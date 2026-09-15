Le Facilomètre, un outil pour repérer les livres vraiment faciles à lire

Quels livres ont réellement leur place dans un fonds « Facile à lire » ? Pour harmoniser les réponses, la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine a conçu le Facilomètre, un outil d’aide à la sélection lancé à l’occasion des Journées nationales d’action contre l’illettrisme 2026.

Cette année, les JNAI se déroulent du 8 septembre au 2 octobre 2026, sous l’impulsion de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme.

Le « Facile à lire » désigne une offre de lecture destinée en particulier aux personnes qui rencontrent des difficultés avec l’écrit. Les ouvrages sont sélectionnés dans la production éditoriale courante selon leur accessibilité et leur lisibilité. Le dispositif ne doit pas être confondu avec le Facile à lire et à comprendre (FALC), qui repose sur des règles spécifiques de rédaction et de présentation.

Sept grilles plutôt qu’un jugement à l’œil

Dans sa version actuelle, le Facilomètre prend la forme d’un fichier Excel comportant huit onglets : un mode d’emploi et sept grilles correspondant au roman, à l’album, à l’album sans texte, au documentaire, à la bande dessinée, à la BD sans texte et à la poésie.

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Les critères varient selon la nature de l’ouvrage et portent à la fois sur sa fabrication éditoriale et son contenu. Pour les romans, la grille retient notamment une longueur inférieure à 200 pages et un récit linéaire. Dans le cas des bandes dessinées, elle examine entre autres la lisibilité des illustrations et de la typographie. Pour les albums, elle prend également en compte la capacité du texte et des images à s’adresser à un lectorat adulte sans l’infantiliser.

L’utilisateur renseigne chaque item par « Oui », « Non » ou « Non concerné ». Le fichier produit ensuite automatiquement une réponse à la question : « Le livre est-il facile à lire ? »

Les critères sont hiérarchisés entre éléments principaux et secondaires. Selon le fonctionnement décrit par la Médiathèque, l’outil repose sur un système de seuils éliminatoires destiné à écarter les titres qui cumulent trop de réponses négatives.

De la recherche européenne aux bibliothèques bretonnes

Le projet remonte au printemps 2025. La Médiathèque souhaitait alors rendre plus homogène une sélection qui pouvait varier selon les appréciations des membres de son comité « Facile à lire ». Elle constatait également que sa précédente fiche d’analyse ne distinguait pas suffisamment les critères selon les genres éditoriaux.

La réflexion s’appuie aussi sur la participation, dès 2023, de deux membres de l’équipe au projet européen iRead4Skills, consacré à l’analyse de la complexité des textes et au développement des compétences de lecture chez les adultes. Le projet européen, financé dans le cadre d’Horizon Europe, a notamment développé un système destiné à évaluer la complexité textuelle et à proposer des lectures adaptées au niveau des utilisateurs.

Après un premier prototype expérimenté en interne au printemps 2025, le Facilomètre a été soumis aux bibliothécaires du comité « Facile à lire » entre juin 2025 et février 2026, puis aux trois autres médiathèques départementales de Bretagne jusqu’en juin. Présenté également dans le cadre d’un webinaire national consacré à la constitution des fonds « Facile à lire », il atteint aujourd’hui sa treizième version.

Cette systématisation a toutefois ses limites : la Médiathèque départementale insiste sur le fait que le Facilomètre demeure une aide au choix. Le résultat fourni par le classeur n’a pas vocation à se substituer au regard professionnel des bibliothécaires. Un webinaire de présentation est prévu le mardi 9 février 2027, de 10 h à 11 h 30.

Crédits photo : Olivier Dugornay (2010). Bâtiment de la Bibliothèque La Pérouse (BLP) à Plouzané - CC BY SA 4.0

Par Dépêche

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