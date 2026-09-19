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France Travail ouvre un service pour personnages secondaires

On connaissait la pièce de Luigi Pirandello : Six personnages en quête d'auteur. Alors, il fallait bien que cela arrive. Après les cadres en reconversion, les salariés victimes d’un plan social et les quinquagénaires priés de devenir « entrepreneurs d’eux-mêmes », France Travail accueille une nouvelle catégorie de demandeurs : les personnages secondaires. Mobilité inter-romanesque exigée.

Le 19/09/2026 à 07:30 par Nicolas Gary

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Publié le :

19/09/2026 à 07:30

Nicolas Gary

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Ils avaient pourtant signé pour un roman. Ils sont six. Leur auteur leur avait pourtant promis un arc narratif, peut-être même une évolution psychologique. Certains ont obtenu trois scènes, d’autres une disparition, un ouragan ou l’entretien d’une maison entière pendant que les protagonistes se demandaient quel sens donner à leur existence. 

Ils ont parfois obtenu trois chapitres, deux répliques et, pour les plus chanceux, un prénom. Contrat rempli, merci, au revoir. Les voici donc disponibles immédiatement. Polar, romance, science-fiction : ils étudient toute proposition sérieuse. Même un CDD chez Guillaume Musso.

Reconversion professionnelle réussie, victimes éventuelles

Dans Mortelle Romance, de Kate Eberle (trad. Florence Moreau), paru chez Hauteville le 10 septembre, Roxie nourrit un souhait raisonnable : devenir l’héroïne du prochain livre d’Anna Matthews, reine de la romance. L’univers l’exauce avec ce sens particulier de l’humour qui caractérise les univers : Anna s’est mise au thriller.

Roxie, qui maîtrise parfaitement les codes sentimentaux, ne connaît en revanche rien aux usages du polar. Heureusement, Grant, professeur d’anglais anxieux et grand lecteur de romans policiers, passe par là. Elle le kidnappe — gentiment, assure l’éditeur — et les voilà partis pour tenter d’atteindre la dernière page vivants.

CV : Anna Matthews — écrivaine, mobilité intersectorielle

Expérience confirmée dans la romance. Repositionnement stratégique vers le thriller sans accompagnement RH des personnages concernés. Excellente capacité à transformer une rencontre amoureuse en risque professionnel majeur. Recherche poste dans maison d’édition acceptant les changements de ligne éditoriale sans préavis.

Voilà une candidate qui a compris le marché du travail : lorsque votre secteur devient trop confortable, changez de métier et laissez les autres gérer les conséquences.

Pendant la crise existentielle, quelqu’un doit faire tourner la maison

Oslo, 1907. Dans Madame Hjelde, de Sigrid Undset (trad. Marthe Metzger et Thekla Hammar), réédité par Cambourakis le 2 septembre, Uni Hjelde achève une grossesse éprouvante. Entre les promenades avec son fils Lasse et le quotidien domestique, elle s’épuise dans une existence familiale où elle a le sentiment de s’effacer.

Après l’accouchement, son état se dégrade. Elle part se reposer dans un chalet de montagne, retrouve peu à peu goût à la vie et se laisse attirer par une ancienne connaissance. À son retour, un choix l’attend. Pendant ce temps, rappelons un détail fourni par Cambourakis : les tâches ménagères étaient partagées avec Ingrid, la domestique.

CV : Ingrid — intendance et continuité d’activité.

Expérience en foyer norvégien sous forte tension conjugale. Maîtrise des tâches domestiques lorsqu’une famille entière traverse une crise existentielle. Discrétion absolue. Souhaite intégrer un livre dans lequel la personne qui maintient matériellement le décor debout bénéficie, à terme, d’une intrigue.

À ce stade, il ne s’agit même plus d’obtenir le premier rôle. Un prénom, quelques pages et des congés payés constitueraient déjà un début de négociation.

