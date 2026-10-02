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Makassar : après la liquidation, la bataille pour récupérer des milliers de livres

Exclusif - Makassar a été placé en liquidation judiciaire le 1er septembre, contraignant les éditeurs partenaires à changer de diffuseur et/ou de distributeur. Pour nombre d’entre eux, c’est chose faite. Reste un détail à régler : les livres. Car des centaines de milliers d’exemplaires attendent de quitter l’entrepôt d’Indre-et-Loire où ils sont toujours détenus. Fâcheux ?

Le 02/10/2026 à 11:45 par Clotilde Martin

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Publié le :

02/10/2026 à 11:45

Clotilde Martin

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La scène se déroule à la fin du mois de juin. « C’était un dimanche soir », se souvient Michel Jacquet (éditions Jarjille), quand par téléphone, Vincent Dodivers, cocréateur Makassar, lui annonce la nouvelle : « J’ai passé tout le week-end sur les comptes. Je crois qu’on ne va pas pouvoir continuer. On est coincés. » Avec des retards de paiement, la maison estimait entre 4000 et 5000 € les sommes qui auraient dû lui être versées par Makassar. 

Voilà plus de 20 ans que cette société a intégré l’industrie du livre, installée rue Pelleport, à Paris (20e arrondissement), mais elle ne connaîtra pas une année supplémentaire d'existence : son dirigeant multiplie mails et coups de fil, pour prévenir méthodiquement les structures éditoriales.

La Fédération des Éditions indépendantes avait déjà alerté au début de l’été : « Quand un maillon de cette chaîne vacille, ce sont des dizaines de structures aux économies modestes qui se retrouvent en première ligne. »

Mais comment en arrive-t-on à cette impasse ? La société assurait à la fois la diffusion des livres — présentation aux libraires et la prise de commandes — et leur distribution : stockage, préparation des colis, expédition aux points de vente, traitement des retours, facturation des libraires puis reversement aux éditeurs. Pour ces derniers, la question des stocks est devenue cruciale.

Juillet–août : sortir les stocks

Makassar stockait une partie de ses livres rue Pelleport, à Paris, et le reste chez un prestataire externe, la Société Génilloise d’Entrepôt (SGE), à Genillé, en Indre-et-Loire. Cette société est présidée depuis 2013 par Bookstore, représentée par Charles-Henry d’Ocagne.

Le transfert depuis la rue Pelleport se met en place progressivement : côté Genillé, l’exfiltration s’avère plus difficile. Début août, Vincent Dodivers, dirigeant de Makassar, indique aux éditeurs que la situation reste bloquée à la SGE malgré plusieurs tentatives de négociation. 

L’été ne sera pas propice au repos : sans les exemplaires, pas d’activité. Bliss, maison BD, avait engagé les démarches avant le gros de la crise : il signe avec DelSol pour sa diffusion et Interforum comme distributeur (deux filiales d’Editis). Une trentaine de maisons rallie Pollen comme Les Rêveurs et les Éditions Lapin. D’autres optent pour Média Participations ou Dod & Cie.

De fait, le prestataire de stockage demande différents règlements avant la restitution des ouvrages, selon les documents consultés par ActuaLitté. Les frais concernent notamment le stockage, le traitement des stocks et leur restitution. La SGE explique ces coûts par l’organisation de son entrepôt et par les opérations nécessaires pour identifier, prélever et préparer les ouvrages avant leur restitution.

Dans la facture émise par la SGE, l’article 1948 du Code civil est évoqué, celui-ci permet au dépositaire de retenir les biens jusqu’au paiement de ce qui lui est dû « à raison du dépôt ». La SGE conditionne ainsi la restitution des ouvrages au règlement des sommes qu’elle estime dues. 

Or, le contrat de stockage engage Makassar avec la SGE. L’article 1947 du Code civil prévoit de son côté que les dépenses nécessaires à la conservation de la chose déposée doivent être remboursées par « la personne qui a fait le dépôt ». 

