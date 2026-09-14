À Nice, la bibliothèque conservera un texte… dans de l’ADN

Il y a des bibliothèques qui manquent de mètres linéaires. À Nice, samedi 19 septembre, l’une des nouvelles pièces des collections devrait poser moins de difficultés : le programme officiel des Journées européennes du patrimoine la décrit comme une capsule métallique « grande comme une pilule ».

La rencontre, intitulée L’avenir du livre, se tiendra de 10 h à 11 h 30 à la bibliothèque patrimoniale Romain Gary. Elle réunira Pascal Barbry, directeur de recherche au CNRS et titulaire de la chaire Human Lung Cell Atlas au 3IA Côte d’Azur, et Yves-Marie Lequin, prêtre dominicain à Nice, écrivain et artiste. À 11 h, un prototype contenant un texte patrimonial encodé sur ADN synthétique doit être officiellement remis à l’établissement. Les fonctions de Pascal Barbry sont également confirmées par l’Université Côte d’Azur et l’Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire.

Le ministère de la Culture présente le geste comme une première « dans une bibliothèque territoriale française ». La précision compte. Il ne s’agit ni de la première expérience française de stockage moléculaire, ni de la première utilisation de l’ADN synthétique pour conserver des documents. ActuaLitté racontait déjà en juin comment la Library of Congress préparait l’enfouissement, dans l’America’s Time Capsule, d’un petit cylindre contenant des copies numériques de pièces de ses collections. Depuis, l’institution américaine a confirmé que l’objet avait bien été enterré à Philadelphie le 4 juillet 2026. Il ne devrait revoir la lumière qu’en 2276.

De 0 et de 1 à A, C, G et T

Le principe a de quoi bousculer quelques habitudes de catalogage. Des données numériques sont converties en séquences composées des quatre bases de l’ADN — A, C, G et T — puis inscrites dans des brins synthétiques. Pour retrouver l’information, il faut séquencer ces molécules avant de reconstruire les données à partir du code obtenu.

La piste n’a rien d’un gadget de salon. En France, le programme de recherche MoleculArXiv, piloté par le CNRS et doté de 20 millions €, travaille précisément sur le stockage dans l’ADN synthétique et d’autres polymères artificiels. L’objectif : accélérer l’écriture et la lecture, réduire les coûts et limiter l’empreinte énergétique des dispositifs destinés à absorber des quantités toujours plus importantes de données.

Reste que le programme niçois pousse assez loin la promesse. Sa présentation affirme que ces supports peuvent garantir une stabilité « sur des centaines de milliers d’années ». Mieux vaut conserver les guillemets. Une revue scientifique publiée dans Nature Communications rappelle que la durée dépend fortement du conditionnement et de la température. Pour de l’ADN encapsulé dans de la silice, certains travaux cités estiment une stabilité de 20 à 90 ans à température ambiante, environ 2000 ans à 9,4 °C et plus de deux millions d’années à −18 °C. Ces valeurs sont toutefois issues de modèles de vieillissement accéléré, et non de quelques archivistes particulièrement patients.

L’Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire, unité CNRS–Université Côte d’Azur où travaille Pascal Barbry, avance une formulation plus prudente : conservé à l’abri de l’oxygène et de l’eau, l’ADN permettrait de préserver des informations pendant « plusieurs milliers d’années » à température ambiante. La longévité n’est donc pas une propriété magique du matériau : elle dépend aussi de la manière dont celui-ci est protégé et entreposé.

Un texte patrimonial, mais lequel ?

C’est presque la seule information que la documentation laisse soigneusement hors de la boîte : le titre du texte. Les fiches officielles consultées indiquent simplement qu’un « texte patrimonial » sera encodé et confié à la bibliothèque. Elles ne permettent pas, en l’état, d’affirmer qu’il s’agira d’une œuvre de Michel Butor, même si l’événement s’inscrit explicitement dans les célébrations du centenaire de l’écrivain.

Le rapprochement n’en est pas moins logique. La bibliothèque Romain Gary conserve depuis 1974 des manuscrits et documents donnés par Michel Butor. Du 1er au 30 septembre 2026, elle présente justement l’exposition Michel Butor à Nice : l’homme, l’œuvre et ses rencontres, avec une sélection de pièces, dont certaines inédites, issues de ce fonds.

Le décor donne une idée du grand écart patrimonial. Romain Gary rassemble plus de 330.000 volumes, plus de 1.000 manuscrits médiévaux et contemporains, 300 incunables et 22.000 livres anciens des XVIe au XVIIIe siècle. Samedi, si le calendrier annoncé est tenu, une archive moléculaire viendra rejoindre cet inventaire où le papier, le parchemin et l’encre règnent encore sans séquenceur.

L’ADN synthétique ne remplace toutefois pas la conservation traditionnelle. Les procédés les plus stables supposent de protéger soigneusement les molécules et conviennent surtout à des données rarement consultées : leur récupération reste plus complexe qu’un clic sur un fichier, tandis que le coût de synthèse constitue encore un obstacle important. Voilà qui limite, pour l’heure, le risque de voir les bibliothécaires remplacer les magasins par une armoire à pilules.

L’avenir du livre est annoncé samedi 19 septembre 2026, de 10 h à 11 h 30, au 21 bis boulevard Dubouchage, à Nice. La remise du prototype est programmée à 11 h. Au 14 septembre, la documentation publique disponible ne précise toujours pas l’identité du texte appelé à rejoindre les collections sous cette nouvelle forme.

Crédits photo : journeesdupatrimoine

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com