Excellente présence, surtout quand elle a disparu

Avec Un rêve dans un rêve, de Ken Liu (trad. Pierre-Paul Durastanti), paru au Bélial’ le 3 septembre, changement de secteur. Bienvenue dans une Amérique de futur proche où intelligence artificielle, surveillance, argent et pouvoir cohabitent avec cette harmonie rassurante que l’on connaît aux dystopies.

Elli Krantz y pratique le « rêve vivace » : des participants hypnotisés partagent une même expérience onirique, conçue comme une œuvre collective. Puis Elli disparaît. Son mari, Piers, avocat d’affaires, découvre des transactions douteuses et les traces d’une possible double vie. Un certain « Prince » affirme la détenir et réclame des banques de données en échange de sa libération. Piers sollicite alors Julia Z, ancienne hackeuse. Livres Hebdo détaille ce point de départ, tandis que Le Bélial’ confirme publication, traduction et données bibliographiques.

CV : Elli Krantz — performeuse onirique

Conception d’expériences collectives immersives. Bonne maîtrise de la frontière entre réel et fiction. Capacité remarquable à mettre une intrigue entière en mouvement tout en étant absente. Recherche structure où « télétravail » ne signifie pas nécessairement « mystérieusement introuvable ».

C’est une compétence littéraire sous-estimée : certains doivent accomplir quantité de choses pour faire avancer un récit. Elli, elle, parvient à mobiliser tout le monde en n’étant simplement plus là.

Le chat roux sans nom : première revendication, obtenir un prénom

Lilitchka et Mietchka reviennent dans une vieille maison familiale en Ukraine, envahie par la végétation, les souvenirs et les décisions repoussées. Dans Demandez à Mietchka, premier roman d’Ievhenia Kouznetsova (trad. Nikol Dziub), publié par Les Argonautes le 4 septembre, plusieurs générations se retrouvent : une grand-mère proche de la mort, une mère inquiète, une petite fille, quelques hommes et des animaux de passage.

Et puis lui. Le chat roux sans nom. La précision ne vient pas d’un emballement de notre service recrutement : elle figure bien dans la présentation éditoriale. Même les autres traversent une période de choix ; lui n’a toujours pas obtenu d’état civil.

CV : chat roux. Identité : en cours d’attribution

Expérience en maison familiale chargée de souvenirs. Grande aptitude à traverser les bouleversements intergénérationnels sans produire de monologue explicatif. Présence silencieuse. Mobilité totale. Recherche écrivain susceptible, dans un premier temps, de lui donner un nom.

France Travail peut proposer un bilan de compétences. Pour l’inscription administrative, en revanche, un léger problème subsiste dans la case « identité du demandeur ».

L'amitié, très bien; la vengeance collective, à discuter

À Barrio Obrero, quartier populaire de San Juan, Gabe grandit avec Xavier, Tavo, Paul et Bimbo. Les cinq camarades deviennent inséparables. Quelques années plus tard, la mère de Bimbo est tuée devant la boîte de nuit où elle travaillait. Bimbo veut la venger. Ses amis le suivent.

C’est approximativement à cet endroit qu’un conseiller en évolution professionnelle aurait pu intervenir.

Dans La Maison des os et de la pluie, de Gabino Iglesias (trad. Pierre Szczeciner), publié chez Sonatine le 3 septembre, le meurtre entraîne la bande contre des hommes liés au narcotrafic, tandis qu’un ouragan menace Porto Rico. Gabe raconte, Bimbo impulse la vengeance ; Xavier, Tavo et Paul appartiennent au groupe qui décide de rester soudé coûte que coûte. La présentation de Sonatine et les données de la BnF concordent sur ce point.

CV : Paul — ami d’enfance, spécialité fidélité.

Travail en équipe depuis l’école primaire. Très forte culture du collectif. Disponible en environnement dégradé, y compris narcotrafic et phénomène météorologique majeur. Axe de progression identifié : envisager qu’à une proposition de vengeance sanglante, « non » puisse constituer une réponse recevable.

Un candidat loyal, donc. Peut-être même trop. À recruter de préférence dans une comédie de mœurs où le principal danger consiste à rater le dernier train.

