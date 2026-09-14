Prix Littéraire du 2e roman 2027 : les 15 livres en compétition dévoillés

Créé en 2011 par l’association Lecture en Tête, qui organise également le Festival du Premier Roman et des Littératures Contemporaines de Laval, le prix distingue chaque année un deuxième roman. Les auteurs en lice ont tous été repérés auparavant par l’association à l’occasion de la publication de leur premier livre.

Pour cette 16e édition, quinze titres ont été sélectionnés :

Les Maîtres du sol, de Ryad Assani-Razaki, Liana Levi

Paysages voraces, de Guillaume Aubin, La Contre Allée

Les Sangs bleus, de Sara Bourre, Grasset

Petit fruit, de Marion Fayolle, Gallimard

Odessa des oiseaux, de Sophie G. Lucas, La Contre Allée

Une toute petite fissure, de Claire Griois, Quartier libre

L’Enfouissement, d'Elsa Jonquet-Kornberg, Inculte

À voix haute, de Polina Panassenko, L’Olivier

Les Habitantes, de Pauline Peyrade, Les Éditions de Minuit

Brûle bleu, de Léna Pontgelard, Christian Bourgois

Chiens de rizières, de Marin Postel, Phébus

Un léger soupçon d’innocence, de Vincent Quivy, Le Rocher

Lady Diana, ma mère et moi, de Laura Tinard, Seuil

Baobab, de Vinca Van Eecke, Le Passeur

Princesse, de Kinga Wyrzykowska, Seuil

Un jury réparti en deux étapes

Le dispositif réunit 22 jurés, venus principalement de Mayenne, mais aussi d’Ille-et-Vilaine, du Calvados, du Bas-Rhin, de Paris et de sa région.

Carole Martinez préside cette édition. Parmi les auteurs participant au jury figurent également Yahia Belaskri et Sorj Chalandon, qui a présidé le prix de 2010 à 2025.

Ces finalistes seront ensuite soumis au jury final, lui aussi composé de onze membres, réunissant lecteurs et auteurs. Il lui reviendra de choisir le lauréat.

Le nom du lauréat ou de la lauréate doit être annoncé le samedi 30 janvier 2027. Le prix, doté de 1 000 euros, sera ensuite remis lors du Festival du Premier Roman et des Littératures Contemporaines, organisé à Laval au printemps 2027.

La précédente édition avait récompensé Alain Mascaro pour Je suis la sterne et le renard, publié chez Flammarion en 2025.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédit image : LECTURE EN TÊTE

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Par Dépêche

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