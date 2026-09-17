Passions ou addictions ? Aider les enfants à trouver le bon équilibre

Félix adore les jeux vidéo et vit très mal la demande de sa mère de quitter les écrans pour aller prendre l’air.

Au cours d’une promenade, il découvre pourtant d’autres personnes absorbées par leurs propres passions : un joggeur constamment accroché à son smartphone, un enfant qui ne quitte pas son diabolo ou encore des adolescents amateurs de chips et de sucreries. De quoi l’amener à s’interroger : à partir de quand une passion devient-elle excessive ?

Parler des excès dès le plus jeune âge

Écrit à quatre mains par Benoît Broyart, auteur jeunesse, et Baptiste Fiche, psychologue spécialisé dans l’accompagnement des enfants confrontés aux troubles mentaux, le livre s’appuie sur des situations du quotidien pour aborder la notion d’équilibre. Un échange avec le psychologue en fin d’ouvrage permet également d’ouvrir le dialogue avec l’enfant autour de ce qu’il ressent.

Les illustrations sont signées Laurent Richard. L’album s’inscrit dans la collection « Et si on parlait de… » et s’accompagne d’un livret pédagogique gratuit destiné aux enseignants des cycles 2 et 3.

Les éditions Hygée nous en proposent un extrait en avant-première, à paraître le 12 novembre :

Benoît Broyart (44) est auteur de romans, albums, documentaires, scénarios de BD principalement pour la jeunesse. Il est l’origine de la collection « Et si on parlait de… ».

Laurent Richard est illustrateur et travaille principalement pour la presse et l’édition jeunesse. Il a

illustré plus d’une centaine d’ouvrages. Il est notamment l’auteur de la série Tao, le petit samouraï, publiée chez Bayard, et le créateur de Bali.

Baptiste Fiche est psychologue spécialisé dans l’accompagnement d’enfants confrontés aux troubles mentaux. Il travaille auprès d’associations dans le Morbihan.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

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