Littérature familiale, consentement facultatif

Dernier dossier, avec une expérience déjà conséquente dans l’exploitation des données personnelles. Dans Beth is Dead, de Katie Bernet (trad. Isabelle Troin), publié chez Gallmeister en septembre, Jo découvre le corps de sa sœur Beth dans la neige au matin du 1er janvier. L’enquête s’ouvre et les soupçons gagnent jusqu’au cercle familial.

Les quatre sœurs March étaient déjà devenues célèbres quelques mois plus tôt pour une raison assez simple : leur père avait publié un livre à succès exposant leur vie privée. Rivalités, secrets et ressentiments fournissent alors un terrain particulièrement accueillant à l’enquête. Gallmeister transpose ainsi les héroïnes de Louisa May Alcott dans un thriller contemporain. L’éditeur fixe la publication au 9 septembre, quand les bases de diffusion et la BnF indiquent le 10.

CV : M. March — écrivain, spécialité valorisation du patrimoine familial

Capacité à transformer la vie privée de ses enfants en succès éditorial. Maîtrise avancée du storytelling domestique. Expérience démontrée dans la création involontaire de crises de réputation. Recherche poste loin de toute autofiction et, si possible, sans accès aux archives familiales.

Le recrutement pose toutefois une question délicate : faut-il aider cet homme à retrouver un emploi ou simplement changer les serrures de la maison ?

Après tout, la littérature repose depuis toujours sur une division du travail assez remarquable. Les héros aiment, souffrent, enquêtent et disposent de la couverture. Les autres conduisent la voiture, servent le dîner, fournissent l’indice déterminant, meurent à point nommé ou entretiennent la maison pendant que quelqu’un découvre sa véritable nature.

Et lorsque paraît le mot « fin », aucune indemnité. Il était donc temps d’ouvrir ce guichet imaginaire. Aux personnages secondaires qui souhaiteraient déposer leur dossier, une recommandation toutefois : relisez attentivement la fiche de poste. « Roman familial », « groupe d’amis inséparables » et « paisible petite ville » figurent parmi les formulations dont France Travail devrait désormais exiger la présence d’un astérisque.

Crédits photo : shutterstock

 
 
 
 

 

 

DOSSIER - Listes en folie : des bibliothèques de lectures, à la renverse

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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Mortelle romance

Kate Eberle trad. Florence Moreau

Paru le 10/09/2026

462 pages

Hauteville

18,95 €

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Madame Hjelde

Sigrid Undset trad. Marthe Metzger, Thekla Hammar

Paru le 02/09/2026

158 pages

Cambourakis

10,00 €

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Un rêve dans un rêve

Ken Liu, Aurélien Police trad. Pierre-Paul Durastanti

Paru le 03/09/2026

384 pages

Belial'

23,90 €

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Demandez à Mietchka

Ievhenia Kouznetsova trad. Nikol Dziub

Paru le 04/09/2026

272 pages

Les Argonautes

22,00 €

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La Maison des os et de la pluie

Gabino Iglesias trad. Pierre Szczeciner

Paru le 03/09/2026

400 pages

Sonatine

23,50 €

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Beth is Dead

Katie Bernet trad. Isabelle Troin

Paru le 10/09/2026

480 pages

Gallmeister

24,90 €

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La canicule à son clim’axe : quand les climatiseurs volent la vedette

Une climatisation défaillante peut transformer un bureau d’espions en plage artificielle. Elle peut aussi obséder un conducteur, accompagner une solitude californienne, dérégler une tour de béton ou servir de voie d’accès à une prise d’otages. Dans les romans, l’air conditionné a sa mécanique, son humeur et parfois son sens du spectacle.

23/06/2026, 15:51

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Au cœur des villages, le salon des écrivains nomades rassemble lecteurs et livres

Depuis cinq ans, le Salon du livre Nomade se déplace de commune en commune en Gironde, avec une idée claire : aller à la rencontre des lecteurs là où ils vivent. Porté par le cercle des Écrivaines de la Table Ronde, il défend une littérature plurielle, des premières publications aux auteurs déjà installés, et fait de la rencontre un geste culturel à part entière.