Contacté par ActuaLitté, Charles-Henry d’Ocagne assure qu’« il n’y a pas de conflit nous opposant aux éditeurs de Makassar », pas plus qu’avec un des ex-éditeurs partenaires. D’ailleurs, note-t-il, « au quotidien des éditeurs récupèrent leurs stocks que nous envoyons chez de nouveaux distributeurs ».

Mais pourquoi ces facturations ? Selon lui, « les conditions de restitution sont basées sur trois fondements : une demande du conseil des éditeurs, les tarifs pratiqués précédemment auprès de Makassar, égaux ou réduits jusqu’à 30 %, et des tarifs inférieurs à ceux pratiqués par un de nos confrères chez qui partent une grande partie des éditeurs ».

Le 1er septembre, la liquidation change la donne

Les modalités ont aussi évolué pendant l’été. Charles-Henry d’Ocagne précise que ces changements sont le « fruit d’améliorations suite aux demandes d’éditeurs et aussi à la position définie par nos conseils en conformité avec la législation en vigueur ».

Côté éditeurs, plusieurs maisons se regroupent pour tenter de récupérer leurs stocks. Le désaccord avec la SGE porte notamment sur les frais de restitution et leur mode de calcul.

Dans l’intervalle, les titres prennent leur mal en patience : Bliss estime qu’environ 24.000 exemplaires restent à Genillé. Jarjille en compte plus de 10.000. Chez Les Rêveurs, cela se compte en dizaines de milliers d’exemplaires voire 120.000 pour Lapin. « On lutte pour récupérer le reste de nos stocks », résume Florent Degletagne, fondateur de Bliss.

Le Tribunal des activités économiques de Paris ouvre finalement la liquidation judiciaire de Makassar le 1er septembre et fixe la date de cessation des paiements au 24 juillet. L’activité peut toutefois se poursuivre jusqu’au 1er novembre. Me Lou Fléchard, de la SCP CBF Associés, est désignée administratrice judiciaire avec pour mission de gérer seule l’entreprise, et Me Frédérique Lévy, de MJA, liquidatrice judiciaire.

« Maintenant, on n’a plus la main. Donc après, on va voir ce que vont pouvoir faire le mandataire ou l’administrateur », nous souffle Vincent Dodivers.

Ventes opérées, jamais payées

Les stocks ne constituent qu’une partie du problème. Pour les éditeurs, la défaillance de Makassar signifie également que des livres ont été vendus sans que les sommes correspondantes leur soient toutes reversées.

Le mécanisme est simple : le distributeur facture les libraires, encaisse leurs règlements, puis verse aux maisons d’édition la part qui leur revient. Lorsque Makassar n’est plus en mesure de payer, les montants encore dus aux éditeurs deviennent des créances dans la procédure de liquidation.

Chez Bliss, la perte avait d’abord été évaluée autour de 40.000 €, d’après un message posté sur les réseaux. Après la comptabilisation des derniers retours, Florent Degletagne la chiffre désormais à environ 34.000 €, soit près de six mois de ventes. 

D’autres maisons sont davantage exposées. Les Éditions sociales et La Dispute estiment à plus de 130.000 € le produit de livres vendus qu’elles ne devraient pas récupérer. Pour les deux maisons, qui partagent la même équipe, cette somme représente entre un tiers et près de la moitié du chiffre d’affaires annuel. Depuis le 1er juillet, leur diffusion et leur distribution sont assurées par Belles Lettres Diffusion Distribution (BLDD).

À LIRE — La maison historique du communisme en danger, 130 000 € envolés

Malgré ces pertes, plusieurs éditeurs interrogés tiennent à distinguer la situation financière de Makassar du travail de ses équipes pendant cette période. Michel Jacquet rappelle que le diffuseur les avait aidés à « structurer le côté commercial ». Florent Degletagne insiste lui aussi sur les semaines qui suivent l’annonce : « Pendant l’été, Vincent Dodivers a fait ce qu’il a pu pour proposer une alternative de diffusion-distribution aux éditeurs et pour que le déménagement se passe de la manière la plus simple possible, jusqu’à la mise en liquidation effective en septembre. »

Des difficultés bien antérieures à juin

La liquidation de Makassar ne naît toutefois pas en quelques semaines. Les comptes de l’entreprise montrent une forte dégradation avant 2026 : 752.000 € de perte nette en 2023, puis 737.000 € en 2024.

