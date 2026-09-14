Des racines et des mots 2026 : la sélection finale

Les cinq romans finalistes :

Si tu traverses les eaux, de Justine Bo, Gallimard

Éclats de silence chez les Belov, de Nina Kéhayan, éditions de l’Aube

Esprit de sel, de Guillaume Viry, éditions du Canoë

Le mauvais rôle, de Flore Montoyat, HarperCollins

La bouche dans le sable, de Kévin Thiévon, éditions Le Bruit du Monde

Un prix consacré à la littérature de l’exil

Des racines et des mots s’adresse à un écrivain vivant, quelle que soit sa nationalité, à condition qu’il réside ou ait résidé au sein de l’Union européenne. L’ouvrage doit être un roman écrit ou traduit en français et avoir été publié à partir du 1er janvier de l’année précédant la remise du prix.

Les livres publiés à compte d’auteur sont exclus. Un même écrivain ne peut par ailleurs recevoir la récompense qu’une seule fois.

Début décembre, les cinq ouvrages seront départagés par un jury composé de personnalités issues notamment de la littérature, du journalisme, du cinéma, de la musique ou encore de l’université. Un adhérent de l’association Les Amis de la Librairie Internationale V.O. participe également au vote.

Pour cette édition, le jury réunit Françoise Objois, qui en assure la présidence, Danielle Bécu, Céline Walkowiak, Évelyne Picavet et Berta Martin. Le nom du lauréat sera dévoilé lors de la cérémonie organisée à la médiathèque Jean Lévy de Lille. Le prix est doté de 1000 €.

À LIRE - Les fleuves du ciel, d’Elif Shafak, Prix Lorientales 2026

En 2025, le Prix Des racines et des mots avait été attribué à Dima Abdallah pour D’une rive l’autre (Sabine Wespieser Éditeur).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Clotilde Martin

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