Une réponse : Devenir lesbienne

Pourquoi, et comment, certaines femmes décident-elles de devenir lesbiennes ? Dans Une réponse, Iris Brey, réalisatrice, théoricienne du cinéma et autrice du remarqué Le regard féminin, une révolution à l’écran (L’Olivier, 2020), propose, dans une succession de fragments aussi intimes qu’amoureux, non pas une théorie dogmatique opposant les « hétérosexuels » aux « homosexuels », mais le récit d’une transition émancipatrice vers le « lesbianisme », envisagée comme « une réponse à l’inceste ».

En plus de ses centres d’intérêt et de son prisme de recherche, l’autrice mobilise de rigoureuses ressources puisées dans les sciences sociales afin de mettre en exergue la haute importance de la narration comme résistance à la destruction incestuelle que font subir les adultes aux enfants et à l’omerta qu’organise le cercle familial pour « protéger » les agresseurs : « La réponse à l’inceste est sa mise en discours ».

Études universitaires à l’étranger, lectures et rencontres stimulantes, histoire d’amour avec le père de l’enfant, mariage bourgeois, hétérosexualité monotone : la grossesse n’arrive guère sans de radicaux changements. Le jour de l’accouchement devient le moment d’un effondrement inouï, celui de la certitude d’un désir qui ne pourrait aucunement bouger. Ce basculement, Iris Brey le ramasse en peu de lignes : « Je ne suis désormais plus nullipare, plus hétérosexuelle, plus femme de quelqu’un. C’est dans ces ruptures que je me suis définie. J’étais désormais seule, et avec un enfant. Seule avec un enfant ».

Si une femme transite, dans la joie et la douleur, vers l’homosexualité lorsqu’elle cesse d’être nullipare, ce n’est pas seulement par « choix », mais également par nécessité : le besoin, ou peut-être l’urgence, d’inventer de nouveaux espaces où les violences que subissent les enfants, les femmes et les autres minorisés, dans une indifférence quasi-totale, puissent se formuler autrement. Autrement dit, par le biais d’une pensée et d’un discours qui ne soient ni complaisants ni compatissants envers les agresseurs – lesquels seraient « agressés » par ceux qui mettent les mots justes sur d’innommables infamies.

Fondamentalement, Une réponse est un livre de circulation au sein d’une narration fragmentaire, mais rendue intelligible par une écriture limpide. Plutôt que de se réclamer d’une conception abstraite de la liberté, passer d’une sexualité dominante à une sexualité oblique, queer, implique d’abord un rapport inédit au désir et à sa mise en narration.

Posséder un désir naissant, ce n’est ni l’expliquer par une théorie ni le justifier par un tort subi, mais l’accueillir et le fructifier, dans un contexte échappant aux représentations rigides : « Le corps féminin ne représente en rien une violence, ni une menace. Il incarne le possible. Je préfère ma sexualité lesbienne parce que je la trouve plus inventive et stimulante, plus ample, plus puissante. Je suis émue. Je suis présente. Elle est forcément moins cartographiée car nous n’en avons aucune représentation, il n’y a rien à imiter ».

"Je suis devenue lesbienne quand j’ai fait jouir une femme"

Dans la continuité de sa critique du female gaze dans le cinéma, Une réponse peut ainsi se lire comme le récit des métamorphoses des sujets désirants, dans les territoires d’un nouveau langage sexuel et amoureux, né du cumul des violences subies dans les formes autoritaires de l’hétérosexualité. Récit des expériences du corps féminin, mais également des pensées et des ressentis d’une autrice féministe qui écrit en se métamorphosant, ce texte constitue un outil précieux pour interroger les évidences qui enchaînent la fluidité des imaginaires désirants.

Quand Iris Brey écrit que nos attirances sont avant tout un choix et que notre désir n’a absolument rien de biologique, elle ne prétend pas révéler des vérités ingagnables, mais partage un récit singulier dans lequel l’amitié entre femmes a remplacé son « mode de vie hétérosexuel ». Située en dehors de la norme, l’écrivaine esquisse en des termes clairs ce que pourrait être un prisme lesbien : « Un regard plus politisé qui questionne comment cette norme fonctionne. On pourrait qualifier ce regard de féministe. Cependant, vivre comme lesbienne, c’est aussi faire l’expérience de la marge, sans certains privilèges, en sachant qu’on est scrutées parce qu’on ne répond plus aux injonctions patriarcales, parce qu’on n’a plus besoin d’homme dans nos vies ».

Regrettablement, la concrétisation des potentialités libératrices de cette expérience de la marge, comme le démontre ce témoignage pour la énième fois, demeure toujours encore tributaire de conditions d’existence éminemment bourgeoises.

À rebours des schémas préconçus, devenir mère ne signifie donc pas la fermeture des possibles affectifs, mais leur ouverture sur un devenir lesbien qu’Iris Brey peint et colore avec délicatesse : « je suis devenue lesbienne la première fois que ma bouche a touché la sienne » ; « je suis devenue lesbienne quand j’ai pris sa main au café ».

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Faris Lounis

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