21/06/2026, 10:55

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Rentrée littéraire 2026 : les grandes tendances des romans français et étrangers

La grande fête annuelle de la librairie démarrera fin août comme chaque année, avec son lot de romans, les premiers, les francophones, les traductions. Si 277 romans de cette rentrée ont été utilisés pour amorcer la tendance 2026, aucun n'a été blessé (certains furent blessants...). Et s'impose d'emblée un constat : la littérature prend le présent à bras-le-corps, sans distance ni précaution.

15/06/2026, 11:28

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“Le risque de devenir « un LinkedIn du livre » existe évidemment”

L'écueil, Jean-Charles Caplier le formule lui-même : créer « un LinkedIn du livre » de plus. Alors que LivreConnect ouvre officiellement le 16 septembre, son fondateur défend un espace transversal entre les métiers, nourri de ressources, d’outils et d’un assistant IA. Pour ActuaLitté, il précise ce qui permettra de juger si le projet a vraiment trouvé sa place — et jusqu’où il entend laisser Volt’R intervenir.

16/09/2026, 09:30

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”Chaque livre mérite de trouver ses lecteurs” : Béliveau éditeur à la conquête de l’Europe

Reprise en juillet 2026 par Amélie McNicoll et Alexandre Vézina, Béliveau Éditeur entend revoir autant sa sélection de projets que leur commercialisation. Les deux entrepreneurs veulent associer davantage les auteurs à la stratégie de leurs livres, relancer la production et renforcer la présence de cette maison québécoise de plus de 50 ans en France, en Belgique et en Suisse, avec un objectif de 25 à 30 titres à court terme.

16/09/2026, 09:00

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À quelques pas de toi : le podcast qui a relié les générations

Il y a des a priori auxquels il faut tordre le cou : « il ne se passe pas grand-chose en milieu rural » est un préjugé qui vient de prendre du plomb dans l’aile grâce à une dynamique mise en place dans une petite commune de Gironde.

14/09/2026, 16:07

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Intuition : “Le corps sait souvent avant nous”

Pourquoi devient-il parfois si difficile de savoir ce que l’on pense vraiment, ce que l’on ressent ou même ce que l’on veut ? Sollicitations permanentes, rythme soutenu et bruit mental finissent par couvrir cette perception plus discrète que l’on appelle intuition. Fondatrice du centre d’enseignement Infinite Spirit, formatrice et thérapeute, Johanna Hani propose de retrouver un peu de silence, de revenir aux sensations du corps et d’apprendre à distinguer l’intuition de l’anxiété ou de la peur. 

14/09/2026, 14:58

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“Le problème n’est pas de savoir si une IA a touché au texte, mais qui décide”

À mesure que l’intelligence artificielle s’immisce dans les pratiques d’écriture, une question revient avec insistance : que reste-t-il de l’auteur lorsque la machine intervient dans le texte ? Nicolas, créateur d’Atypikal Life, propose de déplacer le débat. Plutôt que d’opposer frontalement écriture humaine et IA, il interroge la transparence, la responsabilité et ce que l’auteur choisit — ou refuse — de déléguer.

14/09/2026, 07:00

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Faire exister des espaces littéraires alternatifs contre vents et marées

À l’occasion de la 4e édition du festival Read & Shine, ActuaLitté ouvre ses colonnes à Déli, fondatrice d’Overbookées. Elle revient sur la naissance de ce rendez-vous dédié aux littératures et savoirs féministes et antiracistes, sur la nécessité de faire entendre des voix encore marginalisées dans l’édition, et sur les enjeux d’une nouvelle édition placée sous le signe des « Mémoires pour les lendemains ».

