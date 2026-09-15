Le Facilomètre, un outil pour repérer les livres vraiment faciles à lire

La Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine lance le Facilomètre, un outil destiné à aider les professionnels à repérer les ouvrages susceptibles d’intégrer un fonds « Facile à lire ». Testé pendant plus d’un an, ce fichier Excel applique des critères différents selon sept catégories de documents, du roman à la bande dessinée en passant par la poésie.
Le 15/09/2026 à 15:20 par Dépêche
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15/09/2026 à 15:20
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Quels livres ont réellement leur place dans un fonds « Facile à lire » ? Pour harmoniser les réponses, la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine a conçu le Facilomètre, un outil d’aide à la sélection lancé à l’occasion des Journées nationales d’action contre l’illettrisme 2026.
Cette année, les JNAI se déroulent du 8 septembre au 2 octobre 2026, sous l’impulsion de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme.
Le « Facile à lire » désigne une offre de lecture destinée en particulier aux personnes qui rencontrent des difficultés avec l’écrit. Les ouvrages sont sélectionnés dans la production éditoriale courante selon leur accessibilité et leur lisibilité. Le dispositif ne doit pas être confondu avec le Facile à lire et à comprendre (FALC), qui repose sur des règles spécifiques de rédaction et de présentation.
Dans sa version actuelle, le Facilomètre prend la forme d’un fichier Excel comportant huit onglets : un mode d’emploi et sept grilles correspondant au roman, à l’album, à l’album sans texte, au documentaire, à la bande dessinée, à la BD sans texte et à la poésie.
MÉTIER - “Faire simple, c’est compliqué” : le FALC vu par ses traducteurs et traductrices
Les critères varient selon la nature de l’ouvrage et portent à la fois sur sa fabrication éditoriale et son contenu. Pour les romans, la grille retient notamment une longueur inférieure à 200 pages et un récit linéaire. Dans le cas des bandes dessinées, elle examine entre autres la lisibilité des illustrations et de la typographie. Pour les albums, elle prend également en compte la capacité du texte et des images à s’adresser à un lectorat adulte sans l’infantiliser.
L’utilisateur renseigne chaque item par « Oui », « Non » ou « Non concerné ». Le fichier produit ensuite automatiquement une réponse à la question : « Le livre est-il facile à lire ? »
Les critères sont hiérarchisés entre éléments principaux et secondaires. Selon le fonctionnement décrit par la Médiathèque, l’outil repose sur un système de seuils éliminatoires destiné à écarter les titres qui cumulent trop de réponses négatives.
Le projet remonte au printemps 2025. La Médiathèque souhaitait alors rendre plus homogène une sélection qui pouvait varier selon les appréciations des membres de son comité « Facile à lire ». Elle constatait également que sa précédente fiche d’analyse ne distinguait pas suffisamment les critères selon les genres éditoriaux.
La réflexion s’appuie aussi sur la participation, dès 2023, de deux membres de l’équipe au projet européen iRead4Skills, consacré à l’analyse de la complexité des textes et au développement des compétences de lecture chez les adultes. Le projet européen, financé dans le cadre d’Horizon Europe, a notamment développé un système destiné à évaluer la complexité textuelle et à proposer des lectures adaptées au niveau des utilisateurs.
Après un premier prototype expérimenté en interne au printemps 2025, le Facilomètre a été soumis aux bibliothécaires du comité « Facile à lire » entre juin 2025 et février 2026, puis aux trois autres médiathèques départementales de Bretagne jusqu’en juin. Présenté également dans le cadre d’un webinaire national consacré à la constitution des fonds « Facile à lire », il atteint aujourd’hui sa treizième version.
Cette systématisation a toutefois ses limites : la Médiathèque départementale insiste sur le fait que le Facilomètre demeure une aide au choix. Le résultat fourni par le classeur n’a pas vocation à se substituer au regard professionnel des bibliothécaires. Un webinaire de présentation est prévu le mardi 9 février 2027, de 10 h à 11 h 30.
Crédits photo : Olivier Dugornay (2010). Bâtiment de la Bibliothèque La Pérouse (BLP) à Plouzané - CC BY SA 4.0
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
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Directeur éditorial des éditions Desclée de Brouwer, Antoine Bellier a été élu, jeudi 10 septembre 2026, président du groupe Religion du Syndicat national de l’édition (SNE). Il succède à Jonathan Boulet, directeur général des Éditions Bibli’O et des Éditions Scriptura, qui occupait cette fonction depuis 2022.
