80 ans plus tard, la magie de La Belle et la Bête agit encore au cinéma

Noirs profonds, gris plus riches, blancs lumineux et nuancés... Le distributeur SND assure que La Belle et la Bête trouve, après cette restauration HDR, une nouvelle jeunesse, magnifiant les décors de Christian Bérard, Lucien Carré et René Moulaert, ainsi que les costumes du même Christian Bérard, d'Antonio Castillo et de Marcel Escoffier.

Le scénario du film, signé par Jean Cocteau lui-même, s'inspire bien sûr du conte de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, publié en 1756. À l'écran, Josette Day et Jean Marais se donnent la réplique...

Le distributeur SND annonce également un nouvel enregistrement de la bande originale de Georges Auric, assuré par l'Orchestre Philharmonique de Radio France et le Chœur de Radio France, dirigés par Frank Strobel. Une édition vinyle sera pressée au printemps 2027.

Par Antoine Oury

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