À Paris, Read & Shine interroge les mémoires, les luttes et l’avenir

À Read & Shine, le passé ne reste pas sagement rangé dans les archives. Pour sa quatrième édition, organisée le 19 septembre 2026 à la Gaîté Lyrique, le festival place « Mémoires pour les lendemains » au cœur de sa programmation.

Trois tables rondes dessinent un même mouvement : partir de ce qui circule entre les générations, revenir vers des résistances anciennes, puis déplacer ces traces vers l’horizon politique. De 14h à 18h, l’intime, l’Histoire et l’anticipation composent ainsi une trajectoire commune - celle d’un legs qui change de forme à mesure que la journée avance.

À 14h, « Maternité(s) et transmission » ouvre ce parcours avec Nadège Erika, Maïram Guissé et Tahnee, sous la modération de Jennifer Padjemi. Le point de départ tient dans l’expérience maternelle et dans ce passage, parfois trouble, d’une génération à la suivante.

Les trajectoires évoquées se situent entre vulnérabilité et force, entraves et héritages reçus. Rien de théorique ici : la filiation traverse les histoires personnelles, les corps, les relations familiales. Une première étape qui ramène la question mémorielle à son échelle la plus proche, là où ce qui nous précède s’inscrit déjà dans ce que nous devenons.

À 15h30, changement de focale. « Voyage avec les invisibles », animé par Déli, réunit Eve Blouin, Isis Labeau-Caberia, Grégory Pierrot et Jennifer Richard autour des ancêtres, des « fantômes de la révolution noire » et des figures de lutte. Ces présences renvoient à des résistances menées contre l’oppression aux quatre coins du monde.

Leur souvenir soulève une question très actuelle : que reste-t-il de leurs combats dans ceux d’aujourd’hui ? La rencontre place ainsi la réappropriation au centre du débat, entre legs historique, continuité des luttes et compagnie symbolique de celles et ceux qui ont précédé.

À 17h, « 2027 : contrer la dystopie » tourne enfin le regard vers ce qui vient. Michael Roch, Maboula Soumahoro et LK Imany, avec Laura Nsafou à la modération, partent d’un contexte que le programme associe à la progression de l’extrême droite et à la menace d’une société régie par un pouvoir totalitaire.

Face à cette perspective, la littérature, les savoirs issus des marges et l’expérience du terrain deviennent les lieux d’une contre-histoire.

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Après la filiation puis les résistances héritées, le dernier rendez-vous déplace donc la mémoire vers la projection : non plus seulement conserver ce qui fut, mais en tirer la matière d’autres futurs à l’aube de 2027.

Crédits photo : Read & Shine

Par Inès Lefoulon

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