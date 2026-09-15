Prix Les Inrockuptibles 2026 : les finalistes sont connus

Ils étaient encore 30 au début du mois de septembre, répartis à parts égales entre trois catégories. La première sélection mêlait nouveautés de la rentrée et ouvrages parus plus tôt dans l'année, avec notamment Constance Debré, Siri Hustvedt, Ocean Vuong, Adèle Haenel ou encore Éric Reinhardt. La nouvelle étape élimine donc plus de la moitié des titres en compétition.

La sélection publiée en compte bien 13 : quatre romans ou récits français, quatre ouvrages étrangers et cinq premiers romans.

Quatre romans et récits français :

Diaty Diallo, Darya & Dounya (Seuil)

Karim Kattan, Septentrionale (Elyzad)

Anne Godard, Nous aussi (Actes Sud)

Phœbe Hadjimarkos Clarke, Le Livre des souterrains (Sous-Sol)

Louise Chennevière, Constance Debré, Anne F. Garréta, Yannick Haenel, Anne Plantagenet et Éric Reinhardt quittent ainsi la compétition après avoir figuré dans la première sélection.

La sélection étrangère :

Lenka Elbe, Uranova (Aux Forges de Vulcain), traduit du tchèque par Eurydice Antolin

Laura Kasischke, Baignade surveillée (Gallimard), traduit de l'anglais (États-Unis) par Céline Leroy

Katie Kitamura, L'Audition (Stock), traduit de l'anglais (États-Unis) par Céline Leroy

Tom Newlands, Ici, maintenant (Métailié), traduit de l'anglais (Écosse) par Marguerite Capelle et Anatole Pons-Reumaux

Siri Hustvedt, Poupeh Missaghi, Ece Temelkuran, Kae Tempest et Ocean Vuong, présents au premier tour, ne sont plus en lice.

Les cinq premiers romans :

Amandine Agić, D'un pays qui n'existe plus (L'Olivier)

Iman Ahmed, Abdallah superstar (Actes Sud)

Amélie Hamad, Les Quelqu'unes (Le Gospel)

Daria Marx, Tuer le vieux (Flammarion)

Lucile Novat, Voir venir (Sous-Sol)

Douce Dibondo, Marouane Essadek, Adèle Haenel, Caroline Knecht et Jean-Philippe Louis sortent donc de la sélection.

La présidence de cette septième édition revient à Laura Vazquez, récompensée en 2025 dans la catégorie roman ou récit français pour Les Forces (Sous-Sol). L'autrice avait connu une saison particulièrement faste : après le prix des Inrockuptibles, son roman avait également remporté le Prix Décembre.

En 2025, Séphora Pondi avait été distinguée pour Avale dans la catégorie premier roman, tandis que Sigrid Nunez et Sheena Patel s'étaient partagé le prix du roman étranger.

Créé en 2020, le Prix littéraire Les Inrockuptibles s'inscrit désormais dans un programme réparti sur l'année : la bande dessinée est distinguée au mois de juin, la littérature à l'automne et les essais lors d'un autre rendez-vous. Les lauréats de cette sélection 2026 seront connus à la fin du mois d'octobre.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Hocine Bouhadjera

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