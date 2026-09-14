8 titres en lice pour la 7e édition du Prix Le Temps retrouvé

La première sélection du Prix Le Temps retrouvé 2026

Le pays des étés de Pierre Adrian (Gallimard)

Le diable rit avec nous de Xavier-Marie Bonnot (Récamier)

Lola va mourir de Victor Dumiot (Calmann-Lévy)

Rappelle-moi, ma belle d’Anna Ostasenko Bogdanoff (JC Lattès)

Vivre sans bonheur et n’en point dépérir de Véronique Ovaldé (Flammarion)

L’Homme qui était heureux sans le savoir d’Antoine Rault (Pauvert)

Maratse, fils du Groenland de Dominique Simonneau (Kubik Éditions)

L’Écrivain de Tanger de Dounia Tengour (Éditions du Rocher)

Présidé par Douglas Kennedy, le jury réunit Claire Bauchart, Alessandra Fra, Bertrand Galimard Flavigny, Daniel Iagolnitzer, Jean-François Laville, Alexandra Lemasson, Nathalie Maranelli, Monique Ruffié, Philippe Vilain et Denys Viat.

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Ce jury s’est retrouvé le 11 septembre dernier afin d'établir la liste des 8 livres de la première sélection. La deuxième sélection sera annoncée mi-novembre, tandis que la remise du prix est prévue en décembre prochain à l’Hôtel de Crillon.

L'année dernière, le Prix Le Temps retrouvé avait salué Franck Bouysse pour Entre toutes (Albin Michel).

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Par Dépêche

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