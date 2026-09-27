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Les Ensablés - Les hauts quartiers de Paul Gadenne : les tempêtes de sable s’abattent-elles toujours au hasard ?

 « Alors deux hommes seront aux champs : l’un sera pris, l’autre laissé. Deux femmes moudront au moulin : l’une sera prise, l’autre laissée. » (1) La parabole de saint Matthieu a parfois l’air de s’appliquer, avec son arbitraire sans « pourquoi », aux verdicts de l’Histoire littéraire, surtout quand elle laisse dans les limbes le roman posthume Les Hauts-Quartiers de Paul Gadenne (1907-1956), paru en 1973 dans la collection « Cadre rouge » des Éditions du Seuil et réédité chez Points en 2013. Par Hortense Miginiac *

Le 27/09/2026 à 13:39 par Les ensablés

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Publié le :

27/09/2026 à 13:39

Les ensablés

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Limbes toutes relatives, puisque la parution de ses Carnets aux éditions des Instants remet en lumière cet « ensablé », déjà évoqué (ici) par Isabelle Luciat. Le roman qui nous occupe aujourd’hui avait été acclamé lors de sa publication comme une œuvre originale et fastueuse, « à la signification spirituelle la plus profonde » (Gaétan Picon), mais aussi critiqué, pour sa construction désordonnée et fastidieuse, « pas assez purement romanesque » (André Le Vot). 

Exposé des faits. Dans Les Hauts-Quartiers, Didier Aubert, tuberculeux, professeur et philosophe (mal) installé à Irube, petite ville bourgeoise du sud-ouest de la France, travaille à l'œuvre de sa vie, une thèse sur l’esprit de pauvreté. Son existence est de plus en plus précaire à mesure qu’il s’affaiblit et se radicalise dans sa contestation de la bourgeoisie. De logement insalubre en taudis misérable, l’impossibilité à habiter nulle part devient la métaphore de son agonie. 

Parfois, rendre justice à un écrivain, ce n’est pas nécessairement dire qu’il a été un auteur majeur oublié mais reconnaître qu’il a raté et l’accepter tel qu’il est, sans renier une expérience intime de l’échec sur laquelle se fonde la sincérité d’un geste créateur. Or, en dépit des publicités mensongères, Les Hauts-Quartiers est à la peine tout au long de ses 787 pages. 

Les Hauts-quartiers, l’écriture d’un échec, l’échec d’une écriture ? 

Dès le début du roman surgit un prometteur personnage en la précoce Rosa Pardoux, 13 ans (ce qui est bien assez si l’on songe que la Juliette de Roméo en avait 13 et que la Lolita de Nabokov en avait 12), aussi jolie que provocante, aussi téméraire que paresseuse, Lolita de pacotille qui parvient à l’existence par de troublantes descriptions, de suggestifs portraits et quelques péripéties bien campées, autant d’amuse-gueule avant l’intrigue. On attend. Rosa Pardoux se tient là, le lecteur la voit bronzer, les jambes à l’air dans le jardin sous la fenêtre, bouquinant ses petits romans d’amour. Soudain elle disparaît. Voilà notre petite nymphette sournoise, toute désireuse qu’elle était de jouer son rôle dans l’histoire, laissée en plan par un Docteur Frankenstein fuyant d’un coup sa créature qui prend vie. Trouvaille romanesque en pure perte. Rosa Pardoux déménage dans le Béarn. Nous sommes page 63 et on n’en parlera plus. Liberté du romancier ? Non, plutôt un ghosting narratif — tout aussi coupable que l’amoureux. 

D’autres épisodes s’épanouissent brièvement et témoignent des aptitudes romanesques de Gadenne, mais là encore, ils s’arrêtent vite et s’insèrent mal dans l’économie d’ensemble. Bien souvent, la narration sert seulement d’apologue et la morale est trop soulignée. Ailleurs, quand la fonction instrumentale des scènes et des personnages ne transforme pas le récit en album de philosophie illustré, c’est l’invraisemblance de certains protagonistes qui alourdit le rythme et enraye tout le roman. 

En réalité, Paul Gadenne semble oublier qu’il écrit un roman. Il se défausse, recherchant une narration sans intention d’auteur pour montrer, peut-être, le silence de la Providence ou l’inanité de l’action ; ce faisant, il oublie le drame des écrivains :  ils ne peuvent que mimer l’arbitraire de la vie, par des moyens métaphoriques. Tout ce qui arrive dans un roman est toujours voulu par son auteur. Ils ne peuvent être absurdes. 