09/09/2026, 13:56

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Entre deux rives : ni robe, ni linceul, mais un deuil blanc

Clinique sauvage, c'est le nom de la chronique que Salim Rzin, psychanalyste et essayiste, ethnoclinicien et praticien en psychosomatique, inaugure pour la rentrée dans nos colonnes. Pour ce premier texte, Tanger devient le point de départ d’une réflexion sur l’exil, la perte et ce « deuil blanc » qui maintient parfois l’adulte sur une rive intérieure qu’il ne parvient plus à rejoindre. Entre psychanalyse, littérature et cinéma, il interroge ce qui demeure vivant en nous lorsque le désir semble s’être retiré.

09/09/2026, 12:48

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Libraires en grève : “Ce n'est pas possible qu'on gagne le Smic encore aujourd'hui”

À 25 ans, quatre années de librairie derrière elle et un salaire toujours au Smic, une jeune libraire venue débrayer ce mardi 8 septembre résume en quelques phrases ce qui pousse une partie de la profession à tenter un exercice encore inhabituel : la grève.

08/09/2026, 18:33

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“Un livre ne devrait pas être condamné à disparaître parce que le suivant est déjà en route”

Combien vaut le temps consacré à un livre ? Dans l’illustration jeunesse comme dans la bande dessinée, la question se pose avec acuité lorsque des rémunérations modestes conduisent à multiplier les projets. Ni procès des petits éditeurs, ni reproche adressé aux artistes : c’est la mécanique économique qui mérite d’être interrogée. Michel Demeulenaere, fondateur des éditions Mijade, partage ici quelques-uns de ses propres questionnements.

08/09/2026, 17:02

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Visite insulaire : les rituels de Victor Hugo à Guernesey

« Car le mot, qu’on le sache, est un être vivant. » Dans une maisonnette en pierre, surveillée par une rose trémière jaune, dans le silence du matin, je pose sur la table une tasse en porcelaine blanche, remplie d’un café noir, et j’ouvre Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo. Je le fais le premier matin, et je ferai ainsi chaque matin de la semaine passée à Guernesey. Suivez la guide...

07/09/2026, 17:25

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“Pourquoi tu n’écris pas un livre sur le sexe ?” : la naissance de SexOD

À l'occasion de la sortie de son premier thriller (SexOD - juin 2026 - Patchenco éditions), que ActuaLitté vient de chroniquer, Patrick Collignon a bien voulu répondre à nos questions. On y apprend notamment que si l'écrivain belge a choisi de placer l'intrigue de son roman à Stockholm, ce n'est pas tout à fait par hasard ou pour suivre la mode !

03/09/2026, 18:13

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“Lire un livre n’est pas un délit” : un éditeur dénonce la destruction d’un ouvrage

Les Éditions Syllepse et le chercheur et militant internationaliste Joseph Daher dénoncent la saisie puis la destruction d’un exemplaire du Hezbollah. Un fondamentalisme religieux à l’épreuve du néolibéralisme lors d’une perquisition visant Nicolas Shahshahani, vice-président d’Europalestine, dans le cadre d’une enquête pour « apologie du terrorisme ».

03/09/2026, 17:54

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Facturation électronique : “Aux petits, la traçabilité ; aux puissants, le brouillard administratif”

La facturation électronique, entrée en vigueur le 1er septembre 2026, promet de simplifier la vie des entreprises. Pour Guilhem Méric, auteur indépendant, elle risque au contraire d’ajouter une contrainte de plus à des créateurs déjà fragilisés par la précarité économique et la concurrence de l’intelligence artificielle générative. Le départ d’un illustrateur avec lequel il travaillait interroge une réforme qui, selon lui, fait peser une part croissante de ses exigences sur les plus petites structures du monde du livre.

02/09/2026, 15:59

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Écris-moi une danse.... De la page au mouvement avec Myriam Gourfink

Un roman s’écrit avec des mots, une partition de musique avec des notes, et pour la danse ? Comment expliquer à des danseurs et danseuses les mouvements imaginés par un ou une chorégraphe, des intentions scénographiques qui soient intelligibles par tous et mémorisables. Rencontre avec Myriam Gourfink, danseuse, chorégraphe, riche d’un parcours international, reconnue et très appréciée pour son travail de recherche chorégraphique. 

