Mozambique : une foire pour fabriquer le marché du livre

Au Mozambique, une foire du livre veut faire davantage qu’aligner des stands et organiser quelques signatures. Le Maputo International Book Fair entend réunir lecteurs et professionnels, avec échanges de droits, rendez-vous B2B, pitchs, formations et rencontres. Un dispositif assez classique à Francfort ou Bologne. Beaucoup moins dans un pays où l’association professionnelle ne recense que quelques dizaines d’éditeurs et sept libraires établis.
Le 14/09/2026 à 17:12 par Nicolas Gary
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14/09/2026 à 17:12
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Il y a des foires du livre qui cherchent à grossir. À Maputo, l’enjeu se situe un peu en amont : encore faut-il disposer d’un marché suffisamment structuré pour que tous ces rendez-vous aient quelque chose à relier.
Le Maputo International Book Fair (MIBF), présenté le 21 août par Publishing Perspectives à partir d’un entretien avec Sandra Tamele, présidente de l’Association mozambicaine des éditeurs et libraires (AMEL), entend précisément travailler sur cette plomberie invisible du livre. L’événement associera programmation grand public et activité professionnelle : négociation de droits, matchmaking, présentation de manuscrits, formation et networking.
Une précision reste nécessaire : le calendrier public n’est pas encore parfaitement cohérent. Publishing Perspectives annonce la manifestation pour novembre 2026, tandis qu’une présentation récente du projet par Sandra Tamele indique les 18, 19 et 20 septembre, à Maputo, Matola et Marracuene. Faute de calendrier officiel consolidé permettant de trancher, mieux vaut donc retenir, à ce stade, une tenue à l’automne 2026.
Sandra Tamele veut adapter au Mozambique des mécanismes observés à Sharjah, Francfort, Bologne, au Caire ou au Brésil. Avec une difficulté de taille : l’AMEL affirme identifier actuellement 27 éditeurs et seulement sept libraires établis dans le pays, auxquels s’ajoutent de nouveaux vendeurs, parfois actifs essentiellement sur les réseaux sociaux.
Attention, les deux nombres ne doivent pas être confondus avec les effectifs de l’association. Dans son rapport consacré au Mozambique publié par l’African Publishers Network, arrêté à juin 2025, l’AMEL comptait 27 adhérents : 20 éditeurs et sept libraires. L’entretien de 2026 porte, lui, sur les professionnels que l’association dit avoir identifiés sur le marché.
Autre mise à jour nécessaire : Sandra Tamele évoque dans cet échange une population d’environ 32 millions de personnes. LaBanque mondiale estime cependant celle du Mozambique à 35,63 millions dès 2025. Rapportés à cette donnée, les sept libraires établis recensés par l’AMEL représentent donc, à titre indicatif, un établissement pour un peu plus de cinq millions d’habitants. Le chiffre ne constitue pas un recensement exhaustif de tous les points de vente, notamment informels, mais donne la mesure du déficit d’infrastructures décrit par l’association.
Cette géographie du livre se lit aussi à quelques kilomètres de la capitale. Sandra Tamele vit à Marracuene, où elle a ouvert Livroteca le 11 novembre 2025, un lieu hybride associant librairie et espace de lecture gratuite. Selon elle, la ville ne disposait jusque-là d’aucune librairie ni bibliothèque publique. Dans un entretien accordé à Nasher News en août 2026, elle présente encore Livroteca comme la première librairie de Marracuene.
Le problème ne s’arrête évidemment pas au nombre de devantures. Sandra Tamele décrit une distribution limitée, des tirages généralement faibles, une infrastructure de librairie rare et des professionnels qui, pour beaucoup, se sont formés par la pratique plutôt que par des cursus spécialisés. Elle ajoute à cette liste le manque de données, d’investissements, d’expertise en matière de droits et d’accès aux marchés internationaux.
Le diagnostic ne date pas d’hier. Dès 2021, Tamele expliquait à Words Without Borders que l’absence d’un véritable réseau de distribution et le faible nombre de librairies compliquaient considérablement la vie d’une petite maison indépendante. Cinq ans plus tard, le MIBF veut précisément transformer ces faiblesses en programme professionnel.
