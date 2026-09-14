Mozambique : une foire pour fabriquer le marché du livre

Il y a des foires du livre qui cherchent à grossir. À Maputo, l’enjeu se situe un peu en amont : encore faut-il disposer d’un marché suffisamment structuré pour que tous ces rendez-vous aient quelque chose à relier.

Le Maputo International Book Fair (MIBF), présenté le 21 août par Publishing Perspectives à partir d’un entretien avec Sandra Tamele, présidente de l’Association mozambicaine des éditeurs et libraires (AMEL), entend précisément travailler sur cette plomberie invisible du livre. L’événement associera programmation grand public et activité professionnelle : négociation de droits, matchmaking, présentation de manuscrits, formation et networking.

Une précision reste nécessaire : le calendrier public n’est pas encore parfaitement cohérent. Publishing Perspectives annonce la manifestation pour novembre 2026, tandis qu’une présentation récente du projet par Sandra Tamele indique les 18, 19 et 20 septembre, à Maputo, Matola et Marracuene. Faute de calendrier officiel consolidé permettant de trancher, mieux vaut donc retenir, à ce stade, une tenue à l’automne 2026.

Sept libraires, pour plus de 35 millions d’habitants

Sandra Tamele veut adapter au Mozambique des mécanismes observés à Sharjah, Francfort, Bologne, au Caire ou au Brésil. Avec une difficulté de taille : l’AMEL affirme identifier actuellement 27 éditeurs et seulement sept libraires établis dans le pays, auxquels s’ajoutent de nouveaux vendeurs, parfois actifs essentiellement sur les réseaux sociaux.

Attention, les deux nombres ne doivent pas être confondus avec les effectifs de l’association. Dans son rapport consacré au Mozambique publié par l’African Publishers Network, arrêté à juin 2025, l’AMEL comptait 27 adhérents : 20 éditeurs et sept libraires. L’entretien de 2026 porte, lui, sur les professionnels que l’association dit avoir identifiés sur le marché.

Autre mise à jour nécessaire : Sandra Tamele évoque dans cet échange une population d’environ 32 millions de personnes. LaBanque mondiale estime cependant celle du Mozambique à 35,63 millions dès 2025. Rapportés à cette donnée, les sept libraires établis recensés par l’AMEL représentent donc, à titre indicatif, un établissement pour un peu plus de cinq millions d’habitants. Le chiffre ne constitue pas un recensement exhaustif de tous les points de vente, notamment informels, mais donne la mesure du déficit d’infrastructures décrit par l’association.

Cette géographie du livre se lit aussi à quelques kilomètres de la capitale. Sandra Tamele vit à Marracuene, où elle a ouvert Livroteca le 11 novembre 2025, un lieu hybride associant librairie et espace de lecture gratuite. Selon elle, la ville ne disposait jusque-là d’aucune librairie ni bibliothèque publique. Dans un entretien accordé à Nasher News en août 2026, elle présente encore Livroteca comme la première librairie de Marracuene.

Une foire, mais surtout des métiers

Le problème ne s’arrête évidemment pas au nombre de devantures. Sandra Tamele décrit une distribution limitée, des tirages généralement faibles, une infrastructure de librairie rare et des professionnels qui, pour beaucoup, se sont formés par la pratique plutôt que par des cursus spécialisés. Elle ajoute à cette liste le manque de données, d’investissements, d’expertise en matière de droits et d’accès aux marchés internationaux.

Le diagnostic ne date pas d’hier. Dès 2021, Tamele expliquait à Words Without Borders que l’absence d’un véritable réseau de distribution et le faible nombre de librairies compliquaient considérablement la vie d’une petite maison indépendante. Cinq ans plus tard, le MIBF veut précisément transformer ces faiblesses en programme professionnel.

Éditeurs et agents étrangers doivent pouvoir rencontrer leurs homologues mozambicains, discuter licences et cessions, monter des projets de traduction ou de coédition et explorer des partenariats de distribution. Imprimeurs, distributeurs, plateformes de livres audio, prestataires numériques ou spécialistes des métadonnées, du marketing et de la gestion des droits sont également invités à participer.

La logique n’est cependant pas de considérer le pays comme un simple débouché pour des catalogues importés. Sandra Tamele insiste auprès de Publishing Perspectives sur la nécessité de travailler avec les acteurs locaux. La traduction occupe ici une place centrale : le portugais est la langue officielle, mais de nombreuses langues africaines sont pratiquées dans le pays. Éditions bilingues, traductions entre portugais et langues mozambicaines et circulation internationale des textes font donc partie des pistes avancées.

Du livre traduit au livre exporté

Tamele connaît le sujet de l’intérieur. Fondée en 2018, sonEditora Trinta Zero Nove s’est spécialisée dans la littérature traduite et publie également dans plusieurs langues et formats, dont le livre audio. Nous évoquions déjà la maison en 2021 : elle avait alors remporté leLondon Book Fair International Excellence Award consacré aux initiatives de traduction littéraire.

L’AMEL tente parallèlement de raccorder ce petit marché aux réseaux professionnels internationaux. Son rapport 2022-2025 confirme son adhésion à l’International Publishers Association depuis le 1er janvier 2023, son appartenance à l’African Publishers Network et des discussions avec le NYU Advanced Publishing Institute autour de formations et de webinaires.

Avec le MIBF, cette logique passe à une autre échelle. L’objectif affiché n’est pas simplement d’organiser une manifestation littéraire plus importante, mais, selon les termes de Sandra Tamele, de « créer les conditions pour qu’une industrie du livre émerge ». Les participants internationaux sont donc attendus avec des propositions concrètes : rendez-vous de droits, ateliers, démonstrations, traductions, formations, copublications ou accords de distribution. À Maputo, les stands ne constituent finalement que la partie visible du chantier.

Crédits photo : Gerdos CC 0

Par Nicolas Gary

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