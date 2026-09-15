Sylvain Tesson quitte ses sommets pour le Théâtre Marigny

Il préfère les chemins aux routes, les sommets aux plateaux de télévision, les cabanes aux salons et le silence au vacarme du monde. Pourtant, Sylvain Tesson descendra de ses hauteurs pour rejoindre le cœur de Paris et le Théâtre Marigny.

Invité des Conversations de la Revue des Deux Mondes, initié par Aurélie Julia, l’écrivain voyageur échangera à 19 heures avec Franz-Olivier Giesbert sur ce qui nourrit depuis toujours ses livres et ses échappées : le voyage, les chemins, la littérature, le silence et cette relation presque charnelle à la nature.

Voyageur autant qu’observateur amusé et sceptique de son époque, Tesson a fait de l’écart une manière de regarder le monde. Partir, chez lui, n’est jamais tout à fait fuir. C’est changer de point de vue, retrouver une mesure, éprouver le temps et l’espace loin du bruit des hommes.

La soirée sera aussi l’occasion de revenir sur Les Piliers de la mer, paru chez Albin Michel, où l’écrivain poursuit son exploration des paysages vertigineux et des lieux où la terre rencontre l’océan.

Sylvain Tesson dédicacera son ouvrage à l’issue de la rencontre.

Les œuvres de Sylvain Tesson ont quasi toutes rencontré un succès remarquable, notamment Sur les chemins noirs et La panthère des neiges, chacune bénéficiant de multiples éditions et générant des ventes impressionnantes. Pour le premier, les ventes totales s'élèvent à environ 372.915 exemplaires pour l'édition Folio et 278.624 pour l'édition Blanche de Gallimard, selon Edistat. Le second, ce sont 583.217 exemplaires en grand format écoulés, 215.439 exemplaires en poche.

Précédemment, Dans les forêts de Sibérie s'est notamment vendu à près de 500.000 exemplaires, tous formats confondus, Berezina à près de 300.000, et Blanc, à plus de 200.000.

Par Vincent Hein

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