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Contrôle antidopage : cinq livres (très) positifs au rebondissement

Des rebondissements à intervalles réguliers, des personnages anormalement charismatiques, des histoires d’amour sous perfusion et des événements qui s’enchaînent sans laisser au lecteur le temps de dormir : la littérature présente des symptômes inquiétants. Cinq ouvrages ont été convoqués devant une commission antidopage. Reste à déterminer ce qui, dans un roman, constitue réellement une tricherie.

Le 31/10/2026 à 09:19 par Nicolas Gary

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Publié le :

31/10/2026 à 09:19

Nicolas Gary

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Le Comité antidopage des œuvres littéraires (CAOL) a décidé de mettre son nez, ses éprouvettes et ses protocoles de dépistage dans les pages de livres aux performances suspectes. Depuis quelque temps, certains ouvrages affichent des capacités narratives difficilement explicables : suspense interminable, rebondissements en série, personnages anormalement séduisants, intrigues qui accélèrent sans prévenir.

De quoi soupçonner quelques auteurs d'avoir recours à des substances romanesques interdites. Cinq livres ont donc été sélectionnés pour subir une batterie de tests. Une opération délicate : aucun écrivain n'a encore été sanctionné pour avoir abusé de son imagination.

Molly Southbourne : l’échantillon sanguin prend la fuite

Molly a grandi avec des consignes familiales qui dépassent celles affichées sur le réfrigérateur : ne pas saigner, effacer et brûler toute trace de sang, combattre les filles qui lui ressemblent, signaler certaines découvertes suspectes à ses parents. Voilà qui rend une simple écorchure autrement plus préoccupante qu’une visite aux urgences.

Dans cette novella publiée au Bélial, Tade Thompson imagine une jeune femme dont le sang peut donner naissance à des doubles meurtriers. Le quotidien relève donc de l’opération de sécurité. La moindre goutte oubliée risque de faire grimper les effectifs du foyer, sans que personne ait prévu de chambres supplémentaires.

Le laboratoire a voulu procéder à une prise de sang. Mauvaise initiative. Les techniciens envisageaient un prélèvement de routine ; ils ont obtenu une alerte de confinement et une demande de renforts. La direction refuse désormais d’utiliser le mot « échantillon » tant qu’il n’aura pas été établi que celui-ci restera dans son tube.

Verdict : positif au suspense endogène. Aucun stimulant identifié. La destruction des prélèvements est ordonnée ; le service juridique demande ce qu’il faut faire si les prélèvements refusent. (Les Meurtres de Molly Southbourne, Tade Thompson (trad. Jean-Daniel Brèque), Le Bélial », 2019.)

Une maison dont les performances défient le cadastre

Bellatine et Isaac Yaga, séparés depuis l’enfance, se retrouvent à l’occasion d’une succession. Leur grand-mère ukrainienne leur lègue une isba venue de Kyiv, foyer ancestral de la famille. Jusqu’ici, rien qu’un héritage compliqué. Sauf que l’habitation est intelligente et montée sur des pattes de poulet.

Il fallait le préciser au diagnostic immobilier.

Dans ce roman publié par Albin Michel, la demeure liée à Baba Yaga est traquée par Ombrelongue, une entité maléfique décidée à détruire cet héritage. Les relations déjà délicates entre frère et sœur s’inscrivent ainsi dans une histoire de mémoire familiale et de merveilleux slave où l’on conseille de surveiller aussi bien ses proches que sa propriété.

L’agence antidopage soupçonne une amélioration artificielle des performances du décor. Ordinairement, pour faire avancer l’intrigue, les personnages doivent partir. Chez Nethercott, le bâtiment dispose de son propre moyen de locomotion. L’avantage concurrentiel est considérable : pas de camion, pas de cartons, et un changement d’adresse qui dépend surtout de la bonne volonté de l’immeuble.

Les enquêteurs ont voulu mesurer sa vitesse et vérifier ses fondations. Ils ont posé leurs instruments devant la façade, puis se sont absentés pour obtenir une autorisation. À leur retour, impossible de procéder à la contre-expertise. Le rapport mentionne une « non-coopération caractérisée du bien contrôlé ».

