Sororité : pourquoi apprend-on si tôt à se méfier des autres femmes ?

Comment celle qui a fait de la sororité une boussole a-t-elle pu oublier à quel point elle avait, elle aussi, appris à se méfier des autres filles ? Le geste est fort parce qu’il ne consiste jamais à distribuer les certificats de bonne conduite. Les témoignages affluent, les souvenirs cognent et une question finit par faire sauter le vernis : « Toutes l’auraient subie, mais aucune ne l’aurait perpétrée ? »

Edgard-Rosa accepte alors de retourner le scalpel contre elle-même : « je suis moi-même une agente du patriarcat, ni plus maline que les autres ni détentrice d’un quelconque totem d’immunité. » Cette absence d’immunité constitue le vrai moteur de l’essai.

Le féminisme, sans auréole

Enquête, récit personnel, entretiens, sociologie, culture pop, souvenirs de cour d’école, de boulot, d’amour ou de maternité : le texte cavale, à certains moments un peu trop. Sa langue est directe, volontiers familière, traversée d’autodérision. L’ouvrage convainc surtout lorsqu’il refuse les explications trop propres. Ainsi, à propos du monde professionnel : « Il est parfois difficile de déterminer, dans un monde capitaliste largement construit sur la concurrence, si le comportement d’une femme relève effectivement de la rivalité, ou s’il s’agit d’un défaut de management, d’une maladresse, de cruauté n’ayant rien à voir avec le genre. » Cette hésitation vaut mieux qu’un verdict.

Autre réussite : ne pas transformer la contradiction en faute morale. L’autrice raconte son désir sincère de solidarité tout en reconnaissant ce qui, en elle, résiste au programme. « Ce qui est impossible, en revanche, c’est de maîtriser nos pensées pour qu’elles soient impeccablement féministes. » La phrase offre au propos sa meilleure respiration : on peut défendre une idée et rester traversée par ce qui la contredit. C’est moins confortable, mais infiniment plus crédible.

Quand l’enquête veut tout embrasser

Cette énergie a son revers. À force d’additionner les âges, les milieux, les scènes et les témoignages, l’ensemble fait revenir certains mécanismes sous des habits différents. Le passage du je au nous paraît alors trop rapide.

Les récits recueillis, souvent à partir d’un appel lancé sur Instagram puis prolongé en entretiens, composent une matière abondante ; ils ne constituent pas pour autant un échantillon représentatif. L’analyse gagne en force quand elle assume pleinement sa subjectivité plutôt que lorsqu’elle prête à son expérience une portée presque universelle.

Même réserve sur les frontières du sujet : jalousie, compétition, cruauté, harcèlement, besoin de validation et insécurité se frôlent jusqu’à brouiller leurs contours. Edgard-Rosa connaît le risque et réintroduit régulièrement de la nuance, mais quelques démonstrations auraient gagné à respirer davantage.

Reste un essai qui a le courage de salir un peu les mains. « Nous devons rencontrer nos monstres. » La formule pourrait virer au slogan de développement personnel ; elle devient ici une méthode. Et la conclusion tient parce qu’elle refuse l’excuse autant que l’accusation : « Être responsable ne veut pas dire être coupable. Ça signifie être adulte : s’emparer de notre capacité d’action sur les choses plutôt que se contenter de les subir. »

Il n’en restera qu’une n’est donc pas un réquisitoire contre les femmes, mais contre la facilité de se croire indemne. Inégal par endroits, parfois insistant à force de vouloir tout documenter, mais vif, inconfortable et utile précisément parce qu’il accepte de regarder là où ça gratte.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Lucy L.

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