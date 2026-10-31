Le Comité antidopage des œuvres littéraires (CAOL) a décidé de mettre son nez, ses éprouvettes et ses protocoles de dépistage dans les pages de livres aux performances suspectes. Depuis quelque temps, certains ouvrages affichent des capacités narratives difficilement explicables : suspense interminable, rebondissements en série, personnages anormalement séduisants, intrigues qui accélèrent sans prévenir.

De quoi soupçonner quelques auteurs d'avoir recours à des substances romanesques interdites. Cinq livres ont donc été sélectionnés pour subir une batterie de tests. Une opération délicate : aucun écrivain n'a encore été sanctionné pour avoir abusé de son imagination.

Molly Southbourne : l’échantillon sanguin prend la fuite

Molly a grandi avec des consignes familiales qui dépassent celles affichées sur le réfrigérateur : ne pas saigner, effacer et brûler toute trace de sang, combattre les filles qui lui ressemblent, signaler certaines découvertes suspectes à ses parents. Voilà qui rend une simple écorchure autrement plus préoccupante qu’une visite aux urgences.

Dans cette novella publiée au Bélial, Tade Thompson imagine une jeune femme dont le sang peut donner naissance à des doubles meurtriers. Le quotidien relève donc de l’opération de sécurité. La moindre goutte oubliée risque de faire grimper les effectifs du foyer, sans que personne ait prévu de chambres supplémentaires.

Le laboratoire a voulu procéder à une prise de sang. Mauvaise initiative. Les techniciens envisageaient un prélèvement de routine ; ils ont obtenu une alerte de confinement et une demande de renforts. La direction refuse désormais d’utiliser le mot « échantillon » tant qu’il n’aura pas été établi que celui-ci restera dans son tube.

Verdict : positif au suspense endogène. Aucun stimulant identifié. La destruction des prélèvements est ordonnée ; le service juridique demande ce qu’il faut faire si les prélèvements refusent. (Les Meurtres de Molly Southbourne, Tade Thompson (trad. Jean-Daniel Brèque), Le Bélial », 2019.)

Une maison dont les performances défient le cadastre

Bellatine et Isaac Yaga, séparés depuis l’enfance, se retrouvent à l’occasion d’une succession. Leur grand-mère ukrainienne leur lègue une isba venue de Kyiv, foyer ancestral de la famille. Jusqu’ici, rien qu’un héritage compliqué. Sauf que l’habitation est intelligente et montée sur des pattes de poulet.

Il fallait le préciser au diagnostic immobilier.

Dans ce roman publié par Albin Michel, la demeure liée à Baba Yaga est traquée par Ombrelongue, une entité maléfique décidée à détruire cet héritage. Les relations déjà délicates entre frère et sœur s’inscrivent ainsi dans une histoire de mémoire familiale et de merveilleux slave où l’on conseille de surveiller aussi bien ses proches que sa propriété.

L’agence antidopage soupçonne une amélioration artificielle des performances du décor. Ordinairement, pour faire avancer l’intrigue, les personnages doivent partir. Chez Nethercott, le bâtiment dispose de son propre moyen de locomotion. L’avantage concurrentiel est considérable : pas de camion, pas de cartons, et un changement d’adresse qui dépend surtout de la bonne volonté de l’immeuble.

Les enquêteurs ont voulu mesurer sa vitesse et vérifier ses fondations. Ils ont posé leurs instruments devant la façade, puis se sont absentés pour obtenir une autorisation. À leur retour, impossible de procéder à la contre-expertise. Le rapport mentionne une « non-coopération caractérisée du bien contrôlé ».

Verdict : échantillon immobilier introuvable. La procédure est suspendue. Le notaire conserve le dossier et prie les héritiers de lui communiquer une adresse fixe, même provisoire. (La Maison aux pattes de poulet, GennaRose Nethercott (trad. Anne-Sylvie Homassel), Albin Michel, 2024.)

Romance : cinq personnes, trop de flèches sur le graphique

Pierre a vendu son entreprise pour se consacrer à la littérature, à la contemplation et à la douceur de vivre. Programme admirable, jusqu’au moment où les sentiments s’en mêlent. Il croit aimer Lucrèce, qui vit avec Ludovico, tout en aimant Hélène, elle-même liée à Marc. Cinq personnes seulement, mais suffisamment de complications pour immobiliser un service entier de médiation conjugale.