Verdict : échantillon immobilier introuvable. La procédure est suspendue. Le notaire conserve le dossier et prie les héritiers de lui communiquer une adresse fixe, même provisoire. (La Maison aux pattes de poulet, GennaRose Nethercott (trad. Anne-Sylvie Homassel), Albin Michel, 2024.)

Romance : cinq personnes, trop de flèches sur le graphique

Pierre a vendu son entreprise pour se consacrer à la littérature, à la contemplation et à la douceur de vivre. Programme admirable, jusqu’au moment où les sentiments s’en mêlent. Il croit aimer Lucrèce, qui vit avec Ludovico, tout en aimant Hélène, elle-même liée à Marc. Cinq personnes seulement, mais suffisamment de complications pour immobiliser un service entier de médiation conjugale.

Dans cette comédie de mœurs des Éditions du Rocher, Marin de Viry examine les contradictions de l’amour, les désirs et les hésitations d’un homme qui dispose de temps pour réfléchir sans forcément en tirer un avantage décisif. Les laboratoires y ont vu un cas possible de romance administrée sans ordonnance.

La commission a tenté de dresser un tableau des relations. Les flèches se croisent, les intitulés débordent des cases et le statisticien demande une mutation. L’un des médecins suggère d’interdire les passions simultanées. Son collègue objecte qu’une telle mesure entraînerait la fermeture de la moitié des librairies.

Verdict : agitation amoureuse élevée, efficacité non démontrée. Le comité prescrit davantage de clarté, tout en reconnaissant qu’une application stricte de ce traitement supprimerait une bonne partie de la littérature sentimentale. (Le Continent masculin, Marin de Viry, Éditions du Rocher, 2025.)

Au Liban, l’Histoire refuse de ralentir pour les contrôleurs

Beyrouth, 13 avril 1975. Des tirs visent une église d’Aïn el-Remmaneh ; un autobus transportant des Palestiniens subit ensuite des représailles meurtrières. Le Liban s’enfonce dans une guerre civile dont les violences et les conséquences politiques dépasseront les frontières du pays.

Dans le premier volume de sa trilogie chez Agullo, Frédéric Paulin inscrit des personnages de fiction dans ce conflit historique. Michel Nada part en France défendre la cause chrétienne ; ses frères Édouard et Charles choisissent la violence. Dans la banlieue sud de Beyrouth, Abdul Rasool al-Amine et le Mouvement des déshérités s’organisent. Diplomatie, engagements et affrontements composent une fresque où les décisions personnelles se heurtent à des événements autrement plus vastes.

Un contrôleur a demandé pourquoi tant de crises se succédaient. Le service de documentation lui a répondu par un dossier sur la guerre civile libanaise. L’enquêteur a retiré ses questions et demandé qu’on cesse de lui envoyer des archives.

Verdict : analyse non interprétable. Aucun manquement démontré. L’Histoire n’ayant jamais signé le règlement antidopage, sa comparution est annulée. (Nul ennemi comme un frère, Frédéric Paulin, Agullo Éditions, 2024.)

Mount Char : les bibliothécaires dépassent les limites humaines

Carolyn maîtrise les langues. Jennifer peut guérir et ressusciter. Margaret fréquente le territoire des morts ; Michael entretient une relation singulière avec les animaux. David possède, de son côté, des compétences meurtrières qui ne figurent pas parmi les qualifications normalement recherchées pour accueillir le public.

Tous ont été élevés par Père, détenteur de connaissances extraordinaires. Lorsqu’il disparaît, leur monde se trouve menacé, notamment par le Duc. Publié chez Denoël, Scott Hawkins associe la maîtrise du savoir à des pouvoirs qui bouleversent les règles ordinaires de l’existence. Les bibliothèques municipales risquent de trouver leurs offres de services un peu modestes.

L’agence antidopage a recherché des produits susceptibles d’améliorer la mémoire, l’apprentissage des langues et la résistance physique. Les analyses se sont arrêtées à la résurrection : aucune grille d’évaluation ne permet de déterminer si une personne revenue d’entre les morts bénéficie d’un avantage sur ses concurrents.