02/09/2026, 15:56

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Harcèlement scolaire : apprendre dès 4 ans à poser ses limites

Avec Éduquer contre l’exclusion et le harcèlement – Méthode et outils pédagogiques adaptés au programme EVAR, paru aux éditions Dangles, Chloé Ségneré s’adresse aux enfants de 4 à 7 ans, mais aussi aux adultes qui les accompagnent. Sa méthode Empatikids passe par les émotions, le respect des limites, le consentement ou encore la sécurité pour tenter d’agir avant que les situations d’exclusion ou de harcèlement ne s’installent.

01/09/2026, 17:32

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“Dieu est mort, mais il n’arrive pas à s’en consoler”

Romancière, poétesse, psychanalyste et traductrice franco-suédoise, Kristina Ifwarson vient de cosigner avec l’éditeur Olivier Gallon la traduction d’un texte de Stig Dagerman inédit en français : Le Jour dernier. Parue de son vivant en 1952, cette pièce radiophonique est l’ultime œuvre de Stig Dagerman. Qu’est-ce qui fait la singularité de ce texte ? Pourquoi a-t-il été « oublié » jusqu’ici en Suède ? Et comment cette traduction pourrait-elle renouveler notre lecture de l’œuvre de Stig Dagerman ? Le point avec Kristina Ifwarson. Par Karim El Haddady.

31/08/2026, 17:11

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La Griffe Noire : “Tout ça ne fait donc pas de vous un libraire indépendant ?”

Après l’avis négatif rendu sur la demande de label Librairie indépendante de référence déposée en 2026 par La Griffe Noire, les soutiens de la librairie interrogent désormais moins son indépendance que le fonctionnement même du dispositif. 

31/08/2026, 14:00

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Neuf mois plus tard : 80 livres à lire avant l’arrivée du bébé

Après neuf mois de silence, Elsa donne enfin de ses nouvelles. Et il s’en est passé, des choses : une grossesse, une année cabossée, des bibliothèques à trier, une pile à lire toujours bien garnie et une tentative très sérieuse de remplacer le doomscrolling par 100 pages quotidiennes. Avec, au passage, trois lectures qu’elle avait laissées dormir beaucoup trop longtemps.
 
 
 

29/08/2026, 09:00

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Livre sur les quais 2026 : se renouveler sans rompre le fil

Pour sa 17e édition, Le Livre sur les quais cherche à renouveler ses formes sans perdre ce qui fait son identité. À Morges, Adélaïde Fabre défend un festival plus participatif, ouvert aux autres arts et aux nouveaux publics, mais toujours construit autour de la rencontre et de la transmission.

27/08/2026, 16:45

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Henri-Frédéric Amiel, écrivain d’une “vie manquée” devenue monument littéraire

Douze tomes, 16.900 pages… Publié en intégralité par L’Âge d’Homme entre 1976 et 1994, le Journal intime d’Henri-Frédéric Amiel (1821-1881), aujourd’hui revendu fort cher sur le marché de l’occasion, demeure peu lu, du moins en intégralité. Agrégée, docteure ès lettres, Géraldine Sauquet a, en quelque sorte, débroussaillé l’épais maquis de ce texte total, récit intime de quatre décennies, histoire de la vie quelque peu terne d’un professeur genevois, extrêmement cultivé, séduisant physiquement, mais miné par une timidité et une aboulie pathologiques. Par Étienne Ruhaud.

26/08/2026, 18:22

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Quand le format vertical bouscule l’écriture des séries

Pensées pour être regardées sur un smartphone, les fictions verticales ne se cantonnent plus aux productions amateurs des réseaux sociaux. France Télévisions et Arte investissent désormais ce terrain, où la brièveté impose ses propres règles : installer une situation immédiatement, caractériser un personnage en quelques secondes, concentrer les dialogues et maintenir le récit sous tension. Une autre manière d’écrire la fiction ?

