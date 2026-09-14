Elaine Mokhtefi, témoin d’Alger “capitale de la révolution”, est morte

Militante anticolonialiste, journaliste, traductrice et autrice, Elaine Mokhtefi est morte le 11 septembre 2026 à New York. Américaine devenue algérienne quelques semaines avant sa disparition, elle avait raconté dans ses mémoires les années où Alger accueillait révolutionnaires, mouvements de libération et Black Panthers. Elle était née Elaine Klein en 1928.
Le 14/09/2026 à 17:35 par Hocine Bouhadjera
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14/09/2026 à 17:35
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« Elaine Mokhtefi était une femme épatante », partage La Fabrique, qui avait publié ses mémoires en français en 2019. La maison se souvient d’une femme qui, à près de 90 ans au moment de leur rencontre, « émerveillait par sa générosité, sa fidélité à ses engagements militants, sa hauteur de vue » et par l’enthousiasme avec lequel elle racontait une existence intimement liée à la révolution algérienne et aux luttes anticoloniales.
Née le 10 décembre 1928 à New York dans une famille juive de la classe ouvrière, Elaine Klein quitte les États-Unis pour l’Europe au début des années 1950. À Paris, elle se rapproche des mouvements anticolonialistes. À la fin de la décennie, elle rencontre notamment Frantz Fanon et le diplomate Mohamed Sahnoun, puis travaille à New York auprès de la représentation du Gouvernement provisoire de la République algérienne et du FLN.
Après l’indépendance, elle s’installe à Alger en 1962 et y demeure jusqu’en 1974. Journaliste, interprète et traductrice, elle travaille notamment pour l’Agence Algérie Presse Service et participe en 1969 à l’organisation du premier Festival culturel panafricain d’Alger. Elle se trouve alors au contact direct des mouvements de libération venus d’Afrique, d’Asie et des Amériques.
Elle joue également un rôle auprès de la section internationale du Black Panther Party installée à Alger et côtoie Eldridge Cleaver, Kathleen Cleaver ou encore Stokely Carmichael. Son parcours croise aussi ceux de Frantz Fanon, Ahmed Ben Bella, Fidel Castro ou Timothy Leary. Elle épouse Mokhtar Mokhtefi, ancien membre de l’Armée de libération nationale devenu écrivain, mort en 2015.
Quelques semaines avant sa disparition, le lien avec l’Algérie avait reçu une reconnaissance officielle : un décret présidentiel du 23 juillet 2026 lui accordait la nationalité algérienne sous son nom de naissance, Elaine Klein. Sa mort, survenue le 11 septembre à New York, a également été annoncée par l’Algérie Presse Service.
Elaine Mokhtefi avait attendu près de neuf décennies avant de publier le livre qui fixe cette histoire. Ses mémoires paraissent d’abord en anglais en 2018 chez Verso sous le titre Algiers, Third World Capital: Freedom Fighters, Revolutionaries, Black Panthers, avec une introduction de Jeremy Harding.
Elle assure elle-même la version française, étant parfaitement francophone. Alger, capitale de la révolution. De Fanon aux Black Panthers paraît le 17 mai 2019 chez La Fabrique, et la même année en Algérie aux éditions Barzakh.
Elaine Mokhtefi y restitue de l’intérieur le moment où l’Algérie indépendante devient l’un des principaux points de rencontre de l’internationalisme anticolonial : son arrivée à Alger quelques semaines après l’indépendance, les premières années de la République, le Festival panafricain, l’installation des Black Panthers et les tensions qui traversent progressivement ces mouvements.
Son témoignage doit une grande partie de sa force à cette position singulière : traductrice, organisatrice, journaliste et intermédiaire entre plusieurs mouvements, elle y participe directement aux événements.
La Fabrique retient d’elle sa « fidélité à ses engagements militants » et « l’enthousiasme avec lequel elle partageait son histoire hors du commun ».
Crédits photo : Elaine Mokhtefi, militante et traductrice américano-algérienne.(Dzkouslavia, CC BY-SA 3.0)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Paru le 17/05/2019
280 pages
La Fabrique
15,00 €
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10/09/2026, 10:59
Après plus de quatorze années de création, Rupert Wach, jeune auteur corse, prépare la sortie du troisième tome de sa saga Drooms. La série explore l’identité, les discriminations, l’injustice et l’introspection à travers le parcours de personnages confrontés à un monde où chacun doit trouver sa place. Profondément inspiré par la Corse, le récit fait de ses paysages un élément à part entière de son univers et interroge l’appartenance, les origines et le rapport que nous entretenons avec ce qui nous construit. Entre aventure, dark fantasy et questionnement intime, Drooms propose une écriture sombre et engagée. Projet porté par Piumaginaire éditions.