Verdict : positif aux capacités surhumaines, réglementation inexistante. Le dossier est classé sans suite. Le personnel refuse de provoquer un incident susceptible de modifier la structure de l’univers. (La Bibliothèque de Mount Char, Scott Hawkins (trad. Jean-Daniel Brèque), Denoël, 2017.)

Vers un label «naturellement lent»?

Cinq livres examinés, cinq procédures malmenées et aucune suspension définitive. Les doubles se multiplient, les maisons se promènent, les amoureux hésitent, l’Histoire ignore les recommandations et les bibliothécaires possèdent des aptitudes que leur convention collective n’avait pas prévues.

Reste à protéger les romans naturellement lents, ceux qui avancent sans explosion, sans cadavre à intervalles fixes et sans twist programmé à la page 287. Ils auraient droit à un label, à condition de ne pas devenir, eux aussi, une catégorie commerciale réservée aux ouvrages certifiés sans surprise.

La commission finit par reconnaître l’échec de sa mission : aucun test ne distingue avec certitude la fraude d’un écrivain inspiré. Elle recommande de laisser les livres tranquilles. La littérature souffre déjà de suffisamment de règlements qui ne la concernent pas.

Crédits photo : Cyclismo Italia

 

 
 

 

DOSSIER - Listes en folie : des bibliothèques de lectures, à la renverse

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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Les meurtres de Molly Southbourne

Tade Thompson trad. Jean-Daniel Brèque

Paru le 18/04/2019

125 pages

Belial'

10,90 €

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La maison aux pattes de poulet

GennaRose Nethercott trad. Anne-Sylvie Homassel

Paru le 31/01/2024

522 pages

Albin Michel

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Le continent masculin

Marin de Viry

Paru le 05/03/2025

234 pages

Editions du Rocher

19,90 €

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Nul ennemi comme un frère (1975-1983)

Frédéric Paulin

Paru le 22/08/2024

456 pages

Agullo

23,50 €

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Attentat de Trappes : “Le racisme à l’état brut”

Un mort, cinq blessés et une attaque dont le caractère raciste est au cœur de l’enquête antiterroriste. Après les tirs du 23 octobre 2026 à Trappes et La Verrière, dans les Yvelines, les éditions Rue du monde sortent du silence. Implantée depuis 30 ans dans l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, la maison d’édition jeunesse dénonce la haine raciste et appelle à défendre la fraternité, au plus près des habitants et des enfants.

29/10/2026, 10:38

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Et si le secret d’un bon roman d’horreur était avant tout l’amitié ?

Dans les coulisses du Grand-Guignol, l’horreur se fabrique aussi à coups de complicité et d’amitié. Pour Cyril Camus, la création est avant tout une aventure collective. Entre tournages amateurs, roman écrit à quatre mains, expériences théâtrales et jeux de rôle, l’écrivain revient sur ces passions partagées qui ont nourri son roman. Un hommage à la camaraderie, à l’imagination collective et à ceux qui prennent autant de plaisir à créer qu’à faire frissonner.

28/10/2026, 14:54

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Vincent Bolloré : “Moi, un prédateur ? Vous avez vu la dernière liste du Goncourt ?”

Les jurés du Goncourt ont dévoilé leurs ultimes choix : quatre romans, deux chez Gallimard, un chez Minuit et un dernier chez Flammarion. Soit un carton plein pour le groupe Madrigall. Vincent Bolloré, dont le groupe familial détient 30,4 % du capital de Louis Hachette Group, maison mère indirecte de Hachette Livre, répond à une interview (presque) imaginaire de ActuaLitté.

27/10/2026, 15:58

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“Je suis inquiet pour 2027 : beaucoup trop de voyants sont au rouge pour le livre et la lecture” (Geoffroy Pelletier, Sofia)

À l'approche des troisièmes États généraux des festivals et salons du livre, les 3 et 4 novembre 2026, le directeur de la Sofia, Geoffroy Pelletier, expose les contradictions du secteur, explique les arbitrages budgétaires relatifs à l’action culturelle et s'inquiète d'un recul de la lecture qui pourrait encore s'aggraver en 2027.

