La Pleureuse : Camilla Läckberg ressuscite un ancien mystère à Fjällbacka

Lors de travaux réalisés près d’une ancienne propriété à la lisière d’une forêt, des ouvriers mettent au jour des restes humains enfouis sous une dalle de béton. Les analyses pourraient permettre d’identifier Sofie Rudberg, une lycéenne disparue trente ans auparavant. L’examen médico-légal indique qu’elle aurait été violemment frappée à la tête avant d’être enterrée, probablement encore vivante.

Une vieille affaire rouvre les plaies

Chargé de l’enquête, Patrik Hedström doit composer avec une population sur la défensive tandis que les pistes se multiplient : anciennes rivalités, jalousies adolescentes et secrets de famille. Parallèlement, Erica Falck se plonge dans cette affaire du passé et découvre des liens troublants entre les habitants de Fjällbacka.

Au cœur du mystère apparaît également Aino, surnommée « la Pleureuse ». Cette femme marginale, connue pour ses lamentations et ses récits incohérents, affirme avoir entendu Sofie pleurer bien après sa disparition. Alors que ses paroles semblent faire écho à plusieurs événements inquiétants, la petite ville jusque-là paisible voit ressurgir une peur ancienne.

Les éditions Actes Sud nous proposent un extrait en avant-première, à paraître le 7 octobre :

Née en 1974 à Fjällbacka, Camilla Läckberg est la reine incontestée du polar scandinave. Grâce à son

héroïne Erica Falck et à la série Fjällbacka, elle s’est imposée sur la scène littéraire internationale et ses

ouvrages caracolent tous en tête des ventes, en Suède comme à l’étranger. En France, tous ses livres sont publiés chez Actes Sud.

Par Lina Tinel-Sebie

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