Infierno : Carmen Mola plonge dans l’enfer esclavagiste de Cuba

Dès lors, Carmen Mola ne lâche presque plus le lecteur. Chapitres courts, changements de point de vue, corps lancés dans le mouvement : tout est construit pour l’urgence. Une rue sous les balles, un navire fantôme, une plantation noyée de chaleur, un homme supplicié. Quand l’orage éclate sur Santa Catalina, le décor devient sentence : « La pluie était le fouet ; le vent, le cri de douleur des condamnés. » La phrase est visuelle, physique, immédiate. Elle dit aussi la principale force du livre : faire de l’Histoire une matière sensible, où la boue, le sang, la sueur et la peur précèdent souvent l’explication.

Le titre n’est pas un simple effet. L’enfer est organisé en cercles, et chacun ajoute une forme de domination : monarchie répressive, esclavage, travail forcé, violence sexuelle, obsession de la richesse. Au centre demeure la même question : qui tient la vie de l’autre entre ses mains ? Le bourreau tranche : « Il s’agit du pouvoir. »

Mais ceux qui lui résistent ne deviennent pas pour autant des statues héroïques. Ils tremblent, hésitent, boivent, cèdent parfois. Aquilino le formule sans détour : « Je suis un héros des lettres et un lâche de la vie. » Ailleurs, quelques mots suffisent : « Le savoir n’empêche pas la peur. »

Le passage de Madrid à La Havane est particulièrement réussi. Sans transformer la documentation en vitrine, le texte fait circuler révoltes politiques, commerce des êtres humains, intérêts des planteurs et rêves d’émancipation dans une intrigue qui reste lisible. La traduction d’Anne Proenza conserve à cette fresque son débit nerveux : les scènes s’enchaînent avec une netteté presque cinématographique, jusque dans leurs excès.

C’est là que le livre convainc le plus : lorsqu’il accepte la fragilité. Leonor et Mauro donnent à l’ensemble son axe affectif, avec une romance assumée, presque feuilletonesque. « Je n’ai plus rien à perdre, même pas la vie. » La déclaration fonctionne parce qu’elle surgit dans un monde où chacun peut effectivement tout perdre. Leur lien apporte une respiration, mais il révèle aussi une limite : le sentiment s’installe vite, parfois trop vite, comme si la vitesse du thriller imposait également son tempo aux émotions.

Cette précipitation est l’autre revers de la mécanique. Carmen Mola montre beaucoup, et veut souvent montrer davantage encore. Tortures, mutilations, coups de fouet, corps ouverts : l’accumulation sidère avant de risquer d’émousser son propre effet. Certaines séquences franchissent la frontière entre la brutalité nécessaire au propos et la surenchère.

Même chose pour quelques explications historiques, insérées dans des dialogues qui renseignent davantage qu’ils ne vivent. Le livre veut être fresque politique, aventure, romance, gothique tropical et thriller horrifique : cette abondance produit de l’élan, mais parfois aussi de l’épaisseur.

Reste une cohérence morale qui empêche l’ensemble de n’être qu’une machine à sensations. La brutalité n’y vaut pas seulement comme spectacle : elle montre ce qui advient lorsque l’être humain devient marchandise, outil ou propriété. « Car la peur aussi peut tuer. » Et lorsque l’intrigue se tourne vers le théâtre, l’écriture et la possibilité de raconter ce que les puissants veulent effacer, elle trouve enfin son contrepoids.

« La vie n’est pas seulement celle que nous vivons, mais aussi celle que nous imaginons. » Infierno est excessif, parfois appuyé, souvent féroce. Il sait pourtant quel brasier il veut allumer — et laisse longtemps l’odeur de fumée sur les doigts.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Victor De Sepausy

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