27/10/2026, 11:50

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Budget 2027 : “La lecture n’est pas une dépense accessoire”

Le projet de loi de finances du gouvernement, pour l'année 2027, a été précédé par des exigences d'économies sur les dépenses de l'État, conduisant à une baisse de la plupart des budgets des ministères. Celui de la Culture n'y a pas échappé, après de sévères coupes déjà effectuées en 2026. Une soixantaine d'organisations du livre et de la lecture ont rédigé un plaidoyer, afin d'inciter le gouvernement à revoir sa copie. Nous reproduisons ci-dessous leur appel, dans son intégralité.

27/10/2026, 08:57

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“Bipolaire, je le suis aussi” : comment Witkacy m’a sauvé la vie

« Bravo, vous avez lu 60 heures ce mois-ci ! » Je balaye la notification. Tant d’heures, me dis-je, que j’aurais pu employer à faire autre chose. Mais quoi ? Par Charles Garatynski.

26/10/2026, 16:51

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Homère serait-il aujourd'hui accusé d'avoir écrit l'Iliade avec une IA ?

Et si Homère lui-même était suspecté d’avoir écrit avec une IA ? À partir de l’affaire Thélyson Orélien, Samuel Lequette interroge la place des détecteurs dans le jugement porté sur les œuvres. Entre formules homériques, critique littéraire et droit à l’opacité défendu par Édouard Glissant, il plaide pour une lecture qui ne se réduise pas à la recherche de preuves. Samuel Lequette est professeur de lettres, linguiste de formation et écrivain.

26/10/2026, 12:42

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Thélyson Orélien : derrière le scandale de l’IA, une question bien plus dérangeante

L'affaire Thélyson Orélien a relancé le débat sur les textes produits par l'intelligence artificielle. Mais une question plus profonde demeure : comment les critères qui façonnent un livre deviennent-ils véritablement ceux de son auteur ? Par Peter Kahl, chercheur indépendant, Lex et Ratio — Prague.

23/10/2026, 17:34

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Antoine Galland, l’érudit qui ouvrit les portes de l’Orient à la France

On connaît le traducteur des Mille et Une Nuits, on ignore souvent le savant qui collectionna les médailles, déchiffra les manuscrits et rapprocha l’Orient de la France. Antoine Galland (1646-1715) ne fut pas seulement le passeur de Shéhérazade : il fut l’un des artisans discrets de l’orientalisme savant et l’un de ceux qui ont appris à la France à lire l’Orient. Par Amel Aït-Hamouda.

23/10/2026, 16:59

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“Demain, on regardera Thélyson Orélien comme un pionnier”

Accusé d’avoir recouru à l’intelligence artificielle pour écrire son roman, Thélyson Orélien cristallise les contradictions du monde littéraire. Dans ce texte initialement publié sur son Substack, l’écrivain Thierry Crouzet prend le contre-pied des accusations : à partir d’une analyse stylistique du livre, il interroge la fiabilité des indices d’écriture automatisée et défend le potentiel créatif de l’IA, sans éluder la question du plagiat.

23/10/2026, 10:50

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“Un auteur n’est pas seulement quelqu’un qui produit des mots”

Auteur de fiction et responsable des données décisionnelles dans la direction informatique d’une entreprise française, selon sa propre présentation, Pierre-Étienne Masure défend une autre réponse à l’irruption de l’IA en littérature. Plutôt que de multiplier détecteurs et labels, il propose de renforcer la responsabilité des auteurs et des éditeurs, garants du travail créatif et de la transparence envers les lecteurs. Une question de confiance.

22/10/2026, 15:28

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“Un enfant sans limite n’est pas respecté, il est abandonné à son propre chaos”

Aimer un enfant ne suffit pas à l'éduquer. Encore faut-il lui apprendre la frustration, le respect d'autrui et les limites de son propre désir. Pour le psychanalyste Jean-Charles Bettan, la bienveillance parentale peut devenir une forme de renoncement lorsque les adultes n'osent plus exercer leur autorité. Entre brutalité et démission éducative, il défend une exigence oubliée : aider les enfants à grandir en acceptant de leur dire non.

22/10/2026, 08:30

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“Elle se dit son esclave” : la relation tragique entre Nadja et André Breton

Derrière Nadja, figure mythique du surréalisme immortalisée par André Breton, se trouvait Léona Delcourt, une femme dont la vie, les lettres et l’internement psychiatrique racontent une autre histoire. Comment retrouver la personne réelle derrière le personnage littéraire ?