Le bilan 2024 faisait également état de difficultés, depuis trois exercices, à recouvrer une créance détenue sur l’un des principaux clients de Makassar. À la clôture des comptes, celui-ci devait encore 1.335.224,93 € à l’entreprise. Le bilan précédent mentionnait déjà un « client devenu douteux », contre lequel des recours avaient été engagés. 

« Nous suspections déjà que Makassar jonglait avec sa trésorerie », résume Florent Degletagne. Selon lui, les règlements arrivaient parfois avec retard et les relances faisaient partie du quotidien.

À ces difficultés s’ajoute, à l’été 2024, la cyberattaque contre Octave, le logiciel utilisé par plusieurs distributeurs pour gérer notamment les commandes, la facturation, les expéditions ou les stocks. Huit distributeurs sont touchés, parmi lesquels Makassar. Vincent Dodivers évoquera ensuite un « black-out » de près de trois mois.

Florent Degletagne en mesure les conséquences bien après la remise en service. « Makassar a mis beaucoup de temps à s’en relever. Ça a été hyper compliqué. » Certains retours des libraires sont enregistrés plusieurs mois après leur arrivée : « On a des retours d’un livre qui sont comptabilisés six mois plus tard. Pour évaluer notre activité, même comptablement, ce n’est pas possible. »

Mais ces difficultés ne commencent pas avec Octave. Bliss évoque également des commandes parfois très lentes, des offices en retard et des retours traités avec plusieurs mois de décalage. Selon Florent Degletagne, certains libraires avaient fini par « réduire leurs commandes, voire par ne plus travailler avec Makassar ».

« Ils ont fait le travail classique d’un distributeur-diffuseur en nous demandant de nous professionnaliser. Faire des livres, c’est une chose, les vendre, c’est vraiment un autre boulot », souligne Michel Jacquet.

Il cite notamment l’arrivée, en 2024, de Guillaume Pauvret, qui aurait selon lui « vraiment dynamisé » le travail commercial, avec l’idée de « donner plus de valeur à tous ces petits éditeurs qui sont la BD de demain ». Il insiste sur le travail de présentation aux libraires : « Aujourd’hui, faire lire même dix lignes, c’est compliqué. [...] Donc, avoir un pitch un peu efficace, avoir une approche un peu efficace. » 

Un marché du livre déjà en recul

Il n’y a jamais de fumée sans feu, et Vincent Dodivers était très lucide : « En 2026, on s’est fait rattraper par le marché. Le marché a dévissé et les difficultés des librairies, notamment les gros comptes, c’est ça qui a fait basculer. »

Le ralentissement était déjà visible en 2025. Le chiffre d’affaires des éditeurs français a reculé de 0,63 %, à 2,883 milliards €, tandis que les ventes sont passées de 426 à 419,6 millions d’exemplaires, soit une baisse de 1,49 %.

DOSSIER — Marché du livre : 2025, l’équilibre sous tension

Les difficultés se sont accentuées en 2026. Gibert a été placé en redressement judiciaire le 28 avril. Nosoli, maison mère du Furet du Nord et de Decitre, l’a été le 1er juin ; son projet de restructuration prévoit la fermeture de onze librairies et jusqu’à 163 suppressions de postes.

Crédit image : ActuaLitté, CC BY-SA 4.0

 

Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com

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Le Niger, le Burkina Faso, le Mali, le Venezuela et le Tchad ont annoncé ou engagé leur retrait de la Cour pénale internationale, tandis que son procureur Karim Khan vient d’être destitué. Les procédures ouvertes ne s’éteignent pas, mais leur exécution dépend des États. De Philippe Claudel à Svetlana Alexievitch, huit livres rappellent ce que cette fragilisation menace : des preuves, des voix et des noms.

