Infierno : Carmen Mola plonge dans un enfer au cœur du XIXe siècle

Madrid, 1866. Une nuit d’émeutes sanglantes, Leonor, danseuse de cabaret, croise Mauro, un étudiant idéaliste. Après la mort d’un soldat des troupes d’Isabel II, tous deux doivent fuir pour échapper à la prison. Ils gagnent Cuba séparément : Leonor y est contrainte à un mariage arrangé tandis que Mauro, arrivé comme passager clandestin, devient bientôt « travailleur volontaire » dans une plantation.

De Madrid à Cuba, les cercles de l’enfer

Sur l’île, leur destin bascule alors qu’un « diable » a lui aussi traversé l’Atlantique à bord d’un mystérieux clipper fantôme. S’ensuivent d’horrifiques châtiments qui inscrivent le récit à la croisée de plusieurs genres. Actes Sud présente Infierno comme une fresque historique, sociale, politique et noire, située quelque part entre Les Misérables et Apocalypse Now.

Les éditions Actes Sud nous proposent un extrait en avant-première, à paraître le 7 octobre :

Carmen Mola est née au printemps 2017 à Madrid, lorsque Jorge Díaz, Agustín Martínez et Antonio Mercero ont décidé de se lancer dans une aventure de création collective qui aboutit à un premier roman, La Fiancée gitane (Actes Sud, 2019), auquel ont succédé Le Réseau pourpre (Actes Sud, 2021) et L’Année du cochon (Actes Sud, 2024.) En 2021, Carmen Mola obtient le prix Planeta avec La Bestia, paru chez Actes Sud en 2022.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Lina Tinel-Sebie

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