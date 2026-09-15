Ténébreux : Brandon Sanderson passe du côté obscur de la fantasy

À New York, Paul tente surtout de comprendre les visions qui le poursuivent. Une jeune fille que personne d’autre ne voit lui parle comme une sœur ; un monde violent surgit par fragments ; la thérapie n’arrange pas grand-chose. Puis un chevalier apparaît là où il ne devrait pas être, et la frontière cède. Paul découvre alors que Mirandus existe et qu’il y possède déjà une fonction : devenir le Ténébreux, ennemi désigné de la Lumière.

Sanderson fournit le concept ; Jackson Lanzing et Collin Kelly le transforment en scénario. La distinction compte, tant Ténébreux fonctionne d’abord par son écriture graphique. La prophétie n’y sert pas seulement de moteur : elle agit comme une prison. Chacun connaît la place du héros, celle du monstre et la marche du récit. Le trouble commence lorsque Paul refuse d’entrer dans la case préparée pour lui.

Cette idée donne au volume son meilleur carburant. Plutôt que de repeindre un méchant en victime sympathique, le récit interroge la façon dont une histoire fabrique ses héros et ses monstres. La force de cette dualité le dispute à la dimension métafictionnelle du projet : derrière l’affrontement fantasy, ce sont aussi les conventions narratives qui vacillent. Le procédé pourrait sentir la démonstration ; il tient parce que Paul reste un personnage avant d’être une thèse.

Sans bousole ni repères

La narration choisit d’abord de nous laisser aussi désorientés que lui. Les premières séquences ne distribuent pas les explications : elles lancent images, voix et ruptures. Le lecteur reconstruit le rapport entre New York et Mirandus avec Paul. Une fois le passage accompli, l’histoire gagne en netteté sans perdre son étrangeté. Les informations arrivent vite, parfois trop vite, mais rarement gratuitement.

C’est aussi la principale réserve. En 224 pages, Ténébreux veut installer deux réalités, une mythologie, des rapports familiaux, plusieurs camps et suffisamment d’action pour propulser un premier tome. Ainsi certaines relations souffrent de cette accélération : elles intéressent, mais n’ont pas toujours le temps de prendre tout leur poids. Et même si le scénario est précisément cadencé, on souhaiterait parfois (ou aurait souhaité...) une scène de plus, un silence supplémentaire, avant qu’une nouvelle révélation ne pousse la précédente hors du cadre.

Le rythme reste l’une des réussites du livre. Les dialogues ne piétinent pas, les bascules entre les deux mondes relancent la lecture et le dernier tiers accélère sans devenir illisible. Sanderson aime les systèmes ; Lanzing et Kelly aiment manifestement les ressorts. Ensemble, ils produisent un récit qui avance comme un piège en train de se refermer. Quelques articulations affectives y perdent en ampleur, pas l’élan général.

La précision graphique au rendez-vous

Nathan Gooden transforme cet élan en mise en page. Son dessin possède une netteté presque classique, assez réaliste pour ancrer New York, assez souple pour laisser Mirandus devenir inquiétant sans tomber dans le gothique de catalogue. Surtout, il sait découper. Les échanges serrés s’organisent en grilles lisibles ; les respirations ouvrent soudain l’espace ; lorsqu’un personnage perd pied, la page semble moins docile. La composition accompagne ainsi le trouble au lieu de simplement l’illustrer.

Les visages font le reste. Gooden n’a pas besoin de surcharger une expression pour installer le doute ou la peur. Car tout fonctionne, que ce soit l’expressivité de ses personnages ou les couleurs de Kurt Michael Russell qui prolongent ce travail sans transformer les deux univers en panneaux indicateurs : les rouges montent avec la violence, les ombres épaississent Mirandus, mais les scènes sombres restent lisibles.

Tout n’est pas également développé. La réflexion sur le bien et le mal se fait parfois appuyée, comme le relève également Kirkus, et le volume paraît parfois pressé de montrer tout ce qu’il a en réserve. Mais ce sont les excès d’un livre ambitieux, non les rustines d’un récit vide. Ténébreux possède des idées, une vraie grammaire visuelle et surtout cette qualité précieuse : il sait où placer son lecteur, puis quand lui retirer le sol sous les pieds.

Pour une entrée en matière, le résultat est solide. Sanderson renverse une figure centrale de la fantasy sans se contenter du clin d’œil ; Lanzing et Kelly donnent à cette inversion une tension continue ; Gooden et Russell lui offrent un corps.

Sombre sans devenir plombant, généreux sans virer à l’inventaire, Ténébreux réussit surtout à faire de son « méchant » annoncé un formidable problème narratif. Et quand un premier tome donne autant envie de voir son monde se fissurer que de le comprendre, difficile de lui demander beaucoup plus.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Nicolas Gary

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