31/07/2026, 09:30

Autres articles de la rubrique À la loupe

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2026 en Ukraine, les livres brûlent. Littéralement.

Cécile Deniard, traductrice littéraire, s’est rendue deux semaines en Ukraine pour apporter son soutien à ses collègues au nom du Conseil européen des associations de traducteurs littéraires (CEATL). Elle y a participé au festival BookForum de Lviv mi-septembre, puis est allée à Kyiv afin d'y rencontrer d'autres acteurs de la chaîne du livre. Leur énergie, leur créativité, mais aussi le besoin de solidarité qui s’est souvent exprimé au cours de ces entretiens, lui ont inspiré cette tribune.

02/10/2026, 13:02

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“Si nous voyons le nom, nous ne lisons peut-être plus tout à fait la même phrase”

Le nom d’un auteur change-t-il notre manière de lire ? À partir du Prix de la Page 111, qui soumet au jury des textes anonymisés, Adnan Algın, écrivain, poète et correcteur, interroge le poids de la réputation dans le jugement littéraire. Prix, éditeur, critiques et œuvres antérieures composent un « capital de la signature » capable d’accorder davantage de crédit à une phrase — ou d’en refuser à celle d’un inconnu. Une invitation à relire les textes avant leurs auteurs.

01/10/2026, 16:14

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Clémentine Mélois : “Toute la vie n’est faite que de ruptures successives”

James Joyce avait fait entrer l’épopée dans la vie ordinaire, jusqu’à faire tenir une Odyssée entière dans une journée. Clémentine Mélois choisit, elle aussi, de partir de presque rien : un déménagement, une séparation, quelques cartons, un verre à moutarde, un rouleau de Sopalin. Dans Choses que je croyais perdues, finaliste du 93e prix des Deux Magots, l’autrice-artiste fait de « l’infraordinaire » sa matière romanesque.

01/10/2026, 15:33

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Véronique Ovaldé : “J’ai toujours inventé d’autres vies à ma mère”

On connaît Véronique Ovaldé pour ses fictions et leurs vies toujours prêtes à bifurquer. Avec Vivre sans bonheur et n’en point dépérir, paru chez Flammarion en cette rentrée littéraire, elle se tourne cette fois vers sa propre mère. Le récit est plus intime, sans abandonner l’imaginaire, et la place parmi les finalistes du prix des Deux Magots 2026.

30/09/2026, 17:03

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Pangram peut-il vraiment prouver que le roman de Thélyson Orélien a été écrit par une IA ?

Depuis le début de l’affaire Thélyson Orélien, le débat s’est concentré sur l’usage possible de l’intelligence artificielle, la fiabilité des détecteurs, puis les affaires de plagiat. Un aspect a toutefois été moins examiné : le calcul utilisé pour affirmer qu’il était presque impossible que Pangram se soit trompé sur les 20 passages du roman présentés comme suspects par « Balance ton Claude », compte derrière lequel se trouve notamment l’essayiste Samuel Fitoussi. Pour ActuaLitté, le mathématicien Mouhamadou Sy revient sur ce calcul, sur l’hypothèse d’indépendance qu’il suppose et sur ce qu’il permet réellement, ou non, de conclure.

30/09/2026, 16:08

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“L’écoute de cette sélection de chansons a joué un rôle crucial d’inspiration”

Cyril Camus publiera Grand-Guignol aux éditions Anacharsis, ce 16 octobre. S’il revendique depuis l’enfance une passion pour les livres et l’horreur, l’écrivain entretient avec la musique une relation tout aussi profonde — quoique née plus tardivement, presque par accident. Du punk français aux chants celtiques, de Bob Dylan au free-jazz, des musiques de films à la darksynth, ses écoutes accompagnent autant son quotidien que son travail d’écriture. Au point de faire de la bande-son de Grand-Guignol une composante à part entière du roman. Il revient sur cette « musicobsession », ses découvertes fondatrices et ces morceaux qui, parfois, donnent à la fiction sa couleur avant même que les mots ne l’installent.

