L’exil des républicains espagnols en France : une histoire qui continue

Au lendemain de la guerre d’Espagne, de nombreux républicains cherchent refuge en France. Environ un tiers d’entre eux y resteront. Geneviève Dreyfus-Armand revient sur les différentes étapes de leur parcours, des camps d’internement au travail forcé, mais aussi à leur participation à la Résistance, puis à leur installation durable dans leur pays d’exil. Elle suit cette histoire jusqu’à l’avènement de la démocratie en Espagne après la mort de Franco, en 1975.

Une mémoire transmise aux générations suivantes

L’ouvrage s’intéresse également au combat mené depuis la France par les défenseurs de la République espagnole et à la transmission de cette histoire. Les générations suivantes, intégrées à la société française et porteuses d’une double culture, ont à leur tour contribué à faire connaître les valeurs défendues par leurs parents et à préserver une mémoire démocratique présentée comme toujours nécessaire.

Les éditions Albin Michel nous en proposent un extrait, à paraître le 30 septembre :

Geneviève Dreyfus-Armand est conservatrice générale des bibliothèques, docteure en histoire ; elle a dirigé la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC), devenue La Contemporaine (Université Paris-Nanterre). Depuis plus de trente ans, elle travaille sur l’histoire politique et sociale de la France contemporaine et, plus encore, sur les migrations espagnoles au XXe siècle.

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Par Lina Tinel-Sebie

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