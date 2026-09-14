Léon XIV lance la construction d’un nouveau bâtiment au Vatican pour la Bibliothèque apostolique

Dans un chirographe daté du 14 septembre, Léon XIV constate que « l’augmentation considérable » du patrimoine bibliographique du Saint-Siège au cours des dernières décennies, ainsi que la croissance de la production documentaire de ses institutions, ont rendu les espaces actuels insuffisants.

Le pape attribue donc à la Bibliothèque apostolique vaticane et aux Archives apostoliques une nouvelle emprise située dans le secteur dit de la Fontana dell’Autoparco, avec les terrains adjacents, à l’intérieur de la Cité du Vatican, rapporte Vatican News.

Le futur bâtiment devra répondre aux principes architecturaux et technologiques « les plus modernes ». Les espaces destinés aux Archives et à la Bibliothèque seront répartis de manière équitable, tandis qu’une partie du complexe sera réservée à d’autres services de l’État de la Cité du Vatican.

Un projet revu après François

Le choix marque une évolution par rapport au dispositif prévu par François. En octobre 2024, celui-ci avait décidé d’utiliser une partie du Pontificio Seminario Romano Maggiore, dans la zone extraterritoriale de Saint-Jean-de-Latran, afin de créer de nouveaux espaces de conservation pour les deux institutions.

Une commission devait notamment déterminer les catégories de documents appelées à être transférées, selon son chirographe de 2024.

Léon XIV explique que de « nouvelles possibilités » sont apparues ces derniers mois pour aménager ces capacités directement sur le territoire du Vatican, une solution jugée préférable « pour de multiples raisons ». En attendant l'achèvement du nouvel édifice, la Bibliothèque apostolique continuera néanmoins d'utiliser les locaux de stockage qu'elle occupe actuellement au Grand Séminaire pontifical romain.

Une fondation pour financer les travaux

Le Gouvernorat de l’État de la Cité du Vatican prendra en charge les dépenses correspondant aux espaces destinés aux services de l’État. En revanche, le déplacement du parc automobile actuellement présent sur le site ainsi que la réalisation d’un nouveau parking seront supportés par les Archives et la Bibliothèque.

Ces deux institutions devront en outre créer une fondation instrumentale vaticane, chargée de réunir les ressources nécessaires à la construction de leurs propres espaces et d’en assurer la gestion financière. À ce stade, aucun montant global, calendrier de travaux, surface du futur bâtiment ou nom d’architecte n’a été rendu public.

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Le projet touche deux institutions centrales dans la conservation de la mémoire du Saint-Siège : la Bibliothèque apostolique, dont les origines remontent au XVe siècle, et les Archives apostoliques, qui conservent la documentation produite par des siècles d’administration pontificale.

Des manuscrits aux procès de Galilée

La Bibliothèque apostolique conserve un ensemble qui dépasse largement les seuls textes religieux : environ 180.000 manuscrits et documents d’archives, 2 millions de livres imprimés, quelque 8300 incunables, 300.000 monnaies et médailles, plus de 100.000 estampes, dessins et plaques gravées, ainsi que plus de 150.000 photographies.

Ses collections manuscrites comprennent notamment des textes grecs, latins et orientaux, des codex bibliques anciens, des manuscrits de Virgile et de Térence, des partitions, des correspondances et des autographes. La bibliothèque conserve également une quarantaine de manuscrits complets ou presque complets de la Divine Comédie, parmi lesquels le célèbre Dante Urbinate, copié au XVe siècle et illustré de 117 miniatures.



Les Archives apostoliques relèvent d’une autre logique : elles conservent les documents produits ou reçus par le gouvernement de l’Église et du Saint-Siège sur près de douze siècles, du VIIIe au XXe siècle. Plus de 600 fonds occupent aujourd’hui quelque 85 kilomètres linéaires de rayonnages.

12 siècles d’histoire sous clé

On y trouve les archives de la Curie, de plus de 75 nonciatures et délégations pontificales, de conciles, d’ordres religieux ou encore de grandes familles liées aux États pontificaux. Les chercheurs peuvent actuellement consulter les documents jusqu’à la fin du pontificat de Pie XII, en octobre 1958.

Parmi les pièces les plus célèbres figurent le volume du procès de Galilée, le Privilegium Ottonianum de 962, écrit en lettres d’or sur parchemin pourpre, ou encore le Liber Diurnus Romanorum Pontificum, formulaire de la chancellerie pontificale remontant aux VIIIe-IXe siècles. Les fonds conservent aussi la lettre adressée en 1530 au pape Clément VII par des membres du Parlement anglais à propos du divorce d’Henri VIII.

On l'aura compris, l’extension concerne l’un des ensembles documentaires et bibliographiques les plus importants au monde pour l’histoire politique, religieuse, artistique et littéraire de l’Europe.

Crédits photo : le Salone Sistino, ancienne salle de la Bibliothèque apostolique vaticane commandée par le pape Sixte V à la fin du XVIe siècle, aujourd’hui intégrée aux Musées du Vatican (Michal Osmenda, CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

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