Éditeurs et agents étrangers doivent pouvoir rencontrer leurs homologues mozambicains, discuter licences et cessions, monter des projets de traduction ou de coédition et explorer des partenariats de distribution. Imprimeurs, distributeurs, plateformes de livres audio, prestataires numériques ou spécialistes des métadonnées, du marketing et de la gestion des droits sont également invités à participer.
La logique n’est cependant pas de considérer le pays comme un simple débouché pour des catalogues importés. Sandra Tamele insiste auprès de Publishing Perspectives sur la nécessité de travailler avec les acteurs locaux. La traduction occupe ici une place centrale : le portugais est la langue officielle, mais de nombreuses langues africaines sont pratiquées dans le pays. Éditions bilingues, traductions entre portugais et langues mozambicaines et circulation internationale des textes font donc partie des pistes avancées.
Tamele connaît le sujet de l’intérieur. Fondée en 2018, sonEditora Trinta Zero Nove s’est spécialisée dans la littérature traduite et publie également dans plusieurs langues et formats, dont le livre audio. Nous évoquions déjà la maison en 2021 : elle avait alors remporté leLondon Book Fair International Excellence Award consacré aux initiatives de traduction littéraire.
L’AMEL tente parallèlement de raccorder ce petit marché aux réseaux professionnels internationaux. Son rapport 2022-2025 confirme son adhésion à l’International Publishers Association depuis le 1er janvier 2023, son appartenance à l’African Publishers Network et des discussions avec le NYU Advanced Publishing Institute autour de formations et de webinaires.
Avec le MIBF, cette logique passe à une autre échelle. L’objectif affiché n’est pas simplement d’organiser une manifestation littéraire plus importante, mais, selon les termes de Sandra Tamele, de « créer les conditions pour qu’une industrie du livre émerge ». Les participants internationaux sont donc attendus avec des propositions concrètes : rendez-vous de droits, ateliers, démonstrations, traductions, formations, copublications ou accords de distribution. À Maputo, les stands ne constituent finalement que la partie visible du chantier.
Crédits photo : Gerdos CC 0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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Figure singulière du manga alternatif japonais et l’un des grands représentants du watakushi manga, Shin’ichi Abe est mort le 4 septembre 2026, à l’âge de 76 ans. Son fils, le musicien Kôsei Abe, a annoncé sa disparition quelques jours plus tard. En France, l’œuvre du mangaka avait récemment retrouvé une nouvelle actualité avec la publication de Miyoko, humeur d’Asagaya (Cambourakis, trad. Ivan Chapuis-Belin), en février 2026.
10/09/2026, 13:34
Ouverte en 2005 rue de Meaux, dans le 19e arrondissement de Paris, la librairie Les Buveurs d’Encre est à transmettre. Son fondateur, Yves Martin, souhaite, désormais, à 61 ans, passer le relais, avec l’espoir de voir un jeune libraire poursuivre l’histoire du lieu sans renoncer à son identité de commerce de proximité.
10/09/2026, 12:42
Exclusif — L'autrice de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (1791) n'a définitivement rien fait pour mériter ça. Le Rassemblement national, par une proposition de résolution du député Jean-Philippe Tanguy (Somme), propose de la faire entrer au Panthéon. Un féminisme d'affichage qui, pour le parti d'extrême droite, constitue une énième opération de dédiabolisation.
10/09/2026, 12:09
Le petit tournevis réclamé par les compartiments à piles pourra rester dans le tiroir. À compter de cette rentrée, Gründ Jeunesse annonce le passage au rechargeable USB-C pour l’ensemble de ses nouveautés sonores. Une évolution concrète pour les familles et un changement d’échelle pour « Mes premiers livres sonores », écoulée, selon sa direction, à plus de 11 millions d’exemplaires.
10/09/2026, 10:59
Après plus de quatorze années de création, Rupert Wach, jeune auteur corse, prépare la sortie du troisième tome de sa saga Drooms. La série explore l’identité, les discriminations, l’injustice et l’introspection à travers le parcours de personnages confrontés à un monde où chacun doit trouver sa place. Profondément inspiré par la Corse, le récit fait de ses paysages un élément à part entière de son univers et interroge l’appartenance, les origines et le rapport que nous entretenons avec ce qui nous construit. Entre aventure, dark fantasy et questionnement intime, Drooms propose une écriture sombre et engagée. Projet porté par Piumaginaire éditions.
