Prix Fondation Martine Aublet 2026 : quatre ouvrages encore en lice

Créé en 2012 en collaboration avec le musée du quai Branly – Jacques Chirac, le Prix Fondation Martine Aublet récompense chaque année un ouvrage de non-fiction — essai, document ou biographie - consacré aux cultures et civilisations non occidentales. Ethnographie, ethnologie, anthropologie, histoire extra-européenne ou histoire de l’art figurent parmi les principaux domaines représentés.

Le livre distingué, écrit ou traduit en français, peut être l’œuvre d’un jeune chercheur comme d’une personnalité scientifique déjà reconnue. Pour l’édition 2026, quatre ouvrages restent en lice.

Les Quatre finalistes

Bruno-Nassim Aboudrar est sélectionné pour Occidentalismes. Peindre à l’européenne dans le monde (XVIe-XXe siècle), publié chez Flammarion.

L’historien de l’art y renverse le regard habituel sur les circulations artistiques : plutôt que d’étudier la manière dont l’Europe s’est approprié les arts extra-occidentaux, il observe comment des artistes des Amériques, de Chine, du Japon ou du Proche-Orient se sont emparés des techniques picturales européennes - perspective, modelé ou clair-obscur - pour les adapter, voire les subvertir.

Avec Primitivismes III. Crises et mutations, publié chez Gallimard, Philippe Dagen achève sa trilogie consacrée aux primitivismes.

Ce troisième volume couvre la période allant de la Seconde Guerre mondiale aux années 1980 et examine notamment la persistance de ces références dans l’expressionnisme abstrait américain, le mouvement CoBrA ou les institutions muséales.

Cécile Fromont figure également dans la sélection avec Kongo et Angola, 1650-1750. Une rencontre en images, traduit de l’anglais par Frédéric Joly et publié par CNRS Éditions.

À partir d’un corpus exceptionnel de manuscrits illustrés produits par des missionnaires capucins, l’historienne de l’art retrace les échanges intellectuels, religieux et artistiques entre Européens et populations du Kongo et de l’Angola aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Enfin, Gildas Salmon concourt avec L’Empire de la supervision. Capture des savoirs et gouvernement colonial dans l’Inde britannique, paru à La Découverte.

Le chercheur y montre comment l’East India Company a pu gouverner un immense territoire en s’appuyant sur les connaissances et les compétences des populations colonisées. Une enquête qui présente l’Inde britannique comme un laboratoire de nouvelles techniques de gouvernement à distance.

Un jury présidé par Xavier Darcos

Le jury du prix est présidé par Xavier Darcos, chancelier de l’Institut de France. Il réunit également Bruno Roger, président de la Fondation Martine Aublet, Emmanuel Kasarhérou, président du musée du quai Branly – Jacques Chirac, Dominique Bourgois, Benoît de L’Estoile, Alain Minc, Malcy Ozannat, Baptiste Roger-Lacan, Mathieu Roger-Lacan et Carlo Severi. Alina Gurdiel assure la coordination du prix.

Le lauréat 2026 sera annoncé lors d’une cérémonie organisée le 5 octobre au musée du quai Branly – Jacques Chirac. Il recevra une dotation de 10.000 €.

L’an dernier, le jury avait distingué Antoine Lilti pour L’illusion d’un monde commun. Tahiti et la découverte de l’Europe, publié chez Flammarion.

L’historien, professeur au Collège de France, y renversait lui aussi une perspective familière : plutôt que de raconter la « découverte » de Tahiti par les Européens au XVIIIe siècle, il suivait les Polynésiens qui embarquèrent avec les explorateurs et découvrirent à leur tour l’Europe et d’autres régions du monde.

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DOSSIER - Les prix de la rentrée littéraire 2026 : des sélections aux lauréats

Par Hocine Bouhadjera

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