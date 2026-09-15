Glénat lance “Glénat Signature” pour séduire les entreprises et les marques

Avec Glénat Signature, le Groupe souhaite proposer aux entreprises, marques et institutions une approche qui dépasse les codes traditionnels de l’édition déléguée : penser chaque projet comme un réel projet éditorial, depuis la recherche du concept et du format jusqu’à sa création, sa fabrication et, selon les projets, sa diffusion et sa distribution.

Dans le domaine de l’histoire de l’art, qui est son cœur de métier, la maison est aujourd’hui riche d’un important catalogue de beaux livres, d’essais illustrés et de livres d’exposition.

L’ambition de Glénat Signature

Partir de l’histoire que chaque partenaire souhaite raconter, du message qu’il veut transmettre et du public qu’il souhaite toucher, pour imaginer la forme éditoriale la plus juste. La structure pourra ainsi mobiliser la diversité des savoir-faire de Glénat et Hugo Publishing : bande dessinée, manga, roman graphique, beaux livres, jeunesse, sport, romance et littérature ; ainsi que leurs auteurs, illustrateurs et talents créatifs.

Cette organisation permet de proposer aux partenaires une grande liberté de formats et d’écritures, tout en bénéficiant des standards d’une maison d’édition : exigence éditoriale, direction artistique, choix des auteurs et illustrateurs, fabrication et maîtrise de la chaîne du livre.

Corinne Tran, une double culture des médias et de l’édition

Avant de rejoindre le Groupe Glénat, Corinne Tran a construit son parcours à la croisée des médias, des marques et de l’édition. Après avoir occupé plusieurs fonctions de direction au sein de grandes régies publicitaires et groupes médias français, elle rejoint Editis en 2019, où elle crée et dirige pendant sept ans le département « Partenariats et Développement éditorial ».

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Elle y développe une activité consacrée à la création de projets éditoriaux pour les entreprises et les institutions, en s’appuyant sur les maisons et les expertises du groupe.

Corinne Tran a intégré le Groupe Glénat le 15 juillet 2026 pour prendre la tête de cette nouvelle structure avec pour mission d’en définir la stratégie, d’en assurer le développement et de construire les collaborations avec les entreprises, marques et institutions, en lien avec les équipes éditoriales.

Crédits photo : Glénat / Corinne Tran

Par Dépêche

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