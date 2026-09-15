L’Alliance des éditeurs scientifiques publics français se dote d'un prix

La sélection du Prix Alef de l’édition scientifique 2026

Xavier Cousin et al., Pollution plastique, la biodiversité menacée, Éditions Quae

Antonin Plarier, Des bandits face au pouvoir colonial. Algérie, 1871-1920, ENS Éditions

Marcello Vitali-Rosati, C’est la matière qui pense. Pour une philosophie de l’édition, Presses universitaires de Rouen et du Havre

Émilie Oléron Evans, L’histoire de l’art engagée : Linda Nochlin, Presses universitaires de Strasbourg

Le Prix Alef de l’édition scientifique récompense une démarche éditoriale incarnée par un ouvrage de langue française publié au cours de l’année précédente, sous forme imprimée et numérique. Il distingue non seulement la qualité formelle d’un livre, mais aussi l’ensemble de la chaîne éditoriale qui le rend possible, de la sélection du manuscrit à sa diffusion et à sa valorisation auprès des publics.

À travers ce prix, l’Alef entend ainsi mettre en lumière le travail des équipes éditoriales qui accompagnent la production et la circulation des savoirs, en sciences humaines et sociales comme en sciences, techniques et médecine.

« Avec ce prix, l’Alef souhaite rappeler que la qualité de la science publiée repose aussi sur un travail éditorial exigeant, souvent méconnu, qui permet aux connaissances de devenir expertisées, accessibles et largement partagées », souligne Xavier Leroux, président de l’université de Toulon, vice-président Science ouverte et politique éditoriale de France Universités, et président de l’Alef.

Le jury de présélection réunissait Laure Himy-Piery, directrice scientifique des Presses universitaires de Caen ; Céline Vautrin, responsable des Éditions du Collège de France ; Arnaud Timbert, directeur scientifique des Presses universitaires du Septentrion, et Renald Cuzacq, responsable de la coordination éditoriale des Presses universitaires de France-Comté.

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Les quatre titres en lice seront départagés par le jury suivant : Luc Bellier, chargé d’études édition scientifique et services à la recherche (MESRE) ; Natacha de la Simone, directrice de la librairie L’Atelier à Paris, responsable des rayons sciences humaines et poésie ; María Isabel Cabrera, présidente de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE), directrice scientifique des Éditions de l’université de Grenade ; Sylvain Bourmeau, journaliste scientifique et producteur de radio, directeur d’AOC ; Sophie Noël, sociologue, professeure en sciences de l’information et de la communication à l’université Paris — Panthéon-Assas, et Jean-Marie Barbiche, responsable du département « Appui à la recherche et science ouverte » au SCD de l’université de Toulouse et responsable de la commission « Recherche et Documentation » de l’Association des directeurs et personnels de direction des bibliothèques universitaires et de la documentation (ADBU).

Le Prix Alef de l’édition scientifique sera remis à la maison d’édition lauréate lors de l’assemblée annuelle des éditeurs, le jeudi 24 septembre à 18h, en présence des représentants des structures éditoriales, des membres du jury, d’acteurs du monde académique, de l’édition et des médias spécialisés.

Créée fin 2024, l’Alef fédère les éditeurs scientifiques publics français et porte leur voix auprès des acteurs de la recherche, des pouvoirs publics et de la société. Elle compte 57 structures éditoriales membres, représentant environ 300 revues scientifiques et 1400 ouvrages publiés chaque année.

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Par Dépêche

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