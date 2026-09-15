"Ce roman, c'est le livre d'une voix : en trois mots, coup de coeur"

À quatorze ans, Cora Mowat ne tient déjà plus en place. Elle veut partir, quitter Muircross, rêver plus grand que cette ville écossaise où l’horizon semble se refermer sur les mêmes vies, les mêmes difficultés, les mêmes renoncements.

Dans Ici, maintenant, premier roman de l’écrivain écossais Tom Newlands, traduit par Anatole Pons-Reumaux et Marguerite Capelle aux Éditions Métailié, c’est pourtant moins la fuite qui importe que la voix de cette adolescente : vive, heurtée, drôle, parfois brutale, impossible à discipliner.

Pour Solène, libraire à Atout Livre, tout part de là. Elle parle d’« un grand roman d’apprentissage », avant d’insister sur ce qui constitue à ses yeux sa véritable force : « la voix originale et inoubliable de Cora ». Une discussion à écouter dans notre nouveau podcast, Paroles de libraires, ci-dessous :

Une parole sans filtre, portée par une langue très orale, crue, inventive, traversée d’un humour corrosif. Cora passe du coq à l’âne, associe une situation à un souvenir, un objet à une anecdote ; sa pensée bifurque, revient, repart. Ce léger désordre n’égare pourtant jamais réellement le lecteur. Il donne, au contraire, la sensation d’entrer dans sa tête.

Cette manière de raconter épouse un personnage que presque rien ne stabilise. Cora vit avec sa mère, en fauteuil roulant, et voit arriver Gunner, le nouveau compagnon de celle-ci, présence d’abord difficile à cerner. Elle-même est hyperactive, débrouillarde, prompte à la colère comme aux saillies comiques. À mesure que le récit avance, un autre fil se dessine : celui d’une neurodivergence, d’un TDAH qui, dans les années 1990, reste longtemps sans nom ni véritable accompagnement.

Le trouble ne résume jamais Cora. Il éclaire cependant son rapport au monde, son agitation, ses difficultés de concentration et, surtout, le regard que les autres portent sur elle. Solène insiste sur cette expérience de lecture : la langue permet de comprendre de l’intérieur une adolescente constamment sommée de se calmer, de se tenir correctement, de faire un effort. « Il n’y a pas de filtre », résume-t-elle. Une absence de filtre qui n’est pas un procédé gratuit : elle fait entendre ce que les autres voudraient contenir.

Une ado, comme tant d'autres ?

Le roman accompagne Cora de ses 14 à ses 18 ans, selon trois étapes : Muircross en 1994, Abbotscraig en 1996, puis Glasgow en 1998. Chacun de ces lieux déplace un peu plus le personnage. À Muircross, elle rêve déjà d’ailleurs. La ville lui paraît trop petite, trop pauvre, trop prévisible. Abbotscraig devait être une étape vers autre chose ; elle devient surtout un moment charnière. Glasgow, enfin, représente longtemps la grande ville fantasmée — celle où une autre vie serait possible. Mais lorsqu’elle y arrive, rien ne se simplifie miraculeusement.

Ce mouvement fait d’Ici, maintenant un roman de la débrouille autant qu’un récit d’apprentissage. Solène y voit l’histoire de « vies un peu cabossées », mais aussi celle des solidarités qui permettent de tenir. Les personnages féminins y occupent une place essentielle. Elle perçoit même chez Tom Newlands une forme d’hommage à « ces jeunes filles qui vivent plein de galères et qui vont s’entraider les unes les autres ».

Avec Gunner, toutefois, le livre trouve l’une de ses relations les plus complexes. Le lecteur le découvre au même rythme que Cora : d’abord avec suspicion, puis avec davantage de tendresse, sans que ses failles ni sa violence disparaissent. « Les adultes ne sont pas moins faillibles que les enfants, que les adolescents », remarque Solène. Gunner prend peu à peu une place essentielle dans la vie de la jeune fille. Leur proximité parle des familles improvisées, des attachements choisis et de ceux qui s’imposent. Mais la libraire pose une limite nette, car « l’amour ne justifie aucune violence ».

AVANT-CRITIQUE - Grandir dans une Écosse qui ne promet rien, Ici, maintenant

Car la violence, dans le roman, ne relève pas seulement des relations intimes. Elle est aussi sociale. Muircross porte les marques de la précarité et de services publics défaillants. La mère de Cora attend des aménagements adaptés à son handicap ; les demandes se heurtent à la lenteur administrative. L’école, elle aussi, peine à comprendre l’adolescente autrement que par ses écarts de comportement. Cette brutalité diffuse passe jusque dans la langue de Cora : sa colère n’apparaît plus comme un simple défaut de caractère, mais comme une réponse à ce qu’elle subit.

Pas un roman condamné à la noirceur

C’est précisément là que Solène situe la réussite de Tom Newlands : dans l’équilibre entre la dureté de ce que traverse Cora et les éclats de légèreté qui continuent de surgir. L’humour devient « une arme, ou une protection, plutôt ». Le cynisme, les dialogues rapides, les brusques moments de tendresse empêchent le récit de se figer dans le misérabilisme.

Alors, comment classer ce livre ? Roman d’apprentissage, récit social, histoire de deuil, portrait familial, texte traversé par la question du TDAH : toutes ces définitions fonctionnent, aucune ne suffit tout à fait. Solène en préfère une, plus simple : « Ce livre, c’est le livre d’une voix. »

La voix de Cora. Celle d’une adolescente que les adultes tentent sans cesse de corriger, de canaliser, parfois de comprendre. Une voix qui peut agacer, qui bouleverse souvent, mais qui conserve jusqu’au bout cette rage de vivre et cette volonté presque obstinée de trouver une place. À Atout Livre, le verdict tient d’ailleurs en deux mots : « coup de cœur ».

Crédits photo : Solène, Atout Livre

Par Inès Lefoulon

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