21/10/2026, 13:10

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“C’est là que j’ai rencontré mes principaux dealers : Bacquié et le Palais des Thés”

Chez les écrivains, l’inspiration emprunte des chemins inattendus. Tandis que ses personnages s’enivrent et se droguent dans les coulisses du Grand-Guignol, Cyril Camus, lui, carbure au thé. De Belfast à Toulouse, il raconte comment une tasse d’English Breakfast s’est changée en passion pour les thés du monde entier, jusqu’à accompagner l’écriture de son roman d’horreur. Un récit plein d’autodérision, entre littérature, voyages et vapeurs de thé.

21/10/2026, 12:05

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“Le ballon n’a pas encore roulé, on débat déjà de l’état du patient”

Avant même le coup d’envoi entre Lille et Galatasaray, les titres sont déjà écrits. « Trois points impératifs », « Lions » contre « Dogues », métaphores guerrières et slogans de publicitaires : le football se raconte dans une langue où la formule précède souvent les faits. À travers une rencontre indécise, ce billet observe avec ironie les clichés de la presse sportive, prompte à transformer une victoire, une défaite ou un nul en récit héroïque.

21/10/2026, 10:20

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Paris sous tension, Totoro en vitrine : le week-end improbable de la Maison Ghibli

Ouverte le 17 octobre à Paris, la boutique éphémère de la Maison Ghibli a connu un premier week-end mouvementé. Malgré les manifestations, les fans sont au rendez-vous pour retrouver l’univers de Hayao Miyazaki.

20/10/2026, 16:43

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“On serait sans doute étonné par la banalité des rituels de sorcellerie”

Au cinéma, elles pactisent avec le diable, jettent des sorts et sèment la terreur. Mais les sorcières d’aujourd’hui ressemblent-elles vraiment à ces créatures inquiétantes ? Entre fascination pour la fiction, clichés tenaces et pratiques contemporaines, une enquête explore ce que les écrans racontent — et déforment — de la sorcellerie. Catherine Dumont Levesque, publiée aux éditions Oxus démystifie ces femmes, à l'approche d'Halloween.

19/10/2026, 16:09

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“Une maison ne devient un foyer qu’à partir de ses vivants”

Pour le second texte de cette « Clinique sauvage », il s’agit d’une terrasse d’un autre genre. À Paris, dans son 7e arrondissement, au 217 du boulevard Saint-Germain, se tient la Maison de l’Amérique latine, dont deux salons portent les noms de deux prix Nobel, Neruda et Mistral. Ses murs ont vu passer Daudet, Maupassant, Mallarmé et le jeune futur père de la psychanalyse. 

19/10/2026, 11:19

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“Comment une société accepte-t-elle ce qu’elle sait pourtant être destructeur ?”

Deux auteurs romains, deux façons de déshabiller le pouvoir. Tacite en dévoile les rouages : peur, servilité, silence et consentement. Suétone en explore les coulisses, les pulsions et les excès des empereurs. Sous la plume du psychanalyste Jean-Charles Bettan, leurs œuvres éclairent une question qui n’a rien perdu de son actualité : pourquoi les sociétés acceptent-elles de se soumettre à ce qu’elles savent destructeur ? Une lecture désenchantée.

17/10/2026, 11:17

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Comment Sarah Knafo applique le “grand remplacement” à Éric Zemmour

En six semaines, Sarah Knafo aura vendu 46.304 exemplaires de plus qu’Éric Zemmour avec son essai de 2021, La France n'a pas dit son dernier mot. Le Casse du siècle tient mieux la distance et s’impose surtout dans les grandes surfaces spécialisées, ventes en ligne comprises. Mais l’ancien journaliste conserve un solide passé de best-seller, notamment avec Le Suicide français. Derrière la bataille des chiffres se dessinent deux carrières médiatiques et des rôles politiques qui évoluent.

17/10/2026, 10:54

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“Non. L'intelligence artificielle ne raccourcit pas. Elle coupe.”