25/08/2026, 11:11

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Du marathon au bain glacé : ce que notre culte de la performance dit de nous

Marathons, bains glacés, yoga, sommeil surveillé, alimentation contrôlée : et si nos disciplines du corps avaient pris la place des anciens rituels ? Dans cette « Petite anthropologie du Dépassement », Salim Rzin observe comment la quête de performance, de purification et de maîtrise transforme le corps en refuge, en temple et en territoire moral, jusqu’à faire surgir la figure du « nano-démon », menace intérieure qu’il faudrait maintenir en sommeil.

25/08/2026, 09:09

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Anxiété de la rentrée : pourquoi le retour au travail peut être si difficile

Pourquoi le retour au travail suffit-il parfois à faire ressurgir stress, ruminations et boule au ventre, avant même d’avoir rouvert sa boîte mail ? Après les vacances, le changement de rythme, les contraintes et l’anticipation peuvent réactiver l’anxiété, sans forcément révéler un rejet de son métier. Dans L’Anxiété dédramatisée (Piktos Poche), Mélissa Manacorda propose de comprendre ces mécanismes et livre des pistes concrètes pour reprendre sans laisser l’angoisse occuper toute la place.

25/08/2026, 09:05

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La bienveillance, “complément idéal d’un monde de plus en plus brutal”

Il fallait bien que quelqu’un finisse par manquer de bienveillance envers la bienveillance. Le psychanalyste Jean-Charles Bettan s’y risque ici, en prenant au sérieux ce que nos précautions, nos bons sentiments et notre vocabulaire soigneusement capitonné disent de notre rapport au conflit. Une humeur volontairement piquante, où la politesse des mots se retrouve priée de s’allonger sur le divan.

22/08/2026, 10:05

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Babel Indoor : quand les temples deviennent des livres de pierre

Que devient un lieu sacré lorsque la prière s’efface mais que la verticalité demeure ? Psychanalyste et ethno-clinicien, Salim Rzin lit les églises devenues salles d’escalade, hôtels ou espaces de passage comme autant de livres de pierre réécrits par les corps. Dans ce texte, il interroge ces architectures comme des palimpsestes : les usages changent, mais quelque chose de leurs anciens récits continue de s’écrire.

18/08/2026, 18:18

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“Ma mère est partie en Espagne” : Lavinia Braniște écrit l’exil ordinaire

Le 21 août paraît aux éditions des Syrtes le roman Camping de Lavinia Braniște, traduit du roumain par Sylvain Audet-Găinar. Un roman sur l’exil ordinaire et des vies en transit. Dialogue avec son éditrice, Olimpia Verger.

17/08/2026, 17:51

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“Les richesses du sol africain l’ont carrément appauvri”

Elvis Ntambua Mampuele, romancier, lauréat du Prix Senghor du public du premier roman : « La culture ne met pas fin à une guerre, mais elle peut aider une société à guérir, à se rassembler et à préparer les conditions d’une paix durable » Par Karim El Haddady.

14/08/2026, 16:15

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Sur les traces de Pierre Loti dans l’Istanbul qu’il aimait

Il existe, entre certaines âmes et certains rivages, une affinité qui tient moins du hasard que d'une secrète géographie du cœur. Celle de Pierre Loti avec Istanbul fut de cette nature : une reconnaissance sans raison, un coup de foudre qui précède l'amour ; une vérité intime que l’écrivain passera sa vie à explorer, à célébrer et à défendre, jusqu’à en faire le pivot secret de son œuvre et de son existence. Par Amel Aït-Hamouda.

13/08/2026, 15:45

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Les premières traductions françaises de L’Odyssée : une odyssée littéraire

On parle beaucoup de la sortie du film de Christopher Nolan. Mais quelles sont les premières éditions françaises de ce poème épique ? Publiée en 1716, la plus célèbre est la traduction en prose de la philologue Anne Dacier, qui sert de base à une autre traduction en vers suivie d’une polémique entre les deux traducteurs se terminant par un bon repas. La traductrice d’Homère sera plus tard immortalisée dans le comics américain Wonder Woman.