Convergence des luttes, ou, Gadenne non plus n’a pas de « chambre à soi »

Ce semi-échec romanesque des Hauts Quartiers s’explique aussi par la trop grande proximité de l’auteur et de son personnage (déjà dans les années cinquante, l’autofiction faisait des ravages). 

Paul Gadenne, comme Didier Aubert, est un homme de lettres qui se vit comme « empêché » (« Comment aurait-il pu songer à exposer des idées alors qu’il était exposé lui-même tous les jours ? »), brimé, exclu de la société des hommes et arraché malgré lui à sa vocation littéraire. Didier dénonce les brimades que subissent les misérables mais l’injustice qu’il subit est plus grande encore le concernant car, lui, est un homme d’une valeur supérieure : « Ces êtres autour de lui, qui ne cessaient de l’écraser, ne pouvaient rien faire de leur vie ; lui, il pouvait. » S’il poursuivait jusqu’au bout sa réflexion, ce Didier-Raskolnikov nous offrirait un genre de Dostoïevski français, mais il s’arrête là. Il ne tue pas la vieille. Il geint. 

Faux socialiste, Gadenne se voudrait, comme Proust, riche et débarrassé des préoccupations matérielles (ce qui le mettrait bien en peine d’écrire, puisqu’il les prend pour sujet.) Il ne s’agit pas de lui reprocher d’être un traître à la cause, mais de lui appliquer, peut-être, ce qu’observait Virginia Woolf à propos des femmes dans Une chambre à soi, dont le chapitre 4 s’occupe de l’esprit de ressentiment qui habite celles qui, à force d’un désir d’écrire contrecarré, sont condamnées à voir leur talent « envahi des mauvaises herbes et cerné de ronces », « comme si un concombre géant s'était déployé sur toutes les roses et tous les œillets du jardin et les avait étouffés ». Quand on pense à la passion pour les jardins de Didier Aubert, la métaphore de Woolf semble coupée sur-mesure. La pauvreté, la maladie, l’impossibilité d’être rentier — dont on admettra qu’elle puisse sembler révoltante à défaut d’être tout à fait légitime — font à Didier Aubert le même effet que la condition féminine aux femmes (convergences des luttes ?).

Mais si Les Hauts-Quartiers n’est pas un roman socialiste, ni un roman engagé, ni un roman romanesque, il réussit par là où il rate : de femme en femme, de logement en logement, il se lit comme une sorte de roman chrétien hérétique.  

De femme en femme, de place en place : la passion à rebours de Paul Gadenne

Elles sont beaucoup : Rosa, Betty, Paula, Fernande Chotard [nom emblématique, pour cette sensuelle refoulée], Lucile d’Hems, Flopie, enfin. La litanie des femmes n’a d’égale que celle des logements (2), et les deux tracent une irrémédiable descente aux enfers. Didier se plaint d’ailleurs autant des femmes que des logements : « Elles n’étaient que grossièreté, humeur et matière, le creuset machinal du monde, le laboratoire crépitant et visqueux où la vie organise ses orgies, dans un effort stupide pour se perpétuer, pour faire éclater le scandale de l’absence monstrueuse de Dieu (3). » (Morceau de bravoure misogyne qui montre que Gadenne a lu son Schopenhauer avec profit.) Mais c’est par le chemin de croix dont chaque femme indique une station que s’accomplit le destin de Didier, qui refuse ainsi la proposition de la belle et riche Paula de l’épouser, parce qu’il ne veut pas se ranger du « côté des vainqueurs. » 

Pis : il s’abaisse, à la fin du roman, jusqu’à épouser Flopie, orpheline et bonne à tout faire d’une famille de forains, tombée enceinte après avoir été violée. Didier avait pressenti que Flopie serait le point d’arrivée de son apprentissage : « Ma conscience peut mourir dans le sein profané de cette fille. Ainsi s’établira la gloire de Dieu. Judas est nécessaire au monde. Mais est nécessaire aussi, beaucoup moins que Judas, quelque chose comme le valet de Judas (4). » 

