Léon XIV lance la construction d’un nouveau bâtiment au Vatican pour la Bibliothèque apostolique

La Bibliothèque apostolique et les Archives apostoliques du Vatican vont gagner de nouveaux espaces à l’intérieur même de la Cité du Vatican. Léon XIV lui-même a ordonné la construction d’un bâtiment commun aux deux institutions, confrontées à l’augmentation continue des collections et de la production documentaire du Saint-Siège. Le projet remplace en partie une solution arrêtée sous François, qui prévoyait de développer les capacités de stockage dans le secteur du Latran.
Le 14/09/2026 à 17:58 par Hocine Bouhadjera
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14/09/2026 à 17:58
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Dans un chirographe daté du 14 septembre, Léon XIV constate que « l’augmentation considérable » du patrimoine bibliographique du Saint-Siège au cours des dernières décennies, ainsi que la croissance de la production documentaire de ses institutions, ont rendu les espaces actuels insuffisants.
Le pape attribue donc à la Bibliothèque apostolique vaticane et aux Archives apostoliques une nouvelle emprise située dans le secteur dit de la Fontana dell’Autoparco, avec les terrains adjacents, à l’intérieur de la Cité du Vatican, rapporte Vatican News.
Le futur bâtiment devra répondre aux principes architecturaux et technologiques « les plus modernes ». Les espaces destinés aux Archives et à la Bibliothèque seront répartis de manière équitable, tandis qu’une partie du complexe sera réservée à d’autres services de l’État de la Cité du Vatican.
Le choix marque une évolution par rapport au dispositif prévu par François. En octobre 2024, celui-ci avait décidé d’utiliser une partie du Pontificio Seminario Romano Maggiore, dans la zone extraterritoriale de Saint-Jean-de-Latran, afin de créer de nouveaux espaces de conservation pour les deux institutions.
Une commission devait notamment déterminer les catégories de documents appelées à être transférées, selon son chirographe de 2024.
Léon XIV explique que de « nouvelles possibilités » sont apparues ces derniers mois pour aménager ces capacités directement sur le territoire du Vatican, une solution jugée préférable « pour de multiples raisons ». En attendant l'achèvement du nouvel édifice, la Bibliothèque apostolique continuera néanmoins d'utiliser les locaux de stockage qu'elle occupe actuellement au Grand Séminaire pontifical romain.
Le Gouvernorat de l’État de la Cité du Vatican prendra en charge les dépenses correspondant aux espaces destinés aux services de l’État. En revanche, le déplacement du parc automobile actuellement présent sur le site ainsi que la réalisation d’un nouveau parking seront supportés par les Archives et la Bibliothèque.
Ces deux institutions devront en outre créer une fondation instrumentale vaticane, chargée de réunir les ressources nécessaires à la construction de leurs propres espaces et d’en assurer la gestion financière. À ce stade, aucun montant global, calendrier de travaux, surface du futur bâtiment ou nom d’architecte n’a été rendu public.
À LIRE - Mexique : 50 millions de pesos pour les livres en bibliothèque
Le projet touche deux institutions centrales dans la conservation de la mémoire du Saint-Siège : la Bibliothèque apostolique, dont les origines remontent au XVe siècle, et les Archives apostoliques, qui conservent la documentation produite par des siècles d’administration pontificale.
La Bibliothèque apostolique conserve un ensemble qui dépasse largement les seuls textes religieux : environ 180.000 manuscrits et documents d’archives, 2 millions de livres imprimés, quelque 8300 incunables, 300.000 monnaies et médailles, plus de 100.000 estampes, dessins et plaques gravées, ainsi que plus de 150.000 photographies.
Ses collections manuscrites comprennent notamment des textes grecs, latins et orientaux, des codex bibliques anciens, des manuscrits de Virgile et de Térence, des partitions, des correspondances et des autographes. La bibliothèque conserve également une quarantaine de manuscrits complets ou presque complets de la Divine Comédie, parmi lesquels le célèbre Dante Urbinate, copié au XVe siècle et illustré de 117 miniatures.
Les Archives apostoliques relèvent d’une autre logique : elles conservent les documents produits ou reçus par le gouvernement de l’Église et du Saint-Siège sur près de douze siècles, du VIIIe au XXe siècle. Plus de 600 fonds occupent aujourd’hui quelque 85 kilomètres linéaires de rayonnages.
On y trouve les archives de la Curie, de plus de 75 nonciatures et délégations pontificales, de conciles, d’ordres religieux ou encore de grandes familles liées aux États pontificaux. Les chercheurs peuvent actuellement consulter les documents jusqu’à la fin du pontificat de Pie XII, en octobre 1958.
Parmi les pièces les plus célèbres figurent le volume du procès de Galilée, le Privilegium Ottonianum de 962, écrit en lettres d’or sur parchemin pourpre, ou encore le Liber Diurnus Romanorum Pontificum, formulaire de la chancellerie pontificale remontant aux VIIIe-IXe siècles. Les fonds conservent aussi la lettre adressée en 1530 au pape Clément VII par des membres du Parlement anglais à propos du divorce d’Henri VIII.
On l'aura compris, l’extension concerne l’un des ensembles documentaires et bibliographiques les plus importants au monde pour l’histoire politique, religieuse, artistique et littéraire de l’Europe.