10/09/2026, 10:29
Maggie Doyle, qui dirigea pendant plus de 20 ans la littérature étrangère des éditions Robert Laffont, est décédée au début du mois de septembre. Irlandaise installée en France depuis les années 1980, d'abord agente littéraire puis éditrice, elle aura accompagné en français Margaret Atwood, John Banville, Michael Chabon, Ken Follett ou encore Colm Tóibín, tout en veillant sur le fonds de la collection « Pavillons ».
09/09/2026, 18:22
Vega a nommé Nicolas Ducos au poste de directeur général à compter du 1er septembre 2026. Jusqu'ici directeur marketing et commercial des éditions Kana et Le Lombard, il prend la direction opérationnelle de la maison de mangas, coentreprise de Kadokawa et Média-Participations. Nicolas Weber-Krebs en reste président et conserve la supervision des orientations stratégiques.
09/09/2026, 18:07
À partir du 10 septembre, la librairie Galignani s'installe chez Sotheby's, au 83 rue du Faubourg Saint-Honoré. Baptisé « Galignani chez Sotheby's », ce nouvel espace proposera des livres choisis en fonction de l'actualité culturelle, mais aussi des expositions, collections et œuvres appelées à passer sous le marteau de la maison de ventes. Rencontres, signatures et ateliers doivent compléter la programmation tout au long de l'année.
09/09/2026, 17:27
Les éditeurs américains participant au StatShot de l’Association of American Publishers ont déclaré 936,3 millions $ de recettes nettes en juin 2026, soit 11 % de plus qu’un an auparavant. Le livre grand public fait encore mieux, à +12,1 %. Sur six mois, la progression se révèle plus sage, mais s’accélère : +3,9 % tous secteurs confondus. Et cette fois, le papier a clairement pris sa part.
09/09/2026, 17:24
Microsoft, qui détient à ce jour 27 % du capital d'OpenAI, la société derrière l'outil d'intelligence artificielle générative ChatGPT, a défendu devant la justice américaine un « usage transformatif » des œuvres protégées par le droit d'auteur. Si elle était adoptée par le juge, cette analyse pourrait faire bénéficier l'entrainement des larges modèles de langage d'une exception au copyright, dans le cadre du « fair use ».
09/09/2026, 16:37
Le 3 septembre, l’Université d’Édimbourg a célébré l’arrivée des archives de Raja Shehadeh : des dizaines de milliers de pages, plus de cinq millions de mots et les papiers de son père, Aziz. Conservé en Écosse et numérisé avec Exeter, l’ensemble couvre presque un siècle d’histoire palestinienne. Deux ans de travail auront été nécessaires pour le mettre à l’abri.
09/09/2026, 12:52
Exclusif — La société ACVS, basée à Marseille, propose depuis sa création en 2016 des solutions de télé et de vidéosurveillance, afin de garantir la sécurité des personnes et des biens. Elle n'a pas hésité, pour autant, à s'approprier le travail d'un illustrateur, Christopher Evans, d'après un jugement du tribunal judiciaire de Marseille rendu le 27 août dernier. La société a été reconnue coupable d'actes de contrefaçon de droit d'auteur sur une période de cinq années.
09/09/2026, 12:41
Trois mille couronnes suédoises — environ 270 € — pour faire passer un roman de 80.000 mots dans une autre langue. GoRead, la plateforme d’autoédition cofondée par Jonas Tellander, cofondateur de Storytel, ajoute la traduction automatique à sa chaîne de production. Neuf langues sont proposées, sans relecture humaine systématique. Un tarif qui change l’échelle économique de l’opération, sans faire disparaître les questions de droits.
09/09/2026, 12:18
Le tribunal correctionnel de Paris a relaxé, ce mardi 8 septembre, Kamel Daoud dans le procès en diffamation engagé par Saâda Arbane. Une décision favorable au prix Goncourt 2024, mais qui ne clôt nullement l’affaire autour de Houris : cette procédure portait sur des propos tenus par l’écrivain dans Le Figaro, et non sur l’accusation centrale de la jeune femme, qui affirme que des éléments de sa vie privée ont été utilisés pour construire le personnage d’Aube.
08/09/2026, 15:57
Ce 4 septembre, la rapporteure publique a présenté ses conclusions devant la Cour administrative d'appel de Paris, saisie par la région Île-de-France, dont la politique en matière de fourniture de manuels scolaires « libres », via la plateforme numérique Pearltrees, est contestée par plusieurs éditeurs privés. Elle considère que la région n'a aucune compétence pour éditer des manuels scolaires.
08/09/2026, 13:09
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