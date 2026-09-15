Ce roman de 1860 imaginait le monde jusqu’en 2222 : on le lit désormais dans le bus

Pas de scène, pas de pupitre et, surtout, pas de véhicule spécialement affrété pour l’occasion. NIEVOBUS s’est installé sur les courses ordinaires de la ligne CC Circolare du réseau APAM, avec départ de Piazza Concordia. Le programme officiel de Festivaletteratura avait même poussé la précision jusqu’aux minutes : 15 h 59, 16 h 59, 17 h 59 les mercredi et jeudi ; davantage de rotations les vendredi et samedi ; puis des départs à 9 h 53, 10 h 53, 11 h 53, 15 h 53 et 16 h 53 le dimanche 13 septembre.

Pour monter à bord, il suffisait d’un titre de transport urbain à 1,60 €. À l’intérieur, les lecteurs non professionnels de la Compagnia della Lettura, collectif coordonné par Luca Scarlini et présent au Festival depuis 2011, reprenaient la Storia filosofica dei secoli futuri au fil des trajets. ANSA précise que l’œuvre devait être proposée intégralement, « un chapitre à la fois », avec des séquences ajustées à la durée d’une course, soit une vingtaine de minutes.

Prochain arrêt : 2222

L’étiquette « science-fiction » mérite toutefois une petite correspondance. ANSA présente la Storia filosofica comme un « roman de science-fiction » ; Festivaletteratura préfère parler d’un « divertissement visionnaire », et la Fondation Ippolito et Stanislao Nievo d’un récit aux pointes sarcastiques. La qualification moderne est commode, mais le texte relève aussi de la satire politique et philosophique, autant que de l’anticipation.

La Fondation Nievo en situe la rédaction en 1859 et sa première publication en janvier 1860, dans la Strenna de L’Uomo di Pietra, publication humoristique milanaise à laquelle l’écrivain collaborait. Son titre complet promet déjà le programme : Storia filosofica dei secoli futuri fino all’anno 2222 ovvero fino alla vigilia in circa della fine del mondo — autrement dit, une histoire philosophique des siècles futurs jusqu’en 2222, ou à peu près jusqu’à la veille de la fin du monde.

Et le projet était savoureux : un narrateur vivant en 2222 entreprend de raconter les trois siècles précédents alors que l’art d’écrire est, dans son époque, presque tombé en désuétude. Festivaletteratura relève dans cette projection des intuitions concernant notamment l’Europe, le canal de Suez, la diffusion des narcotiques, l’apparition de robots ou encore la destruction par décret des livres antérieurs à l’an 2000. Des rapprochements proposés par les organisateurs, donc, plutôt qu’une liste de prédictions à prendre au pied de la lettre.

À bord, l’ironie fonctionnait sans avoir besoin d’être surlignée : un auteur du Risorgimento imaginant 2222, lu 166 ans plus tard au rythme des arrêts d’un autobus. Le temps réputé perdu du transport devenait une unité de lecture. Non plus « encore un chapitre avant de dormir », mais un chapitre avant le prochain tour de Piazza Concordia.

Vingt-neuf ans, trois siècles d’avance

NIEVOBUS appartenait à un ensemble plus vaste, Tutto Nievo minuto per minuto, conçu pour le trentième anniversaire de Festivaletteratura. Le rapprochement avec l’écrivain n’était pas seulement arithmétique. Né à Padoue le 30 novembre 1831, engagé aux côtés de Garibaldi et auteur des Confessioni d’un italiano, Nievo disparaît à 29 ans dans le naufrage du vapeur Ercole, dans la nuit du 4 au 5 mars 1861, alors qu’il revenait de Sicile. Une partie importante de sa vie et de son œuvre reste étroitement liée au territoire mantouan.

« Nievo est l’un des écrivains les plus drôles et les plus sarcastiques que la littérature nous ait offerts », expliquait Luca Scarlini à ANSA. Le Festival l’a donc moins convoqué comme monument du Risorgimento que comme auteur encore capable de bousculer le patrimoine. L’identité visuelle du cycle jouait d’ailleurs le contre-emploi : iconographie punk, tee-shirts jaune fluorescent et lettrage évoquant les Sex Pistols.

La Biblioteca Teresiana prolongeait ce retour en circulation avec l’exposition Nievo per carte e immagini. Le parcours réunissait notamment l’autographe des Confessioni d’un italiano, des lettres de l’auteur, des éditions imprimées, des revues auxquelles il avait collaboré et des adaptations télévisées. ANSA rapporte que des lettres personnelles adressées à Matilde Ferrari étaient montrées au public pour la première fois.

L’opération s’est achevée le dimanche 13 septembre, avec une dernière rotation annoncée à 16 h 53. La trentième édition du Festivaletteratura s’est refermée le même jour sur 71.000 présences, contre 69.000 en 2025. Parmi les propositions originales mises en avant dans le bilan de la manifestation figurait précisément Tutto Nievo minuto per minuto. Le futur de Nievo, lui, pouvait descendre au terminus.

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Crédits photo : Apam Mantova

Par Nicolas Gary

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