Crédits photo : le Salone Sistino, ancienne salle de la Bibliothèque apostolique vaticane commandée par le pape Sixte V à la fin du XVIe siècle, aujourd’hui intégrée aux Musées du Vatican (Michal Osmenda, CC BY-SA 2.0)
Par Hocine Bouhadjera
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Ouverte en 2005 rue de Meaux, dans le 19e arrondissement de Paris, la librairie Les Buveurs d’Encre est à transmettre. Son fondateur, Yves Martin, souhaite, désormais, à 61 ans, passer le relais, avec l’espoir de voir un jeune libraire poursuivre l’histoire du lieu sans renoncer à son identité de commerce de proximité.
10/09/2026, 12:42
Exclusif — L'autrice de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (1791) n'a définitivement rien fait pour mériter ça. Le Rassemblement national, par une proposition de résolution du député Jean-Philippe Tanguy (Somme), propose de la faire entrer au Panthéon. Un féminisme d'affichage qui, pour le parti d'extrême droite, constitue une énième opération de dédiabolisation.
10/09/2026, 12:09
Le petit tournevis réclamé par les compartiments à piles pourra rester dans le tiroir. À compter de cette rentrée, Gründ Jeunesse annonce le passage au rechargeable USB-C pour l’ensemble de ses nouveautés sonores. Une évolution concrète pour les familles et un changement d’échelle pour « Mes premiers livres sonores », écoulée, selon sa direction, à plus de 11 millions d’exemplaires.
10/09/2026, 10:59
Après plus de quatorze années de création, Rupert Wach, jeune auteur corse, prépare la sortie du troisième tome de sa saga Drooms. La série explore l’identité, les discriminations, l’injustice et l’introspection à travers le parcours de personnages confrontés à un monde où chacun doit trouver sa place. Profondément inspiré par la Corse, le récit fait de ses paysages un élément à part entière de son univers et interroge l’appartenance, les origines et le rapport que nous entretenons avec ce qui nous construit. Entre aventure, dark fantasy et questionnement intime, Drooms propose une écriture sombre et engagée. Projet porté par Piumaginaire éditions.
10/09/2026, 10:29
Maggie Doyle, qui dirigea pendant plus de 20 ans la littérature étrangère des éditions Robert Laffont, est décédée au début du mois de septembre. Irlandaise installée en France depuis les années 1980, d'abord agente littéraire puis éditrice, elle aura accompagné en français Margaret Atwood, John Banville, Michael Chabon, Ken Follett ou encore Colm Tóibín, tout en veillant sur le fonds de la collection « Pavillons ».
09/09/2026, 18:22
Vega a nommé Nicolas Ducos au poste de directeur général à compter du 1er septembre 2026. Jusqu'ici directeur marketing et commercial des éditions Kana et Le Lombard, il prend la direction opérationnelle de la maison de mangas, coentreprise de Kadokawa et Média-Participations. Nicolas Weber-Krebs en reste président et conserve la supervision des orientations stratégiques.
09/09/2026, 18:07
À partir du 10 septembre, la librairie Galignani s'installe chez Sotheby's, au 83 rue du Faubourg Saint-Honoré. Baptisé « Galignani chez Sotheby's », ce nouvel espace proposera des livres choisis en fonction de l'actualité culturelle, mais aussi des expositions, collections et œuvres appelées à passer sous le marteau de la maison de ventes. Rencontres, signatures et ateliers doivent compléter la programmation tout au long de l'année.
09/09/2026, 17:27
Les éditeurs américains participant au StatShot de l’Association of American Publishers ont déclaré 936,3 millions $ de recettes nettes en juin 2026, soit 11 % de plus qu’un an auparavant. Le livre grand public fait encore mieux, à +12,1 %. Sur six mois, la progression se révèle plus sage, mais s’accélère : +3,9 % tous secteurs confondus. Et cette fois, le papier a clairement pris sa part.
09/09/2026, 17:24
Microsoft, qui détient à ce jour 27 % du capital d'OpenAI, la société derrière l'outil d'intelligence artificielle générative ChatGPT, a défendu devant la justice américaine un « usage transformatif » des œuvres protégées par le droit d'auteur. Si elle était adoptée par le juge, cette analyse pourrait faire bénéficier l'entrainement des larges modèles de langage d'une exception au copyright, dans le cadre du « fair use ».
09/09/2026, 16:37
Graphiste et illustrateur étroitement lié à l'histoire récente du livre français, Louis Constantin est mort en août, à l'âge de 66 ans. À tout juste 22 ans, il remportait en 1982 un concours international organisé pour réinventer l'identité du Livre de Poche : son projet donnera finalement naissance à celle de la nouvelle collection « Biblio ». Il travaillera ensuite pour de nombreux éditeurs, de Hachette à L'Asiathèque, et accompagnera aussi par ses images plusieurs générations de jeunes lecteurs.
09/09/2026, 13:30
Le 3 septembre, l’Université d’Édimbourg a célébré l’arrivée des archives de Raja Shehadeh : des dizaines de milliers de pages, plus de cinq millions de mots et les papiers de son père, Aziz. Conservé en Écosse et numérisé avec Exeter, l’ensemble couvre presque un siècle d’histoire palestinienne. Deux ans de travail auront été nécessaires pour le mettre à l’abri.
09/09/2026, 12:52
Exclusif — La société ACVS, basée à Marseille, propose depuis sa création en 2016 des solutions de télé et de vidéosurveillance, afin de garantir la sécurité des personnes et des biens. Elle n'a pas hésité, pour autant, à s'approprier le travail d'un illustrateur, Christopher Evans, d'après un jugement du tribunal judiciaire de Marseille rendu le 27 août dernier. La société a été reconnue coupable d'actes de contrefaçon de droit d'auteur sur une période de cinq années.
09/09/2026, 12:41
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