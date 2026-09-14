Rainer Maria Rilke : le portrait sensible de Lou Andreas-Salomé

Les Éditions Bartillat ressortent Rainer Maria Rilke de Lou Andreas-Salomé à l’approche du centenaire de la mort du poète, le 29 décembre 1926 à Montreux, en Suisse.
Le 14/09/2026 à 18:03 par Audrey Le Roy
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14/09/2026 à 18:03
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C’est un livre à plus d’un titre intriguant car celle qui a été l’amie et la disciple de Freud, et elle-même psychanalyste à Göttingen, ne fait ici que peu état de la santé psychique du poète. Pourtant, il y aurait beaucoup à dire sur le « cas Rilke ». Peut-être que l’historien Jacques Le Rider a raison lorsqu’il écrit : « C’est ce qui rend son style si singulier : l’approche psychanalytique inspire tout son essai, mais elle reste souterraine et ne se déchiffre qu’entre les lignes. »
Et en effet, l’hypocondrie de Rilke, le fait qu’il se sente comme prisonnier de son corps ou encore son esprit mortifère suintent de toutes ces pages. « On dirait que, pour convenir à sa poésie, les choses qu’il chante en célébrant leur délicatesse, leur fugacité, leur fragilité, doivent porter des signes de mort. »
Longtemps, Lou Andreas-Salomé l’enjoindra à se soigner tout en admettant, avec lui, qu’une psychanalyse pourrait être néfaste à son génie créateur. « Plutôt souffrir pour écrire que de risquer de tuer en lui le poète pour guérir son moi contingent. »
Il faut dire que Rilke avait été élevé dans sa prime enfance comme une fille pour remplacer une sœur décédée avant sa naissance, avant d’être envoyé par son père dans un lycée militaire où il ne se sentira pas davantage à sa place. De quoi être quelque peu perturbé psychologiquement. Il en fera une force pour son art, mais au prix de nombreux sacrifices, dont ceux liés à sa santé. « Pour créer, Rilke fut “forcé de s’offrir en sacrifice” en attendant “l’irruption douloureuse des Élégies […]. Ce fut une réussite, mais l’homme fut brisé”. »
Mais Lou Andreas-Salomé est sans doute trop proche de Rilke pour n’être que son analyste. Lorsqu’elle le rencontre au printemps 1897, il n’a que vingt et un ans et s’appelle encore René. Ils deviennent amants et c’est elle qui lui conseille de devenir Rainer, l’aide à modifier son style et à trouver sa voie. Leur liaison laissera ensuite place à une profonde amitié et à une abondante correspondance qui les unira jusqu’à la mort du poète.
Dans ce livre écrit quelques mois après sa mort, Lou Andreas-Salomé ne peut passer sous silence le corps et l’esprit torturés de Rilke, mais souhaite surtout mettre en avant le talent du poète : « C’est une admiration enthousiaste pour l’auteur des Élégies de Duino qui guide sa plume et qu’elle fait partager à ses lecteurs. »
Ce n’est pourtant pas l’esprit du poète qui va lâcher en premier, mais bien son corps. Celui qui voulait être médecin de campagne, non pas pour soigner ses semblables mais lui-même, va être emporté par une leucémie bien difficilement prévisible, même aujourd’hui, même lorsque l’on est hypocondriaque.
Lou Andreas-Salomé brosse un portrait sensible de Rilke où l’on sent poindre, de temps en temps, un agacement affectueux, mais surtout un véritable amour.
Par Audrey Le Roy
Contact : aleroy94@gmail.com
Paru le 20/08/2026
220 pages
Bartillat
18,00 €
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