10/09/2026, 17:27
Le règlement de 1,5 milliard de dollars conclu par Anthropic avec les titulaires de droits de centaines de milliers de livres devait transformer un contentieux sur le piratage en indemnisation. Il ouvre désormais une querelle beaucoup plus terre à terre : qui possède encore quels droits, et depuis quand ? Les avis envoyés début septembre aux demandeurs font apparaître des répartitions concurrentes entre auteurs et éditeurs, et parfois des agences littéraires parmi les réclamants.
10/09/2026, 16:28
Le manga plaît au monde entier. Tokyo aimerait désormais que la comptabilité suive. Dans sa stratégie 2026 pour les industries du divertissement et de la création, le ministère japonais de l’Économie (METI) fixe à la filière un objectif de 1000 milliards de yens de ventes internationales en 2033, contre 300 milliards en 2024. Pour y parvenir : développer l’offre légale, combattre le piratage et mieux capter au Japon les revenus générés hors de l’archipel.
10/09/2026, 14:55
Figure singulière du manga alternatif japonais et l’un des grands représentants du watakushi manga, Shin’ichi Abe est mort le 4 septembre 2026, à l’âge de 76 ans. Son fils, le musicien Kôsei Abe, a annoncé sa disparition quelques jours plus tard. En France, l’œuvre du mangaka avait récemment retrouvé une nouvelle actualité avec la publication de Miyoko, humeur d’Asagaya (Cambourakis, trad. Ivan Chapuis-Belin), en février 2026.
10/09/2026, 13:34
L'Union internationale des éditeurs (IPA, International Publishers Association) inaugure une nouvelle récompense, tournée vers la défense de la liberté d'expression, de publication et de choix dans ses lectures. Cinq organisations sont en lice pour cette première édition, dont le verdict sera rendu pendant la Foire du livre de Francfort.
10/09/2026, 13:14
Ouverte en 2005 rue de Meaux, dans le 19e arrondissement de Paris, la librairie Les Buveurs d’Encre est à transmettre. Son fondateur, Yves Martin, souhaite, désormais, à 61 ans, passer le relais, avec l’espoir de voir un jeune libraire poursuivre l’histoire du lieu sans renoncer à son identité de commerce de proximité.
10/09/2026, 12:42
Exclusif — L'autrice de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (1791) n'a définitivement rien fait pour mériter ça. Le Rassemblement national, par une proposition de résolution du député Jean-Philippe Tanguy (Somme), propose de la faire entrer au Panthéon. Un féminisme d'affichage qui, pour le parti d'extrême droite, constitue une énième opération de dédiabolisation.
10/09/2026, 12:09
Le petit tournevis réclamé par les compartiments à piles pourra rester dans le tiroir. À compter de cette rentrée, Gründ Jeunesse annonce le passage au rechargeable USB-C pour l’ensemble de ses nouveautés sonores. Une évolution concrète pour les familles et un changement d’échelle pour « Mes premiers livres sonores », écoulée, selon sa direction, à plus de 11 millions d’exemplaires.
10/09/2026, 10:59
Après plus de quatorze années de création, Rupert Wach, jeune auteur corse, prépare la sortie du troisième tome de sa saga Drooms. La série explore l’identité, les discriminations, l’injustice et l’introspection à travers le parcours de personnages confrontés à un monde où chacun doit trouver sa place. Profondément inspiré par la Corse, le récit fait de ses paysages un élément à part entière de son univers et interroge l’appartenance, les origines et le rapport que nous entretenons avec ce qui nous construit. Entre aventure, dark fantasy et questionnement intime, Drooms propose une écriture sombre et engagée. Projet porté par Piumaginaire éditions.
10/09/2026, 10:29
Maggie Doyle, qui dirigea pendant plus de 20 ans la littérature étrangère des éditions Robert Laffont, est décédée au début du mois de septembre. Irlandaise installée en France depuis les années 1980, d'abord agente littéraire puis éditrice, elle aura accompagné en français Margaret Atwood, John Banville, Michael Chabon, Ken Follett ou encore Colm Tóibín, tout en veillant sur le fonds de la collection « Pavillons ».
09/09/2026, 18:22
Vega a nommé Nicolas Ducos au poste de directeur général à compter du 1er septembre 2026. Jusqu'ici directeur marketing et commercial des éditions Kana et Le Lombard, il prend la direction opérationnelle de la maison de mangas, coentreprise de Kadokawa et Média-Participations. Nicolas Weber-Krebs en reste président et conserve la supervision des orientations stratégiques.
09/09/2026, 18:07
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