Dix-huit ans après avoir été sommé d’écrire plus court par un directeur de création, Adnan Algın retrouve la même injonction face à l’intelligence artificielle : couper, resserrer, simplifier. Mais que devient un texte lorsqu’on lui retire ses détours, ses références, son humour et jusqu’à sa voix ? De David Ogilvy à Blaise Pascal, ce récit ironique interroge ce que l’on perd lorsque raccourcir devient un réflexe, face à une machine qui confond parfois concision et appauvrissement. 

17/10/2026, 10:31

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Kid Eternity : le jour où le paradis a cessé de dire la vérité

En 1942, un enfant meurt sous les torpilles nazies. Le ciel reconnaît une erreur et le ramène à la vie. En 1991, Grant Morrison et Duncan Fegredo ressuscitent ce héros pour le précipiter dans un enfer où même les anges deviennent suspects. Entre les deux, les comics ont grandi, les certitudes vacillé, et l'horreur appris à peindre.

17/10/2026, 09:15

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Et si les étudiants en édition réinventaient l’université à leur manière ?

À l'université Paris Nanterre, la « semaine rouge » bat son plein. À Saint-Cloud, les étudiants du pôle Métiers du livre ont choisi une autre manière de poursuivre la mobilisation : organiser leurs propres cours. Syndicalisme, expériences professionnelles, avenir des bibliothèques, précarité dans l'édition… À la veille des manifestations du 17 octobre, ActuaLitté a rencontré cette génération qui aime les livres, mais n'accepte pas la passion comme une rémunération suffisante.

16/10/2026, 20:50

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Le RN veut couper ses financements, la Maison des Sciences de l’Homme contre-attaque

Après le dépôt, puis le retrait, d’un amendement du Rassemblement national visant à supprimer sa subvention publique dans le budget 2027, la Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) réagit dans une tribune. Elle rappelle ses missions de diffusion des savoirs et défend la liberté de la recherche en sciences humaines et sociales.

16/10/2026, 17:34

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Face au scroll, la BD ne se défile plus : Bang! réveille les catalogues

La bande dessinée a longtemps tourné ses pages. La voilà qui bientôt défilera. Après avoir fait entrer les cases dans les smartphones, la société française Bang! veut désormais réveiller les catalogues des éditeurs. Au programme : intelligence artificielle, lecture verticale et patrimoine remis en circulation. De quoi donner une seconde jeunesse aux albums sans les condamner au régime minceur. Reste à savoir si l'on peut changer le format sans bousculer l'art. Par Clément Cousin, cofondateur de Bang!.

15/10/2026, 16:01

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100 ans après Le Soleil se lève aussi, les héritiers d’Hemingway préparent la suite

Au Bar Hemingway du Ritz Paris, les héritiers de l’écrivain célébraient le centenaire de ce que beaucoup considèrent comme son meilleur roman, Le Soleil se lève aussi, publié le 22 octobre 1926. Une rencontre avec sa famille, mais aussi avec celle d'un éditeur de légende et de l'ombre, Maxwell Perkins. 

14/10/2026, 17:35

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Secret de bibliothécaires : que font les doudous quand les enfants dorment ?

Quel enfant n’a pas traîné ce que les adultes sans cœur appellent « objet transitionnel », alors que son vrai nom, c’est Doudou ? Peluche, poupée, bout de tissu : un meilleur ami, avec qui on mange, on pleure, on se mouche, on dort. Moi, c’était Lili : inséparables, vous dis-je. Alors la confier une nuit à une bibliothèque, même pas en rêve… Les plus jeunes, eux, ont manifestement moins de mal.

14/10/2026, 13:04

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“Un roman policier, puis, plus logiquement, un roman d’horreur”

Cyril Camus publiera Grand-Guignol aux éditions Anacharsis, ce 16 octobre. Pour écrire ce roman historique, il n’a pourtant suivi ni Dumas, ni Walter Scott, ni Maurice Druon. Ses influences viennent d’ailleurs : Stephen King, Umberto Eco, Salman Rushdie, Quentin Tarantino ou encore Alan Moore. Autant de références qui ont façonné son goût pour les récits où l’Histoire côtoie l’ironie, le mystère et l’horreur. L’auteur raconte comment ces rencontres littéraires et cinématographiques l’ont conduit jusqu’à un théâtre parisien disparu.

