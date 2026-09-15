Sororité : pourquoi apprend-on si tôt à se méfier des autres femmes ?

Une boîte en carton, des journaux intimes, et voilà le féminisme bien peigné qui prend un coup dans les tibias. En vidant l’appartement de sa mère, Clarence Edgard-Rosa retrouve ses carnets d’enfance. À huit ans, elle écrivait : « Les filles sont terribles. Elles sont méchantes, c’est la guerre. Il n’en restera qu’une. » Toute l’enquête part de là : non d’une théorie à appliquer, mais d’un embarras à regarder en face.
Le 15/09/2026 à 15:31 par Lucy L.
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15/09/2026 à 15:31
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Comment celle qui a fait de la sororité une boussole a-t-elle pu oublier à quel point elle avait, elle aussi, appris à se méfier des autres filles ? Le geste est fort parce qu’il ne consiste jamais à distribuer les certificats de bonne conduite. Les témoignages affluent, les souvenirs cognent et une question finit par faire sauter le vernis : « Toutes l’auraient subie, mais aucune ne l’aurait perpétrée ? »
Edgard-Rosa accepte alors de retourner le scalpel contre elle-même : « je suis moi-même une agente du patriarcat, ni plus maline que les autres ni détentrice d’un quelconque totem d’immunité. » Cette absence d’immunité constitue le vrai moteur de l’essai.
Enquête, récit personnel, entretiens, sociologie, culture pop, souvenirs de cour d’école, de boulot, d’amour ou de maternité : le texte cavale, à certains moments un peu trop. Sa langue est directe, volontiers familière, traversée d’autodérision. L’ouvrage convainc surtout lorsqu’il refuse les explications trop propres. Ainsi, à propos du monde professionnel : « Il est parfois difficile de déterminer, dans un monde capitaliste largement construit sur la concurrence, si le comportement d’une femme relève effectivement de la rivalité, ou s’il s’agit d’un défaut de management, d’une maladresse, de cruauté n’ayant rien à voir avec le genre. » Cette hésitation vaut mieux qu’un verdict.
Autre réussite : ne pas transformer la contradiction en faute morale. L’autrice raconte son désir sincère de solidarité tout en reconnaissant ce qui, en elle, résiste au programme. « Ce qui est impossible, en revanche, c’est de maîtriser nos pensées pour qu’elles soient impeccablement féministes. » La phrase offre au propos sa meilleure respiration : on peut défendre une idée et rester traversée par ce qui la contredit. C’est moins confortable, mais infiniment plus crédible.
Cette énergie a son revers. À force d’additionner les âges, les milieux, les scènes et les témoignages, l’ensemble fait revenir certains mécanismes sous des habits différents. Le passage du je au nous paraît alors trop rapide.
Les récits recueillis, souvent à partir d’un appel lancé sur Instagram puis prolongé en entretiens, composent une matière abondante ; ils ne constituent pas pour autant un échantillon représentatif. L’analyse gagne en force quand elle assume pleinement sa subjectivité plutôt que lorsqu’elle prête à son expérience une portée presque universelle.
Même réserve sur les frontières du sujet : jalousie, compétition, cruauté, harcèlement, besoin de validation et insécurité se frôlent jusqu’à brouiller leurs contours. Edgard-Rosa connaît le risque et réintroduit régulièrement de la nuance, mais quelques démonstrations auraient gagné à respirer davantage.
Reste un essai qui a le courage de salir un peu les mains. « Nous devons rencontrer nos monstres. » La formule pourrait virer au slogan de développement personnel ; elle devient ici une méthode. Et la conclusion tient parce qu’elle refuse l’excuse autant que l’accusation : « Être responsable ne veut pas dire être coupable. Ça signifie être adulte : s’emparer de notre capacité d’action sur les choses plutôt que se contenter de les subir. »
Il n’en restera qu’une n’est donc pas un réquisitoire contre les femmes, mais contre la facilité de se croire indemne. Inégal par endroits, parfois insistant à force de vouloir tout documenter, mais vif, inconfortable et utile précisément parce qu’il accepte de regarder là où ça gratte.
DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026
Par Lucy L.
Contact : contact@actualitte.com
Paru le 07/10/2026
288 pages
Intranquilles
21,00 €
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Au jour le jour : écrire le quotidien des classes populaires en France (XIXe-XXIe siècle) entend regarder l'histoire par un autre bout de la lorgnette : celui de la vie ordinaire. Sous la direction d'Anaïs Albert, Fanny Gallot, Anne Jusseaume, Eve Meuret-Campfort, Clyde Plumauzille et Mathilde Rossigneux-Méheust, cet ouvrage collectif plonge dans le quotidien des femmes et des hommes des classes populaires, du XIXe au XXIe siècle.
11/09/2026, 06:00
La rentrée littéraire c'est aussi la rentrée des classes avec, au programme, cette leçon d'Histoires sur la guerre d'indépendance des États-Unis et la toute première expédition du très jeune La Fayette outre-Atlantique.
10/09/2026, 09:00
Avec Déclaration de perte, Catherine Benhamou poursuit son travail autour des récits de femmes et de leurs trajectoires intimes. Publié aux éditions des femmes-Antoinette Fouque, ce nouveau texte fait dialoguer deux destins marqués par la perte d’un enfant et par un silence difficile à briser.
10/09/2026, 06:00
Avec L’Enclos des esclaves, Najwa Bin Shatwan revient sur une réalité historique largement méconnue : celle de milliers d’Africains subsahariens réduits en esclavage en Libye sous la domination ottomane. Traduit de l’arabe par Souad Labbize, ce roman propose une fresque de la société libyenne à travers le destin d’une femme en quête de ses origines.
10/09/2026, 06:00
Destiné aux lecteurs à partir de 9 ans, Ensemble contre l’antisémitisme propose 50 questions-réponses pour mieux comprendre l’histoire et les mécanismes de l’antisémitisme, en France comme dans le monde. L’ouvrage paraîtra le 8 octobre 2026 aux éditions Privat.
10/09/2026, 06:00
Et si le monde était régi par un code informatique que seuls quelques-uns pouvaient lire ? Avec La Marche du Monde, Lou Lubie signe une nouvelle série de fantasy destinée aux lecteurs de 14 ans et plus. Dans ce premier tome, intitulé Nord, une adolescente mise à l’écart découvre que ses mystérieuses syncopes lui permettent en réalité de lire le code qui régit le monde.
10/09/2026, 06:00
Que reste-t-il de nos « au revoir » ? Dans son nouvel ouvrage, Gilles Marchand s’intéresse à ces mots familiers qui accompagnent les départs, les ruptures, les deuils, mais aussi l’espoir de se retrouver. Un texte intime et universel, à paraître aux éditions Rivages le 7 octobre.
09/09/2026, 07:30
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