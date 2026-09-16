LivreConnect ouvre son réseau aux professionnels du livre

Exclusif - Après plusieurs semaines de test, LivreConnect ouvre officiellement ce 16 septembre 2026. Réseau professionnel, communautés d'échanges, ressources, formations et intelligence artificielle : la plateforme entend réunir dans un même environnement les différents métiers de la chaîne du livre. Elle revendique 500 inscrits avant son lancement.
Le 16/09/2026 à 00:09 par Dépêche
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16/09/2026 à 00:09
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LivreConnect passe du test au lancement. Présentée par ActuaLitté dès juin, alors qu'elle recrutait ses premiers membres pour éprouver ses fonctionnalités, la plateforme ouvre officiellement le 16 septembre aux auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires, diffuseurs, distributeurs, représentants, agents littéraires, traducteurs, correcteurs et autres prestataires du secteur.
Son principe : réunir dans un même espace ce qui relève du réseau professionnel, des communautés de discussion, des ressources sectorielles et de différents outils métiers. Les utilisateurs peuvent créer leur profil, rechercher d'autres acteurs de la filière, rejoindre des forums, publier ou commenter des contenus et consulter des analyses consacrées au marché. Des formations et services complémentaires complètent l'ensemble, tandis que d'autres fonctionnalités doivent encore être déployées.
LivreConnect affirme avoir enregistré 500 inscriptions avant son ouverture, dont une centaine de participants à la phase de pré-lancement. Ceux-ci ont été sollicités pour tester les usages et contribuer aux évolutions du service. La plateforme demeure ainsi présentée par ses concepteurs comme un outil appelé à évoluer avec sa communauté.
L'intelligence artificielle occupe une place particulière dans le dispositif. Baptisé Volt'R, l'assistant intégré repose, selon LivreConnect, sur les modèles GPT d'OpenAI, auxquels sont associés des outils conçus pour différents usages professionnels de la filière. Le niveau de modèle accessible dépend de la formule souscrite.
LivreConnect indique que l'activation de ce service nécessite un consentement spécifique et révocable. L'entreprise assure également ne transmettre à OpenAI ni le nom ni l'adresse électronique de l'utilisateur, mais uniquement les contenus textuels nécessaires au traitement, après un filtrage automatisé de certaines informations sensibles. Ces modalités relèvent des engagements annoncés par la plateforme.
OpenAI précise de son côté que, pour ses services destinés aux entreprises et son API, les données envoyées et les réponses générées ne servent par défaut pas à entraîner ses modèles, sauf choix explicite du client de les partager à cette fin.
Une partie du service demeure accessible gratuitement. La première formule payante, Basic, est proposée à 9,90 € TTC par mois ; le site affiche également une offre Premium à 24,90 € TTC mensuels. Volt'R, les formations et certains outils disposent de niveaux d'accès différents selon l'abonnement choisi.
Le projet est porté par CAPARO, société par actions simplifiée immatriculée à Versailles en août 2026, présidée par Jean-Charles Caplier. Rénaldo Galofaro en est le directeur général.
LivreConnect affirme ne pas vouloir concurrencer les organisations professionnelles, bases de données ou services spécialisés déjà installés. L'objectif revendiqué est plutôt de favoriser les échanges entre des professions qui disposent chacune de leurs réseaux, mais communiquent parfois peu entre elles.
« Nous ne voulons pas remplacer les réseaux qui existent. Nous voulons contribuer à créer des passerelles entre eux », explique Jean-Charles Caplier. Le fondateur prévient d'ailleurs que le lancement ne constitue pas un aboutissement : « Le 16 septembre n'est pas une ligne d'arrivée », mais le moment où le service doit être confronté plus largement « aux usages réels des professionnels ».
D'abord lancé en France, LivreConnect envisage ensuite une extension progressive vers la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, le Québec, le Canada francophone, le Maghreb et d'autres territoires francophones. Une ambition encore prospective : l'entreprise dit vouloir favoriser les échanges entre ces différents marchés plutôt que reproduire à l'étranger l'organisation française de la filière.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
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Après le livre et le théâtre, Rue Duplessis – ma petite noirceur arrivera au cinéma. Publié chez Lux Éditeur, le récit autobiographique du sociologue et homme de radio Jean-Philippe Pleau s’est imposé au Québec comme l’un des textes remarqués sur l’expérience du transfuge de classe. Maison4tiers produira le film, dont le scénario a été confié au romancier, dramaturge et scénariste Jean-Philippe Baril Guérard.
12/08/2026, 14:39
L'émission Une maison, une artiste, produite par A Prime Group et diffusée sur France 5, ouvre les portes de la maison d'enfance de Colette, à Saint-Sauveur-en-Puisaye. Le temps d'un épisode, immersion dans un lieu, avec ses modes de vie et ses habitudes, qui a façonné l'œuvre de la grande romancière, libre et indépendante.
12/08/2026, 10:26
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