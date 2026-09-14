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Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

8 titres en lice pour la 7e édition du Prix Le Temps retrouvé

Créé en 2020 par Le Pari(s) littéraire et parrainé par la Fondation Daniel Iagolnitzer, le Prix Le Temps retrouvé récompense une œuvre littéraire qui dépeint, « avec style et finesse, la complexité des relations humaines et les évolutions de la société ». 8 ouvrages ont été sélectionnés, à l'occasion de cette 7e édition.

Le 14/09/2026 à 16:51 par Dépêche

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Publié le :

14/09/2026 à 16:51

Dépêche

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La première sélection du Prix Le Temps retrouvé 2026

Le pays des étés de Pierre Adrian (Gallimard)

Le diable rit avec nous de Xavier-Marie Bonnot (Récamier)

Lola va mourir de Victor Dumiot (Calmann-Lévy)

Rappelle-moi, ma belle d’Anna Ostasenko Bogdanoff (JC Lattès)

Vivre sans bonheur et n’en point dépérir de Véronique Ovaldé (Flammarion)

L’Homme qui était heureux sans le savoir d’Antoine Rault (Pauvert)

Maratse, fils du Groenland de Dominique Simonneau (Kubik Éditions)

L’Écrivain de Tanger de Dounia Tengour (Éditions du Rocher)

Présidé par Douglas Kennedy, le jury réunit Claire Bauchart, Alessandra Fra, Bertrand Galimard Flavigny, Daniel Iagolnitzer, Jean-François Laville, Alexandra Lemasson, Nathalie Maranelli, Monique Ruffié, Philippe Vilain et Denys Viat.

À LIRE - Les fleuves du ciel, d’Elif Shafak, Prix Lorientales 2026

Ce jury s’est retrouvé le 11 septembre dernier afin d'établir la liste des 8 livres de la première sélection. La deuxième sélection sera annoncée mi-novembre, tandis que la remise du prix est prévue en décembre prochain à l’Hôtel de Crillon.

L'année dernière, le Prix Le Temps retrouvé avait salué Franck Bouysse pour Entre toutes (Albin Michel).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOSSIER - Les prix de la rentrée littéraire 2026 : des sélections aux lauréats

Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com

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Le pays des étés

Pierre Adrian

Paru le 13/08/2026

192 pages

Editions Gallimard

19,00 €

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Le diable rit avec nous

Xavier-Marie Bonnot

Paru le 20/08/2026

352 pages

Editions Récamier

21,00 €

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Lola va mourir

Victor Dumiot

Paru le 19/08/2026

371 pages

Calmann-Lévy

21,50 €

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Rappelle-moi, ma belle

Bogdanoff anna Ostasenko, Anna Ostasenko Bogdanoff

Paru le 19/08/2026

384 pages

Jean-Claude Lattès

20,90 €

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Vivre sans bonheur et n'en point dépérir

Véronique Ovaldé

Paru le 19/08/2026

208 pages

Flammarion

21,00 €

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L'homme qui était heureux sans le savoir

Antoine Rault

Paru le 19/08/2026

152 pages

Fayard

20,90 €

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Maratse, fils du Groenland

Dominique Simonneau

Paru le 10/09/2026

319 pages

Kubik Editions

19,50 €

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L'écrivain de Tanger

Dounia Tengour

Paru le 26/08/2026

328 pages

Editions du Rocher

19,90 €

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04/09/2026, 11:46

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Prix André Malraux 2026 : 16 livres dans la première sélection

Le Prix André Malraux a dévoilé sa première sélection 2026 : dix œuvres de fiction et six essais sur l’art restent en lice. Réuni jeudi 3 septembre au soir, le jury départagera les ouvrages avant l’annonce des lauréats, prévue le 3 novembre, jour anniversaire de la naissance d’André Malraux. 

04/09/2026, 11:09

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Polina Panassenko, lauréate du Prix littéraire Le Monde 2026

Le quatorzième Prix littéraire Le Monde a été remis, jeudi 3 septembre, à Polina Panassenko pour À voix haute (L'Olivier). Créée en 2013, la récompense distingue chaque année un roman francophone de la rentrée littéraire, retenu à la fois pour ses qualités littéraires et pour la vision du monde qu'il propose.

03/09/2026, 21:11

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