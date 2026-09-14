Kindle : envoyer ses EPUB depuis Android sans passer par Amazon

Présenté par unrealJune sur MobileRead puis relayé par Frandroid, KindShare réimplémente Quick Share afin qu’un Kindle modifié apparaisse parmi les appareils disponibles sur Android.

L’installation réclame KUAL, KOReader, un accès SSH et une compilation. Une fois le service en place, les documents sont déposés dans/mnt/us/documents. Pour l’EPUB, la nuance compte : c’est KOReader qui lit le format. KindShare n’ajoute donc pas cette compatibilité au logiciel Kindle d’Amazon.

Selon la documentation du projet, le développeur n’a validé l’ensemble que sur un Kindle Voyage sous firmware 5.13.6. D’autres modèles pourraient fonctionner, mais ils ne sont pas testés.

Sans passer par le cloud

KindShare peut aussi créer un point d’accès Wi-Fi si téléphone et liseuse ne partagent pas le même réseau, si le matériel le permet.

Sa singularité tient surtout au transfert local, sans Send to Kindle ni passage par le cloud d’Amazon. Amazon propose toujours Send to Kindle, compatible avec EPUB, PDF, DOC, DOCX et TXT jusqu’à 200 Mo, ainsi que le transfert par USB.

KindShare ne restaure donc pas une fonction disparue : il ouvre un autre circuit pour qui utilise KOReader et veut garder ses documents hors des services Amazon.

L’outil a plusieurs limites : il fonctionne à sens unique et un Kindle endormi ne reçoit rien. Les fichiers entrants sont acceptés lorsque le service est actif, alors que Quick Share prévoit normalement une validation. Prudence sur les réseaux partagés.

Distribué sous licence MIT, KindShare reste expérimental. Sur un Kindle Voyage jailbreaké équipé de KOReader, il tient sa promesse : recevoir localement depuis Android un document envoyé par Quick Share.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Clément Solym

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