14/10/2026, 13:02

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“Un projet mortifère” : la SGDL s'oppose (aussi) à la dissolution du Centre national du livre

Après la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, la Ligue des auteur·ices professionnels et le Syndicat national de l’édition, la Société des gens de lettres (SGDL) prend enfin publiquement position à son tour contre le projet de dissolution du Centre national du livre (CNL). 

14/10/2026, 12:59

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À Paris, l'Acte V du mouvement lycéen : “Pas de futur sans culture”

Paris, mardi 13 octobre. À 14h30, rue de Rivoli, le départ du cortège de l’Hôtel de Ville approche. Le mouvement lycéen entre dans son cinquième acte, au lendemain de l’appel au calme d’Emmanuel Macron. En tête des revendications : les moyens pour étudier, les inégalités et les violences policières.

13/10/2026, 20:42

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J’invente des mondes : Aujourd’hui, je choisis de défendre le nôtre

Je vais peut-être perdre des lecteurs. Des gens qui aiment mes romans mais préféreraient que je reste bien gentiment dans mes mondes imaginaires. Que je parle de fantasy, d’âmes-sœurs, de héros et de créatures fantastiques. Que je fasse rêver. Et surtout, surtout que je ne parle pas de politique. Tant pis. Parce qu’à un moment, se taire revient aussi à prendre position. Propos recueillis par Guilhem Méric.

 

13/10/2026, 16:59

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“Et si le vrai lecteur était celui qui ne finit pas ses livres ?”

Et si ne pas finir un livre n’était pas un échec ? À l’heure où l’attention s’éparpille, où les défis de lecture transforment les livres en trophées et où l’intelligence artificielle uniformise les voix, Clément Bosqué défend le droit de lire autrement : lentement, par fragments, sans obligation de résultat. Dans Pensées philosophiques pour raviver la flamme en soi (éditions Oxus), il célèbre la difficulté, la liberté et ce « joyeux entêtement » qui font de la lecture une expérience singulière.
 
 

13/10/2026, 16:05

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“Le correcteur est prothésiste dentaire : il polit la porcelaine, le propriétaire sourit”

Une virgule sauvée, un accord redressé, une coquille écartée : le lecteur n’en saura rien. De la Bible de 1631 aux imprimeries ottomanes, Adnan Algın, lui-même correcteur, rend hommage à ces artisans invisibles qui veillent sur les livres et les journaux. Entre humour féroce et mélancolie, il raconte un métier dont la réussite se mesure aux erreurs que personne ne verra — et dont l’effacement menace bien davantage que l’orthographe.

13/10/2026, 14:35

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Critiques littéraires : à force de ménager les éditeurs, qui défend encore les lecteurs ?

À lire certaines pages livres, on dirait que la critique littéraire française a cessé de juger pour se contenter de recevoir et de remercier. C’est un choix éditorial, paraît-il ; le marché est fragile, comprenez-vous. J’appelle cela une abdication. Par Charles Garatynski.

12/10/2026, 18:18

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Traduire ? Quelques recommandations au fil du temps

Quelques conseils à glaner de la part de nos collègues du passé ? Un exemple parmi d’autres est celui de la traductrice anglaise Sarah Austin pour défendre ses droits intellectuels : « Cela a été ma pratique invariable, dès que je m’engage à traduire une œuvre, d’écrire à l’auteur, lui annonçant mon intention et ajoutant que s’il voit une omission ou s’il a une correction ou un ajout à faire, ceci dépendra de mon bon vouloir et de mon attention à ses suggestions. »

12/10/2026, 10:20

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La soif d'idéal de Lionel Destremau : des dirigeants humanistes, et un Goncourt, ou deux

Un Goncourt ou deux ? Lionel Destremau plaisante, avant de ramener ses ambitions de romancier à une aspiration plus essentielle : rencontrer des lecteurs. À Gradignan, le commissaire général de Lire en Poche décline sa « Soif d’idéal » en trois portraits. Entre transmission littéraire, incertitudes sur l’avenir des politiques culturelles et rêve de dirigeants humanistes, ses souhaits finissent par dessiner une même exigence : remettre l’être humain au centre.

11/10/2026, 17:46

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