Delphine Panique et Thibaut Rassat, Prix Gribouillis 2026

Le palmarès des Prix Gribouillis 2026

Bande Dessinée

Vieille, Delphine Panique (Misma)

Livre jeunesse

Un abri pour la nuit, Thibaut Rassat (Biscoto)

Les sélections complètes des Prix Gribouillis 2026 sont accessibles à cette adresse.

Les Prix Gribouillis BD et Livre Jeunesse sont dotés de 1000 € pour les lauréat·es, dont les noms ont été révélés le vendredi 11 septembre dernier lors du salon du livre bordelais.

L'événement avait aussi partagé une sélection « Classiques et dessins », que nous reproduisons ci-dessous.

Spirou et Fantasio, Franquin (Dupuis)

Cactus Acide & Beurre Fondu, Nicole Claveloux (Cornélius)

Œuvre complète, Gotlib (Fluide Glacial / Dargaud)

Princesse Saphir, Osamu Tezuka (trad. Sylvain Chollet, Delcourt / Tonkam)

Gen aux pieds nus, Keiji Nakazawa (trad. Vincent Zouzoulkovsky et Koshi Miyoshi, Le Tripode)

George et Martha, James Marshall (Qilinn)

Au-delà du Soleil, Jacques de Roussan (MeMo)

À LIRE - L’Alliance des éditeurs scientifiques publics français se dote d'un prix

Philippe Dumas : Morceaux choisis, Michèle Cochet (MeMo)

Tous en ligne, Saul Steinberg (La Table Ronde)

J’aime bien le train, on a le temps de regarder, Yann Kebbi (2042)

L'année dernière, les Prix Gribouillis avaient salué La Montagne, de Valfret (Fremok), Ce qui sera, de Johanna Schaible (La Partie) et Le ver de terre amoureux d’une étoile, de Benjamin Rabier (Éditions 2042).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Dépêche

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