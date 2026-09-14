Sept livres pour quatre prix : les finalistes du Salon des Femmes de Lettres 2026

Le Salon des Femmes de Lettres réunira sa 16e édition le mercredi 4 novembre 2026, de 18h30 à 21h, au Cercle National des Armées, place Saint-Augustin, dans le 8e arrondissement de Paris.

La manifestation accueillera la remise de quatre distinctions : le Prix Simone Veil, le Prix des Femmes de Lettres, le Prix Cocktail & Culture et le Prix de la Mairie du 8e.

Le Prix Simone Veil distingue notamment des ouvrages écrits par des femmes mettant en lumière des figures féminines marquantes et faisant écho à la personnalité et aux engagements de Simone Veil. Il est remis dans deux catégories, essai et biographie.

La sélection finale 2026 réunit :

Ann Bandle et Béatrice Peyrani, Elles ont changé le monde sur le Léman, Slatkine

Natalie David-Weill, La petite fille au ruban bleu, Flammarion

Najwa El Haïté, Maître, sortez-moi de là !, Mareuil

Caroline Fabre-Rousseau, Alma Karlin, voyageuse de l’extrême 1889-1950, Chèvre-feuille étoilée

Simonetta Greggio, Le souffle de la forêt, Arthaud

Lyane Guillaume, Perverse ou le roman de Jane, Éditions du Rocher

Geneviève Haroche-Bouzinac, Yvonne Jean-Haffen, Flammarion

Le jury 2026 réunit Nicole Bacharan, Ariane Bois, Emmanuelle de Boysson, Cécilia Dutter, Irène Frain, Anne Fulda, Alix Girod de l’Ain, Félicité Herzog, Michèle Kahn, Kenizé Mourad, Luce Perrot, Barbara Rosnay-Veil et Valérie Toranian, ainsi que les lauréates de l’édition 2025.

Les prix seront dévoilés au cours de la soirée du 4 novembre. L’événement est organisé par l’association Cocktail & Culture, qui porte plusieurs salons et distinctions littéraires tout au long de l’année.

L’an dernier, le Prix Simone Veil avait distingué Yaël Braun-Pivet dans la catégorie essai pour À ma place (Buchet Chastel), et Jocelyne Sauvard dans la catégorie biographie pour Antoinette Fouque (Flammarion).

Le Prix des Femmes de Lettres était revenu à Inna Shevchenko pour Une lettre de l’Est. Voix plurielle des femmes ukrainiennes (Des femmes-Antoinette Fouque), tandis que Véronique Le Bris recevait le Prix de la Mairie du 8e pour Alice Guy (Hors Collection).

Enfin, le Prix Cocktail & Culture avait récompensé deux ouvrages : Je voulais vivre d’Adélaïde de Clermont-Tonnerre (Grasset) et Le Pacte du désert de Roselyne Febvre (Éditions du Rocher).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Hocine Bouhadjera

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