30/09/2026, 13:35

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Édition classique, crowdfunding ? “Choisir le modèle le plus juste pour chaque œuvre”

Auteur et président de l’Association de sauvegarde de l’Abbaye Saint-Félix de Montceau, Guilhem Méric revendique un parcours d’« auteur hybride », entre maisons d’édition et publication indépendante. À l’occasion du lancement de MORLHED – L’Ombre des Primordiaux, il explique pourquoi il a choisi le financement participatif, entre maîtrise des droits, cohérence de son univers, contexte économique du livre et relation directe avec ses lecteurs.

30/09/2026, 12:48

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À 80 ans, Lucky Luke court toujours : dans les coulisses de l’exposition avec Joub

À 80 ans, Lucky Luke n’a pas fini de galoper. Commissaire de l’exposition Lucky Luke court toujours !, présentée à Quai des Bulles, Joub a replongé dans l’ensemble de la série pour raconter autrement le cow-boy de Morris : par le dessin, la couleur, les gags et les motifs qui traversent huit décennies d’albums.

30/09/2026, 12:04

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Lucie Rico : “Dire quelque chose, c’est déjà le transformer”

Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ? Une question qui a conduit Lucie Rico jusqu’à la finale du prix des Deux Magots 2026. Dans ce troisième roman publié chez P.O.L, une phrase inachevée ouvre une enquête sur un souvenir d’enfance, entre le baroque du giallo, reconstitution comme les vrais enquêteurs judiciaires, et mémoire familiale.

29/09/2026, 15:07

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Le Goncourt craint pour son intégrité ? Alors Pangram pour les 15 autres romans, fissa !

L’Académie Goncourt a donc retiré de Thélyson Orélien, de sa première sélection, au nom de plagiats antérieurs et d’analyses concluant que le roman serait « selon toute vraisemblance » produit avec IA. Une décision loin d'être unanime, on compte au moins Pascal Bruckner dans la résistance. Puisque l’Académie introduit le détecteur dans son prétoire, qu’elle aille au bout de sa logique : même outil, même protocole, même soupçon. Sinon, ce n’est plus une règle. C’est un traitement d’exception. 

29/09/2026, 14:48

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Quai des Bulles : 45 ans de BD, de rencontres et de passion

Traditionnellement, le festival Quai des Bulles décale ses dates pour cause de Route du Rhum et ouvre ses portes ces 9-10-11 octobre, à Saint-Malo. L’occasion, s’il en fallait une, de venir flâner sur les remparts se gaver d’air iodé et de bande dessinée…

29/09/2026, 14:22

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Elsa Holfert : "Le burn-out n’est pas que professionnel"

Paru le 22 avril 2026 aux Éditions Dangles, Fatigue chronique, et si c’était un épuisement surrénalien ? d’Elsa Holfert explore les mécanismes de l’épuisement liés au stress chronique. Kinésithérapeute de formation, l’autrice exerce aujourd’hui comme praticienne en santé fonctionnelle et en hormonologie.

28/09/2026, 16:40

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Affaire Thélyson Orélien : “Un score de génération par IA n’est pas une preuve”

Créée en juillet 2024 pour distinguer les œuvres d’origine humaine des contenus générés par intelligence artificielle, l’association Fabrication Humaine défend un label gratuit fondé sur l’engagement de l’artiste. Dans cette tribune, elle prend appui sur l’affaire Thélyson Orélien pour interroger la place prise par les outils de détection : sans trancher sur l’origine de C’était ça ou mourir, elle appelle à distinguer l’indice de la preuve et plaide pour davantage de transparence dans les processus de création. 

28/09/2026, 16:30

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IA et littérature : et si on arrêtait de s’écharper pour s’entendre, bordel !

Nathalie Hug a publié en juin dernier 92 BPM, Mais bordel qui a écrit ce roman ? aux Éditions Télémaque, un texte qu’elle présente comme entièrement hybride, né de 18 mois de travail avec l’intelligence artificielle et accompagné d’un making-of détaillant cette expérience. Dans cette tribune, elle revient sur la polémique autour de C’était ça ou mourir, de Thélyson Orélien, accusé d’avoir été écrit avec l’IA, et élargit le débat à la place de ces outils dans la création littéraire, à la transparence envers les lecteurs et à l’avenir de l’écriture humaine.

