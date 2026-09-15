Prix Les Inrockuptibles 2026 : les finalistes sont connus

Le Prix littéraire Les Inrockuptibles resserre sa sélection 2026. Après une première liste de 30 ouvrages, 13 titres restent finalement en compétition dans les catégories romans ou récits français, littérature étrangère et premiers romans. Laura Vazquez, lauréate l'an dernier avec Les Forces, préside cette septième édition, dont le palmarès sera dévoilé à la fin du mois d'octobre.
Le 15/09/2026 à 16:42 par Hocine Bouhadjera
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Publié le :
15/09/2026 à 16:42
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Ils étaient encore 30 au début du mois de septembre, répartis à parts égales entre trois catégories. La première sélection mêlait nouveautés de la rentrée et ouvrages parus plus tôt dans l'année, avec notamment Constance Debré, Siri Hustvedt, Ocean Vuong, Adèle Haenel ou encore Éric Reinhardt. La nouvelle étape élimine donc plus de la moitié des titres en compétition.
La sélection publiée en compte bien 13 : quatre romans ou récits français, quatre ouvrages étrangers et cinq premiers romans.
Diaty Diallo, Darya & Dounya (Seuil)
Karim Kattan, Septentrionale (Elyzad)
Anne Godard, Nous aussi (Actes Sud)
Phœbe Hadjimarkos Clarke, Le Livre des souterrains (Sous-Sol)
Louise Chennevière, Constance Debré, Anne F. Garréta, Yannick Haenel, Anne Plantagenet et Éric Reinhardt quittent ainsi la compétition après avoir figuré dans la première sélection.
Lenka Elbe, Uranova (Aux Forges de Vulcain), traduit du tchèque par Eurydice Antolin
Laura Kasischke, Baignade surveillée (Gallimard), traduit de l'anglais (États-Unis) par Céline Leroy
Katie Kitamura, L'Audition (Stock), traduit de l'anglais (États-Unis) par Céline Leroy
Tom Newlands, Ici, maintenant (Métailié), traduit de l'anglais (Écosse) par Marguerite Capelle et Anatole Pons-Reumaux
Siri Hustvedt, Poupeh Missaghi, Ece Temelkuran, Kae Tempest et Ocean Vuong, présents au premier tour, ne sont plus en lice.
Amandine Agić, D'un pays qui n'existe plus (L'Olivier)
Iman Ahmed, Abdallah superstar (Actes Sud)
Amélie Hamad, Les Quelqu'unes (Le Gospel)
Daria Marx, Tuer le vieux (Flammarion)
Lucile Novat, Voir venir (Sous-Sol)
Douce Dibondo, Marouane Essadek, Adèle Haenel, Caroline Knecht et Jean-Philippe Louis sortent donc de la sélection.
La présidence de cette septième édition revient à Laura Vazquez, récompensée en 2025 dans la catégorie roman ou récit français pour Les Forces (Sous-Sol). L'autrice avait connu une saison particulièrement faste : après le prix des Inrockuptibles, son roman avait également remporté le Prix Décembre.
En 2025, Séphora Pondi avait été distinguée pour Avale dans la catégorie premier roman, tandis que Sigrid Nunez et Sheena Patel s'étaient partagé le prix du roman étranger.
Créé en 2020, le Prix littéraire Les Inrockuptibles s'inscrit désormais dans un programme réparti sur l'année : la bande dessinée est distinguée au mois de juin, la littérature à l'automne et les essais lors d'un autre rendez-vous. Les lauréats de cette sélection 2026 seront connus à la fin du mois d'octobre.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Paru le 21/08/2026
384 pages
Seuil
22,00 €
Paru le 04/09/2026
160 pages
Elyzad
19,50 €
Paru le 19/08/2026
237 pages
Actes Sud Editions
20,00 €
Paru le 20/08/2026
336 pages
Editions du sous-sol
21,50 €
Paru le 15/05/2026
445 pages
Aux Forges de Vulcain
23,00 €
Paru le 27/08/2026
313 pages
Editions Gallimard
23,00 €
Paru le 19/08/2026
208 pages
Stock
20,00 €
Paru le 21/08/2026
366 pages
Editions Métailié
23,00 €
Paru le 21/08/2026
151 pages
Editions de l'Olivier
18,50 €
Paru le 26/08/2026
160 pages
Actes Sud Editions
16,00 €
Paru le 21/08/2026
200 pages
Le Gospel
19,00 €
Paru le 19/08/2026
160 pages
Flammarion
18,00 €
Paru le 05/03/2026
192 pages
Editions du sous-sol
20,00 €
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