En quelque sorte, Didier réalise la vocation de certains sages qui, dans l’Islam, se profanent eux-mêmes pour s’affranchir de tout ego. Il lui-même cite « ces sages de l’Inde qu’on appelle les Malâmatiyya (5) », ceux qui, au lieu de rechercher l’éloge en faisant le bien comme les autres hommes, recherchent le blâme par une débauche voulue. Il médite aussi les exemples de certains mystiques qui, « incapables de refléter dans leurs actes la réalité divine dont ils sont intérieurement possédés, [...] commettent dans la vie quotidienne mille extravagances (6). »

Ainsi dans ce roman sublime et raté, sublime parce que raté, peut-être à dessein, se lit une tentative désespérée pour s’avilir dans l’espoir de se sanctifier. Assumons le parti-pris : Gadenne ne prend pas. Mais n’en va-t-il pas des bons romans comme des jolies femmes ?  Laissons-les donc aux hommes sans imagination. 

Hortense Miginiac, septembre 2026

(1)  Matthieu 24, 40-41

(2) Le champ des Beauchamp, la chambre des Popard, la propriété d’Arditeya, Stellamare chez Madame Chotard, Arditeya deuxième version, en cohabitation avec une famille de forains, les Maillechort, la soupente sinistre de la rue Maubec

(3)  p. 683

(4) p. 433

(5) En réalité la Malâmatiyya est la voie suivie par les “hommes du blâme”, ou malâmatis, que l’on appelle aussi les Qalandars

(6) P. 509. Sur ce point on pourra aussi penser au Zut zut zut zut du jeune narrateur de Du côté de chez Swann, débordé par la richesse de son expérience et incapable de l’exprimer autrement que par une quadruple et dérisoire interjection : « Et voyant sur l'eau et à la face du mur un pâle sourire répondre au sourire du ciel, je m'écriai dans mon enthousiasme en brandissant mon parapluie refermé : ‘Zut, zut, zut, zut.’ Mais en même temps je sentis que mon devoir eût été de ne pas m'en tenir à ces mots opaques et de tâcher de voir plus clair dans mon ravissement.”

* Les Ensablés sont heureux d'accueillir une nouvelle contributrice. Hortense Miginiac est agrégée de lettres modernes. Anciennement enseignante en lycée, elle travaille désormais dans un think tank ; elle assure également un cours de lettres-philosophie en CPGE scientifiques. Son premier roman, Les éléments de langage, doit paraître en 2027 aux éditions Métalepse.

 
 
 
 
 
 

Par Les ensablés
Contact : contact@actualitte.com

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Les hauts-quartiers

Paul Gadenne

Paru le 12/09/2013

786 pages

Points

14,60 €

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Le propre du « petit maître » est d’être discret. Un temps, il s’impose, il plaît... Puis disparaît, écrasé sous les poids des « grands ». C’est que l’on ne peut pas retenir tout le monde. J’ai mes « petits maîtres » favoris, et l’un d’eux, vous le savez peut-être, car j’en ai déjà parlé, s’appelle Henri Duvernois. Récemment, dans un vide-grenier, perdu dans un amas de livres vendus un euro chacun, je suis tombé sur son roman « La Reine battue » publié sur papier alfa bouffant dans la belle collection de luxe Le livre de demain, où le texte s’orne de gravures. Je l’ai acheté évidemment, sachant à l’avance que je ne serais pas déçu. Par Hervé Bel.

14/09/2025, 10:00

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Les Ensablés - La Pierre angulaire, de Zoé Oldenbourg

Zoé Oldenbourg (1916-2002) fut longtemps associée aux succès d’édition de grandes fresques médiévales. Son premier livre, Argile et Cendres (1946) qui suit les péripéties d’un petit seigneur partant pour les croisades, impressionna tellement par sa précision et son ampleur qu’on y vit un potentiel Goncourt. Le couronnement arrivera finalement en 1953 avec son second roman La Pierre angulaire qui remporte le Prix Femina. Zoé Oldenbourg y expose les tableaux contrastés d’un Moyen-Âge où même les âmes les plus abjectes vivent dans l’espérance du salut éternel. Par Nicolas Acker.

