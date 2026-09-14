8 titres en lice pour la 7e édition du Prix Le Temps retrouvé

Créé en 2020 par Le Pari(s) littéraire et parrainé par la Fondation Daniel Iagolnitzer, le Prix Le Temps retrouvé récompense une œuvre littéraire qui dépeint, « avec style et finesse, la complexité des relations humaines et les évolutions de la société ». 8 ouvrages ont été sélectionnés, à l'occasion de cette 7e édition.
Le 14/09/2026 à 16:51 par Dépêche
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Publié le :
14/09/2026 à 16:51
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Le pays des étés de Pierre Adrian (Gallimard)
Le diable rit avec nous de Xavier-Marie Bonnot (Récamier)
Lola va mourir de Victor Dumiot (Calmann-Lévy)
Rappelle-moi, ma belle d’Anna Ostasenko Bogdanoff (JC Lattès)
Vivre sans bonheur et n’en point dépérir de Véronique Ovaldé (Flammarion)
L’Homme qui était heureux sans le savoir d’Antoine Rault (Pauvert)
Maratse, fils du Groenland de Dominique Simonneau (Kubik Éditions)
L’Écrivain de Tanger de Dounia Tengour (Éditions du Rocher)
Présidé par Douglas Kennedy, le jury réunit Claire Bauchart, Alessandra Fra, Bertrand Galimard Flavigny, Daniel Iagolnitzer, Jean-François Laville, Alexandra Lemasson, Nathalie Maranelli, Monique Ruffié, Philippe Vilain et Denys Viat.
À LIRE - Les fleuves du ciel, d’Elif Shafak, Prix Lorientales 2026
Ce jury s’est retrouvé le 11 septembre dernier afin d'établir la liste des 8 livres de la première sélection. La deuxième sélection sera annoncée mi-novembre, tandis que la remise du prix est prévue en décembre prochain à l’Hôtel de Crillon.
L'année dernière, le Prix Le Temps retrouvé avait salué Franck Bouysse pour Entre toutes (Albin Michel).
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
DOSSIER - Les prix de la rentrée littéraire 2026 : des sélections aux lauréats
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 13/08/2026
192 pages
Editions Gallimard
19,00 €
Paru le 20/08/2026
352 pages
Editions Récamier
21,00 €
Paru le 19/08/2026
371 pages
Calmann-Lévy
21,50 €
Paru le 19/08/2026
384 pages
Jean-Claude Lattès
20,90 €
Paru le 19/08/2026
208 pages
Flammarion
21,00 €
Paru le 19/08/2026
152 pages
Fayard
20,90 €
Paru le 10/09/2026
319 pages
Kubik Editions
19,50 €
Paru le 26/08/2026
328 pages
Editions du Rocher
19,90 €
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