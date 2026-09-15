Ce PDG pensait tout contrôler : un dîner va le mettre en procès

Le voici donc à pied, dans la campagne fribourgeoise, puis couvert de purin, recueilli par Fortuna et installé dans une maison où l’on mange bien, où l’on boit mieux encore et où l’on pratique un drôle de divertissement : « Ici, un peu en retrait du monde, nous essayons de déterminer si la vie vécue par telle ou telle personne vaut la peine de l’être. » Alizée sera procureure, Gwendoline avocate, Fortuna juge. Madame Fernande regarde, Friedrich cuisine. Dogam, lui, devient l’accusé. Il accepte. Il aurait peut-être dû demander les conditions générales.

Tout le plaisir d’Un imprévu naît de ce piège posé avec une courtoisie presque excessive. Layaz reprend explicitement le dispositif de La Panne, de Friedrich Dürrenmatt, mais déplace le procès. Il ne s’agit plus seulement de faire surgir une faute intime : l’homme qui comparaît incarne une logique économique, une manière de penser le monde comme une suite d’objectifs, de performances et de marchés. Dogam ne doute pas. « Le capitalisme est ancré dans notre chair, comprenez-vous ? » affirme-t-il, avec cette assurance des personnages qui prennent leurs certitudes pour des lois naturelles.

La réussite du livre tient d’abord à cette voix : sèche, précise, moqueuse sans hausser le ton. Layaz laisse Dogam s’accuser avec méthode. Plus il veut prouver sa valeur, plus il fournit des pièces au dossier. Plus il se croit séduisant, plus son aveuglement devient comique. Même sa brutalité se présente comme du bon sens : « Le monde n’est pas un jardin d’enfants. » Les verres se remplissent, la parole se délie, et le dîner tourne à l’autopsie sociale.

Ça croque sous la dents

Le procédé a néanmoins sa limite. À force d’accumuler les charges contre Prospéra — concentration économique, agriculture industrielle, atteintes aux sols et à la biodiversité —, la mécanique devient parfois trop visible. L’interrogatoire explique alors davantage qu’il ne suggère ; Alizée ressemble par instants moins à un personnage qu’à un dossier remarquablement documenté. La satire perd un peu de son venin lorsqu’elle désigne trop nettement sa cible. Les rôles féminins eux-mêmes restent en partie assignés à leur fonction judiciaire : l’une attaque, l’autre défend, la troisième tranche.

Mais Layaz retrouve son meilleur mordant dès que le procès se dérègle. Car défendre Dogam revient bientôt à l’humilier davantage : peut-être n’est-il ni démon ni génie du mal, seulement l’exécutant zélé d’un système qui pense à sa place. « Dogam n’est ni un diable, ni Macbeth, ni un génie, il est juste un PDG scrupuleux », plaide Gwendoline. Pour cet homme qui a bâti toute son identité sur la maîtrise et la puissance, l’excuse devient presque une insulte.

Alors Dogam réclame ce qu’on voulait lui retirer : sa grandeur, fût-elle criminelle. « Je suis coupable. » La formule est merveilleuse parce qu’elle sonne chez lui comme une promotion. Même condamné, il veut rester exceptionnel.

Un imprévu fonctionne ainsi comme une farce à combustion lente : on sourit devant l’orgueil d’un homme, puis l’on comprend que le rire vise plus large. La démonstration est parfois appuyée, mais le rythme, l’ironie et la cruauté domestique du huis clos emportent l’ensemble. Et lorsque Dogam retrouve enfin son monde, aucune conversion ne vient rassurer le lecteur. « Dogam avait retrouvé sa nature, son équilibre et sa lucidité. Il se sentait fort. Invincible. » Le procès est terminé. La sentence, elle, déborde largement l’accusé.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Lucy L.

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