Elaine Mokhtefi, témoin d’Alger “capitale de la révolution”, est morte

« Elaine Mokhtefi était une femme épatante », partage La Fabrique, qui avait publié ses mémoires en français en 2019. La maison se souvient d’une femme qui, à près de 90 ans au moment de leur rencontre, « émerveillait par sa générosité, sa fidélité à ses engagements militants, sa hauteur de vue » et par l’enthousiasme avec lequel elle racontait une existence intimement liée à la révolution algérienne et aux luttes anticoloniales.

Née le 10 décembre 1928 à New York dans une famille juive de la classe ouvrière, Elaine Klein quitte les États-Unis pour l’Europe au début des années 1950. À Paris, elle se rapproche des mouvements anticolonialistes. À la fin de la décennie, elle rencontre notamment Frantz Fanon et le diplomate Mohamed Sahnoun, puis travaille à New York auprès de la représentation du Gouvernement provisoire de la République algérienne et du FLN.

Douze années à Alger

Après l’indépendance, elle s’installe à Alger en 1962 et y demeure jusqu’en 1974. Journaliste, interprète et traductrice, elle travaille notamment pour l’Agence Algérie Presse Service et participe en 1969 à l’organisation du premier Festival culturel panafricain d’Alger. Elle se trouve alors au contact direct des mouvements de libération venus d’Afrique, d’Asie et des Amériques.

Elle joue également un rôle auprès de la section internationale du Black Panther Party installée à Alger et côtoie Eldridge Cleaver, Kathleen Cleaver ou encore Stokely Carmichael. Son parcours croise aussi ceux de Frantz Fanon, Ahmed Ben Bella, Fidel Castro ou Timothy Leary. Elle épouse Mokhtar Mokhtefi, ancien membre de l’Armée de libération nationale devenu écrivain, mort en 2015.

Quelques semaines avant sa disparition, le lien avec l’Algérie avait reçu une reconnaissance officielle : un décret présidentiel du 23 juillet 2026 lui accordait la nationalité algérienne sous son nom de naissance, Elaine Klein. Sa mort, survenue le 11 septembre à New York, a également été annoncée par l’Algérie Presse Service.

Des mémoires écrites, puis traduites par elle-même

Elaine Mokhtefi avait attendu près de neuf décennies avant de publier le livre qui fixe cette histoire. Ses mémoires paraissent d’abord en anglais en 2018 chez Verso sous le titre Algiers, Third World Capital: Freedom Fighters, Revolutionaries, Black Panthers, avec une introduction de Jeremy Harding.

Elle assure elle-même la version française, étant parfaitement francophone. Alger, capitale de la révolution. De Fanon aux Black Panthers paraît le 17 mai 2019 chez La Fabrique, et la même année en Algérie aux éditions Barzakh.

Elaine Mokhtefi y restitue de l’intérieur le moment où l’Algérie indépendante devient l’un des principaux points de rencontre de l’internationalisme anticolonial : son arrivée à Alger quelques semaines après l’indépendance, les premières années de la République, le Festival panafricain, l’installation des Black Panthers et les tensions qui traversent progressivement ces mouvements.

Son témoignage doit une grande partie de sa force à cette position singulière : traductrice, organisatrice, journaliste et intermédiaire entre plusieurs mouvements, elle y participe directement aux événements.

La Fabrique retient d’elle sa « fidélité à ses engagements militants » et « l’enthousiasme avec lequel elle partageait son histoire hors du commun ».

Crédits photo : Elaine Mokhtefi, militante et traductrice américano-algérienne.(Dzkouslavia, CC BY-SA 3.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com