31/08/2025, 09:00

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Les Ensablés - La vierge et le taureau, de Jean Meckert

Les éditions Joëlle Losfeld poursuivent avec bonheur la réédition des romans de Jean Meckert  (1910-1995). Le dernier en date, La vierge et le taureau, occupe une place à part dans l’œuvre de Meckert. D’abord parce qu’il s’agit du dernier publié sous son propre nom. S’il continue à publier par la suite, ce sera désormais sous le pseudonyme de Jean Amila, bien connu des amateurs de romans policiers. Dernier roman de Meckert donc, La vierge et le taureau est aussi entouré d’une légende noire qui fait de ce livre, une sorte d’ouvrage maudit qui a donné libre cours à de nombreuses spéculations. Par Carl Aderhold

17/08/2025, 09:00

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Les Ensablés - Le wagon à vaches (1953), de Georges Hyvernaud

Sa prose noire et acérée rappelle Raymond Guérin. Son ironie pessimiste penche du côté d’Emmanuel Bove. Le phrasé rageur est célinien. Nous sommes en 1953 lorsque Georges Hyvernaud publie son deuxième récit le Wagon à vaches. On y retrouve la veine existentialiste, sans le torse bombé de l’intellectuel engagé. Par Nicolas Acker.

27/07/2025, 09:00

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Les Ensablés - La fin de la IIIe République, de Emmanuel Berl

Paru en 1968 dans la célèbre collection de Gallimard, « Les trente journées qui ont fait la France », La fin de la IIIerépublique est republiée quelques années plus tard dans une autre collection intitulée «Témoins». Ce passage révèle bien à la fois la nature de cet ouvrage mais aussi celle de son auteur, Emmanuel Berl (1892-1976). S’il est aujourd’hui tombé dans l’oubli (tout juste certains se souviennent qu’il fut le mari de la chanteuse Mireille), il a pourtant marqué la vie intellectuelle des années 1930 par ses positions que ses biographes qualifient volontiers d’inclassables. Par Carl Aderhold

06/07/2025, 10:45

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Les Ensablés - Le roi dort, de Charles Braibant

« Nos pays ne sont pas beaux...mais il y a en eux une espèce de grandeur calme et comme un peu dédaigneuse qui est beaucoup plus captivante que la beauté ». Ainsi Charles Braibant (1889-1976), Champenois de lignée et de coeur, décrit-il sa région d’élection dans son roman Le roi dort qui, s’il rata de peu le prix Goncourt, fut couronné du Renaudot en 1933. Par Marie Coat

 

22/06/2025, 09:00

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Les Ensablés - La peau et les os de Georges Hyvernaud

Dans la fosse commune de l’oubli, Georges Hyvernaud n’a non seulement rien fait pour l’éviter - en ne publiant que deux livres de son vivant - mais y a sauté à pieds joints. La Peau et les os (1949), court mais édifiant récit de sa captivité pendant la seconde guerre mondiale, puis Le Wagon à Vaches (1953), roman implacable de l’impossible réadaptation à une vie dite normale, prouvent que l’écrivain avait pris le parti non négociable d’une vérité humaine très difficile à vendre. Par Nicolas ACKER.

08/06/2025, 19:15

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Les Ensablés - Planète sans visa, de Jean Malaquais

Né en 1908 à Varsovie, Vladimir Malacki - devenu par la suite Jean Malaquais  (1908-1998) - quitta la Pologne à l'âge de 18 ans pour venir vivre en France. Mobilisé en 1939, il fut fait prisonnier, puis parvint à s'évader. Juif et apatride, il partagea alors l'existence précaire de nombre de personnes réfugiées à Marseille dans l'espoir d'obtenir un visa. Grâce à l'aide de son ami Gide, il obtint ce précieux sésame et gagna les Etats-Unis où il vécut plusieurs années, enseignant la littérature. Malaquais n'a publié que trois romans : « Les Javanais » (prix Renaudot 1939),  « Le Gaffeur » (publié en 1953), tous deux objets de précédents articles et  « Planète sans visa », grand roman de la France sous l'occupation, publié en 1947 et qu'il remania jusqu'à ses derniers jours. Ce roman de plus de 500 pages a été réédité en 1999 après sa mort.

25/05/2025, 09:41

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Les Ensablés - La Saint-Michel et le Pont Euxin d'Anne Lacroix, par François Ouellet

Anne Lacroix (1897-1982) n’aurait publié qu’un seul roman, La Saint-Michel et le Pont-Euxin chez Grasset en janvier 1933. À cette date, elle a déjà commencé un deuxième roman, Rézle (et même annoncé un troisième titre, Les Bergers d’Arcadie), soumis en décembre de la fin de cette même année pour le Prix du roman du Temps ; les quelques voix qu’elle récolte seront insuffisantes pour qu’elle obtienne ce prix qui consiste dans la publication du roman dans les pages du quotidien. Mais, cinq ans plus tard, en mars 1938, Rézle paraîtra en feuilleton dans Le Temps. Il ne semble pas que la carrière d’Anne Lacroix ait connu d’autres développements. Par François Ouellet.

