026, 16:20

ActuaLitté

Avec L'Odyssée de Nolan, la guerre de Troie reprend

Christopher Nolan n'aura eu aucun droit d’adaptation à négocier pour porter à l’écran le poème attribué à Homère. Mais cette liberté ne transforme pas toutes les versions de L’Odyssée en biens communs. Traductions, illustrations, préfaces, appareils critiques et créations graphiques restent susceptibles d’être protégés. Le succès du film déplace ainsi la bataille commerciale vers tout ce qui permet aux éditeurs de distinguer leur Ulysse de celui du voisin.

25/07/2026, 14:04

ActuaLitté

Alexis Joly et Mounir Margoum rejoignent la Comédie-Française

La Comédie-Française accueille deux nouveaux pensionnaires : Alexis Joly et Mounir Margoum, engagés par son administrateur général, Clément Hervieu-Léger. Le premier rejoindra la troupe le 1er septembre 2026 et le second le 1er janvier 2027, avec plusieurs spectacles programmés au Studio-Théâtre, au Théâtre du Vieux-Colombier et dans la Salle Richelieu.

22/07/2026, 14:44

ActuaLitté

Après la fronde d’Avignon, l’État libère 10 millions d’euros pour la culture

Les 28 théâtres, opéras et orchestres qui redoutaient de perdre une partie de leurs subventions 2026 recevront finalement les crédits gelés. Le ministère de la Culture promet leur versement au second semestre. Une victoire pour un secteur fortement mobilisé depuis l’ouverture du Festival d’Avignon, mais qui reste suspendu aux arbitrages budgétaires de 2027.

21/07/2026, 18:20

ActuaLitté

Et si la marquise de Sévigné avait rencontré le Facteur Cheval ?

À l’occasion du quadricentenaire de la naissance de Madame de Sévigné, le Palais idéal du facteur Cheval présente une exposition inédite de l’artiste Juliana Dorso consacrée à la rencontre imaginaire entre deux grandes figures qui ont marqué le territoire de la Drôme et bien au-delà : la marquise de Sévigné et Ferdinand Cheval.

17/07/2026, 09:46

ActuaLitté

Cette bibliothèque réunit 4000 années de livres dans une seule exposition

Des premières traces écrites aux fanzines punk, la State Library Victoria réunit plus de 400 pièces pour la 21e édition de World of the Book. Ouverte le 4 juillet 2026, l’exposition accorde cette année une place inédite aux autrices : Jane Austen, Virginia Woolf, Octavia E. Butler, les sœurs Brontë ou encore Agatha Christie voisinent avec des livres miniatures, des talismans, des archives éditoriales et des créations contemporaines.

14/07/2026, 15:03

ActuaLitté

Shunga : l'art érotique japonais s'exhibe à la Maison de la culture du Japon

La Maison de la culture du Japon, à Paris, met à l'honneur les estampes et peintures érotiques japonaises de l'époque Edo (1603-1868) dans une exposition, du 12 novembre 2026 au 13 février 2027. Pour la première fois, un événement est entièrement dédié à ces shunga, ou « images de printemps ».

13/07/2026, 10:39

ActuaLitté

Histoires d’animaux : la BnF expose son bestiaire à Richelieu

Le musée de la Bibliothèque nationale de France présente « Histoires d’animaux » du 18 septembre 2026 au 29 août 2027, sur le site Richelieu, dans la galerie Mazarin. Cette thématique annuelle réunit des œuvres et documents consacrés aux représentations de l’animal, du Moyen Âge à nos jours. 

09/07/2026, 11:34

ActuaLitté

Brest accueille une exposition consacrée au dessinateur Gotlib

Du 11 juillet au 8 novembre, la médiathèque François-Mitterrand – Les Capucins, à Brest, présente « L’UMOUR INDÉLÉBILE ! », une exposition consacrée à Marcel Gottlieb, connu sous le nom de Gotlib, dix ans après sa disparition. Produite par Brest en Bulle avec Ariane Gotlieb, elle réunit des planches originales, des objets personnels, des vidéos et des espaces thématiques pour retracer le parcours de l’auteur, de ses débuts dans la presse jeunesse à la création de revues de bande dessinée pour adultes.

08/07/2026, 17:15

ActuaLitté

Bibliothèque Gulbenkian : Raphaël Rubio Meau, premier lauréat de la résidence EX-LIBRIS

La Délégation en France de la Fondation Calouste Gulbenkian inaugure en 2026 EX-LIBRIS, nouvelle résidence de recherche-création dédiée aux arts visuels et graphiques. Le premier lauréat, Raphaël Rubio Meau, développera un projet inédit en dialogue étroit avec les collections, archives et ressources documentaires de la Bibliothèque Gulbenkian, à Paris.

07/07/2026, 09:37

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres 16 romans dans la première sélection du Prix Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.