28/09/2026, 14:22

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Thélyson Orélien : “Pourquoi tant d’acharnement sur un écrivain ?”

L’affaire Thélyson Orélien s’est imposée en quelques jours au cœur de la rentrée littéraire. Soupçonné d’avoir eu recours à l’intelligence artificielle pour écrire C’était ça ou mourir, puis rattrapé par plusieurs cas de plagiat concernant des textes anciens, l’auteur québécois conteste les accusations visant son roman. Le retrait du livre de la sélection du Goncourt a encore amplifié une controverse qui interroge désormais tout le monde éditorial. Par Auguste Feydeau.

26/09/2026, 14:00

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Affaire Thélyson Orélien : “Réinventons le pacte entre l’auteur, l’éditeur et le lecteur”

Thomas Perroud, normalien, est animateur de l’émission Anachroniques consacrée notamment aux premiers romans sur Fréquence protestante. Il revient sur les soupçons d’usage de l’intelligence artificielle au sujet du premier roman de Thélyson Orélien, C’était ça ou mourir (Grasset).

24/09/2026, 16:32

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Violences sexistes et sexuelles : 50 ans pour passer de l'intime à la loi

Après des décennies de mobilisations, de recherches et de récits, les violences sexistes et sexuelles ne sont plus seulement appréhendées comme une succession de drames privés. Elles constituent un objet politique, juridique et culturel. La proposition de « loi intégrale » actuellement examinée à l’Assemblée nationale en offre une nouvelle traduction — et invite à regarder l’histoire des mots qui ont rendu ces faits visibles.

24/09/2026, 16:10

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Pour encadrer l'IA, La France insoumise convoque Isaac Asimov

Exclusif — Une figure de la science-fiction s'invite à l'Assemblée nationale, à la faveur d'une proposition de loi déposée par René Pilato, député La France insoumise — Nouveau Front Populaire de Charente. Les fameuses « lois de la robotique », conçues par l'écrivain américain, y sont citées, afin de motiver et nourrir un encadrement des intelligences artificielles mises à la disposition du grand public.

24/09/2026, 15:58

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“L’IA est arrivée, et le mot “aide” s’est complètement décousu”

Entre correction, réécriture et création, où commence véritablement « l’aide » à un auteur ? Écrivain, poète et correcteur, Adnan Algın plonge dans ses propres archives éditoriales pour interroger les interdictions visant l’intelligence artificielle. De ses interventions sur des romans aux cas célèbres de Raymond Carver ou T. S. Eliot, il questionne une frontière que l’IA n’a peut-être pas inventée, mais sérieusement brouillée.

24/09/2026, 11:53

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“L’horreur est le meilleur genre de l’histoire de la fiction”

Cyril Camus publiera Grand-Guignol aux éditions Anacharsis, ce 16 octobre. L'écrivain revendique une passion pour l’horreur née dans les livres, nourrie par le cinéma. De Guillermo del Toro à Stephen King, l’écrivain revient sur les monstres qui ont façonné son imaginaire et défend une conviction paradoxale : l’épouvante peut nous rassurer. Les démons de fiction ont sur les terreurs du réel un avantage décisif : ils n’existent pas. Une invitation à frissonner pour mieux souffler, qu'il partage dans nos colonnes...

23/09/2026, 17:36

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“La véritable violence, c’est le déni, l’indifférence”

Mère isolée, actrice pornographique quadragénaire, Sabine élève seule son fils Romain dans le vingtième arrondissement. Adolescent « normal », moyen, ce dernier subit un harcèlement en règle dès lors qu’une vidéo de Sabine fuite au collège, et fait le tour des réseaux sociaux… La suite ? Accompagnée par le hardeur Joseph, et par Enguerrand, bourgeois blasé, Sabine résout de se venger, guidée par son seul amour maternel. Une deuxième intrigue se met en place, mêlant cette fois milieux d’affaire et hauts-fonctionnaires, sur fond de revenge porn et de libertinage. Propos recueillis par Étienne Ruhaud.