11/05/2025, 09:00

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Les Ensablés - L'Impassible de Frédéric Berthet (1954-2003)

Lorsque la critique d’un livre est aussi intéressante, voire plus, que le livre dont elle parle, lorsqu’on se régale de son style, de son ironie, de sa drôlerie, et si transparaît à travers ses mots l’originalité de l’homme lui-même, alors on peut se dire qu’elle est elle-même œuvre littéraire, et que son auteur est un sacré bonhomme. Voilà la réflexion que je me suis faite après la lecture de ce recueil d’articles de Frédéric Berthet, récemment paru chez La Table Ronde sous le titre L’Impassible. Par Hervé BEL

27/04/2025, 09:00

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Quand les chimères tombent, la mort regarde encore

Avec L’Hors-présence ou chimères du pays de Morsan, Tiphaine Raffier met en scène une famille confrontée aux derniers jours de l’une des leurs. Dans un village en ruine, la maladie, les non-dits et une mystérieuse présence qui les observe font vaciller les repères autour de la mort.

27/09/2026, 06:00

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La Neige de l'Amiral

26/09/2026, 17:00

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Jean Clavreul : quand la médecine soigne la maladie, mais oublie le sujet

Publié en 1978 aux Éditions du Seuil, dans la collection « Le Champ freudien », L’Ordre médical de Jean Clavreul interroge la médecine comme discours, ses rapports au savoir, au désir, à la maladie et à la relation entre médecin et patient. Près d’un demi-siècle après sa parution, l’ouvrage continue d’alimenter la réflexion sur les liens entre pratique médicale et psychanalyse. Le psychanalyste Jean-Charles Bettan, revient sur cette oeuvre, essentielle à ses yeux. 

26/09/2026, 17:00

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Pérez-Reverte, Fukuyama : cinq livres pour regarder notre époque

La Booksletter revient cette semaine avec cinq lectures pour regarder le monde autrement : les souvenirs de guerre d’Arturo Pérez-Reverte, l’érosion de la lecture à l’ère du smartphone, le retour de Francis Fukuyama sur « la fin de l’Histoire », les habitants précaires de la baie de San Francisco et le gothique écologique de Giovanna Rivero. Cinq livres, cinq manières de déplacer le regard sur notre époque et ses lignes de fracture.

26/09/2026, 13:23

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Les glaces : quand le passé refait surface

Avec Les glaces, Rébecca Déraspe et Yoakim Bélanger racontent le retour brutal d’un traumatisme enfoui. Lorsqu’une mère apprend que son fils est accusé d’agression sexuelle, elle se retrouve contrainte de regarder en face une violence qu’elle pensait avoir laissée derrière elle.

 

26/09/2026, 07:30

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Un pilleur de tombes sème le chaos au cimetière Montparnasse

Avec Le collectionneur du cimetière Montparnasse, Ernestine Garnier transforme l’un des lieux de mémoire les plus célèbres de Paris en scène de mystère. Lorsqu’un pilleur de tombes s’en prend aux sépultures de personnalités disparues, les morts eux-mêmes décident de réagir.

26/09/2026, 07:00

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Corinne Luchaire, ses rayons et ses ombres : le destin brisé d’une jeune actrice

Dans Corinne Luchaire, ses rayons et ses ombres, Cédric Meletta revient sur le parcours fulgurant d’une actrice devenue une figure oubliée du cinéma français. Fille de Jean Luchaire, jeune vedette déchue, Corinne Luchaire meurt de la tuberculose avant ses 30 ans. L’auteur entend revisiter son histoire en revenant sur les zones restées dans l’ombre de son destin.

