Ciclic Centre-Val de Loire : Annaïck Le Ru prend ses fonctions aux côtés de Julie Gayet

La nomination avait été annoncée en mai. Le conseil d’administration de Ciclic avait alors choisi Annaïck Le Ru pour prendre la suite de Philippe Germain, parti après trois mandats et onze années à la direction de l’établissement.

« Les artistes et les territoires au cœur de son engagement »

Parmi les orientations annoncées par la nouvelle direction figure le développement des rencontres entre les artistes soutenus par Ciclic et les habitants de la région. Médiathèques, librairies, salles de cinéma ou encore festivals doivent notamment être associés à cette démarche. Annaïck Le Ru prévoit également de revoir certaines formes de coopération avec les institutions, les partenaires et les professionnels des filières du livre et du cinéma.

Julie Gayet, présidente de Ciclic depuis 2021, a profité de cette prise de fonctions pour confirmer son investissement à la tête de l’agence. Elle estime que le projet porté par Annaïck Le Ru place « les artistes et les territoires au cœur de son engagement ».

La Région Centre-Val de Loire a également confirmé son soutien à la nouvelle directrice. François Bonneau, président de Région, et Delphine Benassy, vice-présidente chargée de la culture et de la coopération internationale, indiquent vouloir poursuivre avec elle le travail mené auprès des professionnels, collectivités et associations du territoire.

Auprès des pros et des habitants

Annaïck Le Ru connaît bien l’établissement. Titulaire d’une maîtrise de sciences économiques et d’un DESS en développement international, culturel et touristique, elle a commencé sa carrière à Brest puis au Maroc avant de rejoindre Ciclic. Elle y a été chargée de mission, responsable, directrice administrative et financière puis directrice générale adjointe auprès de Philippe Germain.

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Son arrivée à la direction générale s’inscrit donc dans une continuité interne : elle travaillait déjà depuis plusieurs années à la structuration et au fonctionnement de l’agence.

Ciclic Centre-Val de Loire est un établissement public culturel créé par la Région Centre-Val de Loire et l’État. L’agence intervient dans les secteurs du livre et de l’image, auprès des professionnels comme des habitants, avec des missions de soutien à la création, d’éducation artistique, de conservation des archives audiovisuelles et de diffusion cinématographique, notamment à travers le Cinémobile.

Crédit image : Ciclic Centre-Val de Loire, Annaïck Le Ru et Julie Gayet

Par Dépêche

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