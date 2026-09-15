Pénélope Bagieu marraine du Prix UNICEF de littérature jeunesse 2027

Après une édition 2026 qui avait réuni plus de 45 200 votants, le Prix UNICEF revient avec un nouveau thème : « Grandir en sécurité, des mots pour protéger ».

Autrice et dessinatrice de bande dessinée, Pénélope Bagieu accompagnera cette édition. « Les livres peuvent aider les enfants à mettre des mots sur ce qu’ils vivent, à comprendre leurs droits et à savoir qu’ils peuvent demander de l’aide. Je suis très heureuse d’accompagner cette édition du Prix UNICEF, qui leur donne une place centrale et leur permet de faire entendre leur voix », explique-t-elle.

Révélée notamment par son blog puis par Joséphine, Pénélope Bagieu est également l’autrice de Culottées (Gallimard), récompensé par un Prix Eisner, et de l’adaptation graphique de Sacrées Sorcières, adaptation du livre de Roald Dahl.

Chaque année, le Prix UNICEF de littérature jeunesse invite les enfants de 3 à 15 ans à découvrir leurs droits par la lecture. Pour 2027, la sélection aborde notamment le harcèlement, les violences, le consentement, les discriminations, les abus, l’exploitation ou encore les conflits.

Les seize ouvrages ont été répartis en quatre catégories d’âge.

Catégorie 3-5 ans :

Pavel et Mousse, Aurore Petit (Les Fourmis rouges)

Et alors ?, Sonia Coudert et Grégoire Mabire (Mijade)

C’est bien, mon cœur, Owen Gent, traduit par Céline Telliez (Obriart)

Le Consentement, Agnès Cathala et Valentine Choquet (Milan)

Catégorie 6-8 ans :

Tu es une exploratrice, Shahrzad Shahrjerdi et Ghazal Fathollahi, traduit par Néda Khoshdoni Farahani (Alice édition)

Les Pansements invisibles, Baptiste Beaulieu et Qin Leng (Les Arènes)

Le Vilain Roi Vikain, Céline Claire et Laura Giraud (Talents hauts)

5 questions à poser à un oiseau, Laurence Gillot et Guilin Braïda (Éditions du Pourquoi pas)

Catégorie 9-12 ans :

Et toi, Jules ?, Gaëlle Droz-Sauthier et Noémie Naoumi (Helvetiq)

Semer des soleils, Andrée Poulin et Enzo (Alice édition)

Mischka, Edward van de Vendel et Anoush Elman (L’École des loisirs)

Bobine et Pop-Corn, Patricia Vigier (Le Muscadier)

Catégorie 13-15 ans :

Tout le monde déteste Louise, Annelise Heurtier (Casterman)

Partir ?, Julia Billet (Le Calicot)

Enragée, Cécile Alix (Slalom)

Le Silence est à nous, Coline Pierré (Flammarion)

Un vote ouvert jusqu’au 30 avril

La sélection a été établie par un jury composé d’enfants et de professionnels de l’éducation et de la littérature jeunesse. Les jeunes lecteurs pourront ensuite voter jusqu’au 30 avril 2027, en famille, à l’école, en bibliothèque ou dans leur centre de loisirs. Les quatre lauréats seront annoncés en juin.

Des ressources pédagogiques accompagneront également la sélection. Depuis 2019, une partie des ouvrages est par ailleurs rendue accessible aux enfants aveugles et malvoyants.

À LIRE - Delphine Panique et Thibaut Rassat, Prix Gribouillis 2026

En 2026, pour la 10e édition, plus de 45 000 enfants avaient participé au vote. Loujain rêve des tournesols, Lina Alhathloul et Uma Mishra-Newbery (3-5 ans), Qui s'occupe de Martha ?, Emmanuelle Toussaint (6-8 ans), La jungle, Sarah Lecoq (9-12 ans) et Ratures indélébiles, Aurelle Gaillard (13-15 ans), avaient remporté leur catégorie respective.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : © Illustration : Oriane Lesaffre / Design graphique : Badychurch/David Iglesias

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