 

26/09/2026, 06:00

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Alaska : cancel culture, congélation chamanique et vélo d’appartement

« Quand je suis entré dans le garage, j’ai eu la vision d’un vélo d’appartement flambant neuf qui allait bientôt trôner là et s’ajouter à l'amoncellement d'objets inutiles. Un vélo qu’il faudrait dépoussiérer plusieurs fois par an en gage d’utilisation aussi rassurant que mensonger [...] ». Émilien Borie, quinquagénaire, auteur. La vie n’est pas évidente pour lui, en ce moment. Sa femme l’a quitté – et a depuis trouvé un autre homme avec qui elle semble si heureuse. Mais ça, ce n’est que le début de sa descente en enfer…

25/09/2026, 15:01

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Michel Winock : les écrivains au cœur du débat public

Réunis sous un même titre, trois ouvrages de Michel Winock, publiés séparément entre 1997 et 2017, retrouvent leur cohérence d’ensemble. Les écrivains dans la mêlée. De la Révolution française aux années Sartre n’est pas une simple somme : c’est une fresque qui redonne son ampleur à des interrogations poursuivies de longue date par l’historien. Que peuvent les écrivains dans la cité ? Et que deviennent leurs idées lorsqu’elles descendent dans l’arène politique ?

25/09/2026, 14:56

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L’homme d’en dessous : Dans les entrailles d’une conscience en "ruine"

Paul Leroux a tué ses voisins. De sa cellule, il entreprend de raconter comment il en est arrivé là. Mais très vite, le récit déborde. Les souvenirs se contaminent, les visages se brouillent, les certitudes s'effondrent. 

25/09/2026, 12:22

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Cette BD transforme une maison hantée en machine de guerre punk

Il faut une poignée de pages à Home Sick Pilots pour faire comprendre qu’il n’a aucune intention de rester sagement dans sa case. Californie, été 1994 : Ami, Buzz et Rip forment un groupe punk lycéen, bricolé avec de la colère, quelques amplis et cette certitude adolescente que le monde entier joue faux. Puis Ami entre dans une demeure abandonnée. Et celle-ci, manifestement, n’a pas davantage envie qu’elle de respecter les règles.

25/09/2026, 12:17

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Sarah Knafo tient-elle la recette secrète d’un Casse du siècle ?

Troisième semaine en tête pour Sarah Knafo, qui cumule près de 160.000 ventes en seulement trois semaines avec Le Casse du siècle (Fayard). Une légère baisse est tout de même à relever : 43.038 exemplaires écoulés, contre 55.929 la semaine précédente. Un score qui lui permet de prendre le large sans trop de crainte.

25/09/2026, 11:47

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Le voyage de Robert Louis Stevenson dans les Cévennes s’offre une nouvelle édition illustrée

Voyage avec un âne dans les Cévennes, de Robert Louis Stevenson, illustré par Guillaume Guilpart, préfacé par Clara Arnaud et traduit par Léon Bocquet, paraîtra le 15 octobre 2026 aux éditions Marchialy. Cette nouvelle édition illustrée revient sur le périple de douze jours entrepris par l’écrivain écossais dans les Cévennes en 1878, accompagné de l’ânesse Modestine.

25/09/2026, 08:00

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Fille des corbeaux : La vengeance est un plat qui se mange froid...

Avec Fille des corbeaux, Mark Lawrence ouvre une nouvelle saga de Fantasy sombre, entre mythologie, vengeance et survie. Au cœur du récit, des jeunes filles sont formées pour devenir des « émissaires de vengeance », avant de découvrir le prix à payer pour rendre justice. Roman traduit de l’anglais par Claire Kreutzberge.

25/09/2026, 07:00

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Sarah Marquis : les leçons d’une exploratrice-aventurière

Dans L’art de boire le thé avec les crocodiles, Sarah Marquis transforme ses expéditions aux confins du monde en un guide consacré à la connaissance de soi. Face à la faim, à la peur et à l’épuisement, l’exploratrice raconte comment la nature sauvage lui a appris à dépasser ses limites et à faire confiance à son instinct.

25/09/2026, 06:00

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Enfin oser raconter notre histoire À voix haute

Elle a grandi en France, mais ses racines sont en Russie. À vingt ans, elle prend une décision : elle sera actrice, coûte que coûte. Elle cherche donc à intégrer l'École du Théâtre National de Moscou, établissement prestigieux et exigeant qui devrait lui permettre de réaliser son rêve. En parallèle, la Russie est secouée par la réélection d’un certain Vladimir Poutine, qui mène à de nombreuses manifestations dans les rues face à une démocratie qui vacille….

