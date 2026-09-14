Prix Littéraire du 2e roman 2027 : les 15 livres en compétition dévoillés

Lecture en Tête a lancé, samedi 12 septembre, la 16e édition de son Prix Littéraire du 2e roman. Présidé par Carole Martinez, le prix réunit cette année quinze ouvrages, tous publiés en 2026. Cinq finalistes seront retenus en décembre avant la désignation du lauréat début 2027.
Le 14/09/2026 à 16:37 par Dépêche
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14/09/2026 à 16:37
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Créé en 2011 par l’association Lecture en Tête, qui organise également le Festival du Premier Roman et des Littératures Contemporaines de Laval, le prix distingue chaque année un deuxième roman. Les auteurs en lice ont tous été repérés auparavant par l’association à l’occasion de la publication de leur premier livre.
Les Maîtres du sol, de Ryad Assani-Razaki, Liana Levi
Paysages voraces, de Guillaume Aubin, La Contre Allée
Les Sangs bleus, de Sara Bourre, Grasset
Petit fruit, de Marion Fayolle, Gallimard
Odessa des oiseaux, de Sophie G. Lucas, La Contre Allée
Une toute petite fissure, de Claire Griois, Quartier libre
L’Enfouissement, d'Elsa Jonquet-Kornberg, Inculte
À voix haute, de Polina Panassenko, L’Olivier
Les Habitantes, de Pauline Peyrade, Les Éditions de Minuit
Brûle bleu, de Léna Pontgelard, Christian Bourgois
Chiens de rizières, de Marin Postel, Phébus
Un léger soupçon d’innocence, de Vincent Quivy, Le Rocher
Lady Diana, ma mère et moi, de Laura Tinard, Seuil
Baobab, de Vinca Van Eecke, Le Passeur
Princesse, de Kinga Wyrzykowska, Seuil
Le dispositif réunit 22 jurés, venus principalement de Mayenne, mais aussi d’Ille-et-Vilaine, du Calvados, du Bas-Rhin, de Paris et de sa région.
Carole Martinez préside cette édition. Parmi les auteurs participant au jury figurent également Yahia Belaskri et Sorj Chalandon, qui a présidé le prix de 2010 à 2025.
Ces finalistes seront ensuite soumis au jury final, lui aussi composé de onze membres, réunissant lecteurs et auteurs. Il lui reviendra de choisir le lauréat.
Le nom du lauréat ou de la lauréate doit être annoncé le samedi 30 janvier 2027. Le prix, doté de 1 000 euros, sera ensuite remis lors du Festival du Premier Roman et des Littératures Contemporaines, organisé à Laval au printemps 2027.
La précédente édition avait récompensé Alain Mascaro pour Je suis la sterne et le renard, publié chez Flammarion en 2025.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Crédit image : LECTURE EN TÊTE
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Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 20/08/2026
528 pages
Liana Levi
23,00 €
Paru le 16/01/2026
360 pages
La contre allée
22,00 €
Paru le 26/08/2026
208 pages
Grasset & Fasquelle
19,00 €
Paru le 08/01/2026
128 pages
Editions Gallimard
16,00 €
Paru le 21/08/2026
224 pages
La contre allée
20,00 €
Paru le 25/08/2026
248 pages
Editions Quartier libre
20,00 €
Paru le 26/08/2026
240 pages
Actes Sud Editions
18,00 €
Paru le 21/08/2026
272 pages
Editions de l'Olivier
19,50 €
Paru le 02/01/2026
179 pages
Les Editions de Minuit
18,00 €
Paru le 05/02/2026
448 pages
Christian Bourgois Editeur
23,00 €
Paru le 20/08/2026
296 pages
Editions Phébus
22,50 €
Paru le 28/01/2026
280 pages
Editions du Rocher
19,90 €
Paru le 21/08/2026
176 pages
Seuil
19,00 €
Paru le 15/10/2026
184 pages
Le Passeur Editeur
19,00 €
Paru le 02/01/2026
366 pages
Seuil
22,00 €
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