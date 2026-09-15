Après l'aventure Editis, le géant espagnol Planeta de retour dans l’édition française

Le géant espagnol Grupo Planeta prépare son retour direct sur le marché français du livre. Éditions Planeta, nouvelle maison installée à Paris, constituera son propre catalogue sous la direction de Claire Do Sêrro, recrutée chez Robert Laffont. Les premiers ouvrages arriveront en librairie en août 2027, pour la rentrée littéraire, avec Dilisco à la diffusion et à la distribution.
Le 15/09/2026 à 15:13 par Hocine Bouhadjera
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15/09/2026 à 15:13
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La nouvelle maison est présentée comme un projet spécifiquement pensé pour le marché français, avec une « identité propre », des auteurs et un programme éditorial à construire. Claire Do Sêrro, nommée directrice éditoriale exécutive, aura précisément la charge de définir cette ligne et de constituer le catalogue au cours des prochains mois.
L’arrivée d’Éditions Planeta constitue moins une découverte du marché français qu’un retour. Grupo Planeta avait acquis Editis en 2008 et en est resté propriétaire pendant une décennie. Il avait finalement cédé le deuxième groupe d’édition français à Vivendi : l’opération, conclue sur la base d’une valeur d’entreprise de 900 millions €, avait été finalisée en janvier 2019.
Sept ans plus tard, la stratégie est tout autre. Grupo Planeta, qui se présente comme le premier groupe éditorial du marché hispanophone, ne revient pas en France par le rachat d’un acteur déjà installé, mais en créant une maison de toutes pièces. Le groupe rassemble plus de 70 marques éditoriales, parmi lesquelles Seix Barral, Tusquets, Espasa, Destino ou Editorial Planeta, et publie chaque année plus de 2500 nouveautés en espagnol, catalan et portugais.
Planeta n’avait toutefois pas complètement quitté la France. À travers Planeta Formación y Universidades, le groupe est aujourd’hui présent à Paris avec cinq établissements d’enseignement supérieur : EDC Paris Business School, ESLSCA Business School Paris, Sup de Luxe, Sports Management School et l’École de Guerre Économique.
Son activité audiovisuelle reste, elle, principalement espagnole : Grupo Planeta est, avec De Agostini, l’un des actionnaires de référence d’Atresmedia, propriétaire notamment d’Antena 3, La Sexta et Onda Cero.
Pour mener ce projet, Planeta a choisi une éditrice déjà bien implantée dans la littérature française et étrangère. Claire Do Sêrro travaille dans l’édition depuis 2008. Passée par la collection « La Cosmopolite » de Stock, puis par les Éditions du Sous-Sol, elle avait pris en 2018 la direction littéraire de NiL avec pour mission de relancer la maison.
Elle dirigeait depuis 2019 la fiction étrangère de Robert Laffont, notamment autour de la collection « Pavillons ». Elle y suivait des auteurs déjà établis comme Margaret Atwood, Bret Easton Ellis ou Jennifer Egan, tout en développant de nouvelles voix. Parmi celles-ci figure notamment Alia Trabucco Zerán, dont Propre a obtenu le prix Femina étranger en 2024. Auparavant, aux Éditions du Sous-Sol, Claire Do Sêrro avait notamment travaillé avec l’écrivaine argentine Mariana Enriquez.
« La croissance fait partie de notre ADN », résume Jesús Badenes, directeur général de la division éditoriale du Grupo Planeta. Le groupe assure vouloir bâtir en France un projet « pérenne », susceptible de créer de la valeur pour les auteurs, les lecteurs et les libraires.
Quels auteurs et quels genres permettront à Éditions Planeta de se distinguer dans un marché français déjà particulièrement concentré et encombré ? La première réponse arrivera avec le programme de la rentrée littéraire 2027.
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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À partir du 10 septembre, la librairie Galignani s'installe chez Sotheby's, au 83 rue du Faubourg Saint-Honoré. Baptisé « Galignani chez Sotheby's », ce nouvel espace proposera des livres choisis en fonction de l'actualité culturelle, mais aussi des expositions, collections et œuvres appelées à passer sous le marteau de la maison de ventes. Rencontres, signatures et ateliers doivent compléter la programmation tout au long de l'année.
09/09/2026, 17:27
Les éditeurs américains participant au StatShot de l’Association of American Publishers ont déclaré 936,3 millions $ de recettes nettes en juin 2026, soit 11 % de plus qu’un an auparavant. Le livre grand public fait encore mieux, à +12,1 %. Sur six mois, la progression se révèle plus sage, mais s’accélère : +3,9 % tous secteurs confondus. Et cette fois, le papier a clairement pris sa part.
09/09/2026, 17:24
Microsoft, qui détient à ce jour 27 % du capital d'OpenAI, la société derrière l'outil d'intelligence artificielle générative ChatGPT, a défendu devant la justice américaine un « usage transformatif » des œuvres protégées par le droit d'auteur. Si elle était adoptée par le juge, cette analyse pourrait faire bénéficier l'entrainement des larges modèles de langage d'une exception au copyright, dans le cadre du « fair use ».
09/09/2026, 16:37
Graphiste et illustrateur étroitement lié à l'histoire récente du livre français, Louis Constantin est mort en août, à l'âge de 66 ans. À tout juste 22 ans, il remportait en 1982 un concours international organisé pour réinventer l'identité du Livre de Poche : son projet donnera finalement naissance à celle de la nouvelle collection « Biblio ». Il travaillera ensuite pour de nombreux éditeurs, de Hachette à L'Asiathèque, et accompagnera aussi par ses images plusieurs générations de jeunes lecteurs.
09/09/2026, 13:30
Le 3 septembre, l’Université d’Édimbourg a célébré l’arrivée des archives de Raja Shehadeh : des dizaines de milliers de pages, plus de cinq millions de mots et les papiers de son père, Aziz. Conservé en Écosse et numérisé avec Exeter, l’ensemble couvre presque un siècle d’histoire palestinienne. Deux ans de travail auront été nécessaires pour le mettre à l’abri.
09/09/2026, 12:52
Exclusif — La société ACVS, basée à Marseille, propose depuis sa création en 2016 des solutions de télé et de vidéosurveillance, afin de garantir la sécurité des personnes et des biens. Elle n'a pas hésité, pour autant, à s'approprier le travail d'un illustrateur, Christopher Evans, d'après un jugement du tribunal judiciaire de Marseille rendu le 27 août dernier. La société a été reconnue coupable d'actes de contrefaçon de droit d'auteur sur une période de cinq années.
09/09/2026, 12:41
Trois mille couronnes suédoises — environ 270 € — pour faire passer un roman de 80.000 mots dans une autre langue. GoRead, la plateforme d’autoédition cofondée par Jonas Tellander, cofondateur de Storytel, ajoute la traduction automatique à sa chaîne de production. Neuf langues sont proposées, sans relecture humaine systématique. Un tarif qui change l’échelle économique de l’opération, sans faire disparaître les questions de droits.
09/09/2026, 12:18
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