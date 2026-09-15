Catel Muller ouvre la 3e saison de Courants d’art, sur ICI Normandie

Le magazine mensuel culturel Courants d’art est de retour pour une troisième saison, toujours avec la même ambition : mettre en lumière les artistes, et celles et ceux qui font vivre la culture. À l'occasion de cette rentrée littéraire, Julie Howlett reçoit Catel Muller, autrice et dessinatrice de bandes dessinées, pour un entretien autour de son parcours et de son univers.

Catel Muller évoquera la sortie du tome 2 du Roman des Goscinny (Grasset), et du tome 11 du Monde de Lucrèce (Gallimard Jeunesse), deux ouvrages réalisés avec Anne Goscinny, la fille du père d’Astérix.

L’autrice et dessinatrice normande a également participé au livre La grande évasion (Buchet-Chastel), signé par le collectif d'auteurices Les États généreux, où elle explique pourquoi elle a décidé de quitter les éditions Grasset, lors de l’annonce de l’éviction d’Olivier Nora.

Son roman graphique Ginette Kolinka contre la haine sortira prochainement en poche. Elle y relate la vie de cette rescapée des camps de la mort. Le livre est sorti aux éditions La Sirène, une maison qu’elle a créée avec un groupe d’amis. Sirène Books édite uniquement des ouvrages de non-fiction, dans des formats accessibles.

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Une nouvelle saison placée sous le signe de la création, de la découverte et du partage, à retrouver chaque mois dans Courants d’art. L'émission sera diffusée le mercredi 23 septembre prochain à minuit, puis disponible sur la plateforme france.tv.

Par Dépêche

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