10/09/2026, 10:29
Maggie Doyle, qui dirigea pendant plus de 20 ans la littérature étrangère des éditions Robert Laffont, est décédée au début du mois de septembre. Irlandaise installée en France depuis les années 1980, d'abord agente littéraire puis éditrice, elle aura accompagné en français Margaret Atwood, John Banville, Michael Chabon, Ken Follett ou encore Colm Tóibín, tout en veillant sur le fonds de la collection « Pavillons ».
09/09/2026, 18:22
Vega a nommé Nicolas Ducos au poste de directeur général à compter du 1er septembre 2026. Jusqu'ici directeur marketing et commercial des éditions Kana et Le Lombard, il prend la direction opérationnelle de la maison de mangas, coentreprise de Kadokawa et Média-Participations. Nicolas Weber-Krebs en reste président et conserve la supervision des orientations stratégiques.
09/09/2026, 18:07
À partir du 10 septembre, la librairie Galignani s'installe chez Sotheby's, au 83 rue du Faubourg Saint-Honoré. Baptisé « Galignani chez Sotheby's », ce nouvel espace proposera des livres choisis en fonction de l'actualité culturelle, mais aussi des expositions, collections et œuvres appelées à passer sous le marteau de la maison de ventes. Rencontres, signatures et ateliers doivent compléter la programmation tout au long de l'année.
09/09/2026, 17:27
Les éditeurs américains participant au StatShot de l’Association of American Publishers ont déclaré 936,3 millions $ de recettes nettes en juin 2026, soit 11 % de plus qu’un an auparavant. Le livre grand public fait encore mieux, à +12,1 %. Sur six mois, la progression se révèle plus sage, mais s’accélère : +3,9 % tous secteurs confondus. Et cette fois, le papier a clairement pris sa part.
09/09/2026, 17:24
Graphiste et illustrateur étroitement lié à l'histoire récente du livre français, Louis Constantin est mort en août, à l'âge de 66 ans. À tout juste 22 ans, il remportait en 1982 un concours international organisé pour réinventer l'identité du Livre de Poche : son projet donnera finalement naissance à celle de la nouvelle collection « Biblio ». Il travaillera ensuite pour de nombreux éditeurs, de Hachette à L'Asiathèque, et accompagnera aussi par ses images plusieurs générations de jeunes lecteurs.
09/09/2026, 13:30
Exclusif — La société ACVS, basée à Marseille, propose depuis sa création en 2016 des solutions de télé et de vidéosurveillance, afin de garantir la sécurité des personnes et des biens. Elle n'a pas hésité, pour autant, à s'approprier le travail d'un illustrateur, Christopher Evans, d'après un jugement du tribunal judiciaire de Marseille rendu le 27 août dernier. La société a été reconnue coupable d'actes de contrefaçon de droit d'auteur sur une période de cinq années.
09/09/2026, 12:41
Trois mille couronnes suédoises — environ 270 € — pour faire passer un roman de 80.000 mots dans une autre langue. GoRead, la plateforme d’autoédition cofondée par Jonas Tellander, cofondateur de Storytel, ajoute la traduction automatique à sa chaîne de production. Neuf langues sont proposées, sans relecture humaine systématique. Un tarif qui change l’échelle économique de l’opération, sans faire disparaître les questions de droits.
09/09/2026, 12:18
Le tribunal correctionnel de Paris a relaxé, ce mardi 8 septembre, Kamel Daoud dans le procès en diffamation engagé par Saâda Arbane. Une décision favorable au prix Goncourt 2024, mais qui ne clôt nullement l’affaire autour de Houris : cette procédure portait sur des propos tenus par l’écrivain dans Le Figaro, et non sur l’accusation centrale de la jeune femme, qui affirme que des éléments de sa vie privée ont été utilisés pour construire le personnage d’Aube.
08/09/2026, 15:57
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