21/09/2026, 16:54

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Jean-Yves Mollier : LFI chez Fayard, “un véritable coup de poignard dans le dos”

La publication annoncée chez Fayard du prochain livre du député LFI Aurélien Taché provoque la colère de Jean-Yves Mollier. Dans cette tribune, l’historien dénonce ce qu’il considère comme une contradiction avec le soutien affiché par La France insoumise aux auteurs mobilisés autour des États Généreux, après les bouleversements intervenus chez Fayard et Grasset.

21/09/2026, 16:19

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“Avons fait l’impossible, mais avions rêvé davantage”

Aux Deux Magots, Jean-Luc Coatalem a connu presque toutes les places : celle du jeune homme qui observe, du lauréat photographié sur le boulevard, puis du juré chargé, à son tour, de choisir. À l’heure où le prix 2026 entre dans le vif de ses délibérations, l’écrivain ouvre les portes d’une institution qu’il connaît désormais de l’intérieur, avec ses goûts, ses rites et ses petites stratégies.

21/09/2026, 15:53

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Les livres prophétiques ne sont peut-être pas ceux que nous croyons

De George Orwell à André Malraux, en passant par Aldous Huxley, Ray Bradbury, Friedrich Nietzsche et Franz Kafka, Bertrand Jouvenot propose de déplacer notre regard sur les « livres prophétiques ». Dans cette tribune, il distingue les œuvres qui ont anticipé les formes visibles de notre monde de celles qui auraient saisi des mutations plus profondes : crise du sens, autonomie des systèmes, transformation de notre rapport au temps et à nous-mêmes.

21/09/2026, 12:32

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Et si le vrai danger n’était pas la mort du livre, mais celle de la lecture ?

ActuaLitté ouvre ses colonnes à la Fondation Jean-Jaurès, qui revient sur le rapport « La République des lecteurs – Pour en finir avec la mort du livre », signé par Arthur De Grave et Diana Filippova. Face au recul de la place de l’écrit et aux mutations des pratiques culturelles, le texte présente dix propositions pour replacer la lecture et l’écriture au cœur des politiques publiques. 

21/09/2026, 11:42

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“Humanité générique” : La fabrique défend Louisa Yousfi après la polémique

Une phrase de Louisa Yousfi, extraite d’un entretien publié début septembre, a déclenché une vive polémique et plusieurs annonces de saisines judiciaires. Son éditeur, La fabrique, prend aujourd’hui sa défense dans une tribune adressée à ActuaLitté. Avant de la publier intégralement, nous revenons sur l’origine des propos, leur contexte, les critiques qu’ils ont suscitées, les soutiens exprimés et le sens du concept d’« humanité générique » invoqué dans le débat.

19/09/2026, 10:30

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“Le risque de devenir « un LinkedIn du livre » existe évidemment”

L'écueil, Jean-Charles Caplier le formule lui-même : créer « un LinkedIn du livre » de plus. Alors que LivreConnect ouvre officiellement le 16 septembre, son fondateur défend un espace transversal entre les métiers, nourri de ressources, d’outils et d’un assistant IA. Pour ActuaLitté, il précise ce qui permettra de juger si le projet a vraiment trouvé sa place — et jusqu’où il entend laisser Volt’R intervenir.

16/09/2026, 09:30

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”Chaque livre mérite de trouver ses lecteurs” : Béliveau éditeur à la conquête de l’Europe

Reprise en juillet 2026 par Amélie McNicoll et Alexandre Vézina, Béliveau Éditeur entend revoir autant sa sélection de projets que leur commercialisation. Les deux entrepreneurs veulent associer davantage les auteurs à la stratégie de leurs livres, relancer la production et renforcer la présence de cette maison québécoise de plus de 50 ans en France, en Belgique et en Suisse, avec un objectif de 25 à 30 titres à court terme.

