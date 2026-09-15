Dominique Descotes, grand spécialiste de Blaise Pascal, est mort

La Société des Amis de Port-Royal a annoncé sa disparition en saluant un « pascalien émérite », « un des plus brillants exégètes des Provinciales et des Pensées », mais aussi un spécialiste de l’œuvre scientifique de Pascal, dont il avait su mettre en évidence « les liens essentiels avec l’ensemble de sa réflexion ».

Professeur de littérature française à Clermont-Ferrand, membre de l’Institut d’Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités (Ihrim) et longtemps engagé au Centre international Blaise Pascal (CIBP), Dominique Descotes en avait été élu directeur scientifique dès 1986. Plus récemment, il présidait encore l’Association des Amis et Correspondants du CIBP et poursuivait ses travaux autour des Pensées, de l’histoire des sciences et de la littérature du Grand Siècle.

Cette place particulière dans les études pascaliennes tenait notamment à une conviction : les mathématiques de Pascal ne peuvent être laissées aux seuls historiens des sciences, pas plus que ses textes religieux ne peuvent être isolés de ses méthodes de raisonnement. Une manière de lire que résume l’un de ses ouvrages les plus caractéristiques, Blaise Pascal. Littérature et géométrie, publié aux Presses universitaires Blaise Pascal en 2001.

Le savant y étudiait les écrits géométriques comme de véritables œuvres composées, avec leurs dispositifs rhétoriques, leur dramaturgie et leur manière d'organiser la démonstration.

Une bibliothèque entière autour de Pascal

En 1980, CNRS Éditions publiait La Première critique des Pensées, consacrée au cinquième dialogue du Traité de la délicatesse de l’abbé de Villars, texte de 1671 qui constitue l’une des premières réactions aux Pensées.

En 1993 paraît chez PUF L’Argumentation chez Pascal, ouvrage issu de sa thèse d’État. Il y observe l’art de persuader chez un auteur qui raisonne simultanément en écrivain, en savant, en moraliste et en théologien. Un an plus tard, Pascal. Biographie, étude de l’œuvre, chez Albin Michel, offre une porte d’entrée plus synthétique dans la vie et les textes du Clermontois.

Suivront notamment Pascal. Le calcul et la théologie, publié en 2003 dans la collection « Les génies de la science » de Pour la Science, puis Treize études sur Blaise Pascal, aux Presses universitaires Blaise Pascal en 2004. Il dirige également Pascal, auteur spirituel, paru chez Honoré Champion en 2006, réunissant les travaux de plusieurs colloques consacrés à la dimension religieuse de l’œuvre.

Dominique Descotes ne s’est pourtant jamais limité au seul Pascal. Son travail s’étendait à tout l’environnement intellectuel de Port-Royal et du XVIIe siècle. Il a ainsi donné des éditions critiques de Marin Mersenne, notamment La Vérité des sciences contre les sceptiques ou pyrrhoniens en 2003 et L’Impiété des déistes en 2005, chez Honoré Champion. Il publie également Géométries de Port-Royal en 2009, réunissant des textes de Pascal, Antoine Arnauld et François de Nonancourt.

Parmi ses grandes entreprises éditoriales figure enfin l’édition critique de La Logique ou l’Art de penser d’Antoine Arnauld et Pierre Nicole. Dominique Descotes y suit les transformations successives de ce monument de Port-Royal, depuis la première édition de 1662 jusqu’au dernier état revu par ses auteurs en 1683.

Les Pensées, du papier à l’écran

Son travail d’éditeur s’est également déplacé très tôt vers le numérique. Avec l’ingénieur Gilles Proust, Dominique Descotes a développé l’édition électronique des Pensées, qui permet de confronter les papiers originaux de Pascal, les copies manuscrites du XVIIe siècle, les premières éditions de Port-Royal et les principales éditions modernes.

La Société des Amis de Port-Royal souligne d’ailleurs que ce site des Pensées, dont Dominique Descotes fut l’un des fondateurs, est aujourd’hui utilisé par « toute la communauté savante en France et à l’étranger ». Elle rappelle aussi une autre facette du chercheur, passionné de théâtre et de roman policier.

Cette familiarité avec les manuscrits lui avait permis une découverte remarquée en 2010. Alors qu’il travaillait sur la numérisation des papiers de Pascal conservés à la Bibliothèque nationale de France, Descotes avait identifié, au verso d’un fragment lié aux Provinciales, un théorème géométrique inédit relatif aux travaux sur la roulette, ou cycloïde.

Le document était connu matériellement, mais son contenu scientifique n’avait pas été reconnu. Descotes expliquait alors que cette feuille permettait surtout d’entrer dans l’atelier du savant : « On le voit penser ».

Il continua jusqu’à ces dernières années à travailler sur cette articulation entre lettres et sciences. En 2022, il publiait encore « Les lettres du Triangle arithmétique » dans le Courrier Blaise Pascal. La Revue d’histoire des sciences accueillait ensuite son imposante étude bibliographique, « Un siècle de bibliographie sur Pascal mathématicien », retraçant l’évolution de la recherche sur cette part parfois moins connue de l’œuvre.

Une œuvre qui continue de circuler

Son nom accompagne aussi plusieurs éditions destinées à un lectorat beaucoup plus large. Il a notamment présenté les Pensées dans l’édition GF Flammarion préparée avec Marc Escola, régulièrement rééditée : une nouvelle édition est encore parue en février 2026. Il avait également participé au catalogue Pascal, le cœur et la raison, publié par la Bibliothèque nationale de France en 2016 à l’occasion de l’exposition consacrée à l’écrivain.

Avec Philippe Sellier, autre grande figure des études sur Port-Royal, il avait dirigé chez Honoré Champion les collections « Lumière classique » et « Sources classiques », participant ainsi à la publication de nombreuses éditions et recherches consacrées à la littérature des XVIIe et XVIIIe siècles.

En 2019, 30 chercheurs lui avaient offert un volume de plus de 600 pages au titre particulièrement bien choisi : Passions géométriques. Pascal bien sûr, mais aussi Descartes, Mersenne, Fénelon, Nicole, le théâtre et même le roman policier y dessinaient la géographie intellectuelle d’un chercheur pour lequel littérature et raisonnement n’avaient jamais constitué deux mondes étanches.

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Dans son hommage, la Société des Amis de Port-Royal retient aussi l’homme derrière le savant : « Généreux, plein d’humour, passeur inlassable et modeste à la science aussi sûre que curieuse », Dominique Descotes était, écrit-elle, « un des plus fidèles amis » de la Société.

Olivier Bianchi, ancien maire de Clermont-Ferrand et ancien président de Clermont Auvergne Métropole, a également rendu hommage à « l'éminent spécialiste des Provinciales et des Pensées, mais aussi de l’œuvre scientifique de Pascal ». Il a adressé ses condoléances à sa famille et à ses proches.

Ses obsèques seront célébrées lundi 21 septembre 2026 à 15 heures en l’église du Sacré-Cœur de Clermont-Ferrand. La Société des Amis de Port-Royal a adressé ses condoléances à son épouse, Françoise Descotes, à ses enfants et à l’ensemble de sa famille.

Crédits photo : Dominique Descotes (DR)

Par Hocine Bouhadjera

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