06/08/2026, 10:02

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“Face à des mégafeux incontrôlables, la Grèce n’en finit plus“

Tout brûle en Grèce, pas seulement la nature éprouvée par la sécheresse et l’incivilité de ses habitants, elle brûle parce que la police est corrompue, l’environnement est bafoué et les hommes politiques sont malhonnêtes. Et pourtant, la Grèce est un pays attachant, plein de ressources et de bonnes volontés. Cependant, la sincérité n’est pas un gage suffisant d’honnêteté, Nikos Nikolopoulos le démontre au fil de ce polar passionnant, efficace dans lequel s’entremêlent plusieurs histoires, passées ou récentes, qui finissent toujours par converger vers un drame.

04/08/2026, 15:33

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Lipœdème : “Aucun régime ni aucun sport ne le fera disparaître“

Comment expliquer qu’une maladie touchant des centaines de milliers de femmes demeure si souvent confondue avec un simple surpoids ? « Il faut perdre du poids » : c’est probablement la réponse que les patientes atteintes de lipœdème entendent le plus souvent. Et pourtant… aucun régime ni aucune activité sportive ne suffisent à faire disparaître cette pathologie chronique. Dans Le Guide complet du lipœdème (éditions Dangles), Manon Chavaudrey entend briser l’invisibilité qui entoure encore la maladie et donner aux femmes les moyens de mieux comprendre leur corps.

04/08/2026, 14:59

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“Un réseau de librairies plus fort et plus moderne” : l’ambition de l’ALIM au Maroc

Hassan El Kamoun est partout. Il porte la voix des libraires du Maroc et celle de l’ALIM. On le voit sur le terrain, dans son pays, mais aussi en France, en Belgique ou aux Émirats arabes unis, inlassablement mobiliser, convaincre et attirer l’attention sur les enjeux de la librairie. Propos recueillis par Agnès Debiage (ADCF Africa).

03/08/2026, 16:07

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Après Makassar, qui paiera le prix de l’édition indépendante ?

L'effondrement de Makassar a agi comme un révélateur des fragilités de la diffusion-distribution indépendante. Dans cette tribune, Christophe d’Estais interroge l’ensemble de la chaîne du livre : éditeurs et libraires sont-ils prêts à assumer collectivement le coût de l’indépendance, de la spécialisation, du temps consacré aux textes et d’une logistique moins industrielle ? 

03/08/2026, 12:11

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Précomptes prescrits : des droits perdus au “Fonds solidaire pour les artistes”

Plus de 31 millions € : telle est la somme correspondant aux « précomptes prescrits », des cotisations sociales versées par des diffuseurs pour des artistes-auteurs bénéficiaires, qui n'ont finalement jamais reçu cette somme, faute d'identification. La Maison des Artistes et le syndicat Solidarité Maison des Artistes - CFDT (SMdA-CFDT) proposent, dans une tribune, de mettre ces moyens dans un « Fonds solidaire pour les artistes ».

03/08/2026, 09:29

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Pourquoi ChatGPT refuse d’imiter Stephen King, Houellebecq ou Agatha Christie

Donc ChatGPT refuse d’imiter les écrivains célèbres — sauf un peu. Lors de tests menés fin juillet, la machine n'a pas accepté de rédaction de texte reproduisant la voix précise de divers écrivains célèbres, vivants ou disparus. OpenAI n’a pourtant annoncé aucune nouvelle règle. Et le verrou laisse une porte entrouverte : le service accepte encore d’en reprendre l’atmosphère, le rythme ou les procédés généraux. C'est que chacun des assistants actuels garde sa propre définition du pastiche acceptable.

 

30/07/2026, 17:04

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Dans les ruelles hantées de Casablanca

J’aborde la lecture de Galerie marocaine de Jamal Eddine Naji à travers une grille psychopathologique. La ville est traversée de syndromes névrotiques. La société paradoxale marocaine s’y prête parfaitement. L’ouvrage est une psyché collective. Les portraits, les souvenirs sont autant de vignettes mnésiques. Il ne s’agit pas d’un récit continu, mais d’une juxtaposition de scènes, de figures, de visages, de voix. 

29/07/2026, 18:25

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