Une valise oubliée dans un grenier cachait quinze livres hébreux

Le grenier avait gardé son secret. En le nettoyant, László Borbély, entrepreneur de 55 ans installé à Tamási, raconte avoir mis la main sur une vieille valise en cuir. À l’intérieur : quinze volumes, décrits comme des Bibles et des livres de prières en hébreu. Quelques-uns portent des noms manuscrits ou des cachets renvoyant à des familles.

Le récit a été transmis par Borbély au journaliste Sós Csaba et publié le 1er septembre par Szombat, média culturel de la communauté juive hongroise. Le lendemain, le média local TEOL apportait plusieurs précisions, accompagnées d’une galerie de quinze photographies : le grenier abritait en réalité deux valises. L’une contenait les quinze ouvrages hébreux, l’autre des documents familiaux laissés par d’anciens occupants de la maison, dont certains remontent au XIXe siècle.

Borbély a retrouvé l’une des personnes dont la famille avait occupé les lieux à partir de 1951. Son témoignage, rapporté par TEOL, nuance singulièrement l’idée d’un contenu totalement ignoré : les parents connaissaient l’existence des deux valises, mais en interdisaient l’accès à leurs enfants. Ceux-ci pouvaient, leur disait-on, jouer avec tout ce qu’ils trouvaient, sauf toucher aux deux bagages ou regarder à l’intérieur. Cela ne permet toujours pas de dater leur arrivée dans le grenier, mais fournit un jalon supplémentaire dans l’enquête de provenance.

Tamási, une communauté brisée

Car Tamási n’est pas un lieu neutre dans cette histoire. La ville abritait autrefois une importante communauté juive. Szombat rappelle qu’elle comptait 411 membres en 1900 et 187 en 1941. En 1944, 210 Juifs de Tamási et des environs furent regroupés dans le ghetto local, un chiffre également attesté par des dossiers administratifs hongrois de l’époque aujourd’hui indexés par le Zekelman Holocaust Center.

Cette disparition ne concernait pas seulement les personnes. Les archives administratives de 1944 conservées et numérisées par le Zekelman Holocaust Center documentent, à Tamási même, l’inventaire et l’expropriation de biens appartenant à des habitants juifs : propriétés agricoles, mobilier, équipements ou animaux. Des administrateurs furent également désignés pour prendre en charge certains patrimoines. Ces documents n’établissent aucun lien avec les quinze livres retrouvés en 2026, mais ils éclairent le contexte dans lequel maisons et possessions ont pu être brutalement séparées de leurs propriétaires lors de la ghettoïsation et des déportations de 1944.

Une archive du Tolnai Népújság, publiée en juillet 2004 au moment de l’inauguration d’une plaque commémorative, donne un autre chiffre qui ne porte pas exactement sur la même population : 184 habitants juifs de Tamási, appartenant à 64 familles, auraient été concernés par la persécution ; 32 auraient survécu et 152 seraient morts.

La synagogue, elle, n’a pas survécu. Construite au XIXe siècle, elle a été démolie en 1951. Un mur de briques subsiste à l’angle des rues Eötvös et Arany János, où une plaque commémorative a été posée en 2004. En juillet 2026, le média local TEOL rappelait encore que commerçants, artisans, médecins, avocats et entrepreneurs juifs avaient participé à la vie économique et culturelle de Tamási.

Remonter le fil de l'Histoire

Les inscriptions retrouvées dans les volumes prennent dès lors une autre importance : sept noms ont déjà été relevés, auxquels s’ajoutent des cachets et des mentions manuscrites. Les premières pistes conduiraient vers des familles du comitat de Heves, notamment à Eger et Feldebrő. Sós Csaba a lui aussi rejoint les recherches.

Le journal local signale également la présence de pages brûlées dans certains volumes. TEOL avance qu’elles pourraient indiquer que les livres ont été sauvés d’un incendie : faute d’expertise permettant de reconstituer les circonstances de ces dégradations, cette hypothèse demeure toutefois à confirmer.

Dans ce contexte, un nom manuscrit ou un cachet ne constitue pas qu'un simple détail de bibliophile. Il peut devenir un indice de provenance. À Bonyhád, cette méthode a déjà permis de rechercher les descendants d’anciens propriétaires à partir d’inscriptions conservées dans des livres.

En juillet 2026, TEOL relatait ainsi la restitution d’un ouvrage devenu, pour une famille, un lien matériel avec un aïeul déporté. Les sept noms déjà relevés dans les volumes de Tamási expliquent donc l’enjeu de l’enquête actuelle : identifier non seulement l’origine des livres, mais les trajectoires familiales auxquelles ils pourraient encore être rattachés.

Des livres en attente d’un nom

Borbély explique avoir été inspiré par une précédente histoire de Bible retrouvée, dont les descendants des propriétaires auraient finalement été identifiés. Il s’est alors tourné vers la Max Nordau Magyar–Izraeli Baráti Társaság, association d’amitié hungaro-israélienne installée à Bonyhád et officiellement répertoriée parmi les organisations de ce type en Hongrie.

Sa présidente, Hetesi Beáta, s’est déplacée à Tamási pour prendre les quinze ouvrages en charge. Le projet est double : rechercher leurs propriétaires d’origine ou leurs descendants et, en attendant, les présenter avec la valise dans une vitrine en verre spécialement acquise à cet effet dans l’ancienne synagogue de Bonyhád. Les recherches sont toujours en cours.

Le lieu accueille toujours des manifestations consacrées à la culture et à la mémoire juives : en juin 2026, la Mazsihisz, principale fédération des communautés juives de Hongrie, y organisait avec l’association Max Nordau des rencontres mêlant prières, parcours historique et échanges.

« Nous considérons cette tâche comme un devoir sacré, une mitzvah », explique Hetesi Beáta à Szombat. L’association se dit prête à conserver et présenter les objets et livres juifs qui lui sont confiés, mais aussi à rechercher les descendants de leurs anciens propriétaires afin de les restituer lorsque cela devient possible.

Crédits photo : Szombat / Borbély László

Par Nicolas Gary

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