24/09/2026, 17:35

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“On est cernés par les cons” : Jean Gabin, loin du mythe

Il y avait Jean Gabin. Et puis Jean Moncorgé. Le premier appartient aux affiches, aux répliques passées dans la langue et au patrimoine national. Le second se levait pour aller voir ses chevaux, surveillait les récoltes, pestait contre les imbéciles et tenait sa famille à portée de regard. C’est précisément là que Mathias Moncorgé et Patrick Glâtre vont chercher leur homme. Pas dans le monument : dans la cuisine, la voiture, le haras, le bureau. À paraître le 1er octobre.

24/09/2026, 17:20

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L'échelle de Judith : la nuit tient encore, mais quelqu’un veille

Une route droite, le chauffage, du jazz en sourdine. Rien qui menace, sinon cette phrase, tombée avant le choc : « Même si je l’ignore, je vais bientôt mourir. » Galien Sarde ouvre L’échelle de Judith par une conscience qui raconte sa propre extinction. Simon rentre du cinéma, il n’arrivera pas chez lui. Déjà, le récit déborde le présent, sait ce que ses personnages ignorent. Le trajet paraît tranquille ; chaque seconde est pourtant comptée.

24/09/2026, 12:26

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Demba : les dernières Amazones face à l’histoire coloniale

Avec Demba, Daniel Picouly plonge en 1906, à Marseille, dans les coulisses de la première Exposition coloniale. Rescapée de la guerre contre les troupes françaises, une ancienne Amazone doit affronter l’esclavage, l’exhibition dans les zoos humains et les fantômes d’un passé qui ne cesse de la rattraper.

24/09/2026, 08:00

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La Chute d’Eddie Blanket : Une histoire de famille sur deux siècles

Avec La Chute d’Eddie Blanket, Melissa Lucashenko fait dialoguer deux histoires séparées par cinq générations. Entre une vieille femme propulsée malgré elle sous les projecteurs et un ancêtre confronté à l’arrivée des colons, le roman mêle mémoire familiale, colonisation et combats contemporains. Traduit de l’anglais par Mireille Vignol.

24/09/2026, 07:00

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Ian Manook plonge deux familles dans la glaise et le feu de l’Histoire

La terre colle aux doigts, aux bottes, aux souvenirs. Chez Ian Manook, elle colle aussi aux hommes. La Glaise et le Feu part de là : d’une matière pauvre, lourde, ordinaire, que certains savent reconnaître, creuser, vendre et transformer. « Les argiles sont l’usure du monde. La poussière de la terre. » Deux phrases et tout le roman est posé : ce qui s’effrite, ce qui demeure, ce que les générations reçoivent avant de tenter d’en faire autre chose.

24/09/2026, 06:00

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À la table des écrivaines : 30 autrices et un monde par la cuisine

Avec À la table des écrivaines, les autrices du Parlement des écrivaines francophones mêlent recettes et récits intimes. De la soupe au pistou au tajine aux pruneaux, chaque plat devient le point de départ d’un souvenir, d’un héritage ou d’une rencontre.

 

24/09/2026, 06:00

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À Montmartre, l’horreur sort de scène dans “Grand-Guignol”

Avec ce roman, Anacharsis continue ses vagabondages dans les recoins de la littérature populaire et de genre, initiés avec les ouvrages d’Alberto Ongaro, notamment, mais on peut également invoquer l’ouvrage lauréat du Trophée 813 Maurice Renault en 2015 : Krimi. Une anthologie du roman policier sous le IIIe Reich, de Vincent Platini.

23/09/2026, 17:30

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Un chien, un visage, et toutes les contradictions humaines

C’est un roman rare : audacieux, incarné, détonnant, aux multiples messages. Il raconte Yoda, un chien errant au visage devenu humain qui regarde autrement ce qui fait notre humanité. 

23/09/2026, 16:54

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Paradisier superbe : un premier roman pour retrouver le sens de sa vie

Avec Paradisier superbe, Vincent Sarthou-Lajus signe un premier roman intime et poétique. Un homme séparé, père de deux adolescents et sans emploi fixe, pousse la porte d’un psychiatre pour tenter de mettre des mots sur ses désirs, ses croyances, ses amours et une existence qui lui échappe.

 

23/09/2026, 09:00

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Dune n’a pas livré tous ses secrets : quatres nouvelles inédites

Avec Les Sables de Dune, Brian Herbert et Kevin J. Anderson prolongent l’univers imaginé par Frank Herbert à travers quatre nouvelles inédites. D’Arrakis à Kaitain, ces récits explorent les zones les plus sombres de la saga et reviennent notamment sur les parcours de Gurney Halleck, d’un Sardaukar et de celle qui deviendra Shadout Mapes. Traduit de l’anglais par Fabian Leroy.

