Chaque livre mérite de trouver ses lecteurs” : Béliveau éditeur à la conquête de l’Europe

« Il faut être honnête, le livre existe depuis toujours et le modèle d’affaires du domaine de l’édition a très peu évolué. » Amélie McNicoll et Alexandre Vézina posent ainsi le diagnostic qui accompagne leur reprise de Béliveau Éditeur. Les deux entrepreneurs veulent précisément intervenir là où ils voient une marge de progression : la sélection des projets, l’accompagnement des auteurs et, surtout, la commercialisation des livres.

La maison québécoise n’est pas née hier. Fondée en 1975 par Michel Béliveau sous le nom d’Éditions Sciences et Culture, elle s’est d’abord consacrée aux ouvrages scientifiques, pédagogiques et scolaires. En 2005, son fils Mathieu Béliveau en prend la relève. L’acquisition par Amélie McNicoll et Alexandre Vézina est annoncée le 7 juillet 2026.

L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) répertorie aujourd’hui la maison dans des domaines allant du développement personnel aux sciences humaines, en passant par la psychoéducation, le livre pratique et le roman.

« Pour nous, il était inconcevable de laisser une maison d’édition forte de 50 ans d’histoire fermer par faute de relève. » Les repreneurs disent avoir été séduits autant par cet héritage familial que par le potentiel du catalogue. Alexandre Vézina connaît également l’édition comme auteur, une expérience que le duo invoque pour justifier une relation plus étroite avec les personnes publiées.

Du livre publié au livre vendu

Le changement de méthode tient d’abord à ce que les nouveaux propriétaires appellent les « 3 F » : fierté du contenu, du contenant et de l’auteur ou autrice. Le sujet et sa crédibilité, la qualité graphique et linguistique de l’ouvrage, mais aussi la relation avec la personne qui le signe doivent participer à la décision éditoriale. McNicoll et Vézina indiquent ainsi vouloir rencontrer chaque auteur avant d’accepter sa publication. Un quatrième « F », la « fierté de l’éditeur », leur a depuis été suggéré par un nouvel auteur.

Le déplacement le plus concret se situe toutefois après le travail éditorial. Les dirigeants veulent consacrer davantage d’efforts à la commercialisation, aux ventes et à la circulation des titres. L’automatisation de certains processus doit, expliquent-ils, dégager du temps pour les partenariats et les démarches humaines autour des ouvrages. « Nous avons donc vu une opportunité en or de faire les choses différemment en insufflant du nouveau dans notre approche. »

Cette stratégie implique aussi les auteurs. Chacun doit participer à l’élaboration d’un plan de commercialisation, avec une répartition explicite des responsabilités et des possibilités de promotion. Le dispositif prend une importance particulière pour les auteurs d’expertise et de croissance personnelle, dont plusieurs exercent aussi comme formateurs, conférenciers ou entrepreneurs indépendants. « On veut vraiment travailler main dans la main avec nos auteurs et autrices, avoir des initiatives dans le respect, l’intégrité et les valeurs de notre entreprise. »

Les repreneurs présentent désormais leur ligne autour de trois grands axes : expertise, croissance personnelle et romans. Cette dernière catégorie n’est toutefois pas née avec la nouvelle direction : le roman figurait déjà dans le catalogue et parmi les spécialités déclarées de Béliveau avant la reprise.

L’Europe, deuxième terrain de relance

L’autre chantier se joue outre-Atlantique. Le répertoire de l’ANEL mentionne DG Diffusion pour la France et la Belgique, et Transat pour la Suisse. Depuis l’acquisition, McNicoll et Vézina disent avoir échangé avec leurs partenaires afin d’affiner la sélection des ouvrages destinés à ces marchés.

« Chaque livre mérite de trouver ses lecteurs partout où ces derniers se trouvent. » Les dirigeants disent également percevoir en Europe un intérêt pour les ouvrages qui donnent à lire les paysages, la culture et jusqu’à l’« accent » québécois, ainsi que pour les titres d’expertise et de croissance personnelle. L’entretien ne fournissant aucun chiffre permettant de mesurer cet accueil, cette appréciation reste la leur. Une tournée à la rencontre des libraires et des lecteurs européens est, indiquent-ils, en préparation.

Remettre la production en marche

La relance demeure d’abord éditoriale et opérationnelle. Selon McNicoll et Vézina, la production s’était interrompue en août 2025. Ils décrivent la période actuelle comme une phase de reprise, de redressement, de transition et de réorganisation des processus internes et externes.

L’objectif annoncé est de publier 25 à 30 livres à court terme, sans faire du nombre une fin en soi. « À court terme, nous voulons publier 25-30 livres, certes, mais nous voulons en faire des succès de vente. » Leur priorité, insistent-ils, consiste à prolonger le travail éditorial par la circulation des titres : « Tant qu’à publier un livre, nous voulons le faire circuler partout dans le monde, voir les diverses opportunités pour lui ; le faire rayonner à sa juste valeur. »

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Crédits photo : Beliveau éditeur

Par Nicolas Gary

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