16/09/2026, 09:00

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À quelques pas de toi : le podcast qui a relié les générations

Il y a des a priori auxquels il faut tordre le cou : « il ne se passe pas grand-chose en milieu rural » est un préjugé qui vient de prendre du plomb dans l’aile grâce à une dynamique mise en place dans une petite commune de Gironde.

14/09/2026, 16:07

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Intuition : “Le corps sait souvent avant nous”

Pourquoi devient-il parfois si difficile de savoir ce que l’on pense vraiment, ce que l’on ressent ou même ce que l’on veut ? Sollicitations permanentes, rythme soutenu et bruit mental finissent par couvrir cette perception plus discrète que l’on appelle intuition. Fondatrice du centre d’enseignement Infinite Spirit, formatrice et thérapeute, Johanna Hani propose de retrouver un peu de silence, de revenir aux sensations du corps et d’apprendre à distinguer l’intuition de l’anxiété ou de la peur. 

14/09/2026, 14:58

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“Le problème n’est pas de savoir si une IA a touché au texte, mais qui décide”

À mesure que l’intelligence artificielle s’immisce dans les pratiques d’écriture, une question revient avec insistance : que reste-t-il de l’auteur lorsque la machine intervient dans le texte ? Nicolas, créateur d’Atypikal Life, propose de déplacer le débat. Plutôt que d’opposer frontalement écriture humaine et IA, il interroge la transparence, la responsabilité et ce que l’auteur choisit — ou refuse — de déléguer.

14/09/2026, 07:00

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Faire exister des espaces littéraires alternatifs contre vents et marées

À l’occasion de la 4e édition du festival Read & Shine, ActuaLitté ouvre ses colonnes à Déli, fondatrice d’Overbookées. Elle revient sur la naissance de ce rendez-vous dédié aux littératures et savoirs féministes et antiracistes, sur la nécessité de faire entendre des voix encore marginalisées dans l’édition, et sur les enjeux d’une nouvelle édition placée sous le signe des « Mémoires pour les lendemains ».

09/09/2026, 13:56

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Entre deux rives : ni robe, ni linceul, mais un deuil blanc

Clinique sauvage, c'est le nom de la chronique que Salim Rzin, psychanalyste et essayiste, ethnoclinicien et praticien en psychosomatique, inaugure pour la rentrée dans nos colonnes. Pour ce premier texte, Tanger devient le point de départ d’une réflexion sur l’exil, la perte et ce « deuil blanc » qui maintient parfois l’adulte sur une rive intérieure qu’il ne parvient plus à rejoindre. Entre psychanalyse, littérature et cinéma, il interroge ce qui demeure vivant en nous lorsque le désir semble s’être retiré.

09/09/2026, 12:48

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Libraires en grève : “Ce n'est pas possible qu'on gagne le Smic encore aujourd'hui”

À 25 ans, quatre années de librairie derrière elle et un salaire toujours au Smic, une jeune libraire venue débrayer ce mardi 8 septembre résume en quelques phrases ce qui pousse une partie de la profession à tenter un exercice encore inhabituel : la grève.

08/09/2026, 18:33

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“Un livre ne devrait pas être condamné à disparaître parce que le suivant est déjà en route”

Combien vaut le temps consacré à un livre ? Dans l’illustration jeunesse comme dans la bande dessinée, la question se pose avec acuité lorsque des rémunérations modestes conduisent à multiplier les projets. Ni procès des petits éditeurs, ni reproche adressé aux artistes : c’est la mécanique économique qui mérite d’être interrogée. Michel Demeulenaere, fondateur des éditions Mijade, partage ici quelques-uns de ses propres questionnements.

08/09/2026, 17:02

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Visite insulaire : les rituels de Victor Hugo à Guernesey

« Car le mot, qu’on le sache, est un être vivant. » Dans une maisonnette en pierre, surveillée par une rose trémière jaune, dans le silence du matin, je pose sur la table une tasse en porcelaine blanche, remplie d’un café noir, et j’ouvre Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo. Je le fais le premier matin, et je ferai ainsi chaque matin de la semaine passée à Guernesey. Suivez la guide...

07/09/2026, 17:25

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