Le Japon par la mer : 15 traversées, 15 questions pour raconter l’archipel

Le Japon compte 14 125 îles. Pourtant, lorsqu’on voyage dans l’archipel, le ferry reste souvent dans l’ombre du train, et notamment du Shinkansen. C’est précisément ce changement de point de vue qui est à l’origine du projet Le Japon par la mer.

Auteur de plusieurs ouvrages consacrés à la communication et au numérique, mais aussi voyageur régulier au Japon, Dominique Dufour prépare aujourd’hui un guide-reportage illustré consacré au voyage en ferry dans l’archipel. Un projet construit autour d’un principe éditorial simple : quinze traversées, quinze questions sur le Japon.

Car le ferry n’est pas envisagé uniquement comme un moyen de passer d’un point A à un point B.

Chaque traversée devient le point de départ d’un reportage. Que raconte l’insularité du Japon ? Quelle place occupent encore les ports ? Qui emprunte ces lignes maritimes ? Comment vit-on pendant vingt heures à bord d’un ferry ? Que découvre-t-on d’une île lorsqu’on y arrive par la mer plutôt que par le train ou l’avion ?

Le projet mêle ainsi récit de voyage, photographie, rencontres et informations pratiques. Il s’intéresse autant aux grandes liaisons maritimes qu’aux traversées beaucoup plus courtes permettant de rejoindre certaines îles.

Une première partie du travail de terrain a été réalisée durant l’été 2026. De Hokkaidō à Kyūshū, Dominique Dufour a embarqué sur plusieurs lignes très différentes : traversées de nuit, longues liaisons entre Tokyo et le sud du Japon, dessertes insulaires de quelques minutes… Appareil photo, caméra et carnet à la main, il documente les navires mais surtout ce qui se passe autour d’eux : embarquements, ports, paysages, passagers, équipages et rencontres faites à destination.

Le Japon par la mer est aujourd’hui entré dans une nouvelle phase. Une campagne de financement participatif est lancée sur Ulule afin de financer la poursuite du reportage au Japon, les dernières traversées et la fabrication du livre. Les contributeurs peuvent précommander l’ouvrage et rejoindre ce que l’auteur a choisi d’appeler son « Équipage fondateur ».

L’ambition est de proposer à la fois un beau livre de voyage et un guide permettant au lecteur de préparer ses propres traversées : comprendre les différentes catégories de ferries, choisir sa cabine, réserver, embarquer et découvrir autrement un pays dont la géographie rappelle une évidence parfois oubliée : le Japon est d’abord un archipel.

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

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Crédits photos : Dominique Dufour

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Par Projet Ulule

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