 

23/09/2026, 08:00

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Le Moyen Âge était vraiment si terrible ?

« Le Moyen Âge était froid et pluvieux », « tout le monde mourait de faim », « Charles Martel a arrêté les Arabes à Poitiers »… Dans En finir avec les idées fausses sur le Moyen Âge, l’historien et vulgarisateur Guilhem Jean revient sur plus de quarante clichés attachés à cette longue période de l’histoire.

 

23/09/2026, 07:00

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Mistinguett ressuscite sa voix dans Toute ma vie

Figure du music-hall et incarnation internationale de la Parisienne, Mistinguett revient en librairie avec Toute ma vie, son autobiographie publiée en 1954 et aujourd’hui rééditée avec un appareil critique de Bruno Fuligni. Un récit où la chanteuse raconte, avec gouaille et humour, une vie passée de la banlieue à la célébrité. 

23/09/2026, 06:00

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Deux familles, entre haine et amour : le nouveau roman de Ian Manook

En Picardie, à l’aube du XXe siècle, une histoire de haine et d’amour entre les membres de deux familles de glaisiers, la première, de petite noblesse, la seconde anarchiste et communiste. Ian Manook publiera son prochain roman, La Glaise et le feu, ce 7 octobre. Une sortie très attendue.

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Qui était vraiment Taillevent, premier grand cuisinier français ?

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Ricochets en eaux troubles : la traque d'un tueur en série près de Lille

Avec Ricochets en eaux troubles, Cécile Cabanac signe un polar sombre autour d’une enquête lancée après la découverte de restes humains dans un canal, près de Lille. Trois enquêteurs aux motivations très différentes se retrouvent sur la piste d’un tueur en série, sur un territoire marqué par plusieurs affaires criminelles jamais résolues.

22/09/2026, 08:00

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Merci de votre collaboration : Lola Lafon fait éclater une amitié

Pour sa première pièce de théâtre, Lola Lafon réunit quatre amis dans un aéroport où plus rien ne décolle. Un incident apparemment anodin fait voler leur groupe en éclats et devient le point de départ d’une réflexion sur les mots, le dialogue et notre capacité à faire société.

22/09/2026, 07:00

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Trump, Poutine, Xi Jinping : les nouveaux Césars ?

Dans Les Douze Césars, nouvelle saison, Delphine Jouenne met en parallèle douze dirigeants contemporains et douze figures du pouvoir romain. De Trump à Caligula, de Poutine à Tibère, l’essai cherche ce que ces rapprochements peuvent révéler des mécanismes du pouvoir et de la fascination qu’exercent les figures autoritaires.

22/09/2026, 06:00

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Laisse folie courir : “Ici la vie va moins vite que la mort”

La magie du voyage n’est pas que dans le dépaysement géographique, la langue permet de se déplacer instantanément dans un autre pays et l‘imagination fait le reste. Le Français a un cousin qui vit dans les îles, il se nomme « créole », et en Haïti, le créole est la deuxième langue officielle du pays. Laisse folie courir est une saga sur plusieurs générations : d’une esclave achetée pour sa beauté à l’autrice Gerda Cadostin, ce roman raconte l’histoire d’une famille.

21/09/2026, 14:40

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Sur les pas de Dazai : “Chasser les fantômes et faire parler les lieues”

« Que suis-je venu chercher au pays de Dazai ? » Christian Merlhiot s’interroge sur cette aventure, sur ce voyage au pays de l’auteur japonais. Pour comprendre un auteur, faut-il partir forcément sur ses traces afin de retrouver son univers ?

21/09/2026, 12:36

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Irvin Yalom face à la vieillesse : une dernière leçon d’humanité

À 92 ans, Irvin Yalom signe avec son fils Benjamin un livre d’une rare intensité. Dans L’Heure du cœur, le psychiatre et psychothérapeute revient à l’essentiel : la rencontre humaine, la présence, la parole juste. À travers des consultations uniques d’une heure, il explore le deuil, la solitude, la vieillesse et la transmission, avec une simplicité désarmante, une grande tendresse et une lucidité intacte face au temps qui passe. Jean-Charles Bettan, psychanalyste, nous en livre ici une lecture personnelle.

21/09/2026, 12:29

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