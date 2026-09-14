Des racines et des mots 2026 : la sélection finale

Le prix de la littérature de l’exil Des racines et des mots a dévoilé les cinq romans retenus pour sa sélection finale. Le lauréat sera annoncé le samedi 5 décembre à la médiathèque Jean Lévy de Lille et recevra une dotation de 1000 €.
Le 14/09/2026 à 15:49 par Clotilde Martin
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Publié le :
14/09/2026 à 15:49
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Si tu traverses les eaux, de Justine Bo, Gallimard
Éclats de silence chez les Belov, de Nina Kéhayan, éditions de l’Aube
Esprit de sel, de Guillaume Viry, éditions du Canoë
Le mauvais rôle, de Flore Montoyat, HarperCollins
La bouche dans le sable, de Kévin Thiévon, éditions Le Bruit du Monde
Des racines et des mots s’adresse à un écrivain vivant, quelle que soit sa nationalité, à condition qu’il réside ou ait résidé au sein de l’Union européenne. L’ouvrage doit être un roman écrit ou traduit en français et avoir été publié à partir du 1er janvier de l’année précédant la remise du prix.
Les livres publiés à compte d’auteur sont exclus. Un même écrivain ne peut par ailleurs recevoir la récompense qu’une seule fois.
Début décembre, les cinq ouvrages seront départagés par un jury composé de personnalités issues notamment de la littérature, du journalisme, du cinéma, de la musique ou encore de l’université. Un adhérent de l’association Les Amis de la Librairie Internationale V.O. participe également au vote.
Pour cette édition, le jury réunit Françoise Objois, qui en assure la présidence, Danielle Bécu, Céline Walkowiak, Évelyne Picavet et Berta Martin. Le nom du lauréat sera dévoilé lors de la cérémonie organisée à la médiathèque Jean Lévy de Lille. Le prix est doté de 1000 €.
À LIRE - Les fleuves du ciel, d’Elif Shafak, Prix Lorientales 2026
En 2025, le Prix Des racines et des mots avait été attribué à Dima Abdallah pour D’une rive l’autre (Sabine Wespieser Éditeur).
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com
Paru le 08/01/2026
152 pages
Editions Gallimard
18,00 €
Paru le 11/04/2025
267 pages
Editions de l’Aube
22,90 €
Paru le 14/01/2026
120 pages
Editions du Canoë
16,00 €
Paru le 05/02/2025
196 pages
HarperCollins France
19,90 €
Paru le 21/08/2025
288 pages
Le Bruit du monde
20,00 €
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