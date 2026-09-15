Bibliothèques créatives et participatives : le programme de la 6e édition dévoilé

L’ABF Bretagne, le CFCB Bretagne - Pays de la Loire, Livre et lecture en Bretagne, la Bibliothèque des Côtes d’Armor, la Bibliothèque départementale du Finistère, la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine et la Médiathèque départementale du Morbihan proposent, le jeudi 15 octobre prochain, une journée d’étude régionale, en partenariat avec La Numéro 3 et la Ville de Riec-sur-Bélon, sur le thème « Bibliothèques créatives et participatives : vers des espaces inclusifs et durables ».

Au programme : plusieurs tables rondes, dont la première, intitulée « Réveiller le potentiel de votre établissement : bibliothèques attractives ». Elle présentera notamment des retours d’expérience sur des actions mises en place par la Bibliothèque départementale du Finistère pour tester le potentiel d’attractivité des bibliothèques territoriales.

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Des ateliers, des expositions, des stands de démonstration, un espace de convivialité, un mur d’expression ou encore un jardin Low Tech sont également prévus.

Veuillez trouver ci-dessous l’ensemble du programme :

La journée professionnelle se déroulera le jeudi 15 octobre 2026, de 9h30 à 16h30, en présentiel à La Numéro 3, à Riec-sur-Bélon (29). Cette journée professionnelle est gratuite, sur inscription obligatoire en ligne.

Cette rencontre professionnelle est organisée en partenariat par l’ABF (Association des bibliothécaires de France) - comité régional Bretagne, la Bibliothèque des Côtes d’Armor, la Bibliothèque départementale du Finistère, la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine, la Médiathèque départementale du Morbihan, le CFCB Bretagne - Pays de la Loire / Université Rennes 2, Livre et lecture en Bretagne, ainsi que La Numéro 3 / Ville de Riec-sur-Bélon.

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Les cinq précédentes éditions se sont déroulées en Ille-et-Vilaine (2015 et 2024), dans le Finistère (2017), dans le Morbihan (2019) et dans les Côtes-d’Armor (2022).

Par Dépêche

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