Dans cette comédie de mœurs des Éditions du Rocher, Marin de Viry examine les contradictions de l’amour, les désirs et les hésitations d’un homme qui dispose de temps pour réfléchir sans forcément en tirer un avantage décisif. Les laboratoires y ont vu un cas possible de romance administrée sans ordonnance.

La commission a tenté de dresser un tableau des relations. Les flèches se croisent, les intitulés débordent des cases et le statisticien demande une mutation. L’un des médecins suggère d’interdire les passions simultanées. Son collègue objecte qu’une telle mesure entraînerait la fermeture de la moitié des librairies.

Verdict : agitation amoureuse élevée, efficacité non démontrée. Le comité prescrit davantage de clarté, tout en reconnaissant qu’une application stricte de ce traitement supprimerait une bonne partie de la littérature sentimentale. (Le Continent masculin, Marin de Viry, Éditions du Rocher, 2025.)

Au Liban, l’Histoire refuse de ralentir pour les contrôleurs

Beyrouth, 13 avril 1975. Des tirs visent une église d’Aïn el-Remmaneh ; un autobus transportant des Palestiniens subit ensuite des représailles meurtrières. Le Liban s’enfonce dans une guerre civile dont les violences et les conséquences politiques dépasseront les frontières du pays.

Dans le premier volume de sa trilogie chez Agullo, Frédéric Paulin inscrit des personnages de fiction dans ce conflit historique. Michel Nada part en France défendre la cause chrétienne ; ses frères Édouard et Charles choisissent la violence. Dans la banlieue sud de Beyrouth, Abdul Rasool al-Amine et le Mouvement des déshérités s’organisent. Diplomatie, engagements et affrontements composent une fresque où les décisions personnelles se heurtent à des événements autrement plus vastes.

Un contrôleur a demandé pourquoi tant de crises se succédaient. Le service de documentation lui a répondu par un dossier sur la guerre civile libanaise. L’enquêteur a retiré ses questions et demandé qu’on cesse de lui envoyer des archives.

Verdict : analyse non interprétable. Aucun manquement démontré. L’Histoire n’ayant jamais signé le règlement antidopage, sa comparution est annulée. (Nul ennemi comme un frère, Frédéric Paulin, Agullo Éditions, 2024.)

Mount Char : les bibliothécaires dépassent les limites humaines

Carolyn maîtrise les langues. Jennifer peut guérir et ressusciter. Margaret fréquente le territoire des morts ; Michael entretient une relation singulière avec les animaux. David possède, de son côté, des compétences meurtrières qui ne figurent pas parmi les qualifications normalement recherchées pour accueillir le public.

Tous ont été élevés par Père, détenteur de connaissances extraordinaires. Lorsqu’il disparaît, leur monde se trouve menacé, notamment par le Duc. Publié chez Denoël, Scott Hawkins associe la maîtrise du savoir à des pouvoirs qui bouleversent les règles ordinaires de l’existence. Les bibliothèques municipales risquent de trouver leurs offres de services un peu modestes.

L’agence antidopage a recherché des produits susceptibles d’améliorer la mémoire, l’apprentissage des langues et la résistance physique. Les analyses se sont arrêtées à la résurrection : aucune grille d’évaluation ne permet de déterminer si une personne revenue d’entre les morts bénéficie d’un avantage sur ses concurrents.

Verdict : positif aux capacités surhumaines, réglementation inexistante. Le dossier est classé sans suite. Le personnel refuse de provoquer un incident susceptible de modifier la structure de l’univers. (La Bibliothèque de Mount Char, Scott Hawkins (trad. Jean-Daniel Brèque), Denoël, 2017.)

Vers un label « naturellement lent » ?

Cinq livres examinés, cinq procédures malmenées et aucune suspension définitive. Les doubles se multiplient, les maisons se promènent, les amoureux hésitent, l’Histoire ignore les recommandations et les bibliothécaires possèdent des aptitudes que leur convention collective n’avait pas prévues.

Reste à protéger les romans naturellement lents, ceux qui avancent sans explosion, sans cadavre à intervalles fixes et sans twist programmé à la page 287. Ils auraient droit à un label, à condition de ne pas devenir, eux aussi, une catégorie commerciale réservée aux ouvrages certifiés sans surprise.

La commission finit par reconnaître l’échec de sa mission : aucun test ne distingue avec certitude la fraude d’un écrivain inspiré. Elle recommande de laisser les livres tranquilles. La littérature souffre déjà de suffisamment de règlements qui ne la concernent pas.

Crédits photo : Cyclismo Italia

DOSSIER - Listes en folie : des bibliothèques de lectures, à la renverse

Par Nicolas Gary

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