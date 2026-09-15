Après l'aventure Editis, le géant espagnol Planeta de retour dans l’édition française

La nouvelle maison est présentée comme un projet spécifiquement pensé pour le marché français, avec une « identité propre », des auteurs et un programme éditorial à construire. Claire Do Sêrro, nommée directrice éditoriale exécutive, aura précisément la charge de définir cette ligne et de constituer le catalogue au cours des prochains mois.

Un retour en France, huit ans après Editis

L’arrivée d’Éditions Planeta constitue moins une découverte du marché français qu’un retour. Grupo Planeta avait acquis Editis en 2008 et en est resté propriétaire pendant une décennie. Il avait finalement cédé le deuxième groupe d’édition français à Vivendi : l’opération, conclue sur la base d’une valeur d’entreprise de 900 millions €, avait été finalisée en janvier 2019.

Sept ans plus tard, la stratégie est tout autre. Grupo Planeta, qui se présente comme le premier groupe éditorial du marché hispanophone, ne revient pas en France par le rachat d’un acteur déjà installé, mais en créant une maison de toutes pièces. Le groupe rassemble plus de 70 marques éditoriales, parmi lesquelles Seix Barral, Tusquets, Espasa, Destino ou Editorial Planeta, et publie chaque année plus de 2500 nouveautés en espagnol, catalan et portugais.

Planeta n’avait toutefois pas complètement quitté la France. À travers Planeta Formación y Universidades, le groupe est aujourd’hui présent à Paris avec cinq établissements d’enseignement supérieur : EDC Paris Business School, ESLSCA Business School Paris, Sup de Luxe, Sports Management School et l’École de Guerre Économique.

Son activité audiovisuelle reste, elle, principalement espagnole : Grupo Planeta est, avec De Agostini, l’un des actionnaires de référence d’Atresmedia, propriétaire notamment d’Antena 3, La Sexta et Onda Cero.

Claire Do Sêrro pour construire le catalogue

Pour mener ce projet, Planeta a choisi une éditrice déjà bien implantée dans la littérature française et étrangère. Claire Do Sêrro travaille dans l’édition depuis 2008. Passée par la collection « La Cosmopolite » de Stock, puis par les Éditions du Sous-Sol, elle avait pris en 2018 la direction littéraire de NiL avec pour mission de relancer la maison.

Elle dirigeait depuis 2019 la fiction étrangère de Robert Laffont, notamment autour de la collection « Pavillons ». Elle y suivait des auteurs déjà établis comme Margaret Atwood, Bret Easton Ellis ou Jennifer Egan, tout en développant de nouvelles voix. Parmi celles-ci figure notamment Alia Trabucco Zerán, dont Propre a obtenu le prix Femina étranger en 2024. Auparavant, aux Éditions du Sous-Sol, Claire Do Sêrro avait notamment travaillé avec l’écrivaine argentine Mariana Enriquez.

« La croissance fait partie de notre ADN », résume Jesús Badenes, directeur général de la division éditoriale du Grupo Planeta. Le groupe assure vouloir bâtir en France un projet « pérenne », susceptible de créer de la valeur pour les auteurs, les lecteurs et les libraires.

Quels auteurs et quels genres permettront à Éditions Planeta de se distinguer dans un marché français déjà particulièrement concentré et encombré ? La première réponse arrivera avec le programme de la rentrée littéraire 2027.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com