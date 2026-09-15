Bibliothèques créatives et participatives : le programme de la 6e édition dévoilé

La journée d’étude « Bibliothèques créatives et participatives en Bretagne » revient pour une 6e édition en Finistère Sud, le 15 octobre, sous le signe des « espaces inclusifs et durables ». À un mois de l’événement, les organisateurs dévoilent le programme de cette nouvelle édition.
Le 15/09/2026 à 15:42 par Dépêche
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15/09/2026 à 15:42
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L’ABF Bretagne, le CFCB Bretagne - Pays de la Loire, Livre et lecture en Bretagne, la Bibliothèque des Côtes d’Armor, la Bibliothèque départementale du Finistère, la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine et la Médiathèque départementale du Morbihan proposent, le jeudi 15 octobre prochain, une journée d’étude régionale, en partenariat avec La Numéro 3 et la Ville de Riec-sur-Bélon, sur le thème « Bibliothèques créatives et participatives : vers des espaces inclusifs et durables ».
Au programme : plusieurs tables rondes, dont la première, intitulée « Réveiller le potentiel de votre établissement : bibliothèques attractives ». Elle présentera notamment des retours d’expérience sur des actions mises en place par la Bibliothèque départementale du Finistère pour tester le potentiel d’attractivité des bibliothèques territoriales.
Des ateliers, des expositions, des stands de démonstration, un espace de convivialité, un mur d’expression ou encore un jardin Low Tech sont également prévus.
Veuillez trouver ci-dessous l’ensemble du programme :
La journée professionnelle se déroulera le jeudi 15 octobre 2026, de 9h30 à 16h30, en présentiel à La Numéro 3, à Riec-sur-Bélon (29). Cette journée professionnelle est gratuite, sur inscription obligatoire en ligne.
Cette rencontre professionnelle est organisée en partenariat par l’ABF (Association des bibliothécaires de France) - comité régional Bretagne, la Bibliothèque des Côtes d’Armor, la Bibliothèque départementale du Finistère, la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine, la Médiathèque départementale du Morbihan, le CFCB Bretagne - Pays de la Loire / Université Rennes 2, Livre et lecture en Bretagne, ainsi que La Numéro 3 / Ville de Riec-sur-Bélon.
À LIRE - “Le bijou de cette rentrée littéraire”
Les cinq précédentes éditions se sont déroulées en Ille-et-Vilaine (2015 et 2024), dans le Finistère (2017), dans le Morbihan (2019) et dans les Côtes-d’Armor (2022).
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
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