Un homme en costume de brocoli face à une société obsédée par l’image

Christian Rave travaille comme mascotte et partage son quotidien entre les exigences absurdes de son métier, les visites à sa mère en Ehpad et les séances chez son psychanalyste. Puis, un jour, il prend une décision pour le moins radicale : rester définitivement dans son costume de brocoli. À partir de ce choix, sa vie bascule et il devient malgré lui une figure publique, jusqu’à déjouer un attentat et connaître une gloire virale.

Une satire du culte de soi

Le parcours de Christian l’entraîne dans une succession de situations extravagantes : militantisme végétal, prison, affrontements avec des marxistes ou encore échappée face à une secte capitaliste. Derrière cet enchaînement volontairement décalé, Kristina Ifwarson s’intéresse à une société dominée par l’image, les réseaux sociaux et les avatars, et à ce que cette exposition permanente dit de notre rapport à nous-mêmes.

Les éditions Ginkgo nous en proposent un extrait en avant-première, à paraître le 24 septembre :

Docteure en psychopathologie et psychanalyste, Kristina Ifwarson vit à Lille. Après Les Choses muettes, paru chez Ginkgo en 2024, elle poursuit ici son exploration des fragilités psychologiques à travers une écriture mêlant humour noir, satire sociale et réflexion sur l’identité.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

Contact : avantparution@actualitte.com